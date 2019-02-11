Демоверсия. Сборная Франции Мишеля Идальго. 1982 год

11 февраля 2019, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которой предстояло стать великой.

Одной из самых ярких команд чемпионата мира 1982 года стала сборная Франции, которая, начав с оглушительного проигрыша англичанам, прибавляла с каждым матчем и покинула Испанию с бронзовыми медалями, которыми награждали за четвёртое место. Французы могли побороться и за серебро, но полуфинал с немцами отнял у них слишком много сил - физических и моральных, что на поляков ресурсов не осталось.

А главное, сборная Франции показала яркий, атакующий, приятный глазу футбол. В плане зрелищности игра команды Мишеля Идальго уступала разве что бразильцам Теле Сантаны. Так это бразильцы, кудесники мяча и трёхкратные в ту пору чемпионы мира, фавориты Мундиаля (это испанское слово вошло в наш лексикон как раз в восемьдесят втором). А французов перед началом турнира никто всерьёз не воспринимал. Даром, что в их составе был один из сильнейших футболистов той поры Мишель Платини.

Годы безвременья

Мишель Идальго, в прошлом сильный защитник «Реймса» и «Монако», возглавил сборную страны в 1976 году. Каким-то большим опытом 43-летний специалист не обладал. Работал с резервистами «Монако», входил в тренерский штаб монегасков и сборной Франции, но самостоятельной практики в каком-либо клубе Идальго не получил.

Сборная Франции в то время считалась одной из самых многострадальных в Европе. После блестящего (3 место) выступления на чемпионате мира 1958 года, «les blues» пропустили три мировых первенства (1962, 1970 и 1974), а в 1966 году их участие ограничилось групповым турниром. В самом первом розыгрыше Кубка Европы, проходившем во Франции, они были полуфиналистами. Но в четырёх следующих континентальных турнирах французская команда не попадала в финальные стадии.

Даже такой авторитетный специалист, как Штефан Ковач ничего не смог поделать с французами и после неудачи в отборочном турнире Евро-76 сложил с себя полномочия. За дело взялся его помощник Идальго. Который смог сделать то, что давно ни у кого не получалось, а именно вывел «les blues» на чемпионат мира 1978 года. В Аргентине французы выступили не слишком удачно - проиграли сначала итальянцам, потом хозяевам, а напоследок выиграли у венгров в ничего не значившей встрече. На чемпионат Европы 1980 года сборная Франции не прошла, заняв второе место в группе вслед за командой Чехословакии.

Летом 1980-го Мишель Идальго привёз «les blues» в Москву. Наша сборная готовилась к Олимпиаде, французы – к отборочному турниру чемпионата мира. И хотя матч был товарищеским, в «Лужники» пришли 50 000 зрителей. Сам Платини приехал. Но единственный гол в этой встрече забил другой великий футболист – Фёдор Черенков.

Выжившие в «группе смерти»

Выражение «группа смерти» ещё не было изобретено, но оно вполне подходило к сообществу, в которое угодила сборная Франции при жеребьёвке отборочного турнира. Вице-чемпион мира сборная Голландии, вице-чемпион Европы сборная Бельгии, крепкая команда Республики Ирландии. Разве что киприоты выглядели статистами. Матчем с командой Кипра французы начали кампанию, разгромив островитян у них в Лимасоле 7:0. Голы Платини и Зимако (вообще-то уроженца Новой Каледонии зовут Жан Агр) обеспечили победу над ирландцами. Хороший старт. Первые проблемы начались весной, после проигрыша голландцам 0:1. С соседями бельгийцами обменялись победами. Сначала верх взяли французы, затем победу праздновали «красные дьяволы» 2:0. Поражение в Дублине стало третьим в шести встречах. Угроза не попасть в Испанию оставалась. Французской сборной помог календарь. Они завершали отборочный раунд позже конкурентов матчем со сборной Кипра. В предпоследней же встрече голы Мишеля Платини и Дидье Сикса принесли важнейшую победу над голландцами. Обыграть киприотов труда не составило, и команда Идальго совершила рывок с четвёртого места на второе, вслед за сборной Бельгии. Французы добыли путёвку в соседнюю Испанию, а финалист двух последних на тот момент чемпионатов мира сборная Голландии была вынуждена остаться дома.

Жребий отправил сборную Франции в группу 4, где её соперниками стали команды Англии, Чехословакии и Кувейта. Фаворитами считались англичане. Высоко котировалась чехословацкая команда – бронзовый призёр чемпионата Европы и победитель московской Олимпиады (значительная часть олимпийцев выступала и за первую сборную). Большинство экспертов отводило французским футболистам третье место.

