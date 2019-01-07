Топ-10 самых дорогих зимних трансферов

вчера, 19:03

Уже состоялась сделка, вошедшая в десятку самых дорогих зимних трансферов в истории футбола. «Соккер.ру» чертит ориентиры и ждет обновления списка в ближайшие дни.

10-е место (62*). Хуан Мата (Испания)

Трансфер: из «Челси» в МЮ за 44.73 млн евро.

Хуан Мата провел два прекрасных года в «Челси», выиграл с «синими» Лигу чемпионов и Лигу Европы, дважды становился игроком года по версии болельщиков «Челси», но потом на «Стэмфорд Бридж» вернулся Моуриньо, и испанец перестал попадать в стартовый состав. Из уважения к Мате «синие» отпустили его в середине сезона в «Манчестер Юнайтед», где по иронии судьбы Хуан пару лет спустя снова встретил Моуриньо. На этот раз Жозе не стал гнобить испанца, чей трансфер на протяжении двух лет был вторым по дороговизне зимним переходом в футболе.

*в скобках указана позиция в сводном списке трансферов в истории футбола (зимние + летние сделки).

9-е место (48-49). Алекс Тейшейра (Бразилия)

Трансфер: из «Шахтера» в «Цзянсу Сунин» за 50 млн евро.

«Шахтер» и Мирча Луческу сделали из Тейшейры прекрасного игрока, Алексом интересовались большие клубы, в частности, «Ливерпуль» был настроен очень серьезно. Но потом в «Шахтер» поступило предложение от «Цзянсу Сунин», от которого, по словам Луческу, не смогли отказаться ни клуб, ни игрок. Алекс переехал в Поднебесную, где много забивает и еще больше зарабатывает, но вроде бы уже соскучился по настоящему футболу и хочет поиграть на более высоком уровне.

8-е место (38). Фернандо Торрес (Испания)

Трансфер: из «Ливерпуля» в «Челси» за 58.5 млн евро.

До января 2011 года самым дорогим зимним трансфером был переход Класа-Яна Хунтелара из «Аякса» в «Реал» тремя годами раньше за 27 миллионов евро. В 2011-м голландца опередили сразу несколько футболистов, среди которых самым дорогим оказался Фернандо Торрес, за которого «Челси» заплатил в два с лишним раза дороже, чем «Реал» за Хунтелара во время предыдущей рекордной сделки. Клас был самым дорогим зимним футболистом три года, Торрес – шесть лет, но ни один из них не пришелся ко двору в своих новых командах. И хотя Фернандо забил ряд важнейших мячей за «Челси», в целом он уже никогда не играл так ярко, как в «Ливерпуле».

7-е место (33-36). Оскар (Бразилия)

Трансфер: из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за 60 млн евро.

Любопытно, что побит рекорд Торреса был тоже при непосредственном участии «Челси», только на этот раз «синие» выступили в роли продавца, а не покупателя. Китайский клуб «Шанхай СИПГ» обозначил Оскару 20 миллионов веских причин (в фунтах), чтобы перебраться в Поднебесную в расцвете сил, и бразилец не смог устоять.

6-е место (28). Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Трансфер: из «Боруссии» (Дортмунд) в «Арсенал» (Лондон) за 63.75 млн евро.

Каждый из шести самых дорогих зимних трансферов не старше года. Прошлой зимой состоялось пять внушительных сделок, и Обамеянг, стоивший «Арсеналу» почти 64 миллиона евро, мог бы стать рекордсменом, если бы в одно трансферное окно с ним не пролезли еще четыре более дорогих футболиста. «Канониры» не прогадали с габонцем, который за прошедший год забил 26 голов в 40 матчах.

5-е место (27). Кристиан Пулишич ( США )

Трансфер: из «Боруссии» (Дортмунд) в «Челси» за 64 млн евро.

Второй год подряд «Боруссия» зимой продает игрока в Лондон за большие деньги. На этот раз речь идет о Кристиане Пулишиче, который поедет не в «Арсенал», как Обамеянг, а в «Челси». Существенная разница еще и в том, что «синие» не сразу заберут американского вингера на «Стэмфорд Бридж», а дадут ему возможность доиграть сезон в Дортмунде. Де-юре Пулишич – игрок «Челси», но де-факто присоединится к новой команде только летом, а за «Боруссию» будет выступать на правах аренды.

4-е место (25). Эмерик Ляпорт (Франция/Испания)

Трансфер: из «Атлетика» (Бильбао) в «Манчестер Сити» за 65 млн евро.

Второй французский баск в истории «Атлетика» после Биксанта Лизаразю провел в Бильбао шесть сезонов и вырос в сильного защитника, который заинтересовал Хосепа Гвардиолу. «Ман Сити» вывалил за Эмерика огромную сумму, но сожалеть не о чем: француз очень хорош, в этом сезоне он вообще самый ценный защитник «горожан». Любопытно, что своим трансфером Ляпорт спас от банкротства свой первый клуб «Ажен», где воспитывался с 6 до 16 лет. Согласно правилом УЕФА , «Ажен» получил 1% от трансфера, и эти 650 тысяч евро спасли команду из восьмого французского дивизиона от разорения.

3-е место (23-24). Диего Коста (Испания)

Трансфер: из «Челси» в «Атлетико» за 66 млн евро.

Диего Коста дважды помог «Челси» выиграть АПЛ , но Конте решил расстаться со сложным персонажем, причем повел себя не слишком-то профессионально, поставив в неловкое положение и клуб, и футболиста. Коста несколько месяцев не играл в футбол в ожидании, когда «Атлетико» сможет официально завершить сделку и заявить его. «Матрасники» не поскупились отдать 66 миллионов евро за форварда, который встречает годовщину своего возвращения в Мадрид в лазарете. Возможно, после восстановления Коста отправится прямиком в Китай.

2-е место (14). Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Трансфер: из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 78.8 млн евро.

Самый дорогой защитник в истории футбола, но ни «Ливерпуль», ни Юрген Клопп не пожалели о потраченных деньгах. Ван Дейк вывел оборону «красных» и вообще поднял уровень командных притязаний на качественно иной уровень. Вирджил – командир защитников и один из лидеров команды, с ним «Ливерпуль» уже добирался до финала Лиги чемпионов, а сейчас ведет борьбу за чемпионство в АПЛ .

1-е место (3). Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Трансфер: из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 млн евро.