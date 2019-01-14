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Великий рубеж. 400 голов Месси в Ла Лиге

вчера, 17:00

Месси уже давно является лучшим бомбардиром в истории испанского футбола, а в ворота «Эйбара» аргентинец забил свой 400-й гол в рамках Ла Лиги. «Соккер.ру» погружается в цифры.

Лионель Месси покорил еще одну невероятную отметку, забив в ворота «Эйбара» в воскресном матче. 400 голов в Ла Лиге – сумасшествие! Давайте посмакуем это достижение, как оно того заслуживает.

Первый гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 1 мая 2005 года в ворота родного клуба Андреса Иньесты – «Альбасете». Ассистировал юному аргентинцу (Месси было 17 лет, 10 месяцев и 7 дней) сам Маг и Волшебник Роналдиньо.

Первый игрок, забивший 400 голов за один клуб в рамках пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германии и Франция) – Лионель Месси. Никто не отличался 400 раз в рамках национального чемпионата за одну команду.

Второй футболист, которому покорилась отметка в 400 голов в рамках топ-5 чемпионатов. А вот здесь Криштиану Роналду опередил Лионеля Месси, первым забив четыре сотни голов и разменяв пятую сотню. На счету португальца 409 забитых мячей в сумме за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Только три футболиста, согласно данным УЕФА, забивали больше Лионеля Месси в рамках одного национального чемпионата в Европе: 

1. Йозеф Бицан (Чехословакия, 1931 – 1955) – 500 голов
2. Джимми МакГрори (Шотландия, 1922 – 1938) – 410 голов
3. Степан Бобек (Югославия, 1945 – 1958) – 403 гола 

25 голов пропустила от Месси «Севилья» - самый любимый соперник аргентинца в Ла Лиге. Четверть сотни мячей пропустили андалусийцы от аргентинского гения – с ума сойти! Помимо «Севильи», еще пять команд пропустили от Лео 20+ голов: «Депортиво» и «Эспаньол» (по 20), «Осасуна» (21), «Валенсия» (22), «Атлетико» (23). «Реал» в матчах Примеры Месси огорчил 18 раз. 

29 клубов, выступавших в высшем футбольном дивизионе Испании в разные годы, за свою историю забили меньше голов в Ла Лиге, чем Лионель Месси. 

29 результативных передач Луиса Суареса приводили к забитым мячам Месси. Уругвайский нападающий – лучший ассистент Лео на пути к отметке в 400 голов в Ла Лиге. 

31 хет-трик – второй результат по стрельбе «очередями» в Ла Лиге. 27 раз Лионель забивал по три мяча за игры, кроме того, отметился четырьмя «покерами». По этому показателю Месси уступает (думается, что временно) Роналду, который забивал в испанском чемпионате от трех мячей в 34 матчах. 

Ворота 37 клубов поразил Лионель Месси в матчах чемпионата Испании. Шесть команд пропустили от 20 и больше голов, 15 команд – от десяти до двадцати мячей, 16 команд – меньше десятка мячей. 

50 голов – максимальный результат одного сезона в голах. Полсотни раз в воротах соперников каталонского клуба Лео расписался в кампании 2011/2012.

83 минуты на гол в Ла Лиге расходует Лионель Месси. Это меньше продолжительности одного матча! А в сезоне 2012/2013 аргентинец забивал за «Барселону» каждые 57 минут, тогда он отличился 46 раз в 32 встречах. 

83 дубля оформил лидер «Барселоны» за время своих выступлений в Ла Лиге. 

100-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 20 ноября 2010 года в ворота «Альмерии». На первую сотню обладатель пяти «Золотых мячей» потратил пять с половиной лет.

105 голов в заключительные 15 минут матчей. Лионель Месси часто забивает в концовках встреч, 105 мячей в Ла Лиге аргентинец отправил в ворота противников «Барселоны» после 75-й минуты матчей. 26% из 400 голов пришлись на концовки. 

157 голов на счету второго лучшего бомбардира Ла Лиги из числа ныне выступающих в испанском чемпионате футболистов. Столько забил форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис в 422 матчах (игр почти столько же, как и у Месси).

200-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 27 января 2013 года в ворота «Осасуны». Быстрее всего Лео справился со второй сотней: два года и два месяца.

300-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 16 февраля 2016 года в ворота «Спортинга» (Хихон). Три года и один месяц.

