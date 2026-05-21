Из истории чемпионатов мира. Они забивали разным вратарям одной команды на нескольких мундиалях в 21 веке

вчера, 16:28

Продолжаем вспоминать всех футболистов, кто забивал разным вратарям одной и той же сборной на нескольких турнирах Кубка мира. На сей раз в основном речь пойдёт о фактах, зафиксированных на турнирах в 21 веке. В прошлый раз перечислили немало футболистов прошлого.

Но, поверьте, мы и в 20 веке не всех упомянули. Хотя бы потому, что обещали вспомнить всех — и кто действительно забивал разным вратарям одной сборной, и кто забивал на нескольких турнирах Кубка мира одному и тому же киперу, ну, или пытался забить с пенальти.

Например, бельгиец Энцо Шифо играл на 4 мундиалях подряд с 1986 по 1998. Всего на его счету 17 матчей. Забивал он только на ЧМ -86 (2 гола) и ЧМ -90 (1 гол), все разным командам. Но вот с Испанией бельгийцы встречались дважды: в четвертьфинале на ЧМ -86 и в группе на следующем турнире. Нет, голов с игры Шифо в тех матчах не забил.

В 3 матчах из 4 в четвертьфиналах на ЧМ -86 было дополнительное время и били пенальти. Не избежали этого и Бельгия с Испанией. 20-летний Энцо Шифо бил вторым в своей команде, как раз после Элоя, удар которого парировал бельгийский вратарь Жан-Мари Пфафф. Шифо был точен, 24-летний Андони Субисаррета не смог предотвратить ни одного из 5 бельгийских ударов с точки.

Энцо Шифо:

В 3-м туре группового этапа на ЧМ -90 Испания и Бельгия играли за первое место в группе. Три гола команды забили к перерыву, Испания выигрывала 2:1 после первого тайма. На 60-й мин Шифо не смог реализовать пенальти в ворота Субисарреты — мяч попал в перекладину. Шифо и Субисаррета синхронно сыграли на 4 турнирах Кубка мира, с 1986 по 1998 годы.

На двух мундиалях в 90-х сыграл голландец Денис Бергкамп, в 12 матчах забил 6 голов, по 3 и в 1994, и в 1998 году.

И каждый раз путь в плей-офф голландцам преграждали бразильцы. На ЧМ -94 в четвертьфинале Бергкамп забил чудный гол в ворота Клаудио Таффарела, после паса чуть ли не из своей штрафной в штрафную Бразилии, с обработкой мяча в одно касание и удара слета — шедевр. Но в полуфинал прошла Бразилия.

На ЧМ -98 в полуфинале Бразилия и Нидерланды за 120 минут забили друг другу по голу, пришлось бить пенальти. Бергкамп бил вторым и не оставил Таффарелу шансов. Зато два следующих удара голландцев Таффарел парировал.

Денис Бергкамп:

Да, эти два случая не проходят по нами установленным критериям для включения этих форвардов в наш список (о списке и критериях см. подробно в предыдущей статье).

Следующий футболист 100% войдёт в наш список, потому что он забил с игры 3 гола в ворота одной и той же сборной на двух мундиалях, и вратари были разные.

Речь об обладателе Кубка мира 2014, о рекордсмене по забитым голам в матчах Кубка мира — это Мирослав Клозе (Германия).

Нас интересуют турниры 2006 и 2010 годов, на которых Германия играла дважды с Аргентиной, и в тех матчах забивал Клозе.

На домашнем мундиале в 2006 Германия очень хотела взять трофей. Но и желающих было много. В четвертьфинале счёт открыли аргентинцы, причём рослый Клозе не смог выбить мяч, посланный с углового, Айяла забил головой, начало второго тайма.

На 80-й мин Клозе в падении (его стиль) головой сравнивает счёт, забив недавно вышедшему на замену вратарю Лео Франко. Через 6 минут тренер Юрген Клинсманн вместо Клозе выпускает свежего Нойвиля. Который и забьёт первым в серии пенальти, немцы пройдут в полуфинал (Айяла-то не забьёт в серии).

На ЧМ -2010 вновь в четвертьфинале Германия встретилась с Аргентиной, тренером которой был Диего Марадона. Разорвали немцы Аргентину 4:0. 32-летний Клозе проводил свой 100-й матч за сборную. И он оформил дубль в том матче — забив соответственно 13-й и 14-й гол на мундиалях, вплотную приблизившись к бразильцу Роналду с его 15 голами. Но этот рекорд падёт только на следующем мундиале. А в ЮАР в воротах у Аргентины все 4 гола пропустил Серхио Ромеро.

Мирослав Клозе с 3 голами двум аргентинским вратарям — в нашем списке.

