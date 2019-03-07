Магическая манишка. Трагедия ПСЖ и чудо для МЮ

вчера, 02:22

«Соккер.ру» предлагает вам поделиться мыслями о футбольном чуде. Команда Сульшера заставила фаворита смешать слезы с парижским дождем.

Давайте сразу расставим надгробья на парижском кладбище футбольных надежд. МЮ сыграл единственно правильно – ужасно, от обороны, со слепой верой в чудо. ПСЖ отработал плохо и в обороне, и в атаке, фактически подарили сопернику победу. Банально не поверили, что обескровленный враг со школьниками на скамейке сможет отыграться после 0:2.

Но это Лига чемпионов, здесь чудеса – обычное дело, дважды в неделю. Тем более, если не просто в них верить, а отпахать матч со всех сил, таская по полю багаж Моуриньо. А ведь Сульшер перед большой битвой потерял целую команду из-за травм! Не у всех было железное место в основе, но каждый является игроком с опытом. Плюс Погба получил красную карточку в первом матче – вместе 10 полевых футболистов.

Одновременно Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Янг, Рэшфорд и Лукаку могли сыграть и сыграли. То есть ставить крест на МЮ и до матча не хотелось. Казалось, что вылетят, но потрепыхаются. Надо же было отыскать интригу – зацепку на камбэк. Тем более, игроки Тухеля в итоге сильно помогли, чтобы у игры появился нерв и смысл. И хотя очевидно, что МЮ крупно повезло во всем, давайте вспомним, как готовились и настраивались.

«У нас есть план, и я верю, что если каждый выполнит свою часть грамотно, то… Может случиться все, что угодно», - послание Оле-Гуннара перед матчем было предельно простым. Как оказалось, план заключался в использовании игры строго вторым номером с редкими, но меткими ответными атаками. Вернее, поисками чужих ляпов, ведь три гола – три подарка, которыми воспользовались.

Лукаку забил первый мяч после странного паса назад от правого центрбека ПСЖ Керера, а второй гол – «заслуга» Буффона, который не смог поймать мокрый мяч, чем снова воспользовался Ромелу. У бельгийца третий подряд дубль – в шикарной форме здоровяк. Хотя надо отметить, какой Сульшер – очень везучий тренер, и именно таким нужно быть в больших клубах.

При этом Оле-Гуннар грубо ошибся, поставив Байи на правый фланг защиты. Неповоротливый бек сначала оставил Мбаппе в «онсайде», а потом упустил на прострел из-за спины Берната. И, хотя ПСЖ ответил на первый гол Лукаку, позже много моментов у ворот Де Хеа не было. А второй тайм хозяева и вовсе провалили – за 45 минут 2 точных удара. Парижанам позволяли катать мяч, а МЮ играл в лучших традициях «автобуса» имени Моуриньо.

Но это был единственный шанс – в открытой игре англичане пропустили второй и матч бы закончился без драмы. Сульшер не мог ни усилить атаку, ни поставить основных центральных хавбеков, а мог надеяться лишь на чудо. И оно произошло – смертельный для Парижа мяч пришел после пенальти, о котором долго будут спорить.

Цифровое измерение поединка

- начнем с трагикомичных чисел. У МЮ было 4 удара в створ, и они забили 3 мяча. После перерыва был один удар – с пенальти от Рэшфорда. Но по точным выстрелам счет… 4:4. То есть 12:5 в целом, а ничья по факту. ПСЖ , мягко говоря, не впечатлил эффективностью в атаке;

- из 20 человек из заявки МЮ на матч сразу 8 учились в академии клуба, а шесть по возрасту те, кого в Англии называют «тинэйджерами». Поэтому если кто-то ругает стиль «Юнайтед» в Париже – напомните им, что 10 человек не могли сыграть. Не то чтобы с Матичем МЮ сразу идет в атаку, но игра на отбой в этой ситуации была мудрым решением;

- Сульшер использовал схему «4-4-2», хотя многие ждали от него тройку в центре обороны. Людей хватало, но классическая британская тактика лучше подходила для тактики «автобус», ведь Лукаку и Рэшфорд тоже пахали в отборе и прессинге – играли «1-10-0-0», выжидая редчайшие шансы;

- Тухель зря сыграл «3-4-2-1», поскольку Кимпембе и Кереру не хватает квалификации для сложной схемы, они частенько ошибались и Силву тоже подставляли. Плюс к этому, Бернат и особенно Алвес оставляли зоны на спиной, а хавбеки и форварды были словно отдельной командой;

- до сегодня у ПСЖ было 22 матча против клубов из АПЛ , и только в 6 случаях парижане добивались успехов при 8 поражениях и 8 ничьих. Теперь 9 поражение и свежая рана – самая болезненная, ведь допустить три ошибки в пользу соперника в домашней игре не каждый сможет;