311 голов забил второй снайпер в 90-летней истории Ла Лиги – Криштиану Роналду. Вот так выглядит первая пятерка лучших стрелков Примеры всех времен:

1. Лионель Месси – 400 голов
2. Криштиану Роналду – 311 голов
3. Тельмо Сарра – 251 гол
4. Уго Санчес – 234 гола
5. Рауль – 228 голов

400-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 13 января 2019 года в ворота «Эйбара». Три года без месяца. Вторую часть голевого пути аргентинец прошел в стабильном темпе. Ждем 500-й гол в начале 2022 года?

435 матчей потребовалось Месси, чтобы забить 400 голов в Ла Лиге. Для сравнения, Криштиану Роналду добрался до отметки в 400 мячей в рамках топ-5 чемпионатов за 497 встреч. Средняя результативность Лионеля в рамках испанской Примеры составляет 0.92 гола за матч. 

После матча с «Эйбаром» главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал о достижении Месси и указал на следующую цель, намекнув, что Лео никогда не останавливается: 

400 голов – это даже забавно. Очень легко назвать это число, но если вы начнете просто считать: «Один, два, три, четыре…», - то быстро утомитесь. А Месси забил четыре сотни раз! Это какое-то невероятное, стратосферное число. По-моему, всем очевидно, что Лео – выдающийся игрок из другой галактики. Я уверен, он забьет 500 мячей в Ла Лиге. 

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   154 / 709
вчера в 21:39
Ох уж эти байки) Будто, играя за явного фаворита чемпионата (даже Апл), сложная задача много забивать. Тем более это супер ужасающий, атакующий, непобедимый МЮ (по словам фанов). Да, тот же Тевес, за обе команды Манчестера наколотил столько же мячей, сыграв еще меньше игр (не говоря еще об ассистах)!
neverwin
neverwin
   65 / 709
вчера в 20:59
И пятихат наколотит.
cevin cigan
cevin cigan ответил Ismadiyar
   15 / 709
вчера в 20:59
Не надо везде пихать Роналду, он пришел в свои лучшие годы в Мадрид и поэтому показал такой результат, Месси же хоть и забил 1 гол в 2005, не был на первых ролях вплоть до 2008 года, часто сидел на скамейке или выходил в последние минуты как Мунир или Денис Суарес т.к. было много классных футболистов. 400 голов легендарное достижение, а если увидите первую 5 клубов, которым он любит больше всего забивать, остается только принижать свой клуб говоря что это Эйбары да Леванте
Так в стать чёрным по белому так и пишут,что суммарно Рон эти 400 голов уже забил,только играя в топ 3х чемпионатов и поверь в Ман Юнайтед он переходил тоже юношей как и Месси. Я к тому веду,что забивать в Ла Лиги играя за Барселону в её лучшие времена,куда проще чем в АПЛ или Серии А.Не нужно быть оракулом,чтобы не предположить,такой же "космичесуий"результат от Роналду(Я всё таки надеюсь,что ты понял о чём идёт речь)
Ismadiyar
Ismadiyar ответил cevin cigan
   236 / 709
вчера в 20:24
С 2005г начал забивать. Остаётся только догадываться,сколько бы положил Рон с гандикапом в четыре года! Отметка пятьсот или уже была бы перекрыта,или оставалось бы совсем ничего-это всё таки Ла Лига!
Не надо везде пихать Роналду, он пришел в свои лучшие годы в Мадрид и поэтому показал такой результат, Месси же хоть и забил 1 гол в 2005, не был на первых ролях вплоть до 2008 года, часто сидел на скамейке или выходил в последние минуты как Мунир или Денис Суарес т.к. было много классных футболистов. 400 голов легендарное достижение, а если увидите первую 5 клубов, которым он любит больше всего забивать, остается только принижать свой клуб говоря что это Эйбары да Леванте
Imrebellion
Imrebellion
   154 / 709
вчера в 18:59
Там специально написали сколько в среднем и в целом требуется для голов Рону. Даже Рэшфорд оказывается успешнее его в этом плане.
cevin cigan
cevin cigan
   15 / 709
вчера в 17:50
С 2005г начал забивать. Остаётся только догадываться,сколько бы положил Рон с гандикапом в четыре года! Отметка пятьсот или уже была бы перекрыта,или оставалось бы совсем ничего-это всё таки Ла Лига!
League1
League1
   85 / 709
вчера в 17:39
Не мало. Но в тех тепличных условиях, которые ему предоставляются, он должен забивать гораздо больше.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   202 / 709
вчера в 16:59
Это реально круто!
Gelious
Gelious
   36 / 709
вчера в 16:53
Ну вот, конечно, можно про ЛЧ и сборную что-то написать попытаться. Но все равно 400 голов в лиге - это действительно сильно, тут уж ничего не скажешь.
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