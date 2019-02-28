Один из них. Кто станет чемпионом России?

Накануне возобновления футбольного сезона в РПЛ «Соккер.ру» проговаривает варианты в пользу и против претендентов на титул. Кто же возьмет «золото» чемпионата России?
«Зенит» - чемпион!
«За». У «Зенита» самый мощный состав в РПЛ с большим запасом, а работа на зимнем трансферном рынке, пусть и ознаменовалась потерей одного из лидеров – Леандро Паредеса, все же проделана в интересах команды и сделала «сине-бело-голубых» сильнее. Барриос, Ракицкий, Азмун – это игроки «под чемпионство». Семак уже восемь месяцев при должности, он провел в качестве тренера «Зенита» два периода сборов, это полностью его команда. Сергей Богданович показал, что умеет добиваться результата, пусть кто-то считает его методы слишком незатейливыми. На стороне питерцев и мощнейшая мотивация: после двух третьих мест и одного пятого команда с флагманскими амбициями не имеет права упустить «золото».
«Против». Между тем, такое положение вещей – это давление на «Зенит», у которого в нынешнем составе нет опыта больших побед. Сильные новички – это прекрасно, но после завершения «медового месяца» потребуется внедрить их в футбольную модель и сыграть с командой, болезнь роста может сопровождаться симптомами в виде неубедительных результатов. Еще нужно вспомнить о том, что «Зенит» буквально на днях сменил руководство: Дюков ушел в РФС, Фурсенко – в «Газпромбанк». Что если кто-то с кем-то не сработается, допустит ошибку из-за недостаточной информированности или начнется какой-то передел сфер влияния?
«Краснодар» - чемпион!
«За». У «Краснодара» самая внятная и отработанная игровая модель среди ведущих клубов РПЛ. И пусть у «быков» год назад сменился тренер, это не столь важно, ведь в «Краснодаре» есть клубная философия, а тренер – лишь ее проводник. Мурад Мусаев, судя по всему, очень хорошо проводит через себя идеи и приводит их в действие, при нем «быки» находят баланс между стилем и здравым смыслом. Например, «Байер» прошли в Лиге Европы, не настаивая на владении мячом. При этом у «Краснодара» лучшая позиционная атака в России, что позволяет надеяться на максимальный урожай очков в матчах с «автобусом», который доставляют проблемы всем лидерам.
«Против». Улучшения определенно есть, но пока нет уверенности, что «Краснодар» полностью перерос свой инфантилизм, кроме того, остается открытым вопрос о том, есть ли у «быков» характер, чтобы вцепиться в волосы «Зениту» и вести борьбу за чемпионство до последней капли крови. Конечно, однажды «Краснодар» выиграет «золото» РПЛ, но сейчас близость первого места никак не влияет на планы команды Мусаева. Жизнь идет своим чередом, «чемпионских» трансферов сделано не было, продолжение борьбы в Лиге Европы только усложнит борьбу на внутреннем фронте. А еще ряд футболистов с истекающими контрактами могут перейти в дембельский режим, что тоже не добавит мощи.
ЦСКА
«За». Главный козырь ЦСКА – Виктор Ганчаренко, белорусский тренер не уронил армейцев после отъезда ведущих легионеров и после прощания с ветеранами, которые годами определяли лицо ЦСКА. Впрочем, после ухода братьев Березуцких, Вернблума и Игнашевича «красно-синие» не остались без лидеров, все еще есть Игорь Акинфеев, да и Кирилл Набабкин неожиданно стал настоящим вожаком. В общем, у ЦСКА есть мудрый тренер, ментальный стержень и куча прогрессирующих футболистов, которые пока не ударились головой о потолок. И это чувство пьянит. Банда во главе с Влашичем и Чаловым может всех обставить на пути к «золоту», тем более армейцам уже доводилось выпрыгивать из-за чужих спин.
