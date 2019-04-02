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Айда в Европу, братцы! Россияне, которые могут уехать

вчера, 12:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник

«Локо» рассмотрит предложения по братьям Миранчукам, сильные и перспективные россияне есть в других клубах. «Соккер.ру» интересно: пойдет ли кто-то по стопам Головина?

Окно в Европу

Хочется верить, что переход Головина в «Монако» не останется единственным трансфером игрока сборной России в Европу на много-много лет вперед, но запустит цепочку отъездов за границу достойных этого соотечественников, переросших уровень РПЛ. Почему мы хотим, чтобы сильные российские футболисты покидали наш чемпионат? Во-первых, беспросветное тушение в собственном соку, да еще с лимитом на импортные специи, мешает прогрессу. В условиях лимита невозможно создать по-настоящему конкурентную среду. 

Во-вторых, в последние годы ситуация только усугубилась падением уровня РПЛ. Раньше наши клубы могли позволить себе Халка, Витселя, Вальбуэна, Это’О, Диарра, сейчас легионеры такого уровня до России не доезжают. Развитию способствует соперничество с исключительными футболистами на тренировках и в матчах. Нынешнему поколению российских звезд не подвозят таких учителей в достаточном количестве, значит, нужно самим ехать в ведущие чемпионаты и выгрызать себе место под солнцем. Только так можно стать «быстрее, выше, сильнее», попросту говоря – лучше. 

«Зачем мне это?»

Новый генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сделал заявление«Если будет хорошее предложение, то никто ребятам кислород перекрывать не будет. Им надо расти, развиваться. Соперников усиливать точно не хотим, речь идет о продаже в зарубежные чемпионаты». Такая позиция импонирует, вот бы ее взяли на вооружение все российские клубы. Правда, когда доходит до предложения из Европы, российские футболисты расстраиваются, что им предлагают зарплату ниже, чем в России, а клубы готовы дать еще больше денег, чтобы каленым железом прижечь мысли об отъезде в сильный чемпионат. 

Такое решение ведь всегда сопряжено со страхом: ты теряешь в зарплате, но не приобретаешь уверенность, что будешь постоянно играть, лишаешься привычного окружения и оказываешься перед необходимостью учить язык, адаптироваться в другой стране. И тут возникает вопрос – ради чего? У всех российских игроков, чьи имена на слуху, были, есть и постоянно появляются новые возможности уехать за рубеж, но каждый из них задается вопросом: «И зачем мне это?» Переезд в Европу ведет к понижению дохода, необходимости пахать и доказывать свою состоятельность с нуля, добавим сюда бытовые трудности. Так ли удивительно, что добившиеся определенных высот спортсмены, взвесив все «за» и «против», остаются в России? 

Напомним: лимит – сущее зло!

Их даже винить в этом не приходится, потому что они существуют в определенной системе, правила которой придуманы не ими. Подоконник футбольного окна в Европу оказался на неадекватной высоте из-за лимита и того локального перекоса в уровне зарплат, который существует в РПЛ. В нашем чемпионате при предъявлении мощного артефакта под названием «российский паспорт» тот условно справедливый оклад, который игрок может получить в Германии, Франции или где-то еще, исходя из уровня своего мастерства, удваивается, а то и утраивается. Футболист – редкая профессия, которой в России можно заработать больше, чем «в странах развитого капитализма». 

С помощью лимита российским футболистам безосновательно закладывается какое-то ощущение особенности, которое не действует за пределами РПЛ. Наши игроки очень высоко ценят себя, в том числе, потому что дорого «стоят» здесь. Они бы, может быть, и попробовали свои силы в Европе, но для этого нужно «идеальное предложение»: чтобы зарплата на уровне заработков в России, и чтобы не от середняка какого-нибудь, а обязательно от гранда. Желательно еще, чтобы все тренеры и партнеры выучили русский язык, вот когда Зидан и Рамос на великом и могучем позовут к себе – значит, европейский клуб действительно прикладывает усилия, чтобы заполучить российского гения. 

Кто может отправиться вслед за Головиным?

И все-таки радует, что перед глазами у наших дорогих футболистов есть история о преодолении всех этих факторов риска и страха. Головин решился на переход в «Монако», и хотя ему пришлось нелегко из-за трудностей клуба и личных невзгод, Александр не унывает. И я уверен, что этот очень-очень трудный сезон принесет ему серьезнейший профит. Головин вырвался из зоны комфорта, прорубил окно в Европу и теперь может делиться опытом со своими соотечественниками

Радует, что появилась целая плеяда молодых футболистов, которые, как кажется, ориентированы, в первую очередь, на свой спортивный прогресс, а ради этого готовы броситься в незнакомый омут с головой. И понимают, чем ради этого придется пожертвовать. Федор Чалов уже засветился в Лиге чемпионов, рвется к титулу лучшего бомбардира РПЛ и неспроста стал клиентом лондонского агентства. Да и разговоры с Головиным ведет вряд ли из чистой любознательности. 

Братья Миранчуки несколько раз последовательно заявляли о желании перебраться в Европу, прошлым летом даже назывался единственный сдерживающий фактор – участие «Локомотива» в Лиге чемпионов. Уже в этом году Алексей или Антон, а то и оба разом – близнецы все-таки, могут перейти к активным действиям. Известно о желании Зобнина, и, думается, он мог бы уехать в одно лето с Головиным, не случись в его карьере тяжелейшая травма, спутавшая карты. Роман – парень целеустремленный, он способен давать огромный объем работы в центре поля, а Денис Черышев даже назвал его следующим россиянином, который должен уехать в сильный чемпионат. 

