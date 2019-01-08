«Большая стирка» в «Спартаке»

вчера, 20:40

Вслед за Самедовым «Спартак» покинули еще несколько футболистов. «Соккер.ру» изучает очертания команды, которую реконструирует под себя Олег Кононов.

На выход

Де-факто «Спартак» расстался уже с шестью футболистами: с Тимофеевым, Самедовым, Поповым, Петковичем и Еременко попрощались официально, об аренде Джано в «Крылья Советов» должны объявить в ближайшие дни или даже часы. У Ананидзе был вариант с «Витессом», клубом, у которого грузины в руководстве, а Леонид Слуцкий работает главным тренером, однако эта сделка оказалась невыгодной из-за налогового законодательства Нидерландов. Скорее всего, остаток сезона Джано проведет в «Крыльях Советов», к которым уже присоединился Тимофеев и где должен оказаться Самедов. Попов и Еременко с новыми командами пока не определились, сегодня утром они приехали на медицинский осмотр со «Спартаком», а вечером официальный сайт устами Олега Кононова объявил о расторжении контрактов с двумя хавбеками и Марко Петковичем, о котором точно никто грустить не станет.

Зимняя чистка «Спартака» с точки зрения этики и экономики

Если говорить о человеческой и экономической сторонах, то все строго по-спартаковски. Александра Самедова выставили за дверь вежливо и слишком холодно, хотя речь о воспитаннике, который спустя много лет вернулся в «Спартак» и помог выиграть чемпионство. Многие задаются вопросом, чем помешал бы Самедов, отработай он свой контракт до конца. Летом можно было проводить футболиста тепло и красиво, тем более на досрочном расставании с Александром «красно-белые» ничего не выиграли, ведь выплатили ему все, что причиталось по контракту.

И это второй странный момент: «Спартак» сбрасывает футболистов, как паршивые карты, лишь бы избавиться, и платит за это. Компенсации Самедову, Попову и Петковичу – это около 2 миллионов евро, Джано отправится в бесплатную аренду в «Крылышки», но часть зарплаты ему будет платить «Спартак». Настолько плохие футболисты, что «Спартак» вынужден платить, чтобы они играли за другие команды? Работа менеджмента – принимать оптимальные решения для клуба, а банально откупаться сможет каждый. Платишь за то, чтобы подписать футболиста; платишь за его содержание; платишь за расставание с ним. Шикарная находка спартаковских управленцев!

Зимняя чистка «Спартака» с точки зрения футбола и тренерской работы

Но если закрыть глаза на мораль и неэффективную работу с активами, кадровые решения понятны и, более того, правильны. Тимофеев и Петкович – уровень придонных областей РПЛ и ФНЛ ; Самедов – похоже, отработанный материал для клуба с амбициями, тем более его позиция хорошо укомплектована; Джано – вечно подающий надежды игрок, на которого нельзя положиться из-за его «хрустальности»; Попова нужно было отпускать еще летом после удачной аренды в «Рубине». Возникают сомнения только по Еременко – все-таки до сих пор перед глазами его классная игра за ЦСКА , все помнят, что Роман – умнейший полузащитник, да и Кононов во всеуслышание говорил о желании с ним поработать. Это безупречно подходящий под стиль Олега Георгиевича футболист. Впрочем, мы не знаем о состоянии здоровья Еременко, а именно это, как я понимаю, стало причиной нежелания «Спартака» продлевать с ним сотрудничество.

Уверен, большинство кадровых решений – именно за Кононовым, потому что этот тренер создает впечатление специалиста и человека, который любит во всем порядок и испытывает стресс, когда кругом хаос, как было в осенней части сезона, когда он принял «Спартак». «Большая стирка» нужна «красно-белым» сейчас для того, чтобы создать систему конкуренции, где каждый футболист будет представлять свою роль в команде. В первой половине сезона этого не было, команда и игроки болтались в эфире невысказанных задач и необозначенной иерархии. Конкуренция внутри спортивного коллектива – это же своеобразная очередь, где каждый футболист должен понимать, за кем он стоит, чувствовать, что доберется до вожделенной цели, если наберется терпения или активно поработает локтями.

Кто поедет на первый сбор со «Спартаком»?

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов.

Защитники: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

На сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Эти футболисты продолжат в Дубае курсы реабилитации после травм.

Ещенко можно считать седьмым попавшим под «зачистку» - у возрастного защитника разрыв крестообразных связок, до окончания контракта со «Спартаком» полгода, так что, скорее всего, Андрей уже сыграл свой последний матч за «красно-белых». Вместе с травмированными игроками на первый сбор отправляются 30 человек, из которых пятеро – вратари. Ожидается, что состав пополнит Аяз Гулиев, о возвращении которого удалось договориться с «Ростовом». Как обычно, на первом сборе после отпуска будет работать несколько человек из второй команды, но к возобновлению сезона «Спартак» сократит заявку до 22-23 человек. Три вратаря и по два полевых игрока на каждую позицию – то, что надо для нормального функционирования команды.

С кем еще может расстаться «Спартак»?

Легко назвать самый желанный трансфер «на выход» для спартаковских болельщиков, но Денис Глушаков пока остается, хотя ожидаемый переход Гулиева и приезд двух талантливых хавбеков из «Чертанова», Глушенкова и Умярова, может пошатнуть позиции капитана в команде уже весной. Был еще слух об уходе Сальваторе Боккетти, но если «Спартак» и расстанется с итальянцем, то не сейчас, а летом, когда можно ожидать второй этап чистки. Наверняка есть ряд футболистов в группе риска, которые должны проявить себя во время подготовки к возобновлению футбольного сезона, убедить Олега Кононова в своей профпригодности. Предположу, что еще один волчий билет разыграют Ташаев и Роша, которые в команде тоже пока на правах балласта.

Как может выглядеть состав «Спартака» весной?

Если подключить фантазию, допустить, что Олег Кононов освоится в команде и закрутит гайки для ветеранов, а Самуэль Жиго быстро обретет игровой тонус после разрыва крестообразных связок, то можно представить состав «Спартака» без Глушакова и Комбарова. Весьма симпатичный набор футболистов, но с серьезным давлением лимита легионеров.

Селихов – Рассказов, Жиго (Кутепов), Джикия, Айртон – Фернандо, Зобнин, Гулиев – Ханни (Мельгарехо), Адриано, Зе Луиш.