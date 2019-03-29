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Уходя из сборной – уходите. Из футбола. Навсегда

вчера, 13:00

«Соккер.ру» считает антифутбольной и откровенно идиотской практику завершения карьеры в сборных футболистами в самом расцвете сил. Почему это неправильно и где выход?

Ни для кого не нова история с отказом заслуженных футболистов продолжать выступления за национальную сборную. Слово «отказ» сплошь и рядом заменяют мягким эвфемизмом – «завершение международной карьеры», но сути дела это не меняет. Даже мы столкнулись после чемпионата мира с такими историями: Акинфеев, Самедов и Жирков объявили об уходе из сборной России. Юрий вернулся в марте этого года, поддавшись на уговоры Черчесова, а Акинфеев и Самедов, прямо скажем, не помешали бы команде, но они вроде как недоступны.

Как работает механизм «завершения международной карьеры»? Футболист приходит к решению: «Я устал, я ухожу». Потом уведомляет об этом свою национальную федерацию и больше не получает вызовов в сборную. Можно сказать, на основе братской договоренности. Ну и правильно, скажете вы, зачем нужен немотивированный футболист? Так-то оно так, но это происходит, потому что сама система порочна. Не должны игроки решать, когда они хотят играть за сборную, а когда не хотят. Нужен строгий регламент.

Помнится, эту тему еще в 2014 году поднимал Мишель Платини. Тогдашний глава УЕФА отреагировал на уход из сборной Франции Франка Рибери после ЧМ-2014:

Не игрокам решать, играть им за сборную или нет. Рибери не может просто так взять и перестать приезжать в сборную. Если тренер вызывает футболиста, то тот должен приехать. Такие вопросы регламентируются уставом ФИФА. Если Рибери не приедет в сборную, то может получить дисквалификацию на три матча в составе «Баварии».

Платини просчитался лишь в одной фразе: «Если тренер вызывает футболиста, то он должен приехать». Но если не вызывает, то как с гуся вода. ФИФА наказывает за игнорирование вызовов в сборные, но никак не регламентирует отношения между национальными федерациями и футболистами. Смоделируем пример: Акинфеев завершил карьеру в сборной, но Черчесов хочет вернуть Игоря: «Ты по-прежнему лучший в России, ты нужен стране, при таких вратарских традициях у нас бразилец в воротах. Не дело. Возвращайся».

Представьте, что этот разговор случился в начале марта, Акинфеев продолжил упираться, а Черчесов, устав от уговоров, которые он вообще не должен вести, психанул и просто включил Игоря в заявку на матчи с Бельгией и Казахстаном. Если бы «завершивший карьеру в сборной» Акинфеев проигнорировал такой вызов, то в ЦСКА пришла бы бумага из ФИФА, где сказано, что вратарь пропускает следующие три матча клуба – против «Уфы», «Спартака» и «Оренбурга». Вот такой ценой профессиональный футболист может законно «косить» сборной. И это правильно: если есть силы и здоровье играть за клуб, зарабатывать деньги, будь добр, служи и своей стране, если ты ей нужен.

Специально для фанатов ЦСКА: это не придирка к Акинфееву, просто удачный и близкий нам пример. И да, вы снова можете вспомнить о мотивации, о заслугах перед сборной, о здоровье и прочем, прочем, прочем. Конечно, единичные примеры отказа от вызовов в сборные заслуженных ветеранов выглядят вполне пристойно, но попробуйте возвести эту проблему в абсурдный абсолют. Что если вирус «завершения международной карьеры» приобретет повальный характер?

Перед нами живой пример, над которым уже грешно не смеяться – сборная Аргентины. Помните, как после поражения в финале Копа Америка Лионель Месси ушел из сборной? А за ним еще группа футболистов – Агуэро, Ди Мария, Лавесси, Билья, Игуаин. Вскоре Лео вернулся, а за ним по пятам и остальные. После ЧМ-2018 Месси снова ушел из сборной, хотя на этот раз речь шла о приостановке международной карьеры, а не завершении. В марте Лионель вернулся в состав Аргентины, зато теперь Игуаин прощается с «Альбиселесте». Да какого черта?!  

