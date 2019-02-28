Один из них. Кто станет чемпионом России?

28 февраля 2019, 19:30

Накануне возобновления футбольного сезона в РПЛ «Соккер.ру» проговаривает варианты в пользу и против претендентов на титул. Кто же возьмет «золото» чемпионата России?

«Зенит» - чемпион!

«За». У «Зенита» самый мощный состав в РПЛ с большим запасом, а работа на зимнем трансферном рынке, пусть и ознаменовалась потерей одного из лидеров – Леандро Паредеса, все же проделана в интересах команды и сделала «сине-бело-голубых» сильнее. Барриос, Ракицкий, Азмун – это игроки «под чемпионство». Семак уже восемь месяцев при должности, он провел в качестве тренера «Зенита» два периода сборов, это полностью его команда. Сергей Богданович показал, что умеет добиваться результата, пусть кто-то считает его методы слишком незатейливыми. На стороне питерцев и мощнейшая мотивация: после двух третьих мест и одного пятого команда с флагманскими амбициями не имеет права упустить «золото».

«Против». Между тем, такое положение вещей – это давление на «Зенит», у которого в нынешнем составе нет опыта больших побед. Сильные новички – это прекрасно, но после завершения «медового месяца» потребуется внедрить их в футбольную модель и сыграть с командой, болезнь роста может сопровождаться симптомами в виде неубедительных результатов. Еще нужно вспомнить о том, что «Зенит» буквально на днях сменил руководство: Дюков ушел в РФС , Фурсенко – в «Газпромбанк». Что если кто-то с кем-то не сработается, допустит ошибку из-за недостаточной информированности или начнется какой-то передел сфер влияния?

«Краснодар» - чемпион!

«За». У «Краснодара» самая внятная и отработанная игровая модель среди ведущих клубов РПЛ . И пусть у «быков» год назад сменился тренер, это не столь важно, ведь в «Краснодаре» есть клубная философия, а тренер – лишь ее проводник. Мурад Мусаев, судя по всему, очень хорошо проводит через себя идеи и приводит их в действие, при нем «быки» находят баланс между стилем и здравым смыслом. Например, «Байер» прошли в Лиге Европы, не настаивая на владении мячом. При этом у «Краснодара» лучшая позиционная атака в России, что позволяет надеяться на максимальный урожай очков в матчах с «автобусом», который доставляют проблемы всем лидерам.

«Против». Улучшения определенно есть, но пока нет уверенности, что «Краснодар» полностью перерос свой инфантилизм, кроме того, остается открытым вопрос о том, есть ли у «быков» характер, чтобы вцепиться в волосы «Зениту» и вести борьбу за чемпионство до последней капли крови. Конечно, однажды «Краснодар» выиграет «золото» РПЛ , но сейчас близость первого места никак не влияет на планы команды Мусаева. Жизнь идет своим чередом, «чемпионских» трансферов сделано не было, продолжение борьбы в Лиге Европы только усложнит борьбу на внутреннем фронте. А еще ряд футболистов с истекающими контрактами могут перейти в дембельский режим, что тоже не добавит мощи.

ЦСКА

«За». Главный козырь ЦСКА – Виктор Ганчаренко, белорусский тренер не уронил армейцев после отъезда ведущих легионеров и после прощания с ветеранами, которые годами определяли лицо ЦСКА . Впрочем, после ухода братьев Березуцких, Вернблума и Игнашевича «красно-синие» не остались без лидеров, все еще есть Игорь Акинфеев, да и Кирилл Набабкин неожиданно стал настоящим вожаком. В общем, у ЦСКА есть мудрый тренер, ментальный стержень и куча прогрессирующих футболистов, которые пока не ударились головой о потолок. И это чувство пьянит. Банда во главе с Влашичем и Чаловым может всех обставить на пути к «золоту», тем более армейцам уже доводилось выпрыгивать из-за чужих спин.

«Против». Нужно посматривать в таблицу: все-таки ЦСКА нужно отыграть 4 очка у «Зенита» и три у «Краснодара», чтобы оказаться выше этих команд. Армейцам предстоит сыграть против всех своих прямых конкурентов в гостях. Речь не только о «Зените» и «Краснодаре», но и о «Спартаке» с «Локомотивом». Ну, и молодость, она может быть как преимуществом, так и недостатком. Помолодев, ЦСКА стал более импульсивным на поле, то есть побед на классе с минимальными энергетическими и эмоциональными затратами больше не будет, всегда нужно выкладываться, настраиваться, бить наотмашь.

«Спартак»

«За». Мы рассматриваем «Спартак» в качестве претендента на титул по ряду причин. Во-первых, «красно-белые» обладают достаточным качеством состава для борьбы за чемпионство. Во-вторых, турнирное положение и календарь дают им такую возможность: отставание от лидера в 6 очков и домашние матчи против всех команд, расположенных выше в таблице. В-третьих, у многих игроков «Спартака» есть свежий опыт чемпионства – не прошло еще и двух лет. Не собираюсь никого отбеливать или очернять, но с приходом Олега Кононова, по крайней мере, складывается ощущение, что «Спартак» избавился от эффекта «лебедя, рака и щуки». Сейчас все тянут в одном направлении, не факт, что это верное направление, но тянут они с достаточной силой, а это аргумент в пользу «красно-белых», которые еще и пару трансферов провернули зимой, подписав Гулиева и Айртона, по сути, на позиции самых обсуждаемых и критикуемых футболистов – Глушакова и Комбарова.

«Против». Нет объективных предпосылок, чтобы эта команда выступила сильнее конкурентов, отыграла 6 очков у «Зенита» и 5 баллов у «Краснодара». «Спартак» Кононова – темная лошадка, Олег Георгиевич обещал построить команду за четыре месяца, но неизвестно, считается ли зимняя пауза и сборы. Контрольные игры не внесли ясности и не выявили стартового состава, «Спартак» был хорош, когда превосходил соперников в форме (на Кубке «Матч Премьер»), но на третьем и четвертом сборах в Турции не выиграл ни одного из шести матчей. Не бывает такого, чтобы по мановению волшебной палочки команда с кучей внутренних противоречий и без игровой философии вдруг превратилась в сметающую все со своего пути машину.

«Локомотив»

«За». «Локомотив» - действующий чемпион России, который провел мощную летнюю трансферную кампанию, пригласив Смолова, Хеведеса и Крыховяка. Потенциал у железнодорожников могучий, пусть результаты не всегда ему соответствовали в этом сезоне. Но я думаю, что со сменой руководства разногласий в «Локомотиве» стало меньше. Юрий Сёмин выиграл сепаратную внутриклубную войну, его враги Геркус и Штоффельхаус повержены, теперь самое время перенести успехи на футбольное поле. «Дури» у «Локомотива» хватит, чтобы давить всех на своем пути, чемпионский опыт в наличии, как и класс исполнителей.