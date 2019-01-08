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«Большая стирка» в «Спартаке»

вчера, 20:40
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Самедов Александр
Самедов Александр
Полузащитник
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник

Вслед за Самедовым «Спартак» покинули еще несколько футболистов. «Соккер.ру» изучает очертания команды, которую реконструирует под себя Олег Кононов.

На выход

Де-факто «Спартак» расстался уже с шестью футболистами: с Тимофеевым, Самедовым, Поповым, Петковичем и Еременко попрощались официально, об аренде Джано в «Крылья Советов» должны объявить в ближайшие дни или даже часы. У Ананидзе был вариант с «Витессом», клубом, у которого грузины в руководстве, а Леонид Слуцкий работает главным тренером, однако эта сделка оказалась невыгодной из-за налогового законодательства Нидерландов. Скорее всего, остаток сезона Джано проведет в «Крыльях Советов», к которым уже присоединился Тимофеев и где должен оказаться Самедов. Попов и Еременко с новыми командами пока не определились, сегодня утром они приехали на медицинский осмотр со «Спартаком», а вечером официальный сайт устами Олега Кононова объявил о расторжении контрактов с двумя хавбеками и Марко Петковичем, о котором точно никто грустить не станет.

Зимняя чистка «Спартака» с точки зрения этики и экономики

Если говорить о человеческой и экономической сторонах, то все строго по-спартаковски. Александра Самедова выставили за дверь вежливо и слишком холодно, хотя речь о воспитаннике, который спустя много лет вернулся в «Спартак» и помог выиграть чемпионство. Многие задаются вопросом, чем помешал бы Самедов, отработай он свой контракт до конца. Летом можно было проводить футболиста тепло и красиво, тем более на досрочном расставании с Александром «красно-белые» ничего не выиграли, ведь выплатили ему все, что причиталось по контракту.

И это второй странный момент: «Спартак» сбрасывает футболистов, как паршивые карты, лишь бы избавиться, и платит за это. Компенсации Самедову, Попову и Петковичу – это около 2 миллионов евро, Джано отправится в бесплатную аренду в «Крылышки», но часть зарплаты ему будет платить «Спартак». Настолько плохие футболисты, что «Спартак» вынужден платить, чтобы они играли за другие команды? Работа менеджмента – принимать оптимальные решения для клуба, а банально откупаться сможет каждый. Платишь за то, чтобы подписать футболиста; платишь за его содержание; платишь за расставание с ним. Шикарная находка спартаковских управленцев!

Зимняя чистка «Спартака» с точки зрения футбола и тренерской работы

Но если закрыть глаза на мораль и неэффективную работу с активами, кадровые решения понятны и, более того, правильны. Тимофеев и Петкович – уровень придонных областей РПЛ и ФНЛ; Самедов – похоже, отработанный материал для клуба с амбициями, тем более его позиция хорошо укомплектована; Джано – вечно подающий надежды игрок, на которого нельзя положиться из-за его «хрустальности»; Попова нужно было отпускать еще летом после удачной аренды в «Рубине». Возникают сомнения только по Еременко – все-таки до сих пор перед глазами его классная игра за ЦСКА, все помнят, что Роман – умнейший полузащитник, да и Кононов во всеуслышание говорил о желании с ним поработать. Это безупречно подходящий под стиль Олега Георгиевича футболист. Впрочем, мы не знаем о состоянии здоровья Еременко, а именно это, как я понимаю, стало причиной нежелания «Спартака» продлевать с ним сотрудничество.

Уверен, большинство кадровых решений – именно за Кононовым, потому что этот тренер создает впечатление специалиста и человека, который любит во всем порядок и испытывает стресс, когда кругом хаос, как было в осенней части сезона, когда он принял «Спартак». «Большая стирка» нужна «красно-белым» сейчас для того, чтобы создать систему конкуренции, где каждый футболист будет представлять свою роль в команде. В первой половине сезона этого не было, команда и игроки болтались в эфире невысказанных задач и необозначенной иерархии. Конкуренция внутри спортивного коллектива – это же своеобразная очередь, где каждый футболист должен понимать, за кем он стоит, чувствовать, что доберется до вожделенной цели, если наберется терпения или активно поработает локтями.

Кто поедет на первый сбор со «Спартаком»?

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов.

