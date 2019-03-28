Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский «Джамшедпур».

Я уже пожилой человек, если говорить о футбольном возрасте. Я бы хотел продолжать играть и после 39 лет. Я провёл замечательные шесть месяцев в Индии. Но я заинтересован в работе на ТВ, собираюсь учиться на тренерскую лицензию A, проводить больше времени с семьёй и немного отдохнуть.

Было потрясающе выступать за клубы из четырёх разных континентов. Я провёл отличную карьеру и очень этому рад.