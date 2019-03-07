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Магическая манишка. Трагедия ПСЖ и чудо для МЮ

вчера, 02:22
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Лукаку Ромелу
Лукаку Ромелу
Нападающий

«Соккер.ру» предлагает вам поделиться мыслями о футбольном чуде. Команда Сульшера заставила фаворита смешать слезы с парижским дождем. 

Давайте сразу расставим надгробья на парижском кладбище футбольных надежд. МЮ сыграл единственно правильно – ужасно, от обороны, со слепой верой в чудо. ПСЖ отработал плохо и в обороне, и в атаке, фактически подарили сопернику победу. Банально не поверили, что обескровленный враг со школьниками на скамейке сможет отыграться после 0:2. 

Но это Лига чемпионов, здесь чудеса – обычное дело, дважды в неделю. Тем более, если не просто в них верить, а отпахать матч со всех сил, таская по полю багаж Моуриньо. А ведь Сульшер перед большой битвой потерял целую команду из-за травм! Не у всех было железное место в основе, но каждый является игроком с опытом. Плюс Погба получил красную карточку в первом матче – вместе 10 полевых футболистов. 

Одновременно Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Янг, Рэшфорд и Лукаку могли сыграть и сыграли. То есть ставить крест на МЮ и до матча не хотелось. Казалось, что вылетят, но потрепыхаются. Надо же было отыскать интригу – зацепку на камбэк. Тем более, игроки Тухеля в итоге сильно помогли, чтобы у игры появился нерв и смысл. И хотя очевидно, что МЮ крупно повезло во всем, давайте вспомним, как готовились и настраивались. 

«У нас есть план, и я верю, что если каждый выполнит свою часть грамотно, то… Может случиться все, что угодно», - послание Оле-Гуннара перед матчем было предельно простым. Как оказалось, план заключался в использовании игры строго вторым номером с редкими, но меткими ответными атаками. Вернее, поисками чужих ляпов, ведь три гола – три подарка, которыми воспользовались. 

Лукаку забил первый мяч после странного паса назад от правого центрбека ПСЖ Керера, а второй гол – «заслуга» Буффона, который не смог поймать мокрый мяч, чем снова воспользовался Ромелу. У бельгийца третий подряд дубль – в шикарной форме здоровяк. Хотя надо отметить, какой Сульшер – очень везучий тренер, и именно таким нужно быть в больших клубах. 

При этом Оле-Гуннар грубо ошибся, поставив Байи на правый фланг защиты. Неповоротливый бек сначала оставил Мбаппе в «онсайде», а потом упустил на прострел из-за спины Берната. И, хотя ПСЖ ответил на первый гол Лукаку, позже много моментов у ворот Де Хеа не было. А второй тайм хозяева и вовсе провалили – за 45 минут 2 точных удара. Парижанам позволяли катать мяч, а МЮ играл в лучших традициях «автобуса» имени Моуриньо. 

Но это был единственный шанс – в открытой игре англичане пропустили второй и матч бы закончился без драмы. Сульшер не мог ни усилить атаку, ни поставить основных центральных хавбеков, а мог надеяться лишь на чудо. И оно произошло – смертельный для Парижа мяч пришел после пенальти, о котором долго будут спорить.

Цифровое измерение поединка

- начнем с трагикомичных чисел. У МЮ было 4 удара в створ, и они забили 3 мяча. После перерыва был один удар – с пенальти от Рэшфорда. Но по точным выстрелам счет… 4:4. То есть 12:5 в целом, а ничья по факту. ПСЖ, мягко говоря, не впечатлил эффективностью в атаке; 

- из 20 человек из заявки МЮ на матч сразу 8 учились в академии клуба, а шесть по возрасту те, кого в Англии называют «тинэйджерами». Поэтому если кто-то ругает стиль «Юнайтед» в Париже – напомните им, что 10 человек не могли сыграть. Не то чтобы с Матичем МЮ сразу идет в атаку, но игра на отбой в этой ситуации была мудрым решением; 

- Сульшер использовал схему «4-4-2», хотя многие ждали от него тройку в центре обороны. Людей хватало, но классическая британская тактика лучше подходила для тактики «автобус», ведь Лукаку и Рэшфорд тоже пахали в отборе и прессинге – играли «1-10-0-0», выжидая редчайшие шансы; 

- Тухель зря сыграл «3-4-2-1», поскольку Кимпембе и Кереру не хватает квалификации для сложной схемы, они частенько ошибались и Силву тоже подставляли. Плюс к этому, Бернат и особенно Алвес оставляли зоны на спиной, а хавбеки и форварды были словно отдельной командой; 