Перед тем, как отправиться на чемпионат мира, французы провели пять товарищеских или как сейчас модно говорить контрольных встреч. Точные удары Мишеля Платини и Даниэля Браво принесли победу над, как оказалось, будущими чемпионами мира итальянцами 2:0. Ещё один участник Мундиаля команда Северной Ирландии была разгромлена 4:0 – отличились Бернар Зенье, Ален Куриоль, Жан-Франсуа Ларьо и Бернар Женгини.

Но чем меньше времени оставалось до начала турнира в Испании, тем больше тревог вызывало состояние «les blues». В Париже французы проиграли команде Перу 0:1. В Лионе довольствовались нулевой ничьей с болгарами. И совсем стало грустно после проигрыша в Тулузе сборной Уэльса 0:1. После того, как Йан Раш забил единственный в той встрече мяч, настроения во Франции стали паническими. Стали в открытую говорить о том, что команда не готова к чемпионату, а уровень Идальго не соответствует задачам сборной. Выход во второй групповой этап считался удачей.

Теперь о тех, кого Мишель Идальго взял с собой в Испанию. Ему пришлось сделать нелёгкий выбор. Лишь несколько игроков принадлежали к числу неприкосновенных – Мишель Платини, Мариус Трезор, Бернар Лякомб, Максим Босси.

Двадцать два избранных

С позицией вратаря не было никакой ясности. В Москву приезжал Филипп Бержеро («Лилль»), отборочный турнир французы начинали с Домиником Дропси («Страсбур»), продолжали с Пьериком Яром («Бастия»), а заканчивали с Жаном Кастанеда («Сент-Этьен»). В год чемпионата мира Идальго вернул в сборную 35-летнего Доминика Барателли («Пари Сен-Жермен») и привлёк Жана-Люка Эттори из «Монако». В окончательный список вошли Барателли, Кастанеда и Эттори. С основным голкипером тренер определился уже в Испании.

На позиции свободного центрального защитника действовал плечистый, казавшийся выше своих 182 сантиметров Мариус Трезор. Кристиан Лопес отвечал за правый фланг, Максим Босси – за левый, в центре располагался Жерар Жанвийон, либо Патрик Баттистон. Справа мог сыграть 20-летний Манюэль Аморос. Филипп Маю был способен сыграть, как либеро, так и стоппера. Французы начинали чемпионат с четвёркой полузащитников Бернар Женгини, Ален Жиресс, Жан-Франсуа Ларьо и Мишель Платини. Но уже по ходу турнира Жан Тигана вытеснил Ларьо из основы. На замену выходил Рене Жирар.

На чемпионат мира французская сборная привезла шестерых нападающих. Это Дидье Сикс, Доминик Рошто, Жерар Солер, Ален Курьоль, Бернар Лякомб и Брюно Беллон. Основная пара форвардов обозначилась уже по ходу чемпионата, однако на поле выходили все.

Выход шейха

Французы начинали первый групповой этап в Бильбао матчем со сборной Англии. Велико же было удивление болельщиков и французских журналистов, увидевших в воротах Эттори. Ведь невысокий голкипер «Монако» считался третьим в очереди.

Матч в Бильбао только начался, не прошло и минуты, а мяч уже побывал во французских воротах. Англичане ввели мяч из аута, Пол Маринер выиграл воздух, сделав скидку на линию вратарской, а Эттори крайне неуклюже пошёл на перехват. Брайан Робсон беспрепятственно поразил цель. Но в середине тайма Жерар Солер из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний от Питера Шилтона угол – 1:1.

Однако во втором тайме сказалось преимущество англичан. На 67 минуте Грэм Рикс навесил в штрафную, точно на голову Робсона. Эттори пошёл на перехват, но не дотянулся – 1:2. Третий гол привёз всегда надёжный Трезор, подарив мяч в штрафной Маринеру. Английская сборная одержала яркую победу 3:1, а игра «les blues» вызывала недоумение и волну критики. Досталось Идальго и за выбор вратаря. Два из трёх пропущенных мячей были на совести Эттори.

В матче со сборной Кувейта тренер сборной Франции произвёл немало перестановок. В обороне появились Аморос и Жанвийон, а Баттистон с Лопесом присели на скамейку. С первых минут вышли три нападающих – Лякомб, Солер и Сикс. Но место в воротах снова занял Эттори.

