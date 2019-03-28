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Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера

вчера, 07:25

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский «Джамшедпур».

Я уже пожилой человек, если говорить о футбольном возрасте. Я бы хотел продолжать играть и после 39 лет. Я провёл замечательные шесть месяцев в Индии.  Но я заинтересован в работе на ТВ, собираюсь учиться на  тренерскую лицензию A, проводить больше времени с семьёй и немного отдохнуть.

Было потрясающе выступать за клубы из четырёх разных континентов. Я провёл отличную карьеру и очень этому рад.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   91 / 804
вчера в 11:52
Уважаю Тима! Надеюсь и тренером он будет классным.
galem72
galem72
   162 / 804
вчера в 10:48
Знатно потопарил в Ирисе он в своё время. Удачи австралийцу!
Zimmer
Zimmer
   492 / 804
вчера в 09:41
Успехов на тренерском поприще.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 804
вчера в 08:01
Хоть учится, а не сразу тренирует.
Sergey Z
Sergey Z
   201 / 804
вчера в 07:57
Удачи Тиму в дальнейшей карьере!!!
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 804
вчера в 07:32
Удачи .
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