«Против». Нужно посматривать в таблицу: все-таки ЦСКА нужно отыграть 4 очка у «Зенита» и три у «Краснодара», чтобы оказаться выше этих команд. Армейцам предстоит сыграть против всех своих прямых конкурентов в гостях. Речь не только о «Зените» и «Краснодаре», но и о «Спартаке» с «Локомотивом». Ну, и молодость, она может быть как преимуществом, так и недостатком. Помолодев, ЦСКА стал более импульсивным на поле, то есть побед на классе с минимальными энергетическими и эмоциональными затратами больше не будет, всегда нужно выкладываться, настраиваться, бить наотмашь.
«Спартак»
«За». Мы рассматриваем «Спартак» в качестве претендента на титул по ряду причин. Во-первых, «красно-белые» обладают достаточным качеством состава для борьбы за чемпионство. Во-вторых, турнирное положение и календарь дают им такую возможность: отставание от лидера в 6 очков и домашние матчи против всех команд, расположенных выше в таблице. В-третьих, у многих игроков «Спартака» есть свежий опыт чемпионства – не прошло еще и двух лет. Не собираюсь никого отбеливать или очернять, но с приходом Олега Кононова, по крайней мере, складывается ощущение, что «Спартак» избавился от эффекта «лебедя, рака и щуки». Сейчас все тянут в одном направлении, не факт, что это верное направление, но тянут они с достаточной силой, а это аргумент в пользу «красно-белых», которые еще и пару трансферов провернули зимой, подписав Гулиева и Айртона, по сути, на позиции самых обсуждаемых и критикуемых футболистов – Глушакова и Комбарова.
«Против». Нет объективных предпосылок, чтобы эта команда выступила сильнее конкурентов, отыграла 6 очков у «Зенита» и 5 баллов у «Краснодара». «Спартак» Кононова – темная лошадка, Олег Георгиевич обещал построить команду за четыре месяца, но неизвестно, считается ли зимняя пауза и сборы. Контрольные игры не внесли ясности и не выявили стартового состава, «Спартак» был хорош, когда превосходил соперников в форме (на Кубке «Матч Премьер»), но на третьем и четвертом сборах в Турции не выиграл ни одного из шести матчей. Не бывает такого, чтобы по мановению волшебной палочки команда с кучей внутренних противоречий и без игровой философии вдруг превратилась в сметающую все со своего пути машину.
«Локомотив»
«За». «Локомотив» - действующий чемпион России, который провел мощную летнюю трансферную кампанию, пригласив Смолова, Хеведеса и Крыховяка. Потенциал у железнодорожников могучий, пусть результаты не всегда ему соответствовали в этом сезоне. Но я думаю, что со сменой руководства разногласий в «Локомотиве» стало меньше. Юрий Сёмин выиграл сепаратную внутриклубную войну, его враги Геркус и Штоффельхаус повержены, теперь самое время перенести успехи на футбольное поле. «Дури» у «Локомотива» хватит, чтобы давить всех на своем пути, чемпионский опыт в наличии, как и класс исполнителей.
«Против». У «Локомотива» и в чемпионском сезоне были очень слабые по уровню матчи, которые выигрывались на индивидуальном классе или чемпионском фарте, который сопутствовал команде. Железнодорожники занимают последнее место среди претендентов на титул перед рестартом РПЛ, им нужно опередить все вышестоящие команды, чтобы оказаться на вершине. Я даже могу допустить, что «Локо» будет хорош по весне, но что он будет лучше и в значительной степени, чем «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», представить уже сложнее.
Тогда может быть и советы мог раздавать.
А вот с ошибкой да, 8 анулся. Да как грубо.
Тогда может быть и советы мог раздавать.
А вот с ошибкой да, 8 анулся. Да как грубо.
Увидим
Тут в марте, начале апреля много личных встреч
Возможно, кто-то потеряет даже теоретические шансы
а пока, не только Спартак, все "темные лошадки", ну и одна красно-синяя)
Увидим
Тут в марте, начале апреля много личных встреч
Возможно, кто-то потеряет даже теоретические шансы
а пока, не только Спартак, все "темные лошадки", ну и одна красно-синяя)
Буквально после пары туров ЧР и очередных матчей 1/8 ЛЕ можно будет с большой вероятностью определить настоящего претендента на чемпионство.
