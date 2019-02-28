Один из них. Кто станет чемпионом России?

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Один из них. Кто станет чемпионом России?

28 февраля 2019, 19:30

Накануне возобновления футбольного сезона в РПЛ «Соккер.ру» проговаривает варианты в пользу и против претендентов на титул. Кто же возьмет «золото» чемпионата России?

«Зенит» - чемпион!

«За». У «Зенита» самый мощный состав в РПЛ с большим запасом, а работа на зимнем трансферном рынке, пусть и ознаменовалась потерей одного из лидеров – Леандро Паредеса, все же проделана в интересах команды и сделала «сине-бело-голубых» сильнее. Барриос, Ракицкий, Азмун – это игроки «под чемпионство». Семак уже восемь месяцев при должности, он провел в качестве тренера «Зенита» два периода сборов, это полностью его команда. Сергей Богданович показал, что умеет добиваться результата, пусть кто-то считает его методы слишком незатейливыми. На стороне питерцев и мощнейшая мотивация: после двух третьих мест и одного пятого команда с флагманскими амбициями не имеет права упустить «золото».

«Против». Между тем, такое положение вещей – это давление на «Зенит», у которого в нынешнем составе нет опыта больших побед. Сильные новички – это прекрасно, но после завершения «медового месяца» потребуется внедрить их в футбольную модель и сыграть с командой, болезнь роста может сопровождаться симптомами в виде неубедительных результатов. Еще нужно вспомнить о том, что «Зенит» буквально на днях сменил руководство: Дюков ушел в РФС, Фурсенко – в «Газпромбанк». Что если кто-то с кем-то не сработается, допустит ошибку из-за недостаточной информированности или начнется какой-то передел сфер влияния?

«Краснодар» - чемпион!

«За». У «Краснодара» самая внятная и отработанная игровая модель среди ведущих клубов РПЛ. И пусть у «быков» год назад сменился тренер, это не столь важно, ведь в «Краснодаре» есть клубная философия, а тренер – лишь ее проводник. Мурад Мусаев, судя по всему, очень хорошо проводит через себя идеи и приводит их в действие, при нем «быки» находят баланс между стилем и здравым смыслом. Например, «Байер» прошли в Лиге Европы, не настаивая на владении мячом. При этом у «Краснодара» лучшая позиционная атака в России, что позволяет надеяться на максимальный урожай очков в матчах с «автобусом», который доставляют проблемы всем лидерам.

«Против». Улучшения определенно есть, но пока нет уверенности, что «Краснодар» полностью перерос свой инфантилизм, кроме того, остается открытым вопрос о том, есть ли у «быков» характер, чтобы вцепиться в волосы «Зениту» и вести борьбу за чемпионство до последней капли крови. Конечно, однажды «Краснодар» выиграет «золото» РПЛ, но сейчас близость первого места никак не влияет на планы команды Мусаева. Жизнь идет своим чередом, «чемпионских» трансферов сделано не было, продолжение борьбы в Лиге Европы только усложнит борьбу на внутреннем фронте. А еще ряд футболистов с истекающими контрактами могут перейти в дембельский режим, что тоже не добавит мощи.

ЦСКА

«За». Главный козырь ЦСКА – Виктор Ганчаренко, белорусский тренер не уронил армейцев после отъезда ведущих легионеров и после прощания с ветеранами, которые годами определяли лицо ЦСКА. Впрочем, после ухода братьев Березуцких, Вернблума и Игнашевича «красно-синие» не остались без лидеров, все еще есть Игорь Акинфеев, да и Кирилл Набабкин неожиданно стал настоящим вожаком. В общем, у ЦСКА есть мудрый тренер, ментальный стержень и куча прогрессирующих футболистов, которые пока не ударились головой о потолок. И это чувство пьянит. Банда во главе с Влашичем и Чаловым может всех обставить на пути к «золоту», тем более армейцам уже доводилось выпрыгивать из-за чужих спин.

«Против». Нужно посматривать в таблицу: все-таки ЦСКА нужно отыграть 4 очка у «Зенита» и три у «Краснодара», чтобы оказаться выше этих команд. Армейцам предстоит сыграть против всех своих прямых конкурентов в гостях. Речь не только о «Зените» и «Краснодаре», но и о «Спартаке» с «Локомотивом». Ну, и молодость, она может быть как преимуществом, так и недостатком. Помолодев, ЦСКА стал более импульсивным на поле, то есть побед на классе с минимальными энергетическими и эмоциональными затратами больше не будет, всегда нужно выкладываться, настраиваться, бить наотмашь.

