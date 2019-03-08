Зидан придет, порядок наведет. Или Моуриньо?

вчера, 19:23

Солари не останется в «Реале», у «сливочных» будет тренер. Зидан или Моуриньо. «Соккер.ру» не зацикливается на выборе кандидатуры, но уверен, что команде нужен капремонт.

Зидан или Моуриньо? Неважно!

Конечно, это в стиле Флорентино Переса – выбирать из двух тренеров, не похожих друг на друга, как альфа и омега. Бывший переводчик Жозе получил массу бесценных знаний от Бобби Робсона и Луи ван Гала, с которыми работал в «Барселоне», а потом на протяжении дюжины лет был успешным в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале». Моуриньо заслуживает уважение хотя бы за то, что он сделал себя сам, хотя трудно не заметить, что в последние годы его карьера переживает упадок. Не финансовый, с этим как раз проблем нет – «Челси» и МЮ выплатили царские компенсации, кризис носит идейный характер.

Зидан, в свою очередь, один из ярчайших футболистов своего поколения, харизматик и глыба. Возможно, Зизу и не накачан теоретическими знаниями под завязку, как тот же Моуриньо, но у него 15 личностей в одном теле, по меткому выражению Мбаппе, и потрясающее чутье. Зидан и Моуриньо такие разные, но каждый из них своими методами может сделать «Реалу» лоботомию – сложнейшую операцию, требующую от хирурга не только обладания навыками, но и немалой смелости. «Мадрид» в нынешнем виде изжил себя, ему нужны глобальные перемены, косметическими процедурами уже не обойтись.

«Реалу» нужна революция

По слухам, одно из условий Зидана – карт-бланш в трансферных вопросах и формировании состава команды. Иными словами, Зизу хочет от Переса менеджерских полномочий по британскому образцу: вот игроки, вот бюджет – и можешь делать с имеющимися ресурсами все, что угодно. Требование француза понятно и объяснимо, ведь причина его ухода из «Реала», собственно, и заключалась в разных взглядах с Пересом на будущее команды и отдельных игроков. Зидан хочет, чтобы дон Флорентино сосредоточился на том, в чем он действительно хорош – на коммерческих вопросах и строительстве. Нужно реконструировать «Сантьяго Бернабеу», привлекать спонсоров, осваивать новые рынки.

Зидан готов взять на себя ответственность за результаты команды, и его требования к условиям резонны. Моуриньо наверняка запросит такой же райдер. Во-первых, Жозе привык работать «по английскому сценарию», во-вторых, португальца можно заподозрить в чем угодно, только не в глупости. Моуриньо должен понимать, что Перес изменился не в лучшую сторону, старика развратила власть и победы. В 2010 году Жозе приходил в команду, которая пять лет не могла преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас у «Реала» четыре «ушастых» за пять лет. Вот только разруха на сегодняшний день даже хуже тогдашней, потому что она усугублена чувством собственной непогрешимости Переса и ряда футболистов.

У Зидана и Моуриньо есть кое-что общее

И это действительно так. Речь не о методах, а о тренерской фактуре. Оба умеют брать на себя ответственность и не захотят быть «карманными» тренерами Флорентино Переса, как Солари или Лопетеги. Зизу и Жозе умеют «резать мясо», хотя управляют коллективом они совсем по-разному. Зидан строит команду на принципах равноправия, он стремится создать семью, Моуриньо, наоборот, считает необходимым наличие конфликта. Оба могут выстроить вертикаль, которой «Реал» лишен.

Жозе уже делал это, когда принял команду в 2010 году. За три сезона он вернул «сливочных» в число сильнейших клубов Старого Света и создал фундамент будущей гегемонии. Интересно, что раньше считалось, что Моуриньо выжимает из своих команд все соки и оставляет после себя выжженное поле («Порту», первый приход в «Челси», «Интер»), однако, начиная с «Реала», преемники начали выигрывать на багаже Моуриньо. Анчелотти на следующий год после ухода Жозе выиграл долгожданную «Десиму», Конте сделал «Челси» чемпионом, придя вслед за португальцем, а что сейчас творит Сульшер в МЮ ?!

Оле-Гуннар снял с манкунианцев стресс и давление, но команда явно пользуется чисто футбольными наработками предыдущего наставника. Иными словами, Моуриньо может рассматриваться «Реалом» в качестве кризисного менеджера, «злого полицейского», который наведет порядок и подготовит команду для человека, который однажды свергнет иго Жозе и получит стартовый заряд уверенности и лояльности. Необычная схема, но вполне вероятная. По крайней мере, Моуриньо уже делал такое, а вот как себя проявит Зидан в таких обстоятельствах – загадка, хотя Зизу в этой паре, безусловно, «белый рыцарь».

Довериться профессионалам

Флорентино Пересу, как одному известному владельцу популярного российского клуба нужно «довериться профессионалам». У Моуриньо, как и у Зидана, как и любого тренера есть свои плюсы и минусы, но Жозе и Зизу знают, как тренировать и побеждать на таком уровне. Сезон-2018/2019 – период безвременья в «Реале», и виновник всего происходящего с «Королевским клубом» - Флорентино Перес. По-хорошему, после такого честно было бы вытряхнуть себя любимого из президентского кресла и объявить внеочередные выборы, но нового президента у «Реала» не будет, а новый тренер необходим. И это должен быть человек, который будет разговаривать с Пересом на равных, потому что только у такого специалиста есть шанс на успех при мадридском дворе.