Партнеры Зобнина по «Спартаку» Кутепов и особенно Джикия тоже в числе тех, кому интересны приключения за пределами России. Илья показал себя на чемпионате мира, но потом его замучили травмы, а вот яркий, самобытный и смелый на словах и на футбольном поле Георгий обращает на себя внимание скаутов европейских команд прямо сейчас. Такие самоотверженные и индивидуально сильные защитники ценятся тренерами, предпочитающими играть в атаку. У нас есть игроки, которых не стыдно отправить в чемпионаты «Большой пятерки», но решать им – на словах многие хотят в Европу, а на деле? 

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Все комментарии
zamsb
zamsb ответил Самедов Агил
   427 / 878
сегодня в 10:58
И какой футбол мы получим без иностранцев? Ответ - никакой! Дворовый....и этот футбол никому ни будет интересным....
Зато отпадет вопрос о лимите. Наши игроки активнее потянутся за рубеж и наконец может быть тогда все же всерьез займутся подготовкой юных футболистов.
Казанский
Казанский ответил sobaka_kusaka
   462 / 878
сегодня в 09:40
Одна стая,один уй
GKN
GKN
   285 / 878
сегодня в 08:47
Надо стремиться удержать наши юные дарования в наших клубах, а не толкать их в Европу.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил zamsb
   333 / 878
вчера в 19:38
И какой футбол мы получим без иностранцев? Ответ - никакой! Дворовый....и этот футбол никому ни будет интересным....
OLESOCC
OLESOCC
   486 / 878
вчера в 19:36
Куда нашим со свиным рылом в калашный ряд?!.
Самедов Агил
Самедов Агил
   333 / 878
вчера в 19:35
Блин парням всего 21-25 лет....когда рисковать если ни в этом возрасте....показать себя а главное себе доказать я могу! Эх этот лимит гребаннный!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   128 / 878
вчера в 18:55
Можете дома сидеть! Егор Титов...
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Казанский
   581 / 878
вчера в 16:21
Можете дома сидеть, епт. Рома Широков.
mikysss
mikysss
   160 / 878
вчера в 15:48
Байкал а ты чего мне дез воткнул? я че не прав?
Казанский
Казанский
   462 / 878
вчера в 15:28
Пусть дома сидят, епт (А.Аршавин)
zamsb
zamsb
   427 / 878
вчера в 14:49
В свое время захотели себе позволить Халка, Витселя, Вальбуэна, Это’О, Диарра, пришлось зазывать их сюда большими деньгами, по другому они бы в Россию не поехали. И получается, что в высоких зарплатах Российских игроков виновен не лимит, а вышеуказанные "хотелки" пригласить звезд. Снизите зарплаты серединкам волевым решением и проблема лимита решится сама собой. Иностранцы в РПЛ вообще ехать не захотят.
mikysss
mikysss ответил Дмитрий Климович 2
   160 / 878
вчера в 14:34
Наши 3 не кому не нужны!
вашего головина все уже увидели хватит Страну позорить)))
mikysss
mikysss
   160 / 878
вчера в 14:33
ЭЭЭ осадите хватит нам аршавина павло жирка, эпоха Мостового Валеры Аленичева как росс легов ушла навсегда, нам щас головина хватает давайте миронов и чалого и Джикию отправим чтоб сели на лавку в топах, наш чемп не топ 5 а значит нашим там делать нечего (Черышев даже не в топе хоть и там играет) примеров полно ну и конечно футбол вне политики от гейропы тоже влияет но это другая история
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   380 / 878
вчера в 14:00
При всём уважении к нашим игрокам, никто не готов к Европе, даже во Францию...лимит надо ужесточать, до 2-3 легионеров, хуже не будет, отношение к финансам и к футболу будет более адекватным
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 878
вчера в 13:46
Наши 3 не кому не нужны!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   271 / 878
вчера в 13:06
Если спартак и локо не выйдут в лигу чемпионов, то бегом побегут из этих клубов. Особенно из спартака. Все устали от скандалов, группировок. Но вот за рубеж ли? Эти ребятки привыкли к большим деньгам. Несколько талантливых ребят есть в командах с 8 по 16 место. Тех за копейки могут утянуть. У зенита анюков и жирков последний сезон, на их место нужны паспортисты, лимит ещё не отменили. Набиулин не дорос до зенита. Но есть и радость: проснулся оздоев.
DAD81
DAD81
   601 / 878
вчера в 12:41
Европа замерла в ожидании. )))
parallels
parallels
   5 / 878
вчера в 12:36
кутепов за рубеж? 😅 ну разве что на базу рапида, полы мыть. как это делает зулус в севилье)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   43 / 878
вчера в 12:26
Тут ведь одного желания игрока куда-то там уехать недостаточно. Необходим интерес к игроку из европейского клуба, а вот с этим пока не густо. И согласие клуба продать паспортиста обойдется недешево с учетом лимита и может остановить потенциальных покупателей. Никто не хочет рисковать. Если за символические копейки, то их многих готовы были бы взять. Как например говорят Дивеева хотел Арсенал за 500 тысяч купить. Купить за смешные деньги они готовы, но не для того чтобы парень играл, а чтобы отдать в аренду и тупо быстро отбить вложения, а потом и перепродать.
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