«Спартак»

«За». Мы рассматриваем «Спартак» в качестве претендента на титул по ряду причин. Во-первых, «красно-белые» обладают достаточным качеством состава для борьбы за чемпионство. Во-вторых, турнирное положение и календарь дают им такую возможность: отставание от лидера в 6 очков и домашние матчи против всех команд, расположенных выше в таблице. В-третьих, у многих игроков «Спартака» есть свежий опыт чемпионства – не прошло еще и двух лет. Не собираюсь никого отбеливать или очернять, но с приходом Олега Кононова, по крайней мере, складывается ощущение, что «Спартак» избавился от эффекта «лебедя, рака и щуки». Сейчас все тянут в одном направлении, не факт, что это верное направление, но тянут они с достаточной силой, а это аргумент в пользу «красно-белых», которые еще и пару трансферов провернули зимой, подписав Гулиева и Айртона, по сути, на позиции самых обсуждаемых и критикуемых футболистов – Глушакова и Комбарова.

«Против». Нет объективных предпосылок, чтобы эта команда выступила сильнее конкурентов, отыграла 6 очков у «Зенита» и 5 баллов у «Краснодара». «Спартак» Кононова – темная лошадка, Олег Георгиевич обещал построить команду за четыре месяца, но неизвестно, считается ли зимняя пауза и сборы. Контрольные игры не внесли ясности и не выявили стартового состава, «Спартак» был хорош, когда превосходил соперников в форме (на Кубке «Матч Премьер»), но на третьем и четвертом сборах в Турции не выиграл ни одного из шести матчей. Не бывает такого, чтобы по мановению волшебной палочки команда с кучей внутренних противоречий и без игровой философии вдруг превратилась в сметающую все со своего пути машину.

«Локомотив»

«За». «Локомотив» - действующий чемпион России, который провел мощную летнюю трансферную кампанию, пригласив Смолова, Хеведеса и Крыховяка. Потенциал у железнодорожников могучий, пусть результаты не всегда ему соответствовали в этом сезоне. Но я думаю, что со сменой руководства разногласий в «Локомотиве» стало меньше. Юрий Сёмин выиграл сепаратную внутриклубную войну, его враги Геркус и Штоффельхаус повержены, теперь самое время перенести успехи на футбольное поле. «Дури» у «Локомотива» хватит, чтобы давить всех на своем пути, чемпионский опыт в наличии, как и класс исполнителей.

