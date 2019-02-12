20 лет спустя. Победители ЛЧ-1998/99 из Манчестера. Где они сейчас?

12 февраля 2019, 19:05

20 лет назад МЮ выиграл один из лучших финалов в истории ЛЧ , а сегодня во главе с автором победного гола в той игре стартует в плей-офф. «Соккер.ру» - о героях и судьбах.

Флешбек. Это был конец лихих 90-х, в основной сетке Лиги чемпионов принимали участие 24 клуба, и они веселились, как могли. На групповой стадии МЮ попал в группу с тремя командами на букву «Б»: «Бавария», «Барселона», «Брондбю». Уже в первом туре «красные дьяволы» сыграли 3:3 с каталонцами, потом было 2:2 с «Баварией» и победы над «Брондбю» - 6:2 и 5:0. Потом еще одна ничья с шестью забитыми мячами против «Барсы» и не такая яркая мировая – 1:1, с «Баварией». В итоге, МЮ занял вторую строчку в турнирной таблице вслед за мюнхенцами и попал в плей-офф, пройдя отбор лучших среди команд, занявших вторые места (было всего две вакансии на шесть участников).

В плей-офф «Манчестер Юнайтед» выиграл два соперничества у итальянских клубов – «Интера» и «Ювентуса». Особенно яркой получилась битва со «Старой Синьорой». На «Олд Траффорд» Гиггз вырвал ничью 1:1 для МЮ на 2-й добавленной минуте второго тайма, а в Турине «красные дьяволы» проигрывали 0:2 через 10 минут после стартового свистка, но сравняли счет еще в первом тайме, а в концовке вырвали победу. Квинтэссенцией такого запоминающегося пути стал финал на «Камп Ноу», в котором манкунианцев снова ждала встреча с «Баварией». Марио Баслер забил уже на 6-й минуте, и «Бавария» выигрывала до истечения основного времени, мюнхенцы уже готовы были принять Кубок чемпионов, когда вышедшие на замену Шерингем и Сульшер забили по голу на 90+ минутах и перевернули все с ног на голову. Где же сейчас парни, истрепавшие столько нервов и доставившие болельщикам МЮ столько радости?

Петер Шмейхель (Дания, 55 лет). Сезон-1998/99 стал для Шмейхеля последним в МЮ . Датчанин уехал в Лиссабон, где играл за «Спортинг», а потом вернулся в Англию ради выступлений за «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». За прошедшие 20 лет Петер воспитал сына Каспера, ставшего чемпионом Англии в составе «Лестера» и добившегося статуса вратаря №1 в Дании. Сам Петер построил успешную карьеру на телевидении, стал официальным послом «Манчестер Юнайтед», прошедшим летом он приезжал в Россию во время чемпионата мира, а в декабре ходили слухи, что Шмейхель собирается побороться за пост спортивного директора в МЮ .

Гари Невилл (Англия, 43 года). Воспитанник «Класса-92» всю карьеру провел в МЮ . Повесив бутсы на гвоздь, работал в штабе Роя Ходжсона в сборной Англии, начинал самостоятельную тренерскую карьеру в «Валенсии», но провалился и понял, что его истинное призвание – телевидение. Невилл известен своими пикировками с Джейми Каррагером, экс-защитником «Ливерпуля».

Денис Ирвин (Ирландия, 53 года). В день знаменитого финала Ирвину было 33 года, но ирландец задержался в МЮ до 2002-го, доведя общий стаж на «Олд Траффорд» до 12-ти лет. Денис доигрывал в «Вулверхэмптоне», а через пару лет вернулся в Манчестер на должность ведущего клубного телевидения. По сей день отлично справляется со своими обязанностями.

Дэвид Мэй (Англия, 48 лет). Защитник, попавший в список 50-ти худших футболистов в голосовании The Times, является коллегой Ирвина: Дэвид – комментатор на MUTV.

Ронни Йонсен (Норвегия, 49 лет). Норвежский бек завершил карьеру на родине и подался в телеэксперты.

Яп Стам (Нидерланды, 46 лет). Голландец изнутри видел два величайших финала Лиги чемпионов, только во втором он проиграл «Ливерпулю» в составе «Милана» (знаменитая «Стамбульская ночь», когда мерсисайдцы сделали 3:3 из 0:3 и победили в серии пенальти). Стам стал тренером, самостоятельно работал в английском «Рединге», а сейчас возглавляет «Зволле».

Дэвид Бекхэм (Англия, 43 года). Из МЮ ушел в «Реал», а потом перемахнул через океан, чтобы играть и зарабатывать кучу денег в Лос-Анджелесе. По окончании карьеры остался в США и решил стать владельцем футбольного клуба. С 2020 года в МЛС увидим клуб Бекхэма – «Интер Майами». Наверняка Дэвид использует свое влияние и деньги партнеров, чтобы заманить в Майами кого-нибудь из футбольных звезд.

Ники Батт (Англия, 44 года). Уроженец Манчестера и выпускник «Класса-92» пригодился там, где родился: с 2016 года Ники возглавляет академию «красных дьяволов».

