VAR и Кейн сильнее «Челси»

вчера, 01:30

«Челси» проиграл «Тоттенхэму» третий раз подряд. Это становится системой? «Соккер.ру» разбирает очередное лондонское дерби.

Этот матч должен еще раз наглядно показать ошибочность убеждений всем, кто считает, что «Челси» не нужен центральный нападающий. Маурицио Сарри решил вывести команду против «Тоттенхэма» без ударного форварда, с Виллианом, Азаром и Хадсоном-Одои, размазанными по фронту атаки, точнее перед фронтом, потому что никто из них толком и не играл форварда. Виллиан, который с недовольным видом во втором тайме покидал поле, мелькнул только на небольшом отрезке первой половины, а в остальном было заметно, что ему такая игра слева доставляет дискомфорт.

Азару тоже приходилось исполнять роль универсального бойца. Мы помним, как ловко и лихо на скорости с фирменными смещениями он может атаковать слева. А что же предложил ему делать Сарри? Самому выгребать мяч чуть ли не в центре поля или принимать его спиной к воротам, когда позади три ряда защитников, разворачиваться и что-то изобретать самостоятельно в условиях повышенной плотности. Надо заметить, что мастерства Азара хватало, чтобы создавать напряжение даже при такой некомфортной игре, но все-таки в итоге для гола Эдена было мало.

Хадсон-Одои? Видна заряженность парня на борьбу, на атаку. Особенно в первом тайме, когда он брал на себя ответственность. Но постепенно сник и этот юноша, а после перерыва Азар чуть ли не в одиночку просто пытался что-то придумать и как-то самостоятельно спасти ситуацию. Это при том, что в других линиях «Челси» выглядит более-менее сбалансированно.

Итак, «Тоттенхэм» позволил «Челси» владеть мячом и размазывать атаки по флангам – это максимум. Без нападающего эти размазывания оказывались простым выплеском энергии без обострения. Разве что попытки Алонсо периодически удавались. Благодаря его стараниям «Челси» нагнетал давление и более-менее реальную остроту во второй части первого тайма и отрезками во второй половине. Комбинационную остроту. Потому что за индивидуальную отвечал Азар.

Что же до «Тоттенхэма», то уж у него-то форварды самые натуральные, яркие и выраженные. Задумка «шпор» была простой, но рабочей. После плотной жесткой защиты – скорейший перевод в атаку на быстроногих Сона и Кейна. Этим двоим потребовалось буквально несколько рывков в первом тайме, чтобы один из них стал плодотворным. Причем без VAR все сложилось бы иначе. Ведь перед тем, как Кейна, выходящего один на один, сбил Аррисабалага, судья на бровке поднял флажок, показывая, что у Харри был офсайд.

Майкл Оливер же попросил арбитров при VAR посмотреть повтор, который показал, что офсайда не было, а вот пенальти – самый настоящий. С него Кейн и забил победный мяч. По сути, VAR вмешался в определение итогового результата. Пока одного матча, а в перспективе, вероятно, всего полуфинала Кубка Лиги. Вот вам и важность технологий. Для таких моментов они и внедрялись.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (4) – 17 (5)

Прагматизм «Тоттенхэма» во всей красе. «Шпоры» гораздо реже атаковали, гораздо меньше били по воротам, но почти каждый их удар оказывался точным. Тогда как «Челси», понимая невозможность пробить плотную оборону и обострить комбинационно, нередко использовал дальние удары и удары без особой подготовки, нарабатывая статистику, которая удовлетворения не приносит.

Владение мячом (точность передач): 42,3% (82%) - 57,7% (87%)

Как следует из описания разницы в стиле игры, владение мячом и должно быть всецело в пользу «Челси». Причем после первого тайма разница была не такой большой. Набилась она уже в конце встречи, когда «Тоттенхэм» откровенно перешел чуть ли не на отбой, а «Челси» пытался организовать подобие финального штурма. Что характерно, это «синим» не удалось, несмотря на выход Жиру, который вроде как и добавил недостающего центрфорварда. Вот только сделана была эта замена поздновато. До последнего Сарри настаивал на том, чтобы быстроногий Азар сам что-нибудь придумывал из глубины, ну, еще бросил ему в поддержку схожего по стилю Педро, который тоже ни разу не центральный нападающий.

«Челси» очень нужно усиление в линию атаки уже этой зимой, если команда хочет бороться за высокие места, которые распределяются как раз в таких встречах. Когда нужно прорвать это залипание в однообразную игру, когда нужно внести разнообразие и что-то противопоставить сопернику, который заставляет твоих «недофорвардов» по позиции отходить назад и разгоняться из глубины, продираясь сквозь оборонительные заграждения.

Причем «Челси» ведь не требуется какой-то радикальной перестройки. Повторюсь, в центре поля наличие Канте и Жоржиньо дает мощный надежный кулак, в обороне и на флангах тоже прекрасные исполнители, которые хорошо понимают комбинационную игру Сарри. Но выглядит вся эта махина безголовой. Это как придумать классный современный танк с великолепными технико-тактическими характеристиками, но без орудия. Довольно нелепое сооружение выйдет. Вот пока «Челси» периодически такую конструкцию и напоминает.