«Против». У «Локомотива» и в чемпионском сезоне были очень слабые по уровню матчи, которые выигрывались на индивидуальном классе или чемпионском фарте, который сопутствовал команде. Железнодорожники занимают последнее место среди претендентов на титул перед рестартом РПЛ, им нужно опередить все вышестоящие команды, чтобы оказаться на вершине. Я даже могу допустить, что «Локо» будет хорош по весне, но что он будет лучше и в значительной степени, чем «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», представить уже сложнее.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Т34
   237 / 886
02 марта в 09:07
В комментарии я ни слова не сказал о чемпионе, а то, что ты там что-то додумываешь, это твои проблемы. Учись читать и не делай грамматических ошибок, стыдно.
Вот ты сам бы для начала дочитал комментарий, а не отвечал на половину
Тогда может быть и советы мог раздавать.
А вот с ошибкой да, 8 анулся. Да как грубо.
Т34
Т34 ответил NoKerzhNoParty
   22 / 886
01 марта в 22:35
Кто станет чемпионом, увидем не через 2-3 тура, а через 13, соответственно и кто, на что способен
В комментарии я ни слова не сказал о чемпионе, а то, что ты там что-то додумываешь, это твои проблемы. Учись читать и не делай грамматических ошибок, стыдно.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Т34
   237 / 886
01 марта в 21:47
После двух-трех туров будет видно, кто на что способен, а сейчас все догадки не стоят и выеденного яйца.
Кто станет чемпионом, увидем не через 2-3 тура, а через 13, соответственно и кто, на что способен
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
01 марта в 09:41
Что в этом списке делает аутсайдер Спартак? Гыгыгы
Crooclin
Crooclin
   874 / 886
01 марта в 09:12
Пусть чемпионом станет кто угодно, но только не Зинка!!!
GKN
GKN
   434 / 886
01 марта в 08:17
Чемпионат непредсказуем. Этим и интересен
yasukuni
yasukuni
   656 / 886
01 марта в 06:37
Бред какой! Понятно, что чемпионом станет тот, кого не назвали, а именно г-н ДЮКОВ.
амурец
амурец
   191 / 886
01 марта в 02:52
пока рано выводы делать
Т34
Т34
   22 / 886
01 марта в 00:06
После двух-трех туров будет видно, кто на что способен, а сейчас все догадки не стоят и выеденного яйца.
Serg3.12
Serg3.12
   38 / 886
28 февраля в 23:30
Чего тут "анализировать"?
Увидим
Тут в марте, начале апреля много личных встреч
Возможно, кто-то потеряет даже теоретические шансы
а пока, не только Спартак, все "темные лошадки", ну и одна красно-синяя)
Zoigen47
Zoigen47
   765 / 886
28 февраля в 23:16
Зенит точно не станет чемпионом этого сезона - мало хохлов набрали.
ATG
ATG
   565 / 886
28 февраля в 22:20
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       179 / 886
    28 февраля в 22:18
    К чему гадать за один день до возобновления чемпионата?
    Буквально после пары туров ЧР и очередных матчей 1/8 ЛЕ можно будет с большой вероятностью определить настоящего претендента на чемпионство.
    И это будет Зенит, Краснодар или ЦСКА.
    Пупсики и паровозники даже не рассматриваются...
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
       19 / 886
    28 февраля в 22:14
    Не мне за дыркофеева43 стыдно и так 12 лет!!!
    А мне за Дырдак43 и так 18 лет!!!
    FILL3286
    FILL3286 ответил Nikola45
       12 / 886
    28 февраля в 22:04
    Очень просто! Судят Москалевы Карасевы Кукояны! Так становится понятно? Как Россия так вас тянут за уши! Как Европа так вы в ....
    Не мне за дыркофеева43 стыдно и так 12 лет!!!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил FILL3286
       460 / 886
    28 февраля в 21:45
    Арсенал Наполи Валенсия середняки своих чемпионатов. А вы кто тогда? За 16 лет одно чемпионство и 3-4раза 2 место а вы были и 6 и 5 и 3. Спартак середняк чемпионата России. ЦСКА не выпадает из 3 уже очень много лет в отличии от Спартака.
    Nikola45
    Nikola45
       14 / 886
    28 февраля в 21:42

    Разве не ясно кто? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил FILL3286
       14 / 886
    28 февраля в 21:26
    Ладно последние и последние!! А почему вы выходя с группы попадаете вечно грандам андерлехту,лейпцигу,бенфики,замалым гранду фенеру чуть не слили а? А про ЛЧ вообше молчу,туда и попасть не можете уже 4 год чи 3!! Так с вашим бюджетом,с вашими супер аргентинцами а?
    Очень просто! Судят Москалевы Карасевы Кукояны! Так становится понятно? Как Россия так вас тянут за уши! Как Европа так вы в ....
    Jum13
    Jum13
       19 / 886
    28 февраля в 21:24
    popic337
    Сегодня 19:36
    В чемпионство Спартака, ЦСКА и Локомотива не верю. Удачи Краснодару!