В 2006 сыграл свои первые матчи и забил свой первый гол на мундиалях Клинт Демпси из сборной США . Потом он сыграет ещё на двух турнирах Кубка мира, забьёт ещё на каждом из них.

Мирослав Клозе:

На ЧМ -2006 США в группе играла с Ганой в последнем туре. Шансы на выход в плей-офф оставались у всех. Концовка первого тайма выдалась жаркой. Клинт Демпси после прострела вогнал мяч в сетку ворот, которые защищал Ричард Кингсон, счёт стал 1:1. Но в компенсированное время первого тайма американцы привезли себе пенальти. Проиграли Гане 1:2 тогда.

На следующем мундиале Демпси сыграл в 4 матчах, забил 1 гол Англии. И с Ганой США вновь играли, теперь в четвертьфинале, и вновь проиграли с тем же счётом. Только Демпси в том четвертьфинале не забивал.

Но как только начался первый матч в группе США — Гана на следующем мундиале в 2014, Клинт Демпси уже на 30-й секунде забил в ворота Ганы. Третья встреча подряд на мундиалях одной пары команд. На сей раз США выиграли, счёт тот же, 2:1, но в пользу американцев. В воротах у Ганы тогда стоял Адам Куараси.

Клинт Демпси по праву входит в наш символический клуб бомбардиров, коллекционирующих «поверженных» вратарей из одной сборной:

В 2006 дебютировал в матчах на Кубок мира 23-летний Криштиану Роналду. В группе он забил первый свой гол на мундиалях — как водится, с пенальти, в ворота сборной Ирана, которые защищал Эбрахим Мирзапур.

Через 12 лет и 8 дней ровно в Саранске на Мордовия Арене Криштиану упустил возможность установить редкое достижение — забить в ворота Ирана через 12 лет, другому вратарю Ирана. Не вышло открыть счёт в матче. Вратарь Алиреза Бейранванд парировал удар собирателя всяческих рекордов. Но на других мундиалях у Криштиану выполнит и наши «нормативы». Но к этому ещё подойдём.

На ЧМ -2014 в Бразилии первые подходы к выполнению наших «нормативов» сделают четверо.

Аргентинец Маркос Роха на двух мундиалях (2014 и 2018) сыграет в 9 матчах (из 11) и забьёт 2 гола — и все в ворота сборной Нигерии. Это в те годы была одна из самых часто встречавшихся на разных турнирах пара команд.

На ЧМ -2014 Аргентина играла в третьем туре в группе с Нигерией. Играли за первое место в своей группе. В первом тайме была невероятная перестрелка между двумя бомбардирами — между Мусой и Месси. Дважды забивал Месси и тут же, в первой же атаке Муса сравнивает счёт, минуты голов: 2 и 3, 45 и 46. Второй раз, правда, Муса сквитал после перерыва, но факт поразительный. А победную точку в матче поставил Маркос Рохо на 49 минуте — гол в ворота Винсента Эньеама.

На ЧМ в России в Санкт-Петербурге Аргентина и Нигерия вновь играли в третьем туре в группе — на сей раз не за первое место, а за второе.

Месси вновь открыл счёт в матче. Африканцы во втором тайме с пенальти сравняли, 1:1. И на 86 мин Маркос Рохо вновь забивает победный гол, на сей раз в ворота 19-летнего Фрэнсиса Узохо.

Так что сразу двое аргентинцев — Маркос Рохо и Лионель Месси — вошли в наш символический клуб.

Маркос Рохо:

В 2014 Аргентина в полуфинале играла с Нидерландами. Ничья 0:0 после 120 минут игры. Но в серии Месси первым забил в ворота Яспера Силлессена, да и в серии он забил первым, так как голландцы свой первый удар не реализовали.

А на ЧМ -2022 в Катаре Месси в четвертьфинале с Нидерландами с пенальти делает счёт 2:0 на 73 мин, казалось бы — победа. Но сумасшедший сюжет в конце, ничья, серия пенальти. И в той серии Месси забил, в воротах был Андрис Нопперт. Так что вполне себе легитимный вариант для повторного включения Месси в наш список с другой парой вратарей.

С тем же интервалом в 8 лет включаем в список и бразильца Неймара. В матче открытия ЧМ -2014 Бразилия играла с Хорватией. Все 4 гола на счету бразильцев, правда, первый они забили в свои ворота в дебюте матча. На 29 мин Неймар сравнял счёт, а на 70 мин реализовал пенальти — дубль в ворота Стипе Плетикоса.

На мундиале в Катаре в 2022 в четвертьфинале Неймар опять забивает первый гол в матче с Хорватией, в конце первой 15-минутки в овертайме. Но хорваты сравняли и по пенальти прошли дальше. В воротах у Хорватии был Доминик Ливакович.

