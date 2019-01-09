Салах снова стал лучшим

вчера, 10:00

В Африке подвели итоги 2018 года. Он прошел под знаком стабильности. «Соккер.ру» называет лучших игроков.

Лучший футболист

Африканская конфедерация футбола держит интригу в определении лучшего игрока года до последнего. В расширенном списке фигурировали 34 фамилии. Понятно, что там набрали буквально всех, кто чем-либо мало-мальски отметился. Например, был в списке даже экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. Но мало кто вспомнит, что же такого замечательного он сделал в 2018 году.

Поэтому никого не удивил список трех финалистов, где вполне закономерным образом оказались три представителя чемпионата Англии: Мохамед Салах и Садио Мане из «Ливерпуля», а также Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала». Победу второй год подряд одержал Салах, а Мане и Обамеянг тоже второй год подряд оказались в тройке призеров.

Можно было ждать каких-то интересных имен, каких-то неожиданных поворотов в определении лучших игроков, поскольку в 2018 году проходил чемпионат мира в России. Но так сложилось, что африканские сборные себя особо ничем не проявили. Поэтому лучшего игрока континента определяли по другим критериям. И в таком случае не удивляет не только победа Салаха, но и попадание его одноклубника Мане в тройку лучших.

«Ливерпуль» в прошлом году стал, пожалуй, самой яркой командой по совокупности характеристик и факторов. А Мане и Салах – две из трех ключевых фигур в атаке этой команды. Никто бы не понял решения не поместить их в тройку. А дальше – дело техники. Салах стал лучшим бомбардиром АПЛ в 2018 году, он играл со своей командой в финале Лиги чемпионов, который был омрачен его травмой.

Он не сбавил обороты и к концу 2018 года снова стал показывать свой яркий техничный футбол, который среди прочего позволил «Ливерпулю» захватить лидерство в чемпионате Англии. Так что если и было какое-то самое логичное решение, то оно принято. При всем уважении к индивидуальному мастерству Мане и Обамеянга Салах был очевидно лучше.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.

Лучший молодой игрок

Если ты молодой африканец, которому удалось пробиться в состав «Реала», то внимание к тебе уже будет повышенным. Пусть и проблемы с игровой практикой неизбежны. 20-летний Ашраф Хакими приглянулся многим, когда стал появляться в составе «Реала». Однако мадридцы не были готовы предоставить марокканцу регулярную практику, а вот дортмундская «Боруссия», взявшаяся за перестройку, не побоялась довериться Хакими, которого арендовала летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Ашраф провел уже 12 матчей, забил один мяч, а в Лиге чемпионов на его счету четыре игры. Он стал полноценным игроком «Боруссии», поэтому совершенно логично его нежелание возвращаться в проблемный «Реал», если верить его агенту Алехандро Каманьо:

«Боруссия» - невероятный клуб, Ашраф уже чувствует себя как дома. Ему очень комфортно, и он наслаждается игрой здесь. Посмотрим, что ждет его в будущем, но о «Реале» мы не думаем. Ашраф посвятил всего себя «Боруссии».

«Боруссия» в чемпионате Германии лидирует и показывает очень качественный футбол с Хакими в составе. Конечно, талантливых африканцев хватает, но выбор в пользу Ашрафа просто напрашивался. И тут стоит отметить одну важную особенность определения лучшего игрока года в Африки – то, чему стоит, как мне кажется, поучиться ФИФА и УЕФА .

Вы помните, когда и по каким критериям определяют лучших в Европе и мире? Да чуть ли не летом уже становится все более-менее ясно. А ведь награда вроде как вручается по итогам года. Например, получил бы все свои премии Лука Модрич так уверенно, если бы учитывалась игра за весь 2018 год, а не только за первое полугодие? Не кажется ли это некоторой недооценкой и неуважением к первой части сезона?

Понятно, что осенью никакие трофеи не разыгрываются, титулы не завоевываются. Но оцениваться-то игра должна. И вот в этом плане африканские выборы лучшего более справедливы что ли. Там дожидаются окончания года и принимают решение по его итогам. Тот же Хакими вряд ли стал бы лучшим, если бы решали все еще летом-осенью, потому что 2018 год для него – это раскрытие в составе «Боруссии» именно в первой части нынешнего сезона, то есть во втором полугодии. Как и возвращение Салаха к своему лучшему состоянию, которое случилось тоже в конце календарного года. Стремление торопиться с наградами, которое проявляют ФИФА и УЕФА , немного смазывает впечатление от них в контексте справедливости.

Achraf Hakimi is named African Youth Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/LFVlGpeiiE — CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.

Символическая сборная

Интересно обратить внимание и на символическую сборную лучших игроков Африки в 2018 году.

Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда), Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д'Ивуар), Мехди Бенатиа («Ювентус», Марокко), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед», Кот-д'Ивуар), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея), Томас Партей («Атлетико», Гана), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

Как видим, здесь уже не удалось на всех позициях придержаться строго выбора, исходя из формы игроков на протяжении всего года. Были допущения. Например, включение Байи, чей год вряд ли в целом можно назвать благополучным. И другие имена могут вызывать споры.

Также вкратце стоит отметить, что лучшим тренером признали француза Эрве Ренара, который специализируется на работе с африканскими сборными. И награду получил в качестве наставника сборной Марокко. Получается в целом интересный и необычный год для Африки, хотя на первый взгляд все логично и стабильно.

Как правило, звания лучших в Африке получают представители так называемой «черной Африки», а не «арабской». Но в 2018 году именно представители северных африканских стран стали играть определяющие ключевые роли. Это уже можно считать некоторым трендом и признаком того, что африканский футбол в канве мирового не стоит на месте, ищет и показывает какие-то новые любопытные тенденции, как стилевые, так и технические.