- до сегодня у ПСЖ было 22 матча против клубов из АПЛ, и только в 6 случаях парижане добивались успехов при 8 поражениях и 8 ничьих. Теперь 9 поражение и свежая рана – самая болезненная, ведь допустить три ошибки в пользу соперника в домашней игре не каждый сможет; 

- матчи парижан против англичан довольно результативные. До драмы было 62 гола, то есть по 2.82 на игру. Сейчас средний показатель подрос до 2.87. Футбол не был веселым, но реализация МЮ оказалась равной 75 % для точных ударов, а у ПСЖ – 25 %; 

- ПСЖ сыграл в еврокубковой истории как раз со всеми из современного топ-6 АПЛ, и не побеждал пока «Арсенал», «Сити» и «Тоттенхэм». С «Ливерпулем», «Челси» и МЮ дела шли лучше, но победу на «Олд Траффорд» замарали шокирующим поражением; 

- для англичан матчи с французами проходят обычно удачно – всего три поражения в 30 поединках с учетом этого матча. Также целых 16 побед с учетом свежего успеха. Хотя в последнее время были неудачи с французами, ночь в Париже получалась сказочной; 

- МЮ проиграл ПСЖ по ударам, владению (72 % на 28 %), точности паса (у парижан 91 % передач - меткие), зато выиграл по отборам, верховым дуэлям, перехватам и выносам мяча. Классика игры вторым номером. Не важно, насколько ужасно получается, главное – мало пропустить и забивать из ничего. 

Герой матча. Ромелу Лукаку (МЮ

Среди игроков ПСЖ некого выделить, поскольку их объединила недосказанность и наличие большого количества ошибок у каждого. А вот Лукаку сыграл, как идеальный центральный нападающий – караулил чужие ляпы и превращал в голы. К тому же, он в хорошей физической форме, ведь добежал, когда забивал первый мяч. Понимает важность момента, ведь прочитал ляп Буффона и добил мяч. Третий дубль подряд открыл путь к камбэку, без мячей Лукаку пенальти от Рэшфорда не имело бы никакого значения.

Судья Скомина прав с пенальти? 

Честно говоря, раз рука Кимпембе была в пределах штрафной – прав. «Естественное положение руки» засчитывается, когда ноги человека на земле, а руки расставлены в стороны, но не подняты вверх. И очень важно, чтобы не было явного движения к мячу. Тогда, если тот попадает в конечность, нарушение не фиксируют. 

А вот когда игрок подпрыгивает, разворачивается спиной к снаряду и при этом выставляет руку, в которую попадает мяч, летающий в сторону ворот – это одиннадцатиметровый. Спорить можно разве что о точности самого выстрела. Если мяч летел по воробьям, то можно пробовать доказать, что защитник случайно сорвал момент, но не голевой. 

Эпизод действительно сложный, снова можно сожалеть, что нет четкого свода правил с конкретными примерами игры рукой – даже если их будет 30 или 50 штук, и вспоминать фразу «на усмотрение арбитра». Но обратите внимание, что Кимпембе зачем-то разгибал руку в локте в момент попадания мяча, то есть фактически – случайно или намеренно, вправду использовал запрещенный прием.

ПСЖ окончательно сломлен психологически?

Конечно, это шок. Конечно, это трагедия для бедняг из ПСЖ. Постоянно вылетают то заслуженно, то драматично, и так, что могут предъявлять претензии то к фортуне, то к судьбе, то к самим себе, то ко всем вместе и к сопернику за ловкость. Разумеется, в двух матчах парижане играли в футбол лучше, чем «автобус», проигравший 2:0 и вымучивший победу 1:3 в игре, где фактически не создал ни единого осмысленного момента. 

Пас Керера на Лукаку, неудачная игра проклятого в ЛЧ Буффона, ошибка Кимпембе – все это подарки от фаворита команде, которая прилетела в Париж, не имея никакого усиления на скамейке. И хотя поединок не назвать цельным, зрелищным и крутым – с двух сторон были скучные цирковые элементы, развязка лучше, чем у нового сезона «Настоящего детектива». ПСЖ играл с огнем, и в результате фаворит допрыгался. Очевидно, что недооценка сыграла роль, ведь французы не пытались забить второй, а ждали финальный свисток. 

Дождались! Сами ведь тоже ничего крутого не придумали, как и англичане. А против такой обороны, как у Де Хеа, четыре попадания в створ и еще парочка в каркас ворот в домашней игре – очень мало, чтобы пройти хотя бы «Юнайтед». Посмотрим теперь, кто достанется Сульшеру в будущем, и как его команда сыграет. Ведь сегодня человеку в магической манишке не подарили индульгенцию на случай такой же некачественной игры в четвертьфинале. Но Оле-Гуннару повезло – МЮ ждал и дождался, поскольку ПСЖ оказался не лучше. 