Неймар с 3 голами хорватским вратарям по праву входит в наш список, уже достаточно обширный.

Ну, и отложенный до поры Криштиану.

На ЧМ -2014 он забил гол в ворота Ганы, которые защищал Фатаву Дауда. И если Гана, то обязательно в третьем туре — уж так у нас выходит, почему-то. Ничья 1:1 держалась до 78 мин, а через минуту Криштиану Роналду забил победный гол. Обе команды на этом завершили своё выступление на мундиале.

А через 8 лет в Катаре жребий свёл эти две команды уже в первом туре. Криштиану открыл счёт в матче, с пенальти, как ещё? Пенальти и Португалия вещи неразделимые. В воротах у Ганы был Лоуренс Ати-Зиджи. Все критерии соблюдены, К.Роналду полноправный член нашего порядком населённого клуба.

Осталось рассказать о троих.

Джердан Шакири, косовский албанец из сборной Швейцарии, сыграл на 4 мундиалях с 2010 года. На 3 из них он забивал, на 2 из 3 забивал в ворота Сербии.

На ЧМ -2018, в Калининграде, Сербия повела в счёте в дебюте против Швейцарии. Ещё один албанец по происхождению Джака сравнял счёт во втором тайме, а Шакири на 90 минуте забил победный гол в ворота Владимира Стойковича.

На ЧМ -2022 в последнем туре Сербия и Швейцария играли фактически за второе место, т.е. за выход в плей-офф. Шакири открыл счёт в матче, в воротах у сербов был Ваня Милинкович-Савич.

В финале ЧМ -2022 в Катаре играли Франция и Аргентина.

Первый мяч с игры в том матче после красивейшей размашистой комбинации забил ветеран аргентинской команды Анхель Ди Мария, забил в ворота Уго Льориса.

Тот же Ди Мария, но 4 годами ранее, в 1/8 финала в Казани против французов также первым забил с игры — не берём в расчёт ранее забитый французами пенальти. В воротах и тогда был Уго Льорис. Голы есть, критерий б) соблюдён, а вот а) не подходит. Жаль.

Но в том же самом матче 1/8 финала в Казани дублем отметился 19-летний Килиан Мбаппе. В воротах у Аргентины тогда стоял Вилли Кабальеро.

В финале мундиаля 2022 у Аргентины (как и во всех матчах турнира) был Эмилиано Мартинес. Ему-то и «отгрузил» свой хет-трик Мбаппе, плюс он первым исполнил удар в послематчевой серии, так что Мартинес от Мбаппе получил по полной. Отсюда и столько злорадства у аргентинца. Господь ему судия.

Килиан Мбаппе с дублем и хет-триком аргентинским вратарям — на сегодня самое последнее пополнение в нашем списке, и самое весомое по количеству голов.

Будут ли новые поступления по ходу предстоящего чемпионата мира 2026? Вполне могут быть, это непредсказуемо. Более точная картина сложится после финального матча 19 июля.

Я совсем не рассматривал варианты, в которых игрок(и) забивали только в послематчевых сериях разным вратарям одной команды — наверняка, таковые тоже есть. Всё-таки забитый гол в матче — критерий повесомее.

В завершении хотел бы отметить троих футболистов из всех ранее перечисленных в двух статьях.

Эти игроки забивали голы на нескольких мундиалях только в ворота одной команды. Это болгарин Георги Аспарухов (1962, 1966, в ворота Венгрии).

Это англичанин Мартин Петерс (1966, 1970, в ворота Германии). О них говорили в предыдущей части.

И это аргентинец Маркос Рохо (2014, 2018, в ворота Нигерии). Все трое забили по голу, каждый на каждом своём мундиале.

В день 30 июня на предстоящем ЧМ -2026 бут проведены несколько матчей стадии 1/16 финала. В этот день исполнится 55 лет со дня трагической гибели в ДТП 28-летнего Георги Аспарухова. Светлая память человеку, признанному в Болгарии лучшим футболистом 20 века! Вся Болгария фактически была в трауре. Я с трудом могу себе представить более полумиллиона человек, которые провожали этого футболиста в последний путь. Но это факт.

Возникший у меня замысел перечислить всех футболистов с голами разным вратарям одной сборной на мундиалях родился после знакомства с показателями болгарских игроков на ЧМ -62, и именно после выяснения путаницы с авторством единственного гола на том мундиале. Автором был Георги Аспарухов.

В одном из пабликов в соцсети я предложил статистикам создать символический клуб имени Георги Аспарухова для тех футболистов, кто забивал голы разным вратарям одной и той же сборной на мундиалях.

Всех практически перечислили. Ждём новых поступлений.