Энди Коул (Англия, 47 лет). Посол МЮ , перенес тяжелое заболевание почек и трансплантацию органа, ради чего ему пришлось изменить британское законодательство в сфере донорства. А еще имя Энди фигурирует в «панамском досье» (баловался офшорами), он борется со СПИДом в Зимбабве, а в январе Коул вошел в тренерский штаб Сола Кэмпбелла в клубе четвертого дивизиона «Макклсфилд».

Тедди Шерингем (Англия, 52 года). Именно Шерингем сравнял счет в финале ЛЧ -1998/99, выйдя на замену вместо Блумквиста. Тедди решил стать тренером. Он работал в «Вест Хэме» помощником, возглавлял «Стивенейдж» из Лиги 2, а потом принял индийский клуб «Атлетико Калькутта», но через полгода лишился работы из-за неудовлетворительных результатов. Это было в январе прошлого года.

Райан Гиггз (Англия, 45 лет). Неприлично долго выступал за МЮ : всю профессиональную карьеру посвятил «дьяволам», 24 года. Принимал манкунианцев в качестве исполняющего обязанности после отставки Дэвида Мойеса, работал в штабе Луи ван Гала, а в прошлом году начал самостоятельную тренерскую карьеру в сборной Уэльса.

Фил Невилл (Англия, 42 года). Вместе с братом провалился в «Валенсии», где ассистировал Гарри. Тем не менее, в прошлом году самостоятельная тренерская карьера Фила стартовала: Невилл-младший возглавил женскую сборную Англии. А еще с лета-2018 16-летний сын Фила занимается в академии МЮ , так что одним Невиллом в истории «красных дьяволов» может стать больше.

Рой Кин (Англия, 47 лет). Повесив бутсы на гвоздь, отрастил бороду с проседью. Тренировал «Сандерленд» и «Ипсвич», но потом решил пойти на понижение и стал работать ассистентом (в основном при Мартине О’Ниле) – в сборной Ирландии, «Астон Вилле», сейчас – в «Ноттингеме».

Пол Скоулз (Англия, 44 года). Буквально вчера стало известно о старте тренерской карьеры Пола Скоулза: «Рыжий Принц» возглавил клуб «Олдхэм Атлетик» из Лиги 2 (четвертый по силе дивизион).

Йеспер Блумквист (Швеция, 45 лет). Финал Лиги чемпионов – последний матч Блумквиста в составе МЮ , хотя он еще оставался в команде на протяжении двух лет. Йеспер получил травму коленного сустава, которая практически поставила крест на его дальнейшей карьере. Повесив бутсы на гвоздь, вернулся на родину, где немного тренировал, но в основном известен в качестве звезды экрана: Блумквист не только футбольный эксперт, но и участник других телевизионных проектов. К примеру, пару лет назад выиграл шведский танцевальный конкурс Let's Dance.

Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго, 47 лет). Работал в тренерском штабе своей национальной команды, а затем перешел в академию «Манчестер Юнайтед». Сейчас является помощником тренера резервистов МЮ .

Раймонд ван дер Гоу (Нидерланды, 55 лет). Раймон до сих пор не расстался с перчатками: голландец стал тренером вратарей. Первые два года в новой ипостаси провел в «Сандерленде», а в 2009-м перебрался в «Витесс», где трудится по сей день. Да-да, ван дер Гоу является подчиненным босса Леонида в Арнеме.

Уэс Браун (Англия, 39 лет). Еще в прошлом году играл за индийский клуб «Керала Бластерс». Официального объявления о завершении футбольного карьеры Уэс не делал.

Джонатан Грининг (Англия, 40 лет). Был в заявке на финал, но вообще в розыгрыше ЛЧ , победителем которого считается, не сыграл ни минуты. Всего за четыре года в МЮ провел 27 матчей, после чего выступал за «Мидлсбро», «Вест Бромвич», «Фулхэм» и «Ноттингем». Закончил футбольную карьеру два года назад в любительском клубе «Тадкастер Альбион».

Хеннинг Берг (Норвегия, 49 лет). В послужном списке Берга-тренера уже шесть клубов, в том числе английский «Блэкберн», польская «Легия» и венгерский «Видеотон». Сейчас возглавляет «Стабек», еще недавно встречался с Сульшером в чемпионате Норвегии.

Хорди Кройф (Нидерланды, 45 лет). Сын легендарного Йохана Кройфа провел три матча в победном розыгрыше, но зимой отправился в аренду в «Сельту». Летом 2018-го Хорди возглавил китайский клуб «Чунцинь Лифань».

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия, 45 лет). Автор победного гола в ворота «Баварии» после одиннадцати лет на «Олд Траффорд» задержался в Манчестере, чтобы работать с резервом МЮ . Затем была самостоятельная карьера: «Мольде», «Кардифф» и снова «Мольде», откуда Оле-Гуннара призвали в «Манчестер Юнайтед» после увольнения Моуриньо. Думали, что временно, но на фоне удачных результатов боссы манкунианцев подумывают о назначении Сульшера постоянным главным тренером.

Сэр Алекс Фергюсон (Шотландия, 77 лет). В прошлом году у сэра Алекса были проблемы со здоровьем: инсульт на несколько недель приковал Фергюсона к постели, всем футбольным миром молились за здоровье Мэтра. К счастью, сильный шотландец выкарабкался, вернулся на трибуны «Олд Траффорд» и снова начал улыбаться, когда увидел футбол в исполнении команды под руководством Сульшера (которому активно помогает советами).