Матч, который обслуживал советский арбитр Мирослав Ступар, выдался длинным и скандальным. При счёте 3:1 в пользу французов – голы на счету Женгини, Платини и Сикса, Максим Босси в четвёртый раз поразил ворота ближневосточной команды. Ступар указал на центр. Но тут на поле появился важный человек – брат эмира шейх Джабер аль-Ахмад аль-Сабах. Его высочество решил, что мяч был забит неправильно, из положения вне игры, а потому не должен быть засчитан. Всё это было высказано судье на арабском языке. Ступар не понял ничего и попросил посторонних покинуть поле. Тогда шейх приказал сборной Кувейта уйти с поля в раздевалку. Игра затягивалась. Советский арбитр был вынужден выполнить прихоть принца и отменить гол. Всё равно французы потом забили четвёртый мяч. И снова это сделал Босси.

Англичане тем временем обыграли сборную Чехословакии и гарантировали выход из группы. После двух туров родоначальники футбола набрали четыре очка, французы два, чехи со словаками одно, как и команда Кувейта. Несложно догадаться, что «les blues» для продолжения борьбы достаточно было не проиграть чехословацкой сборной. Они и не проиграли. Более того, были близки к победе после удара Сикса. Но за 6 минут до конца в ворота Эттори был назначен 11-метровый. Антонин Паненка, один из величайших пенальтистов в истории, был безупречен. Ничья 1:1, и сборная Франции пусть и со скрипом, но прошла во второй групповой этап. Там её соперниками стали сборные Австрии и Северной Ирландии.

С австрийцами не смог сыграть травмированный Платини. Мишеля не было даже в запасе. Зато впервые на турнире с первых минут вышел Жан Тигана, который сделал игру сборной Франции более скоростной. Судьбу матча решил штрафной, назначенный в ворота сборной Австрии на 39 минуте. В отсутствии Платини к мячу подошёл Бернар Женгини и нанёс точный удар в верхний угол ворот. Этого гола оказалось достаточно для победы.

Сборная Северной Ирландии удивила тем, что нанесла поражение хозяевам чемпионата на первом этапе. От этого неожиданного результата больше пострадали югославы, оставшиеся за бортом второго этапа. Испанцы вышли из группы, но со второго места, из-за чего и отправились в компанию к англичанам и немцам. Ирландцы выиграли турнир в группе и могли считать задачу выполненной. Ничья со сборной Австрии оставляла команде Билли Бингхэма шанс на выход в полуфинал. При условии победы над французами.

Но на беду крепкой североирландской команды подлечился Мишель Платини. Заработала в полную силу четвёрка полузащитников – Платини, Тигана, Жиресс и Женгини. И если в первом тайме ирландцы пропустили только один мяч – Мишель прошёл всю штрафную и сделал пас под удар маленькому Жирессу, то после перерыва островитяне развалились. Длинноволосый Доминик Рошто беспрепятственно вторгался в штрафную площадку и точно бил низом. При счёте 3:0 в который уже раз ошибся на выходе Эттори, и Джерри Армстронг один мяч отыграл. Но в конце Жиресс, чей рост 163, сумел точно пробить головой безо всяких помех со стороны длинного Джона Маклилланда – 4:1. Франция – в полуфинале. В мире сразу возросло число тех, кто полюбил футбол в исполнении парней в синих футболках.

Переломы Баттистона и слёзы Штилике

И вот он полуфинал ФРГ – Франция, ставший украшением чемпионата 1982 года. После вылета бразильцев, французская сборная вдруг стала главной любимицей турнира. Немцы же наоборот взяли на себя отрицательную роль. В первую очередь из-за спектакля, разыгранного на пару с австрийцами на первом групповом этапе. Счёт 1:0 в пользу западногерманской команды устраивал не только Манншафт, но и соседей – австрийцев. Проигрыш с разницей в два мяча и больше отправлял австрийцев домой, а вторым счастливчиком становилась сборная Алжира. Которая нанесла сенсационное поражение немцам в первом туре. Ничья в матче ФРГ – Австрия стала бы причиной сенсации, ибо лишними на чемпионате оказались бы немцы.

Хорст Хрубеш отправил мяч в ворота сборной Австрии на 10 минуте. После чего футболисты обеих команд откровенно валяли дурака. Наш комментатор Владимир Маслаченко даже предложил присудить соперникам Нобелевскую премию мира. Но доказать, что это был договорняк, не представлялось возможным. Сборная Алжира оказалась выброшенной на обочину и вместе с аутсайдером группы командой Чили досрочно покинула Мундиаль.

Подобное жульничество и настроило против сборной Западной Германии немало любителей футбола, что добавило болельщиков французам. Лидеры обеих команд испытывали проблемы со здоровьем. Платини вышел на поле в Севилье с первых минут, но играл на уколах. А обладатель двух золотых мячей Карл-Хайнц Румменигге остался в запасе.