Пожалуй, ФИФА пора взять под колпак взаимоотношения между национальными федерациями и футболистами. Институт национальных сборных переживает не лучшие времена, приходится жить от крупного турнира до крупного турнира, а в промежутке – дыра. А если еще футболисты будут сами решать, когда играть за сборную, а когда – неохота, то скатимся к ситуации, как в хоккее, где соревнования на национальном уровне теряют всякий смысл из-за невозможности созвать под знамена сборных сильнейших спортсменов даже на Олимпиаду раз в четыре года, не говоря о ежегодных чемпионатах мира.

Как видно, на местах не могут договориться: конечно, в Аргентине не будут подставлять Месси или Игуаина под дисквалификацию, а в России – Акинфеева и Самедова, но если будет директива ФИФА и строгий регламент, то неуставные отношения по линии «федерация – футболисты» не потребуются. Нужно раз и навсегда избавить футбол от этого вируса преждевременного «завершения международных карьер», ведь в прошлом веке футболисты играли до заката карьеры и ездили в сборные, пока были им нужны. Нынешние отказы – веяние новой моды.

Понятно, календарь стал насыщеннее, это одна из причин, почему опытные футболисты стремятся избавиться от бремени в виде сборной, однако тут мы рискуем увязнуть в другом длинном разговоре. По-моему, если ты продолжаешь играть за профессиональный клуб и получаешь деньги по контракту, то не должен отказывать команде своей страны, иначе получается кривое зеркало. Выражение «завершение карьеры в сборной» должно полностью исчезнуть из футбольного лексикона, должно остаться просто – завершение карьеры. Вот если перестал играть в футбол на профессиональном уровне – тогда вопросов нет, Добби свободен.

Отношения профессионального футболиста и его сборной нужно регламентировать вплоть до мелочей, чтобы исключить хитрости, и речь касается не только пресловутых случаев преждевременного прощания со сборными. Не будем показывать пальцем, но во время подготовки к Кубку Конфедерации и чемпионату мира в сборной России не раз случались загадочные истории. Вы наверняка вспомните пару примеров. Некий игрок не может принять участие в контрольных матчах, получает вольную со сбора национальной команды, но в следующем туре РПЛ выходит на поле в составе своего клуба здоровехонький и пашет все 90 минут.

ФИФА стоило бы заняться такими случаями, как и контролем за «отказниками». Но, повторюсь, нужен четкий регламент без перегибов и драконовских пунктов. В нем могут быть прописаны поблажки для ветеранов (скажем, футболистов старше 33 лет) и для тех, кто отмотал «гвардейский» срок в своей сборной (условно больше 100 матчей). Но поблажки – это не полный разрыв отношений, а, к примеру, возможность, предварительно согласовав с тренером сборной, безнаказанно пропустить какое-то количество сборов за цикл.

