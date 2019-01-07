Небесная команда. Футболисты, ушедшие в расцвете сил

вчера, 13:15

Сегодня Давиде Астори могло исполниться 32 года. «Соккер.ру» не забывает об игроках, чьи жизни трагически оборвались в молодом возрасте.

Давиде Астори (Италия)

Воспитанник «Милана» сделал себе имя в «Кальяри», где заиграл под руководством Массимилиано Аллегри, в 2012-м Давиде едва не перешел в «Спартак», сделка сорвалась в последний момент. Проведя шесть сезонов в составе «Кальяри», Давиде отправился на правах аренды сначала в «Рому», а затем в «Фиорентину», с которой и подписал полноценный контракт в 2016 году. Еще через год Астори стал капитаном команды, но недолго пребывал в этом статусе. 4 марта 2018 перед игрой с «Удинезе» Давиде был найден мертвым в своем номере. Причиной смерти стало нарушение сердечного ритма, причем сначала говорили о брадиаритмии (замедление сердцебиения), а через несколько месяцев указали на тахикардию (резкое увеличение числа сердечных сокращений).

У Астори осталась жена и двухлетняя дочь, он так и не осуществил свою мечту: второй страстью Давиде после футбола была архитектура, после завершения карьеры защитник-разрушитель планировал перевоплотиться в созидателя. «Фиорентина» и «Кальяри» изъяли из обращения 13-й номер, под которым играл Давиде. Его скоропостижная кончина – рана всего итальянского футбола, которая до сих пор не затянулась. Сегодня Давиде Астори мог отметить свой 32-й день рождения. Может быть, и отмечает где-то, но не в этом мире.

Шейк Тиоте (Кот-д’Ивуар)

Опорный полузащитник с Берега Слоновой Кости является чемпионом Африки 2015 года, на счету Шейка 55 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Поиграл он и в Европе: топтал газоны в Бельгии и Голландии, но главным образом запомнился как игрок «Ньюкасла», которому отдал 6.5 лет. Мог оказаться в «Анжи», но в начале 2017-го Тиоте отправился на заработки в Китай, где с ним и приключилась беда. В страшный день 5 июня 2017 года Шейк потерял сознание во время тренировки со своей командой «Бэйцзин Энтерпрайзес», был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Сергей Перхун (Украина)

История, потрясшая в начале XXI века всю футбольную Россию. 18 августа 2001 года 23-летний вратарь ЦСКА Сергей Перхун во время матча с «Анжи» столкнулся с нападающим Будуном Будуновым. И это обернулось трагедией. Поначалу Сергей был в сознании, но через несколько минут его состояние резко ухудшилось, произошла остановка сердца. После десяти дней борьбы за жизнь вратарь скончался из-за тотального отека головного мозга. Но как говорят, человек жив, пока жива память о нем. ЦСКА не забывает павшего героя: его образ увековечен в граффити, а дочь Сергея, Анастасия Перхун, исполняла гимн России перед матчем-открытием нового стадиона армейцев.

Миклош Фехер (Венгрия)

Один из самых талантливых венгерских футболистов начала XXI века заявил о себе, выступая на родине за «Дьор». Результативного нападающего увезли в Португалию «драконы», но в «Порту» Миклош себя проявить не сумел, хотя в арендах проявлял свои сильные качества. В итоге Фехер со скандалом покинул «Порту» ради «Бенфики», которая оказалась последним клубом в карьере венгерского форварда. 24 января 2004 года «орлы» играли против «Витории» в Гимарайнше. Миклош вышел на поле на 59-й минуте, отметился результативным пасом, получил желтую карточку, а в самой концовке упал на газон и через пять секунд после падения уже не дышал. Фехера пытались реанимировать прямо на поле, потом его увезли в больницу. Тщетно. Миклошу было всего лишь 24 года. Близ стадиона «Да Луж» можно встретить монумент, на котором увековечен в бронзе Фехер.

Марк-Вивьен Фоэ (Камерун)

Камерунский полузащитник в юном возрасте перебрался в Европу, вся его карьера прошла между Англией и Францией: «Ланс», «Вест Хэм», «Лион», «Манчестер Сити». Сильный игрок, дважды чемпион Франции, двукратный победитель Кубка Африканских Наций, на счету Марка-Вивьена 64 матча и 8 голов в составе сборной Камеруна. 64-й поединок и оказался роковым. 26 июня 2003 года Фоэ упал на газон во время полуфинального матча Кубка Конфедераций Камерун – Колумбия. Шла 71-я минута игры. А через 45 минут после инцидента на футбольном поле Марка-Вивьена не стало.

Камерунцы довели до победы встречу с Колумбией, а на финальную игру с Францией вышли с огромным портретом Фоэ. После игры они сделали три прощальных круга вместе с изображением товарища. Во время церемонии награждения победители и проигравшие объединились вокруг портрета Марка-Вивьена Фоэ, который ценой собственной жизни объединил соперников (говорят, был душой компании при жизни) и напомнил им о бренности бытия.

Даниэль Харке (Испания)

Воспитанник клуба «Эспаньол», выступавший только за родной клуб. 8 августа 2009 года Дани вместе с командой находился во Флоренции, где «Эспаньол» готовился к товарищескому матчу с «Болоньей». Во время разговора по телефону у Харке случился приступ, одноклубник нашел его уже без сознания, и реанимировать, казалось бы, пышущего здоровьем 26-летнего футболиста не удалось. Причина сердечного приступа не установлена до сих пор. Забив победный гол в финале ЧМ -2010, Андрес Иньеста продемонстрировал футболку с надписью: «Дани Харке всегда с нами». На 21-й минуте каждого домашнего матча «Эспаньола» зрители на «Корнелья Эль Прат» поднимаются со своих мест и аплодируют Дани Харке, который играл под 21-м номером.

Естественно, это не все футболисты, принесшие себя в жертву большой игре. И нет универсального рецепта, нет возможности пожелать их коллегам быть осторожнее, держа в уме эти трагические примеры, потому что осторожность на поле – это не про футбол, не про спорт высших достижений вообще. Скорее тут нужно верить в докторов и тщательные медицинские обследования, ведь в основе большинства трагических случаев лежат не выявленные вовремя заболевания. Играйте в футбол и живите долго!