И это будет Зенит, Краснодар или ЦСКА.
Пупсики и паровозники даже не рассматриваются...
Буквально после пары туров ЧР и очередных матчей 1/8 ЛЕ можно будет с большой вероятностью определить настоящего претендента на чемпионство.
И это будет Зенит, Краснодар или ЦСКА.
Пупсики и паровозники даже не рассматриваются...
Разве не ясно кто? ))
Разве не ясно кто? ))
Сегодня 19:36
В чемпионство Спартака, ЦСКА и Локомотива не верю. Удачи Краснодару!
Свинья на сене. Если не федунпроект, то "Так не доставайся же ты никому!". Забавно, что забыл Зенит
Сегодня 19:36
В чемпионство Спартака, ЦСКА и Локомотива не верю. Удачи Краснодару!
Свинья на сене. Если не федунпроект, то "Так не доставайся же ты никому!". Забавно, что забыл Зенит
А пока копит на это бабки
А пока копит на это бабки
А почему вы выходя с группы попадаете вечно грандам андерлехту,лейпцигу,бенфики,замалым гранду фенеру чуть не слили а?
А про ЛЧ вообше молчу,туда и попасть не можете уже 4 год чи 3!!
Так с вашим бюджетом,с вашими супер аргентинцами а?
А почему вы выходя с группы попадаете вечно грандам андерлехту,лейпцигу,бенфики,замалым гранду фенеру чуть не слили а?
А про ЛЧ вообше молчу,туда и попасть не можете уже 4 год чи 3!!
Так с вашим бюджетом,с вашими супер аргентинцами а?
Арсенал 10 место, Наполи 16 место, Челси 17 место, Зенит 18 место, Интер 52 место.
спартак 83 место, МОЛ Види 131 место, Яблонец 187 место, Дюделанж 163 место, Сарпсборг 08 246 место
чуешь разницу?)))
Арсенал 10 место, Наполи 16 место, Челси 17 место, Зенит 18 место, Интер 52 место.
спартак 83 место, МОЛ Види 131 место, Яблонец 187 место, Дюделанж 163 место, Сарпсборг 08 246 место
чуешь разницу?)))
Зенит, Арсенал, Челси, Интер, Наполи в Плей-Офф
спартак, МОЛ Види, Яблонец, Ф91 Дюделанж, Сарпсборг 08 заняли 4 место в группе и вылетели с турнира))
p.s. то есть наш уровень и ваш уровень)
Зенит, Арсенал, Челси, Интер, Наполи в Плей-Офф
спартак, МОЛ Види, Яблонец, Ф91 Дюделанж, Сарпсборг 08 заняли 4 место в группе и вылетели с турнира))
p.s. то есть наш уровень и ваш уровень)
это середняки своих чемпионатов были есть и будут!!
арсенал вечно пятый шестой,наполи вечно третий в лч в группе,про зенит краснодар и валенсию слов нет!челси бенфика интер да это гранды----ДАВНИЕ!!! и повторюсь они там играют вторыми составами! ладно мне до лампочки этот турнир говорите что хотите!!!
это середняки своих чемпионатов были есть и будут!!
арсенал вечно пятый шестой,наполи вечно третий в лч в группе,про зенит краснодар и валенсию слов нет!челси бенфика интер да это гранды----ДАВНИЕ!!! и повторюсь они там играют вторыми составами! ладно мне до лампочки этот турнир говорите что хотите!!!
За: достойны!)
Против: смущает тренировочная форма Краснодара, а с учетом проигрышей в матчах с реальной возможностью выйти на первое место, вызывает все больше подозрений...)
За: достойны!)
Против: смущает тренировочная форма Краснодара, а с учетом проигрышей в матчах с реальной возможностью выйти на первое место, вызывает все больше подозрений...)