Надеемся, не будет «экспертов», которые скажут, что предсказали такое количество ошибок в защите при маленьком объеме реальных красивых моментов. И заявят, что у «Манчестер Юнайтед» был гениальный план – дождаться пенальти в Ферги-тайм за попадание мяч в руку защитнику. Всё это случайность, которая забавляет, оживляет впечатления от в целом неважнецкой игры – по качеству, не по сюжету, и заставляет англичан отработать подарок в следующей стадии. 

Вы ведь помните, что было с «Барселоной» после того самого камбэка? Сгорели «Ювентусу» 3:0. МЮ намного слабее тех испанцев, и не стоит обольщаться – ребята Сульшера старались, Лукаку спас, но победителю крупно повезло. А вот ПСЖ удивляет. Шейхам пора выкрасть Зидана? Похоже, ведь без него после стольких вылетов не смогли запомнить, что уважение к соперникам по пути в финал ЛЧ – важный пункт. МЮ уважал парижан, запираясь у ворот Де Хеа, и уважил тремя голами, а хозяева расслабились раньше времени.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Rafael Benitez
   235 / 1029
вчера в 20:29
Ливерпулю проще слить ЛЧ ради победы в АПЛ
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Конунг Рагнар
   515 / 1029
вчера в 20:28
Для этого им нужно пройти Ливерпуль Ливерпуль может отказаться от чемпионской гонки и включиться в ЛЧ не все так надежно в чемпионате хотя и в ЛЧ есть соперники Что касается МЮ то сейчас Бавария не так сильна как при Хайнкесе которая делала требл та Бавария возможно могла пройти большинство соперников в ЛЧ
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   515 / 1029
вчера в 19:16
За характер стоит отдать должное МЮ а что касается ПСЖ то даже несмотря на то что ПСЖ тратит очень много то покупки сомнительные Воистину первых почему до сих пор вспоминаем составе ПСЖ играет 34-й Силва? Буффон был хорош в молодости За Неймара отдали очень много а ведь могли усилить несколько позиций Если взять защиту МЮ то защита у них более молодая Защита у ПСЖ средняя по исполнителям Когда Тухель выпустил Менье то это лишь усугубило ситуацию так как ПСЖ плохо обороняется и не имеет защитников топ уровня Ценные покупки у ПСЖ это Кавани Лавесси Пасторе Ди Мария Дракслер и Ибрагимович как вишенка на торте ПСЖ все равно далеко не прошел бы с таким составом Если сравнить составы МС и ПСЖ то у горожан он вообще много раз сильнее по исполнителям и даже горожан сложно отнести к фаворитам ЛЧ есть все таки команды посильнее в ЛЧ Еще отмечу что в гостевой игре с МЮ Тухель играл насытив центр поля поэтому многое у МЮ не получалось в Париже ПСЖ играл первым номером а защита оставляла свободные зоны Также стоит отметить выход Фреда его зря не выпускали за Шахтер он играл хорошо
bayern-cobra
bayern-cobra ответил anyway
   350 / 1029
вчера в 18:59
Бавария серьёзный соперник для любой команды
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   235 / 1029
вчера в 18:57
anyway
Сегодня 15:35
ответ пользователю bayern-cobra (раскрыть)
бавария серьезный соперник?
_________________________________________________________
Бавария раздавит муму, а ты будешь плакать после вылета
anyway
anyway ответил Artuom
   43 / 1029
вчера в 18:38
Победа да... но где вы там увидели красивую победу ... МЮ ведь ни одного внятного момента не создал за всю игру, все три гола забиты после ошибок игроков ПСЖ...
только в первом тайме кроме двух забитых мячей мю создал еще 3(!) момента, а победа красива тем что она волевая, что вопреки огромному количеству факторов прошли одного из главных претендентов на эльче
anyway
anyway ответил bayern-cobra
   43 / 1029
вчера в 18:35
Думаю если Мю достанется серьёзный соперник (Бавария Ливер) МС или Барселона Точно вылетят просто повезло Мю
бавария серьезный соперник?
Artuom
Artuom ответил lobsterdam
   210 / 1029
вчера в 17:49
Скучно, когда красивую победу МЮ автор статьи пытается представить незаслуженной с использованием подогнанного под решение статистического материала, разложить на атомы, используя замшелые штампы про городской транспорт и наследие Жозе. Ведь он наверняка с высокой трибуны пророчил разгром МЮ в Париже и вот обломался!