Всякие Игуаины, «завершая международные карьеры», по капле лишают футбол сборных интереса. И прежде чем защищать отдельных «отказников», только потому что они свои парни или играют за любимые клубы, подумайте, что будет, если все футболисты, чуть перевалившие за 30, начнут уходить из сборных. Одобряя конкретные решения, вы одобряете саму инициативу, которая в глобальных масштабах может обернуться катастрофой для института национальных сборных.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
   157 / 801
вчера в 22:40
Это то же самое как дезертировать из армии, уйти с завода , бросить родной коллектив. В то время , когда страна напрягает последние силы в битве за !!!
Эти отщепенцы !!! Клеймить позором !! Привлечь к уголовной ответственности !!!
и.т.д.
Бернд Шустер в расцвете сил отказался играть за свою сборную, это не помешало его блистательной карьере в Испании, 3 чемпионства, 6 кубков.
Йоган Круифф ушёл из сборной , зато стал легендой Барсы, играл в Космосе и даже вернулся в родной АЯКС.
Рикельме отказался играть в сборной из-за Марадоны, вы могли бы терпеть тренера Марадону и за что ?
Пол Скоуклз, легенда Манчестера отказался играть за сборную в 29 ( играл до 36 ти) просто за то , что игра за сборную не доставляла ему удовольствие, представляете --удовольствие !"
Бедные Аргентина, Голландия, Германия, Англия !!!
И этим людям повезло, они не служили , не играли в России. А то
КЛЕЙМИТЬ ПОЗОРОМ, ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!!
и.т.д.
Artuom
Artuom ответил valt134
   181 / 801
вчера в 21:37
Разумно. Но бывает у футболиста просто не складываются отношения с тренером и он уходит. Пришёл в сборную другой тренер,кто не необитаемы игрока и он хочет вернуться. Рабочий процесс.
В таком случае можно так и заявить через те же СМИ - "я не собираюсь играть за сборную пока ею руководит такой то человек". Это будет означать что у футболиста есть желание играть за сборную, но он не уживается с тренером.

А говорят что заканчивают карьеру в сборной - это должно означать что больше не хочет быть в сборной вообще.
Caniggia
Caniggia
   61 / 801
вчера в 18:42
После статьи возникает один вопрос - а зачем вообще нужен в сборной человек, который хочет завершить международную карьеру, но вынужден ехать в сборную из-за санкций ФИФА, совершенно немотивированный и незаинтересованный в выступлении за национальную команду? Какой от него прок в сборной?
peleneym
peleneym
   477 / 801
вчера в 18:36
Время сборных уходит.Их игры становятся утехой патриотов с голыми торсами. Лучшие клубные команды по классу выше любой сборной за исключением,возможно, Бразилии и Франции. Так уровень сборной России в большей степени определяют Черышев и Головин, а не остальные 10-15 оболтусов,которых вызывает Черчесов.
Николай 86
Николай 86
   136 / 801
вчера в 18:36
После повальной натурализации игроков сама сборная потеряла смысл. По сути переходим к тем же рыночным отношениям как и в клубах. Не хватает игрока на какой-то позиции - не страшно, закажем из другой страны
valt134
valt134 ответил valt134
   124 / 801
вчера в 18:28
Хотел написать «гнобить игрока»
valt134
valt134 ответил Artuom
   124 / 801
вчера в 18:27
Разумно. Но бывает у футболиста просто не складываются отношения с тренером и он уходит. Пришёл в сборную другой тренер,кто не необитаемы игрока и он хочет вернуться. Рабочий процесс.
Alean
Alean ответил Migelito
вчера в 18:27
Я так понял, имелись в виду двойные стандарты. В сборной играть не хочет, а в клубе пожалуйста. В клубе то всяко больше матчей
Это не двойные стандарты, игра в клубе это основная работа, а игра за сборную это престижные сверхурочные(но они ещё и мало оплачиваемые) во время отпуска.
Migelito
Migelito ответил Gelious
   299 / 801
вчера в 17:48
Ну и жесть статья. Не должны сами решать, играть ли им? Футболисты рабы что ли, чтоб иметь право отказаться от вызова в сборную? Вот уж ужас: человек решил больше времени с семьей проводить. Да, вот уж ублюдок
Я так понял, имелись в виду двойные стандарты. В сборной играть не хочет, а в клубе пожалуйста. В клубе то всяко больше матчей
alexamit
alexamit
   340 / 801
вчера в 17:42
Бред сивой кобылы чистой воды!Футболист,как и любой другой работающий человек,в праве сам решат-играть или не играть.Если его всё материально устраивает в клубе,то какого хрена ломаться в сборной?А потом,к 30-ти годам уже не побегаешь,как в 17 лет,тем более футболисты сейчас,вроде римских гладиаторов-то свой чемпионат,то всяких кубков и турниров понаделали на потеху публике и на корысть устроителей.А про англичан и говорить нечего-по две игры в неделю,и на каком уровне!Нам и не снилось.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сетка между ног
   53 / 801
вчера в 17:34
Правильно всё, иуду дыркинфеева отстранить от всех матчей!
Сударь,Игорь девятый вратарь в Европе по версии УЕФА в 2018 году.
Загляни в Клуб Льва Яшина поумнеешь.
Artuom
Artuom ответил valt134
   181 / 801
вчера в 17:21
Играть или не играть за сборную-выбор футболиста. Никто не имеет права принуждать к этому. Статья-бред сивой кобылы.
Да, это выбор самого футболиста. НО, этот выбор он должен делать только один раз! Выбрал больше не играть за сборную - всё, значит у него уже не будет больше в будущем возможности вернуться.

