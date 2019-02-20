Французская остановка «Барселоны»

сегодня, 10:30

«Лион» смог сдержать одну из самых мощных атак в мире. «Соккер.ру» - о нулевой ничьей в матче Лиги чемпионов.

Шансы «Лиона» перед игрой с «Барселоной», даже перед домашней, оценивались не очень высоко. Французы не фигурируют в числе главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, а каталонцы в этом списке постоянно. Но «Барселону» не всегда останавливают ей подобные титаны-претенденты.

Например, в прошлом году каталонцев внезапно «тормознула» «Рома», которая воспринимается примерно как и «Лион» на европейской арене в последние годы. Неспроста игроки «Барселоны» напоминали перед матчем во Франции, что перед противостоянием с «Ромой» тоже никто не сомневался в их успехе, а все вышло плачевно для испанского гранда.

Но тогда случился обмен разгромами в пользу итальянцев. На этот раз такого точно не произойдет. Потому что первая встреча во Франции закончилась нулевой ничьей – всякого можно было ожидать от этой игры, но только не такого исхода. Да, «Лион» на групповом этапе очень часто играл вничью, но это были не ничьи а-ля «Лилль» многолетней давности – 0:0 за 0:0. Это были такие разухабистые распилы очков со счетом 3:3 да 2:2.

Лионцы продемонстрировали всю мощь и талант своей атаки, а заодно расхлябанность, невнимательность и ненадежность обороны. Примерно то же самое происходит с «Лионом» в чемпионате Франции. А еще у лионцев выработалась одна необычная привычка: выдавать блестящие матчи исключительно с топ-клубами. Да, всяких середняков и аутсайдеров «Лион» тоже одолевает, порой громит, но очень часто для команды такого уровня допускает осечки, может обстучать все вокруг ворот, не забивать в упор и пропустить нелепицу какую-то – снова из-за потери концентрации.

Это самая главная беда команды Бруно Женезио. Но не когда против тебя ПСЖ , «Манчестер Сити» или вот «Барселона». Напомним, что именно «Лион» нанес первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне парижанам, причем нельзя сказать, что ПСЖ отнесся к матчу снисходительно. А на групповой стадии «Лион» набрал четыре очка в двух матчах с «Манчестер Сити».

Сценарий выездной встречи с «горожанами» лионцы и хотели реализовать в игре с «Барселоной». Хозяева начали матч агрессивно, напористо, создали даже парочку моментов. Однако эффект наскока длился меньше, чем в иных противостояниях «Лиона» с большими соперниками. «Барселона» достаточно быстро взяла ситуацию под свой контроль и расшатывала построения французов все сильнее.

Те справлялись за счет очень цепкой и самоотверженной игры центральной оси, за счет подстраховки и очень внимательной работы всех исполнителей, за редким исключением. В очередной раз поклонники «Лиона» могут задаться вопросом о том, почему эта команда не играет так во всех встречах, а постоянно спотыкается на условном «Реймсе».

«Барселоне» потребовалось время, чтобы наладить тотальный контроль, который все равно не приносил плодов из-за отчаянного сопротивления лионцев и вопиющей неточности каталонцев во множестве эпизодов. Особенно во втором тайме, когда прессинг на хозяев оказывался наиболее сильным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 25 (5)

Ровно в пять раз чаще били по воротам соперника гости. Однако при более детальном рассмотрении можем увидеть, что эффективность этих ударов не так и высока – всего пять из 25 пришлись в створ. «Барселона» била много, часто, но без подготовки, а выходить на удобные позиции мешали как раз лионцы.

А когда защита оказывалась бессильной, в дело вступал вратарь «Лиона» Антони Лопеш, который регулярно становится героем в таких вот поединках – умеет ловить кураж в нужный момент. Что касается активности «Лиона», то нужно понимать: после 51-й минуты «Лион» не нанес ни одного удара в сторону чужих ворот.

Владение мячом (точность передач): 37,1% (82%) - 62,9% (89%)

Довольно стандартные цифры для матча с участием «Барселоны». Хотя после первого тайма преимущество каталонцев не было таким подавляющим. «Лион», как уже говорилось, первую половину встречи провел более активно и инициативно. А потом гости устроили свои традиционные накаты. Стоит отметить, что при такой разнице во владении мячом у «Лиона» еще неплохая точность передач – это позволяло французам не сбиваться на панику и выносы – они пытались мяч разыгрывать даже при редком владении.

Безусловно, нельзя говорить только о везении «Лиона», смотря на эти цифры. Французы сыграли так, как могли сыграть против «Барселоны», даже прыгнули выше головы, умудрившись не пропустить от Месси, который нанес девять ударов, и Суареса, который предпринял четыре попытки – как и Дембеле, которого сменил Коутиньо – тоже старался, но тщетно.

Это же получается, что Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов с 2015 года. Но наиболее мнительные граждане больше обращают внимание на то, что «Барселона» за три последних матча забила только один мяч. Кто-то склонен усматривать в этом некую системную проблему. Хотя при этом она ноль пропустила.

Эрнесто Вальверде (главный тренер «Барселоны»):

Форма Суареса меня не беспокоит. Я бы волновался сильнее, если бы у него не было голевых моментов. Это работа нападающего, если у него нет возможностей забить, тогда он создаёт их для своих партнёров. Он заставляет соперника опасаться его. Но таков футбол, у нападающих всегда будут чёрные полосы. Важно, чтобы форвард имел моменты. Мы всеми возможными способами старались поразить ворота «Лиона» и создали много моментов, но получалось у нас очень немногое. Дело не в нехватке старания, потому что мы были нацелены на ворота, просто этому было не суждено случиться сегодня. Интрига сохраняется, и исход поединка будет решён на «Камп Ноу», перед глазами наших болельщиков. Мы не будем отрицать, что рассчитывали на иной результат, потому что сейчас мы в опасном положении. Мы осознаём ценность гола на выезде, но дома мы являем собой мощную команду и ожидаем, что наши болельщики создадут неповторимую атмосферу на стадионе.

Бруно Женезио (главный тренер «Лиона»):

Сегодня мы надеялись на лучшую игру. У нас были шансы в первом тайме. На мой взгляд, мы упустили много возможностей во втором. Однако у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Мы слишком быстро отдали мяч сопернику, что означало – отражать волны атак будет наша команда. Но после первого матча мы всё ещё живы и продолжаем борьбу. Думаю, временами нам немного не хватало техники при владении мячом, особенно это касается второго тайма. Мы довольствовались надёжной игрой в обороне и действовали смело. Думаю, разыгрывай мы мяч чуть лучше, проблем у «Барсы» стало бы побольше.

Настроение в стане обеих команд примерно одинаковое: могли сыграть лучше, но и так сойдет. «Барселона» может быть довольна и своим преимуществом игровым, и тем, что не уступила на выезде, что всегда в двухматчевых противостояниях ценно. «Лион» же может быть рад, что не пропустил дома – это тоже открывает новые возможности в двухматчевых противостояниях, учитывая, что теперь на выезде результативная ничья будет в его пользу. Главное – забить. Этого зрители всей Лиги чемпионов минувшим вечером вообще не дождались.