- матчи парижан против англичан довольно результативные. До драмы было 62 гола, то есть по 2.82 на игру. Сейчас средний показатель подрос до 2.87. Футбол не был веселым, но реализация МЮ оказалась равной 75 % для точных ударов, а у ПСЖ – 25 %;

- ПСЖ сыграл в еврокубковой истории как раз со всеми из современного топ-6 АПЛ , и не побеждал пока «Арсенал», «Сити» и «Тоттенхэм». С «Ливерпулем», «Челси» и МЮ дела шли лучше, но победу на «Олд Траффорд» замарали шокирующим поражением;

- для англичан матчи с французами проходят обычно удачно – всего три поражения в 30 поединках с учетом этого матча. Также целых 16 побед с учетом свежего успеха. Хотя в последнее время были неудачи с французами, ночь в Париже получалась сказочной;

- МЮ проиграл ПСЖ по ударам, владению (72 % на 28 %), точности паса (у парижан 91 % передач - меткие), зато выиграл по отборам, верховым дуэлям, перехватам и выносам мяча. Классика игры вторым номером. Не важно, насколько ужасно получается, главное – мало пропустить и забивать из ничего.

Герой матча. Ромелу Лукаку ( МЮ )

Среди игроков ПСЖ некого выделить, поскольку их объединила недосказанность и наличие большого количества ошибок у каждого. А вот Лукаку сыграл, как идеальный центральный нападающий – караулил чужие ляпы и превращал в голы. К тому же, он в хорошей физической форме, ведь добежал, когда забивал первый мяч. Понимает важность момента, ведь прочитал ляп Буффона и добил мяч. Третий дубль подряд открыл путь к камбэку, без мячей Лукаку пенальти от Рэшфорда не имело бы никакого значения.

Судья Скомина прав с пенальти?

Честно говоря, раз рука Кимпембе была в пределах штрафной – прав. «Естественное положение руки» засчитывается, когда ноги человека на земле, а руки расставлены в стороны, но не подняты вверх. И очень важно, чтобы не было явного движения к мячу. Тогда, если тот попадает в конечность, нарушение не фиксируют.

А вот когда игрок подпрыгивает, разворачивается спиной к снаряду и при этом выставляет руку, в которую попадает мяч, летающий в сторону ворот – это одиннадцатиметровый. Спорить можно разве что о точности самого выстрела. Если мяч летел по воробьям, то можно пробовать доказать, что защитник случайно сорвал момент, но не голевой.

Эпизод действительно сложный, снова можно сожалеть, что нет четкого свода правил с конкретными примерами игры рукой – даже если их будет 30 или 50 штук, и вспоминать фразу «на усмотрение арбитра». Но обратите внимание, что Кимпембе зачем-то разгибал руку в локте в момент попадания мяча, то есть фактически – случайно или намеренно, вправду использовал запрещенный прием.

ПСЖ окончательно сломлен психологически?

Конечно, это шок. Конечно, это трагедия для бедняг из ПСЖ . Постоянно вылетают то заслуженно, то драматично, и так, что могут предъявлять претензии то к фортуне, то к судьбе, то к самим себе, то ко всем вместе и к сопернику за ловкость. Разумеется, в двух матчах парижане играли в футбол лучше, чем «автобус», проигравший 2:0 и вымучивший победу 1:3 в игре, где фактически не создал ни единого осмысленного момента.

Пас Керера на Лукаку, неудачная игра проклятого в ЛЧ Буффона, ошибка Кимпембе – все это подарки от фаворита команде, которая прилетела в Париж, не имея никакого усиления на скамейке. И хотя поединок не назвать цельным, зрелищным и крутым – с двух сторон были скучные цирковые элементы, развязка лучше, чем у нового сезона «Настоящего детектива». ПСЖ играл с огнем, и в результате фаворит допрыгался. Очевидно, что недооценка сыграла роль, ведь французы не пытались забить второй, а ждали финальный свисток.

Дождались! Сами ведь тоже ничего крутого не придумали, как и англичане. А против такой обороны, как у Де Хеа, четыре попадания в створ и еще парочка в каркас ворот в домашней игре – очень мало, чтобы пройти хотя бы «Юнайтед». Посмотрим теперь, кто достанется Сульшеру в будущем, и как его команда сыграет. Ведь сегодня человеку в магической манишке не подарили индульгенцию на случай такой же некачественной игры в четвертьфинале. Но Оле-Гуннару повезло – МЮ ждал и дождался, поскольку ПСЖ оказался не лучше.

Надеемся, не будет «экспертов», которые скажут, что предсказали такое количество ошибок в защите при маленьком объеме реальных красивых моментов. И заявят, что у «Манчестер Юнайтед» был гениальный план – дождаться пенальти в Ферги-тайм за попадание мяч в руку защитнику. Всё это случайность, которая забавляет, оживляет впечатления от в целом неважнецкой игры – по качеству, не по сюжету, и заставляет англичан отработать подарок в следующей стадии.