Защитники: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

На сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Эти футболисты продолжат в Дубае курсы реабилитации после травм.

Ещенко можно считать седьмым попавшим под «зачистку» - у возрастного защитника разрыв крестообразных связок, до окончания контракта со «Спартаком» полгода, так что, скорее всего, Андрей уже сыграл свой последний матч за «красно-белых». Вместе с травмированными игроками на первый сбор отправляются 30 человек, из которых пятеро – вратари. Ожидается, что состав пополнит Аяз Гулиев, о возвращении которого удалось договориться с «Ростовом». Как обычно, на первом сборе после отпуска будет работать несколько человек из второй команды, но к возобновлению сезона «Спартак» сократит заявку до 22-23 человек. Три вратаря и по два полевых игрока на каждую позицию – то, что надо для нормального функционирования команды.

С кем еще может расстаться «Спартак»?

Легко назвать самый желанный трансфер «на выход» для спартаковских болельщиков, но Денис Глушаков пока остается, хотя ожидаемый переход Гулиева и приезд двух талантливых хавбеков из «Чертанова», Глушенкова и Умярова, может пошатнуть позиции капитана в команде уже весной. Был еще слух об уходе Сальваторе Боккетти, но если «Спартак» и расстанется с итальянцем, то не сейчас, а летом, когда можно ожидать второй этап чистки. Наверняка есть ряд футболистов в группе риска, которые должны проявить себя во время подготовки к возобновлению футбольного сезона, убедить Олега Кононова в своей профпригодности. Предположу, что еще один волчий билет разыграют Ташаев и Роша, которые в команде тоже пока на правах балласта.

Как может выглядеть состав «Спартака» весной?

Если подключить фантазию, допустить, что Олег Кононов освоится в команде и закрутит гайки для ветеранов, а Самуэль Жиго быстро обретет игровой тонус после разрыва крестообразных связок, то можно представить состав «Спартака» без Глушакова и Комбарова. Весьма симпатичный набор футболистов, но с серьезным давлением лимита легионеров.