Если такое правило будет введено, большинство 10 раз подумает прежде чем сделать такой выбор. И некоторые точно после раздумий всё таки не уйдут из сборной.
Jum13
Jum13
   33 / 801
вчера в 16:29
Представьте, что этот разговор случился в начале марта, Акинфеев продолжил упираться, а Черчесов, устав от уговоров, которые он вообще не должен вести, психанул и просто включил Игоря в заявку на матчи с Бельгией и Казахстаном. Если бы «завершивший карьеру в сборной» Акинфеев проигнорировал такой вызов, то в ЦСКА пришла бы бумага из ФИФА, где сказано, что вратарь пропускает следующие три матча клуба – против «Уфы», «Спартака» и «Оренбурга». Вот такой ценой профессиональный футболист может законно «косить» сборной. И это правильно: если есть силы и здоровье играть за клуб, зарабатывать деньги, будь добр, служи и своей стране, если ты ей нужен.

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Представляю: Черчесов начинает целовать в задницу Акинфеева, чтобы он выступил за сборную. Или аффтар забыл как это делал ГТ Аргентины по отношению к гному?
arsen09
arsen09
вчера в 16:20
Да и похер на сборные ! Матчи клубов в разы интереснее .
Олег Кожан
Олег Кожан
   534 / 801
вчера в 16:13
и горин и чистяков черти, ну все я в бан)))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   113 / 801
вчера в 15:57
Сейчас на футболистов такие нагрузки, какие и не снились в прошлом веке. Понятно, что 30+ летний организм может просто не вывозить. Плюс травмы. Кому хочется стать инвалидом на четвертом десятке, перед самой пенсией? Если футболист не хочет или не может играть, зачем его тянуть силой? Как будто в сборные кандидатов нет
valt134
valt134
   124 / 801
вчера в 15:42
Играть или не играть за сборную-выбор футболиста. Никто не имеет права принуждать к этому. Статья-бред сивой кобылы.
WhiteEgon
WhiteEgon
вчера в 15:41
Игроки за матчи в сборной, по сути, ничего не получают. Сборная - это статус и возможность перейти в элитный футбольный клуб.
У Акинфеева часто ляпы случались в сборной, поэтому он и решил уйти на пике карьеры в сборной.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   283 / 801
вчера в 15:28
Пусть игрок лучше дома сидит, чем будет пешком ходить по полю за сборную, чтобы не получить 3 матча дисквалификации за клуб! И сколько было примеров,когда игрок в отличной форме приезжает на какие-нибудь товарняки сборной, получает совершенно необязательную травму и возвращается в клуб её лечить( за счет клуба естественно) !
Artuom
Artuom
   181 / 801
вчера в 15:06
Не со всем конечно согласен... но зерно истины есть...

Смешно слышать такое от игрока или его фанатов "игрок устал и не вывозит и поэтому сосредотачивается на клубе только". Посмотрите сколько игр в году за клуб и сколько за сборную. То есть десяток матчей(учитывая и товарняки) игрокам не под силу за сборную отыграть, а за клуб 50+ без проблем(имею в виду топ игроков)??? Если игрок так сильно устаёт чего же он матчи за клуб не пропускает... отдыхать же нужно?! Но тут всё просто - клуб платит огромные деньги за игру, в отличии от сборной.