Победа да... но где вы там увидели красивую победу ... МЮ ведь ни одного внятного момента не создал за всю игру, все три гола забиты после ошибок игроков ПСЖ...
NK_505s
NK_505s ответил ст_прапорщик
   418 / 1029
вчера в 15:04
мои искренние поздравления, всё, как обещал)))
мои не менее искренние поздравления, встретимся в финале Лиги чемпионов, не возражаешь) красиво вы немцев выставили
NK_505s
NK_505s ответил ст_прапорщик
   418 / 1029
вчера в 14:58
мои искренние поздравления, всё, как обещал)))
спасибо) надо же, не забыл)))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил NK_505s
   54 / 1029
вчера в 14:19
своей игрой во втором матче МЮ заслужил выход в 1/4. всё остальное лирика по поводу пенальти, судья имел полное право поставить пенальти
мои искренние поздравления, всё, как обещал)))
Ros S
Ros S ответил lobsterdam
   413 / 1029
вчера в 14:10
Жироне вчера Барса проиграла, но эту игру всерьез восприримать глупо, Барсе этот кубок не нужен, играла молодежка и те у кого отсутствует игровая практика в основе, собственно по составу Жирона была фаворитом даже у буков...
bayern-cobra
bayern-cobra ответил t2k
   350 / 1029
вчера в 14:08
Если Буднесл лига наша грабли, а где грабли шефела юнайтед.
t2k
t2k ответил bayern-cobra
   480 / 1029
вчера в 13:52
А в каком моменте бавария отскочила от ливера? Хотя да да, празднуй победу в бундеслиге это ваши грабли
bayern-cobra
bayern-cobra ответил lobsterdam
   350 / 1029
вчера в 13:13
Если Мю попадёт на Баварию, а Бавария лучше всех играет с англичанами особенно с Мю.
lobsterdam
lobsterdam ответил spartakus50
   131 / 1029
вчера в 12:37
Зато французы в 5 раз лучше смотрелись по игре. Их время все равно должно придти. Проиграли за счет чудовищного невезения...и больше ничего. Ошибки защиты были, как аварии при ДТП. И даже Мбапе поскользнулся при выходе один на один так, что команда потеряла еще год... И потом, нормальный и адекватный судья пенальти бы такой не назначил, даже не рассматривал бы. Это была формальная дое....пка. Боги на небе гневаются на ПСЖ за старые победы над Спартаком может быть)))
Париж - для развлечений, но не для футбола! И их время, скорей всего, не придет, несмотря на деньги.
Roger Young
Roger Young
   299 / 1029
вчера в 11:57
УЕФА не хочет видеть ПСЖ в 1/4. Давайте называть вещи своими именами. ПСЖ топят из года в год.
Red_team
Red_team
   73 / 1029
вчера в 11:48
А про какой левый пенальти тут некоторые говорят? Весь матч смотрел и левых пеналей в упор не увидел. Может они какую-то другую игру смотрели?
NK_505s
NK_505s
   418 / 1029
вчера в 11:42
своей игрой во втором матче МЮ заслужил выход в 1/4. всё остальное лирика по поводу пенальти, судья имел полное право поставить пенальти
Ptaha91
Ptaha91 ответил lobsterdam
   588 / 1029
вчера в 11:38
До встречи, может и пройдете Баварию?
Ну тут уж как повезет)надеюсь что да)
lobsterdam
lobsterdam ответил Ptaha91
   131 / 1029
вчера в 11:17
Просто класс! Мю молодцы!
До встречи, может и пройдете Баварию?
lobsterdam
lobsterdam ответил Duda Gigolaev Osetin
   131 / 1029
вчера в 11:16
Помимо того, что я болею за МЮ и получил невероятное удовлльствие вчера, хочу сказать о нефутбольных вещах: эта победа важна еще в том плане, что карма настигла Ди Марию , который некрасиво себя повел по отношению к болельщикам МЮ и поддался на провокацию с этой бутылкой пива. Грубо говоря , на нее его же и посадили . Это было круто, потому что эта жертва Освенцима когда играл в мю был тише воды, ниже травы. Ну и трренер псж Тухель вел себя очень самонадеянно и праздновал вызывающе голы. А по сути кто он? Никто
а эта простомария и из МЮ-то вылетела именно потому, что АПЛ - это не дельфинарий.
lobsterdam
lobsterdam ответил bayern-cobra
   131 / 1029
вчера в 11:10
Думаю если Мю достанется серьёзный соперник (Бавария Ливер) МС или Барселона Точно вылетят просто повезло Мю
да что барса-барса, вчера жироне, например, проиграли да и ЛЧ уже забыли, когда выигрывали. Футбол на то и игра, чтобы было непредсказуемо. ПСЖ до вчерашнего вечера тоже считался серьезным соперником, а жизнь все расставила по местам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 11:07
Кто больше забил , тот и победил, а остальное - все лирика!!!
