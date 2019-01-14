Великий рубеж. 400 голов Месси в Ла Лиге

вчера, 17:00

Месси уже давно является лучшим бомбардиром в истории испанского футбола, а в ворота «Эйбара» аргентинец забил свой 400-й гол в рамках Ла Лиги. «Соккер.ру» погружается в цифры.

Лионель Месси покорил еще одну невероятную отметку, забив в ворота «Эйбара» в воскресном матче. 400 голов в Ла Лиге – сумасшествие! Давайте посмакуем это достижение, как оно того заслуживает.

Первый гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 1 мая 2005 года в ворота родного клуба Андреса Иньесты – «Альбасете». Ассистировал юному аргентинцу (Месси было 17 лет, 10 месяцев и 7 дней) сам Маг и Волшебник Роналдиньо.

Первый игрок, забивший 400 голов за один клуб в рамках пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германии и Франция) – Лионель Месси. Никто не отличался 400 раз в рамках национального чемпионата за одну команду.

Второй футболист, которому покорилась отметка в 400 голов в рамках топ-5 чемпионатов. А вот здесь Криштиану Роналду опередил Лионеля Месси, первым забив четыре сотни голов и разменяв пятую сотню. На счету португальца 409 забитых мячей в сумме за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Только три футболиста, согласно данным УЕФА , забивали больше Лионеля Месси в рамках одного национального чемпионата в Европе:

1. Йозеф Бицан (Чехословакия, 1931 – 1955) – 500 голов

2. Джимми МакГрори (Шотландия, 1922 – 1938) – 410 голов

3. Степан Бобек (Югославия, 1945 – 1958) – 403 гола

25 голов пропустила от Месси «Севилья» - самый любимый соперник аргентинца в Ла Лиге. Четверть сотни мячей пропустили андалусийцы от аргентинского гения – с ума сойти! Помимо «Севильи», еще пять команд пропустили от Лео 20+ голов: «Депортиво» и «Эспаньол» (по 20), «Осасуна» (21), «Валенсия» (22), «Атлетико» (23). «Реал» в матчах Примеры Месси огорчил 18 раз.

29 клубов, выступавших в высшем футбольном дивизионе Испании в разные годы, за свою историю забили меньше голов в Ла Лиге, чем Лионель Месси.

29 результативных передач Луиса Суареса приводили к забитым мячам Месси. Уругвайский нападающий – лучший ассистент Лео на пути к отметке в 400 голов в Ла Лиге.

31 хет-трик – второй результат по стрельбе «очередями» в Ла Лиге. 27 раз Лионель забивал по три мяча за игры, кроме того, отметился четырьмя «покерами». По этому показателю Месси уступает (думается, что временно) Роналду, который забивал в испанском чемпионате от трех мячей в 34 матчах.

Ворота 37 клубов поразил Лионель Месси в матчах чемпионата Испании. Шесть команд пропустили от 20 и больше голов, 15 команд – от десяти до двадцати мячей, 16 команд – меньше десятка мячей.

50 голов – максимальный результат одного сезона в голах. Полсотни раз в воротах соперников каталонского клуба Лео расписался в кампании 2011/2012.

83 минуты на гол в Ла Лиге расходует Лионель Месси. Это меньше продолжительности одного матча! А в сезоне 2012/2013 аргентинец забивал за «Барселону» каждые 57 минут, тогда он отличился 46 раз в 32 встречах.

83 дубля оформил лидер «Барселоны» за время своих выступлений в Ла Лиге.

100-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 20 ноября 2010 года в ворота «Альмерии». На первую сотню обладатель пяти «Золотых мячей» потратил пять с половиной лет.

105 голов в заключительные 15 минут матчей. Лионель Месси часто забивает в концовках встреч, 105 мячей в Ла Лиге аргентинец отправил в ворота противников «Барселоны» после 75-й минуты матчей. 26% из 400 голов пришлись на концовки.

157 голов на счету второго лучшего бомбардира Ла Лиги из числа ныне выступающих в испанском чемпионате футболистов. Столько забил форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис в 422 матчах (игр почти столько же, как и у Месси).

200-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 27 января 2013 года в ворота «Осасуны». Быстрее всего Лео справился со второй сотней: два года и два месяца.

300-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 16 февраля 2016 года в ворота «Спортинга» (Хихон). Три года и один месяц.

311 голов забил второй снайпер в 90-летней истории Ла Лиги – Криштиану Роналду. Вот так выглядит первая пятерка лучших стрелков Примеры всех времен:

1. Лионель Месси – 400 голов

2. Криштиану Роналду – 311 голов

3. Тельмо Сарра – 251 гол

4. Уго Санчес – 234 гола

5. Рауль – 228 голов

400-й гол в Ла Лиге Лионель Месси забил 13 января 2019 года в ворота «Эйбара». Три года без месяца. Вторую часть голевого пути аргентинец прошел в стабильном темпе. Ждем 500-й гол в начале 2022 года?

435 матчей потребовалось Месси, чтобы забить 400 голов в Ла Лиге. Для сравнения, Криштиану Роналду добрался до отметки в 400 мячей в рамках топ-5 чемпионатов за 497 встреч. Средняя результативность Лионеля в рамках испанской Примеры составляет 0.92 гола за матч.

После матча с «Эйбаром» главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал о достижении Месси и указал на следующую цель, намекнув, что Лео никогда не останавливается: