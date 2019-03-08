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Зидан придет, порядок наведет. Или Моуриньо?

вчера, 19:23

Солари не останется в «Реале», у «сливочных» будет тренер. Зидан или Моуриньо. «Соккер.ру» не зацикливается на выборе кандидатуры, но уверен, что команде нужен капремонт. 

Зидан или Моуриньо? Неважно!

Конечно, это в стиле Флорентино Переса – выбирать из двух тренеров, не похожих друг на друга, как альфа и омега. Бывший переводчик Жозе получил массу бесценных знаний от Бобби Робсона и Луи ван Гала, с которыми работал в «Барселоне», а потом на протяжении дюжины лет был успешным в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале». Моуриньо заслуживает уважение хотя бы за то, что он сделал себя сам, хотя трудно не заметить, что в последние годы его карьера переживает упадок. Не финансовый, с этим как раз проблем нет – «Челси» и МЮ выплатили царские компенсации, кризис носит идейный характер.

Зидан, в свою очередь, один из ярчайших футболистов своего поколения, харизматик и глыба. Возможно, Зизу и не накачан теоретическими знаниями под завязку, как тот же Моуриньо, но у него 15 личностей в одном теле, по меткому выражению Мбаппе, и потрясающее чутье. Зидан и Моуриньо такие разные, но каждый из них своими методами может сделать «Реалу» лоботомию – сложнейшую операцию, требующую от хирурга не только обладания навыками, но и немалой смелости. «Мадрид» в нынешнем виде изжил себя, ему нужны глобальные перемены, косметическими процедурами уже не обойтись. 

«Реалу» нужна революция

По слухам, одно из условий Зидана – карт-бланш в трансферных вопросах и формировании состава команды. Иными словами, Зизу хочет от Переса менеджерских полномочий по британскому образцу: вот игроки, вот бюджет – и можешь делать с имеющимися ресурсами все, что угодно. Требование француза понятно и объяснимо, ведь причина его ухода из «Реала», собственно, и заключалась в разных взглядах с Пересом на будущее команды и отдельных игроков. Зидан хочет, чтобы дон Флорентино сосредоточился на том, в чем он действительно хорош – на коммерческих вопросах и строительстве. Нужно реконструировать «Сантьяго Бернабеу», привлекать спонсоров, осваивать новые рынки. 

Зидан готов взять на себя ответственность за результаты команды, и его требования к условиям резонны. Моуриньо наверняка запросит такой же райдер. Во-первых, Жозе привык работать «по английскому сценарию», во-вторых, португальца можно заподозрить в чем угодно, только не в глупости. Моуриньо должен понимать, что Перес изменился не в лучшую сторону, старика развратила власть и победы. В 2010 году Жозе приходил в команду, которая пять лет не могла преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас у «Реала» четыре «ушастых» за пять лет. Вот только разруха на сегодняшний день даже хуже тогдашней, потому что она усугублена чувством собственной непогрешимости Переса и ряда футболистов. 

У Зидана и Моуриньо есть кое-что общее

И это действительно так. Речь не о методах, а о тренерской фактуре. Оба умеют брать на себя ответственность и не захотят быть «карманными» тренерами Флорентино Переса, как Солари или Лопетеги. Зизу и Жозе умеют «резать мясо», хотя управляют коллективом они совсем по-разному. Зидан строит команду на принципах равноправия, он стремится создать семью, Моуриньо, наоборот, считает необходимым наличие конфликта. Оба могут выстроить вертикаль, которой «Реал» лишен. 

Жозе уже делал это, когда принял команду в 2010 году. За три сезона он вернул «сливочных» в число сильнейших клубов Старого Света и создал фундамент будущей гегемонии. Интересно, что раньше считалось, что Моуриньо выжимает из своих команд все соки и оставляет после себя выжженное поле («Порту», первый приход в «Челси», «Интер»), однако, начиная с «Реала», преемники начали выигрывать на багаже Моуриньо. Анчелотти на следующий год после ухода Жозе выиграл долгожданную «Десиму», Конте сделал «Челси» чемпионом, придя вслед за португальцем, а что сейчас творит Сульшер в МЮ?! 

Оле-Гуннар снял с манкунианцев стресс и давление, но команда явно пользуется чисто футбольными наработками предыдущего наставника. Иными словами, Моуриньо может рассматриваться «Реалом» в качестве кризисного менеджера, «злого полицейского», который наведет порядок и подготовит команду для человека, который однажды свергнет иго Жозе и получит стартовый заряд уверенности и лояльности. Необычная схема, но вполне вероятная. По крайней мере, Моуриньо уже делал такое, а вот как себя проявит Зидан в таких обстоятельствах – загадка, хотя Зизу в этой паре, безусловно, «белый рыцарь».  

Довериться профессионалам

Флорентино Пересу, как одному известному владельцу популярного российского клуба нужно «довериться профессионалам». У Моуриньо, как и у Зидана, как и любого тренера есть свои плюсы и минусы, но Жозе и Зизу знают, как тренировать и побеждать на таком уровне. Сезон-2018/2019 – период безвременья в «Реале», и виновник всего происходящего с «Королевским клубом» - Флорентино Перес. По-хорошему, после такого честно было бы вытряхнуть себя любимого из президентского кресла и объявить внеочередные выборы, но нового президента у «Реала» не будет, а новый тренер необходим. И это должен быть человек, который будет разговаривать с Пересом на равных, потому что только у такого специалиста есть шанс на успех при мадридском дворе.

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Все комментарии
15511551
15511551 ответил Persenchik
   248 / 1052
сегодня в 11:38
Кого угодно туда поставь, и все станет хорошо. Ситуация аналогична той, что была в Спартаке осенью. Игроки могут играть хорошо, но не хотят, так как нужно слить гл. тренера . :-)
кого угодно поставь) как у тебя всё легко и просто
particular
particular
   14 / 1052
сегодня в 09:52
Думаю, что нужен доминатор, способный вести тренировочный процесс, управлять звёздными подопечными, знать специфику еурофутбола на высоком уровне и уживаться с хотелками босса Реала...
Зубы, ум, способности и возможности - вот его аргументы..:))
Persenchik
Persenchik
   539 / 1052
сегодня в 08:15
Кого угодно туда поставь, и все станет хорошо. Ситуация аналогична той, что была в Спартаке осенью. Игроки могут играть хорошо, но не хотят, так как нужно слить гл. тренера . :-)
112910415
112910415
   60 / 1052
сегодня в 05:48
трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате -
хотя, в данном случае, она там есть !
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Oliver S
   167 / 1052
вчера в 23:10
В топ-команду без трофеев... Вряд ли он сейчас Реалу нужен. Зидан как вариант, но тут может сработать поговорка про дважды в одну реку.. А вот Анчелотти бы может и подошёл, но он бы сам не пошёл, как мне кажется.
вылезло и разванялось это про тебя
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   242 / 1052
вчера в 22:38
    Oliver S
    Oliver S ответил дельфин непешеход из морокко
       1037 / 1052
    вчера в 21:45
      Michael Korenblioum
      Michael Korenblioum
         788 / 1052
      вчера в 21:43
      Если деньги у Переса и он покупает игроков,может ему же и управлять игрой,а тренер пусть отрабатывает технику?!
      DXTK
      DXTK
         277 / 1052
      вчера в 21:40
      Есть такая хорошая поговорка "Там где был счастлив, туда не возвращаются".

      Пускай Зидан и Моуриньо пошлют куда подальше Переса его Реал с их кабинетом, и идут в серию А. а что такая офиша Зидан против Моуриньо - Ювентус против Интера. Анчеллоти в Наполи, Рома да пускай даже Раньери возьмут или Конте, Гаттузо в Милане.

      PS Кто будет тренером Реала..... Чакир бы мог, хватит свистеть пора на бровку передеватся.
      Oliver S
      Oliver S ответил Manny_Pacquiao
         1037 / 1052
      вчера в 21:40
      В топ-команду без трофеев... Вряд ли он сейчас Реалу нужен.
      Зидан как вариант, но тут может сработать поговорка про дважды в одну реку.. А вот Анчелотти бы может и подошёл, но он бы сам не пошёл, как мне кажется.
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко ответил ElaineCassidy
         167 / 1052
      вчера в 21:08
      На мой взгляд Реалу необходим тренер который знает футбол изнутри, это Антонио Конте, и предложить ему карт бланш в формирование состава, вот некоторые наброски; схема 3:5:2 - Один из молодых и перспективных итальянцев на ворота, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, в полузащите Де Шильо, Джаккерини, Де Росси, Пароло, Флоренци, и двойка нападающих Эдер и Пелле.
      может ты придешь вместо него у тебя даже наброски вон какие я могу даже картбланш тебе дать собирай чемоданы физручело!
      дельфин непешеход из морокко
      дельфин непешеход из морокко
         167 / 1052
      вчера в 21:07
      зидан придет возьмет в и уйдет а не порядок наведет
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
         361 / 1052
      вчера в 20:52
      Какой моуриньо. Перес, идиот старый, даже не думай смотреть в его сторону. Он спекся, последних два клуба его уволили посреди сезона. Второй приход Зидана тоже не нужен. Реалу необходим Почеттино, он совершит перестройку в реале. Посмотрите как он из тоттэнхэма-середняка АПЛ превратил в топ команду.
      3ton
      3ton ответил bublikyo
         50 / 1052
      вчера в 20:36
      Если 🤭
      Сомнения ,что без свистка не будет побед ))
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         134 / 1052
      вчера в 20:24
      Однозначно я на стороне Зизу. Дать ему лямов 500 и полную власть над трансферами. Уверен к нему и Мбаппе прибежит и многие другие.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
         413 / 1052
      вчера в 20:21
      Смысл возвращения Зидана будет непонятен Даже с учетом трат неизвестно кого Зидан купит Ведь был период у Реала когда Реал тратил кучу денег и дальше 1/8 Реал не проходил Реал выигравший 3ЛЧ подряд собрал не Зидан Реал начал взлет при Пелегрини когда Реал впервые за 5лет вышел с 1места в групповом этапе ЛЧ Команда только набирала ход были куплены при Пелегрини хорошие игроки Роналду Кака Алонсо Арбелоа это качественно усилило состав Но вот игре Реал прибавил при Анчелотти но такому Реалу не хватало атакующей мощи и при Бенитесе Реал забивал очень много вспомнить разгром со счетом 8-0 Мальме или Райо Вальекано 10-2 Зидан вышел на багаже Анчелотти и Бенитеса Атлетико и Ювентус были уже крупно обыграны в ЛЧ 3-0 и 4-1 Сейчас команда нуждается как в сильном тренере так и в усилении Можно позвать Почетино дать доверие и может собрать команду а вот будут трофеи или нет сложно сказать но команду он соберет вполне хорошую даже возможно будут выпускники академии и затрат не будет таких больших
      bublikyo
      bublikyo ответил 3ton
         152 / 1052
      вчера в 20:18
      Если Зидан начнет побеждать, вы же первые вставите ему свисток в зубы
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         130 / 1052
      вчера в 20:13
      Дайте Моуриньо!
      mangoх12
      mangoх12
         35 / 1052
      вчера в 20:13
      Зидан поставит Перчику условие купить половину арбитров
      15511551
      15511551
         248 / 1052
      вчера в 20:09
      Зидан уходил, чтобы снова вернуться. Не придёт.
      3ton
      3ton
         50 / 1052
      вчера в 19:48
      Интересно на Зидана без свистка посмотреть )
      bublikyo
      bublikyo
         152 / 1052
      вчера в 19:43
      Зидан может не потянуть перестройку, а Моуриньо возможно уже спекся, тяжёлый выбор, но все таки лучше дать попробовать ЗиЗу
      ElaineCassidy
      ElaineCassidy
         573 / 1052
      вчера в 19:38
      На мой взгляд Реалу необходим тренер который знает футбол изнутри, это Антонио Конте, и предложить ему карт бланш в формирование состава, вот некоторые наброски; схема 3:5:2 - Один из молодых и перспективных итальянцев на ворота, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, в полузащите Де Шильо, Джаккерини, Де Росси, Пароло, Флоренци, и двойка нападающих Эдер и Пелле.
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