Селихов – Рассказов, Жиго (Кутепов), Джикия, Айртон – Фернандо, Зобнин, Гулиев – Ханни (Мельгарехо), Адриано, Зе Луиш.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил Верг
   511 / 670
сегодня в 05:21
Хаха, какая там стирка! все грязное белье остается на дне поношенной стиральной машины
Вот именно! Если Навесыч и Курица без головы остаются, о какой чистке может идти речь? Раковая опухоль осталась, и скоро болезнь перейдет в неоперабельную стадию! А лакей будет по-прежнему танцевать вокруг Татарина: Чего барин приказать изволит?
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   519 / 670
сегодня в 01:22
Чем они там в спартаке проаодят только свою большую стирку, порошок-то весь еременко небось с собой забрал.
MAUS
MAUS
   36 / 670
сегодня в 00:59
Сколько можно талдычить и автору этой статьи (похоже тоже "разбирается" в футболе). Самедова, Попова отпустили, чтобы они уже сейчас могли тренироваться в своих новых клубах, и оплатили контракты (в знак благодарности за всё то что они сделали для ФК Спартак). Да, они могли остаться и выйти в оставшихся матчах на считанные минуты, но учитывая возраст Самедова, это гниение на лавке, а он еще хочет и может помочь КС.
То как поступило руководство- самый гуманный поступок , к игрокам которые привели Спартак к Чемпионам России!
Tostao
Tostao ответил МКС
   216 / 670
сегодня в 00:50
Спортивный журналист пишущий о футболе, рассматривая какую либо тему, должен провести анализ нужности персон в команде затрагиваемой в своей статье. Но это сложно, да и не нужно. Главное просто пукнуть в лужу, и главное при этом затронуть Спартак. Соккер. на будущее, г-н Чистяков, ну или как его там. Стал как то выходить за рамки журналистики. Он скушен и неинтересен. Хотите чтоб статья была написана грамотно и осознано, закажите статью о Спартаке Толику (Ваня лучший) или Георгичу ( Дед за ЦСКА). Ребята действительно разбираются в теме. Хотите просто потролить Спартак и Спартачей, для этого есть уйма вариантов, как то паралельный, беланов , он же Джум, ну или ВИП теннесистка наконец. Эти напишут емко и зло, по другому не умеют. А читать эту безграмотную писанину извините больше не буду.
"Хотите чтоб статья была написана грамотно и осознано, закажите статью о Спартаке Толику (Ваня лучший) или Георгичу ( Дед за ЦСКА). Ребята действительно разбираются в теме."
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Зачем заказывать? Кто мешает вышеизложенным товарищам создать блог и разложить там "Спартак" вдребезги и напополам.
Я, конечно понимаю, что краткость - сестра таланта и одно дело написать пару замечательно-убийственных фраз в посте, а другое - развернуто в статье (блоге).
Вот тогда и будете обвинять автора, либо наоборот.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   30 / 670
вчера в 22:53
Спортивный журналист пишущий о футболе, рассматривая какую либо тему, должен провести анализ нужности персон в команде затрагиваемой в своей статье. Но это сложно, да и не нужно. Главное просто пукнуть в лужу, и главное при этом затронуть Спартак. Соккер. на будущее, г-н Чистяков, ну или как его там. Стал как то выходить за рамки журналистики. Он скушен и неинтересен. Хотите чтоб статья была написана грамотно и осознано, закажите статью о Спартаке Толику (Ваня лучший) или Георгичу ( Дед за ЦСКА). Ребята действительно разбираются в теме. Хотите просто потролить Спартак и Спартачей, для этого есть уйма вариантов, как то паралельный, беланов , он же Джум, ну или ВИП теннесистка наконец. Эти напишут емко и зло, по другому не умеют. А читать эту безграмотную писанину извините больше не буду.
Спасибо за доверие. Я как раз сегодня ответил вашим ребятам по поводу Еременко, высказал свои соображения ( без тролинга, без подколов). Посмотри. Ты хоть мужик и жестковатый бываешь , но это у тебя напускное, с учетом того факта, что ЦСКА и Спартак старые и жесткие конкуренты. А враги мы с Зенитом ( с моей точки зрения) , там я без тролинга не могу.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 670
вчера в 22:42
Спартаку конец!
Don trombone
Don trombone ответил МКС
   12 / 670
вчера в 22:33
Браво!!!!
Забыл сказать. Хотите клеветнический пасквиль, обращайтесь к Феррари или Озеру, они из модерской не вылезают!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Bullкин
   10 / 670
вчера в 22:25
    Bullкин
    Bullкин
       381 / 670
    вчера в 21:57
    Странно, статья и свинарнике, а комментов четвертьклоунного дауна нет
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       155 / 670
    вчера в 21:28
    Какая большая стирка? Так пару раз веником махнули. Пока в Спартаке Глушаков с опг " ромашка" об этом не может быть и речи!
    МКС
    МКС
       16 / 670
    вчера в 21:20
    Спортивный журналист пишущий о футболе, рассматривая какую либо тему, должен провести анализ нужности персон в команде затрагиваемой в своей статье.

    Но это сложно, да и не нужно. Главное просто пукнуть в лужу, и главное при этом затронуть Спартак.

    Соккер. на будущее, г-н Чистяков, ну или как его там. Стал как то выходить за рамки журналистики. Он скушен и неинтересен.

    Хотите чтоб статья была написана грамотно и осознано, закажите статью о Спартаке Толику (Ваня лучший) или Георгичу ( Дед за ЦСКА). Ребята действительно разбираются в теме.

    Хотите просто потролить Спартак и Спартачей, для этого есть уйма вариантов, как то паралельный, беланов , он же Джум, ну или ВИП теннесистка наконец. Эти напишут емко и зло, по другому не умеют.

    А читать эту безграмотную писанину извините больше не буду.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       48 / 670
    вчера в 21:19
    РЫБА гниёт с головы. Нужна новая ГОЛОВА а не смена тренеров.
    Ни какая стирка не поможет. ИМХО.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       45 / 670
    вчера в 20:49
    спартаку никогда не отмыться от позора
    Jum13
    Jum13
       13 / 670
    вчера в 20:41
    еще один волчий билет разыграют Ташаев и Роша, которые в команде тоже пока на правах балласта

    ++++++++++++++++++++++++

    Ахахахаха! А Ташаев так рвался в федунпроект, что согласен был на лавке сидеть. А Педру кто продаст - он же памятник! )))
    Верг
    Верг
       118 / 670
    вчера в 20:38
    Хаха, какая там стирка! все грязное белье остается на дне поношенной стиральной машины
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