Конечно, футболисты не рабы, не хотят значит не хотят... Но в таком случае после первого ухода не стоит уже больше их назад принимать! Раз решил уйти - значит всё, навсегда!
pele1981
pele1981 ответил Сетка между ног
   625 / 801
вчера в 14:39
Дыркинфеев позор, за него стыдно, сливал сборную в матчах против сброда типа Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорвати, набивал стату на Фарерах, СанМарине, Андорре, хотя даже от таких пропускал. А потом в Лиге наций уже не было Сан-Марин и Андорр, и он слился, так как понимал, что ни разу на нуль не отстоит. Без него сборная благополучно стоит на 0. Спорим он на Сан-Марино вернётся?
Конечно вернется. Он прочитает эту статью, ему станет стыдно за свое поведение и на Сан-Марино вернется)
Сетка между ног
Сетка между ног
   11 / 801
вчера в 14:30
Дыркинфеев позор, за него стыдно, сливал сборную в матчах против сброда типа Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорвати, набивал стату на Фарерах, СанМарине, Андорре, хотя даже от таких пропускал. А потом в Лиге наций уже не было Сан-Марин и Андорр, и он слился, так как понимал, что ни разу на нуль не отстоит. Без него сборная благополучно стоит на 0. Спорим он на Сан-Марино вернётся?
Сетка между ног
Сетка между ног
   11 / 801
вчера в 14:24
Правильно всё, иуду дыркинфеева отстранить от всех матчей!
Botazubr
Botazubr
   396 / 801
вчера в 14:23
Впервые в жизни, складывается ощущение, что я тупею от чтения. Большего бреда и идиотизма сложно было бы и придумать. Тут даже ощущение такое, что это писал не подросток , а обиженный подросток.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   53 / 801
вчера в 14:01
Смешно читать. РАБСТВО в ХХI веке хотят узаконить.
Играть в сборной или нет решает сам игрок (контракта со сборной НЕТ). С клубом контракт есть, тут всё ясно. ИМХО.
Питермен
Питермен
   9 / 801
вчера в 13:39
Статья слабовата, 1 поставлю
Penokkio
Penokkio
   503 / 801
вчера в 13:37
К сожалению, статья не понравилась. От неё так и веет юношеским максимализмом, как будто ее составлял подросток.

Что значит футболист не в праве решать? Автор в курсе вообще, что мир вовсе не черно-белый, и существует множество причин и факторов в принятии решений? Например, если тебе 30+ и ты чувствуешь, что организм не вывозит (как Сухарян и Самедов) - все равно надо продолжать, потому что на условном соккер.ру тебя могут записать чуть ли не в ранг предателей? У Игуаина сейчас не так все безоблачно на клубном уровне, чтобы ещё отвлекаться на сборную.

Вызов в сборную - это не вызов на фронт. И никто никого не заставляет. Устав есть, но в реальной жизни, никто против воли никогда и не позовёт. И в этом нет ничего плохого, просто нужно расставлять приоритеты.
Фрэнсис
Фрэнсис
   635 / 801
вчера в 13:16
Как по мне бред это.Может тогда федерациям еще самим выбирать за какую сборную будет выступать игрок имеющий пару гражданств.
Как по мне это дело только футболиста.В клубе он работает,есть контракт.
Самедов Агил
Самедов Агил
   168 / 801
вчера в 13:00
Ну тут дело каждого...понятно конкретно в случае с игуаиром это давление фанатов....но "завершая международную карьеру" играть за клуб ещё много лет это бред....любой футболист обязан приезжать в стан сборной если сборная в нем нуждается
Gelious
Gelious
   356 / 801
вчера в 12:59
Ну и жесть статья. Не должны сами решать, играть ли им? Футболисты рабы что ли, чтоб иметь право отказаться от вызова в сборную? Вот уж ужас: человек решил больше времени с семьей проводить. Да, вот уж ублюдок
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