Отсутствие Румменигге на поле не помешало немцам выиграть дебют. На исходе первой четверти встречи Клаус Фишер выскочил один на один с Эттори. Французский вратарь отбил мяч, но на его беду рядом пробегал Пьер Литтбарски – 1:0. Но через 10 минут Бернд Фёрстер толкнул в спину Рошто. Пенальти. Мишель Платини уверенно переиграл Харальда Шумахера – 1:1.

Французы смотрелись интереснее. Во многом благодаря игре квартета полузащитников. В начале второго тайма Идальго несколько удивил, заменив Женгини на защитника Баттистона. Но эта замена едва не сыграла. Патрик просочился сквозь немецкую оборону и вышел один на один с Шумахером. Но пробить не успел, ибо был жёстко встречен вратарём.

После столкновения француз рухнул, как подкошенный. Потерявшего сознание Баттистона срочно госпитализировали. Помимо сотрясения мозга Патрик лишился нескольких зубов, повредил позвоночник и получил переломы рёбер. Это он ещё легко отделался, могло кончиться и летальным исходом. При этом немецкий вратарь не был наказан. Ни жёлтой карточки, не говоря о красной, ни штрафного, ни пенальти. Голландский судья Чарльз Корвер посчитал, что Шумахер протаранил Баттистона не нарочно.

Происшествие с Баттистоном не могло не отразиться на моральном состоянии французов. К тому же Идальго был вынужден сделать вторую замену. Но всё же «les blues» были ближе к успеху. Перед самым окончанием основного времени удар Манюэля Амороса пришёлся в перекладину, а Рошто не смог обработать мяч после отскока.

Только начался первый из добавленных таймов, как французы забили красивейший гол. Жиресс со штрафного направил мяч в центр немецкой штрафной, а там вдруг возник Мариус Трезор, нанесший мощный удар по летящему мячу. Чуть сетку за спиной Шумахера не порвал. Тренер сборной ФРГ Юпп Дерваль выпустил на поле Румменигге. На полчаса Карла-Хайнца хватит. Однако счёт вырос до 3:1. Рошто выкатил мяч Жирессу, и маленький Ален вложил в удар всю силу. Мяч ударился об штангу и затрепыхался в сетке - 3:1 на 98 минуте.

Но немцы не смирились. Румменигге не стал дожидаться смены ворот и на 102 минуте протолкнул мяч в ворота мимо Эттори - 2:3. Через три минуты после начала второй 15-минутки Клаус Фишер после скидки Румменигге пробил через себя. Без шансов для французского вратаря. Дело шло к пенальти. И дошло до них. Первой послематчевой серии в истории чемпионатов мира.

Ален Жиресс точен - 1:0. Манфред Кальтц тоже - 1:1. Мануэль Аморос реализовал свой шанс - 2:1. Не дрогнул и Пауль Брайтнер - 2:2. Доминик Рошто поразил цель - 3:2. А Ули Штилике дрогнул ещё до удара, пробил откровенно слабо. Жан-Люк Эттори получал поздравления, а усатый, далеко не юный Ули разрыдался как ребёнок. Харальд Шумахер вытер слёзы товарища и что-то ему сказал. Видимо, пообещал взять удар Дидье Сикса. Шумахер переиграл француза - 3:2. Пьер Литтбарски вогнал мяч под перекладину - 3:3. Мишель Платини долго собирался с ударом, но во второй раз за вечер вышел победителем в поединке с Шумахером - 4:3. Карл-Хайнц Румменигге поймал Эттори на противоходе - 4:4. Теперь удары до промаха. Шумахер пристально смотрел в глаза Максиму Босси и загипнотизировал француза. Он пробил в тот угол, что «заказывал» вратарь. А Хорст Хрубеш как-то легко обманул Эттори - 4:5. В финал вышли немцы. Штилике разревелся пуще прежнего. Французы злились то на Эттори, то на Сикса с Босси, то на судью, пожалевшего Шумахера. Но после драки кулаками не машут.

В матче за третье место выиграл тот, кто больше этого хотел, - поляки со счётом 3:2. Идальго произвёл немало перестановок в составе. Дал поиграть всем, кроме вратаря Барателли. Бронзовое четвёртое место после длительного безвременья тоже неплохо. Тем более что чемпионат показал слабые места и недостатки, которые можно было исправить к чемпионату Европы. Который должен был пройти через два года во Франции. Вот там-то Мишель Идальго собирался показать команду во всей красе. Но и демоверсия, представленная в Испании, была хороша. Сборная Франции показала, что достойна войти в число ведущих команд планеты. Что она сильна не только Мишелем Платини, а располагает целым подбором хороших игроков.