Зидан вернулся в «Реал» на королевские обещания

вчера, 21:58

Можно было представить, что Зинедин Зидан однажды вернется в «Реал». Но чтобы так скоро? «Соккер.ру» - о внезапном возвращении.

Эпоха Зидана в «Реале» была непродолжительной, но очень яркой. Он «правил» там с января 2016 года по май 2018-го, однако стал одним из самых титулованных тренеров «сливочных». Больше него трофеев с этой командой завоевал только легендарный Мигель Муньос, но тот руководил «Реалом» с 1960 по 1974 год. За этот период взял 14 трофеев, включая девять чемпионств. Зидан за куда более короткий срок взял девять титулов, включая три в Лиге чемпионов, причем подряд. Конечно, возвращение такого тренера, который к тому же ушел на пике, красиво, выиграв очередного «ушастого», будет воспринято болельщиками «Реала» как триумф.

Однако как получилось у Переса вернуть Зидана? И почему тот вообще ушел в прошлом сезоне? Определенные намеки на это дает бывший товарищ Зидана по сборной Франции и его друг Кристоф Дюгарри, который за словом в карман не лезет:

Отношения между Пересом и Зиданом долгое время были отличными. За исключением последних месяцев прошлого сезона. Зидан чувствовал нехватку поддержки в тяжелых условиях, в которых оказалась команда в Ла Лиге. В первую очередь не чувствовалось поддержки со стороны президента. Были разногласия по поводу трансферов. Я не думаю, что президент сразу убедил Зидана вернуться. Ему пришлось встать на колени и наобещать многое. Зидан будет иметь небывалую силу в «Реале». Прошлые недоразумения должны быть устранены. Зидан способен прощать и идти вперед. Но наверняка это были непростые переговоры.

Конечно, с преклоненными коленями Дюгарри переборщил, однако доля истины в его словах есть. Если верить испанским СМИ и прочим инсайдерам, которые вьются вокруг «Реала» и Флорентино Переса. Переговоры действительно были тяжелыми. И ключевым фактором стали полномочия, которые будут делегированы Зидану.

Тренеру даже в условиях хороших отношений с Пересом приходилось уравновешивать движения президента, его трансферные устремления. В какой-то момент Зидан понял, что цикл завершен, а для начала нового необходимо тотальное обновление – уход Криштиану Роналду как символ такой необходимости. Однако Перес решил, что француз торопится, что «Реал» не исчерпал свой ресурс, поэтому на давление Зидана не поддался и предпочел с ним расстаться.

Это создало позицию противостояния, которое, разумеется, открыто не высказывалось. Зидан отошел в сторону, позволив Пересу доказать, что цикл не завершен, что и другой специалист сможет справиться с развитием наследия Зинедина. Но уже в первой части сезона стало понятно, что план Переса не работает, без Зидана и Роналду клуб серьезно буксует и довольно быстро исключает себя из числа претендентов на чемпионство.

Признавать ошибку сразу и возвращать Зидана было бы слишком унизительно для Переса, поэтому он сменил подставленного им же ранее летом Хулена Лопетеги на Сантьяго Солари, подсознательно или осознанно повторив ход, который провернул в 2016 году с тем же Зиданом. Как девушка бессознательно выбирает партнера, чем-то похожего на отца, так и Перес выбрал тренера по тому же принципу, который принес успех в прошлый раз. Но не место, не статус тренера «Кастильи» красит человека, а его тренерские способности. И, возможно, они у Солари не такие уж и плохие, но, как уже говорилось, как ранее понял Зидан, цикл этого «Реала» завершен – с ним и сам бы француз ничего не сделал. Поэтому тогда и ушел на пике. Поэтому сейчас и вернулся.

Ведь Зидан не так глуп, чтобы приходить в место, на которое он махнул рукой как на бесперспективное. Значит, ему пообещали сделать его перспективным. И обещания, учитывая разрыв, должны быть действительно очень весомыми. Те же инсайдеры утверждают, что Зидан хотел прошлым летом получить не менее 300 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава, на его обновление. Получил отказ.

Теперь Перес якобы готов выдать такие деньги – лишь бы Зидан оставил «Реал» в четверке, которая даст право на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако француз теперь оказался в сильной позиции, когда он может определенным образом диктовать свои условия. Тогда Перес не захотел давать деньги, оставаясь главным ответственным лицом за трансферы. Теперь же Зидан потребовал от Флорентино и карт-бланш на осуществление входящих и исходящих трансферов. Сверх выделенных денег. Очевидно, это требование стало наиболее болезненным для Переса, было тем фактором, из-за которого испанские СМИ и инсайдеры называли переговоры очень жесткими и тяжелыми для клуба.

Видимо, Перес пошел-таки на уступки, раз сделка состоялась. Возвращение Зидана в «Реал» - это очень интригующе, очень интересно и неожиданно. Француз показал себя в очередной раз очень мудрым, хладнокровным и в то же время хитрым специалистом, который расправился с таким дельцом, как Перес, на его же поле – в искусстве переговоров. Посмотрим, что из этого получится и окажутся ли шаги Зидана и в дальнейшем такими же выверенными, как это было до сих пор.