МЮ больше хотел и победил заслуженно!!!
Persenchik
Persenchik
   630 / 1029
вчера в 11:00
Не переживайте. Раз решили футбол запоганить, то сделают это. И таких левых пенальти будет еще много. Терпите и смотрите что дают. Во главе угла зрелище, а честность сейчас никому не нужна. No VAR. :-)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 10:49
Но лучший момент матча это лицо Нэймара
San Skra
San Skra ответил evge78
   306 / 1029
вчера в 10:34
Эксперты с Соккера, вы прыгните несколько раз, вот так как прыгал Кимпембе и запишите это на камеру. Потом посмотрите, как у вас будут расположены руки при развороте. Будут они прижаты к корпусу? Как можно прыгнуть, да ещё и с наклоном, и в этот момент при развороте хоть немного не выставить локоть? Это вообще возможно физически, да ещё в динамике? Кимпембе уворачивался от прямого попадания, уворачивался с близкого расстояния, при этом убирал руку к корпусу, в противоположную сторону от мяча, не глядя в этот момент на мяч. И вы называете это пенальти?! Может он прыгать не должен был, а должен был поймать нокаут от попадания мяча? То, что произошло - это самый банальный, заурядный, игровой момент, каких в футболе множество. Я вообще не помню за всю свою жизнь, чтобы дали пенальти в таком эпизоде, и в таком важном моменте матча. Это безумие, когда не учитывается физиология, динамика момента, а всё заменяется простым буквоедством из свода правил.
Ты сам дал ответ на свой вопрос, - прыгнул бы он лицом к сопернику с руками за спиной, такой ситуации бы не было. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее профессиональных навыков - за это и поплатился. За каждую слабость нужно отвечать. Не вижу ничего смертельного в том, чтобы мяч попал в лицо футболисту, это их работа - это их обязанность защитить неприкосновенность ворот любой ценой, но в рамках правил. Я хочу видеть мужской футбол, а не то во, что он сейчас превращается: симуляции от любых прикосновений (Неймар привет), затяжка времени и т.п. Не жалей футболистов, пусть это будет для него уроком, - вырастит в настоящего профессионала.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   606 / 1029
вчера в 10:21
Помимо того, что я болею за МЮ и получил невероятное удовлльствие вчера, хочу сказать о нефутбольных вещах: эта победа важна еще в том плане, что карма настигла Ди Марию , который некрасиво себя повел по отношению к болельщикам МЮ и поддался на провокацию с этой бутылкой пива. Грубо говоря , на нее его же и посадили . Это было круто, потому что эта жертва Освенцима когда играл в мю был тише воды, ниже травы. Ну и трренер псж Тухель вел себя очень самонадеянно и праздновал вызывающе голы. А по сути кто он? Никто
aNOOBis
aNOOBis ответил evge78
   447 / 1029
вчера в 10:18
Эксперты с Соккера, вы прыгните несколько раз, вот так как прыгал Кимпембе и запишите это на камеру. Потом посмотрите, как у вас будут расположены руки при развороте. Будут они прижаты к корпусу? Как можно прыгнуть, да ещё и с наклоном, и в этот момент при развороте хоть немного не выставить локоть? Это вообще возможно физически, да ещё в динамике? Кимпембе уворачивался от прямого попадания, уворачивался с близкого расстояния, при этом убирал руку к корпусу, в противоположную сторону от мяча, не глядя в этот момент на мяч. И вы называете это пенальти?! Может он прыгать не должен был, а должен был поймать нокаут от попадания мяча? То, что произошло - это самый банальный, заурядный, игровой момент, каких в футболе множество. Я вообще не помню за всю свою жизнь, чтобы дали пенальти в таком эпизоде, и в таком важном моменте матча. Это безумие, когда не учитывается физиология, динамика момента, а всё заменяется простым буквоедством из свода правил.
Согласен, что защитник тупо лицо от мяча прятал и для равновесия инстинктивно рукой махнул
Deville
Deville
   400 / 1029
вчера в 10:09
как же это приятно, когда твоя команда в таком матче побеждает весь красный манчестер с победой

минус один мешок, осталось еще, чтобы Шальке голубятню вынес, а Бавария Ливерпульль придушила, и тогда ЛЧ будет очищена от шлака.

Глори Глори Ман Юнайтед!!!
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