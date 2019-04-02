Айда в Европу, братцы! Россияне, которые могут уехать

вчера, 12:30

«Локо» рассмотрит предложения по братьям Миранчукам, сильные и перспективные россияне есть в других клубах. «Соккер.ру» интересно: пойдет ли кто-то по стопам Головина?

Окно в Европу

Хочется верить, что переход Головина в «Монако» не останется единственным трансфером игрока сборной России в Европу на много-много лет вперед, но запустит цепочку отъездов за границу достойных этого соотечественников, переросших уровень РПЛ . Почему мы хотим, чтобы сильные российские футболисты покидали наш чемпионат? Во-первых, беспросветное тушение в собственном соку, да еще с лимитом на импортные специи, мешает прогрессу. В условиях лимита невозможно создать по-настоящему конкурентную среду.

Во-вторых, в последние годы ситуация только усугубилась падением уровня РПЛ . Раньше наши клубы могли позволить себе Халка, Витселя, Вальбуэна, Это’О, Диарра, сейчас легионеры такого уровня до России не доезжают. Развитию способствует соперничество с исключительными футболистами на тренировках и в матчах. Нынешнему поколению российских звезд не подвозят таких учителей в достаточном количестве, значит, нужно самим ехать в ведущие чемпионаты и выгрызать себе место под солнцем. Только так можно стать «быстрее, выше, сильнее», попросту говоря – лучше.

«Зачем мне это?»

Новый генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сделал заявление: «Если будет хорошее предложение, то никто ребятам кислород перекрывать не будет. Им надо расти, развиваться. Соперников усиливать точно не хотим, речь идет о продаже в зарубежные чемпионаты». Такая позиция импонирует, вот бы ее взяли на вооружение все российские клубы. Правда, когда доходит до предложения из Европы, российские футболисты расстраиваются, что им предлагают зарплату ниже, чем в России, а клубы готовы дать еще больше денег, чтобы каленым железом прижечь мысли об отъезде в сильный чемпионат.

Такое решение ведь всегда сопряжено со страхом: ты теряешь в зарплате, но не приобретаешь уверенность, что будешь постоянно играть, лишаешься привычного окружения и оказываешься перед необходимостью учить язык, адаптироваться в другой стране. И тут возникает вопрос – ради чего? У всех российских игроков, чьи имена на слуху, были, есть и постоянно появляются новые возможности уехать за рубеж, но каждый из них задается вопросом: «И зачем мне это?» Переезд в Европу ведет к понижению дохода, необходимости пахать и доказывать свою состоятельность с нуля, добавим сюда бытовые трудности. Так ли удивительно, что добившиеся определенных высот спортсмены, взвесив все «за» и «против», остаются в России?

Напомним: лимит – сущее зло!

Их даже винить в этом не приходится, потому что они существуют в определенной системе, правила которой придуманы не ими. Подоконник футбольного окна в Европу оказался на неадекватной высоте из-за лимита и того локального перекоса в уровне зарплат, который существует в РПЛ . В нашем чемпионате при предъявлении мощного артефакта под названием «российский паспорт» тот условно справедливый оклад, который игрок может получить в Германии, Франции или где-то еще, исходя из уровня своего мастерства, удваивается, а то и утраивается. Футболист – редкая профессия, которой в России можно заработать больше, чем «в странах развитого капитализма».

С помощью лимита российским футболистам безосновательно закладывается какое-то ощущение особенности, которое не действует за пределами РПЛ . Наши игроки очень высоко ценят себя, в том числе, потому что дорого «стоят» здесь. Они бы, может быть, и попробовали свои силы в Европе, но для этого нужно «идеальное предложение»: чтобы зарплата на уровне заработков в России, и чтобы не от середняка какого-нибудь, а обязательно от гранда. Желательно еще, чтобы все тренеры и партнеры выучили русский язык, вот когда Зидан и Рамос на великом и могучем позовут к себе – значит, европейский клуб действительно прикладывает усилия, чтобы заполучить российского гения.

Кто может отправиться вслед за Головиным?

И все-таки радует, что перед глазами у наших дорогих футболистов есть история о преодолении всех этих факторов риска и страха. Головин решился на переход в «Монако», и хотя ему пришлось нелегко из-за трудностей клуба и личных невзгод, Александр не унывает. И я уверен, что этот очень-очень трудный сезон принесет ему серьезнейший профит. Головин вырвался из зоны комфорта, прорубил окно в Европу и теперь может делиться опытом со своими соотечественниками.

Радует, что появилась целая плеяда молодых футболистов, которые, как кажется, ориентированы, в первую очередь, на свой спортивный прогресс, а ради этого готовы броситься в незнакомый омут с головой. И понимают, чем ради этого придется пожертвовать. Федор Чалов уже засветился в Лиге чемпионов, рвется к титулу лучшего бомбардира РПЛ и неспроста стал клиентом лондонского агентства. Да и разговоры с Головиным ведет вряд ли из чистой любознательности.

Братья Миранчуки несколько раз последовательно заявляли о желании перебраться в Европу, прошлым летом даже назывался единственный сдерживающий фактор – участие «Локомотива» в Лиге чемпионов. Уже в этом году Алексей или Антон, а то и оба разом – близнецы все-таки, могут перейти к активным действиям. Известно о желании Зобнина, и, думается, он мог бы уехать в одно лето с Головиным, не случись в его карьере тяжелейшая травма, спутавшая карты. Роман – парень целеустремленный, он способен давать огромный объем работы в центре поля, а Денис Черышев даже назвал его следующим россиянином, который должен уехать в сильный чемпионат.

Партнеры Зобнина по «Спартаку» Кутепов и особенно Джикия тоже в числе тех, кому интересны приключения за пределами России. Илья показал себя на чемпионате мира, но потом его замучили травмы, а вот яркий, самобытный и смелый на словах и на футбольном поле Георгий обращает на себя внимание скаутов европейских команд прямо сейчас. Такие самоотверженные и индивидуально сильные защитники ценятся тренерами, предпочитающими играть в атаку. У нас есть игроки, которых не стыдно отправить в чемпионаты «Большой пятерки», но решать им – на словах многие хотят в Европу, а на деле?