    Свинья на сене. Если не федунпроект, то "Так не доставайся же ты никому!". Забавно, что забыл Зенит
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Lucho Gonzalez
       333 / 886
    28 февраля в 21:19
    Федун кричал про чемпионство на юбилей в 2022 году!
    А пока копит на это бабки
    oFANATo
    oFANATo
       144 / 886
    28 февраля в 21:15
    ОПОЗОРИВШИЕСЯ ПУПСИКИ В ЛЕ НЕ ДОСТОЙНЫ И ЧЕМПИОНСТВА
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       91 / 886
    28 февраля в 21:14
    спартак может стать разве что чемпионом ФНЛ, да и то маловероятно
    Bezymniy Ispanec
    Bezymniy Ispanec
       557 / 886
    28 февраля в 21:12
    Краснодар!!!Спартак не дотянет,поэтому пусть соседи!!!Порадуемся за них!!!Достойны и уже как бы пора!!!
    parallels
    parallels ответил Sully
       9 / 886
    28 февраля в 21:05
    можно даже разобрать по рейтингу УЕФА)) Арсенал 10 место, Наполи 16 место, Челси 17 место, Зенит 18 место, Интер 52 место. спартак 83 место, МОЛ Види 131 место, Яблонец 187 место, Дюделанж 163 место, Сарпсборг 08 246 место чуешь разницу?)))
    был бы хряком - мне стало бы очень стыдно)
    FILL3286
    FILL3286 ответил Sully
       12 / 886
    28 февраля в 20:58
    чтобы меньше слов было)) просто пойми. Зенит, Арсенал, Челси, Интер, Наполи в Плей-Офф спартак, МОЛ Види, Яблонец, Ф91 Дюделанж, Сарпсборг 08 заняли 4 место в группе и вылетели с турнира)) p.s. то есть наш уровень и ваш уровень)
    Ладно последние и последние!!
    А почему вы выходя с группы попадаете вечно грандам андерлехту,лейпцигу,бенфики,замалым гранду фенеру чуть не слили а?
    А про ЛЧ вообше молчу,туда и попасть не можете уже 4 год чи 3!!
    Так с вашим бюджетом,с вашими супер аргентинцами а?
    Sully
    Sully ответил FILL3286
       47 / 886
    28 февраля в 20:49
    Ладно кто такие арсенал,наполи,зенит,краснодар,валенсия? это середняки своих чемпионатов были есть и будут!! арсенал вечно пятый шестой,наполи вечно третий в лч в группе,про зенит краснодар и валенсию слов нет!челси бенфика интер да это гранды----ДАВНИЕ!!! и повторюсь они там играют вторыми составами! ладно мне до лампочки этот турнир говорите что хотите!!!
    можно даже разобрать по рейтингу УЕФА))

    Арсенал 10 место, Наполи 16 место, Челси 17 место, Зенит 18 место, Интер 52 место.

    спартак 83 место, МОЛ Види 131 место, Яблонец 187 место, Дюделанж 163 место, Сарпсборг 08 246 место

    чуешь разницу?)))
    Sully
    Sully ответил FILL3286
       47 / 886
    28 февраля в 20:44
    Ладно кто такие арсенал,наполи,зенит,краснодар,валенсия? это середняки своих чемпионатов были есть и будут!! арсенал вечно пятый шестой,наполи вечно третий в лч в группе,про зенит краснодар и валенсию слов нет!челси бенфика интер да это гранды----ДАВНИЕ!!! и повторюсь они там играют вторыми составами! ладно мне до лампочки этот турнир говорите что хотите!!!
    чтобы меньше слов было)) просто пойми.

    Зенит, Арсенал, Челси, Интер, Наполи в Плей-Офф

    спартак, МОЛ Види, Яблонец, Ф91 Дюделанж, Сарпсборг 08 заняли 4 место в группе и вылетели с турнира))

    p.s. то есть наш уровень и ваш уровень)
    Misha_g
    Misha_g
       652 / 886
    28 февраля в 20:40
    Я за то, чтоб,, Быки,, завладели титулом, но думаю чемпионский кубок над головой поднимет Зенит
    FILL3286
    FILL3286 ответил Sully
       12 / 886
    28 февраля в 20:39
    ЛЕ это отличный турнир, да конечно до уровня ЛЧ он не дотягивает, ибо в этом турнире клубов 20 нормальных, и по счастливой случайности туда разное 77 попадает, уровня дандолка, спартака и вардара... но эти клубы успешно сливаются занимая 4 место, а уже со стадии Плей-Офф остаются хорошие европейские клубы, яркий пример нынешняя ЛЕ, в 1/8 Челси, Интер, Бенфика, Наполи, Зенит, Валенсия, Краснодар, Севилья, Арсенал, Вильярреал... а разное 77 вроде Сарпсборг 08, Акхисар Беледиеспор, спартак, МОЛ Види, Яблонец, Ф91 Дюделанж вылетели с турнира...
    Ладно кто такие арсенал,наполи,зенит,краснодар,валенсия?
    это середняки своих чемпионатов были есть и будут!!
    арсенал вечно пятый шестой,наполи вечно третий в лч в группе,про зенит краснодар и валенсию слов нет!челси бенфика интер да это гранды----ДАВНИЕ!!! и повторюсь они там играют вторыми составами! ладно мне до лампочки этот турнир говорите что хотите!!!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
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    28 февраля в 20:37
    Быки:
    За: достойны!)
    Против: смущает тренировочная форма Краснодара, а с учетом проигрышей в матчах с реальной возможностью выйти на первое место, вызывает все больше подозрений...)
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