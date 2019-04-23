А капитаны кто? Клубы РПЛ и их вожаки

вчера, 22:00

В последнее время звание футбольного капитана обесценивается, повязку часто получают случайные люди или без должного морального облика. «Соккер.ру» изучает капитанов РПЛ .

«Динамо»

Антон Шунин (Росия) – 24 матча

Шунин – один из двух футболистов, надевавший капитанскую повязку своей команды во всех 24-х сыгранных матчах сезона. Антон – коренной динамовец, в этом году он отмечает четвертьвековой юбилей пребывания в «Динамо»: поступил в одноименную детско-юношескую школу в 1994 году, с 2007-го – в главной команде. Шунин не покинул «бело-голубых» после вылета в ФНЛ , хотя у него были предложения от клубов РПЛ , но Антон «не мог представить себе уход из родного клуба» и «рад, что пережил непростое время вместе с командой».

ЦСКА

Игорь Акинфеев (Россия) – 24 матча

Акинфеев и Шунин – почти одного возраста, но вратарские судьбы у них разные. Игорь с юности везде был номером один, в то время как Антону приходилось ощущать себя в разных шкурах. Точно объединяет их одно – верность родным цветам. Акинфеев отдал ЦСКА 27 лет, на протяжении 16-ти сезонов он основной страж армейцев, а его капитанский стаж в ЦСКА перевалил через отметку в 10 лет.

«Ахмат»

Ризван Уциев (Россия) – 21 матч

Олег Иванов (Россия) – 3 матча

Ризван Уциев выступает за грозненский клуб с 2005 года, только ненадолго отлучался в аренду по молодости. Уциев – плоть от плоти свой парень в «Ахмате», было бы странно, если бы капитанская повязка была не у него. Заместитель Ризвана – Олег Иванов, опытный футболист, долгие годы выступающий в Грозном.

«Краснодар»

Александр Мартынович (Беларусь) – 21 матч

Федор Смолов (Россия) – 2 матча

Юрий Газинский (Россия) – 1 матч

В начале сезона капитаном «Краснодара» побывал даже Смолов, принявший повязку от Андреса Гранквиста, который носил ее с честью. После ухода Федора в «Локомотив» капитан «быков» - снова легионер, пусть и русскоговорящий. Александр Мартынович носит отличительный знак «Краснодара» на правах главного старожила, ведь он в команде с 2010 года.

«Ростов»

Александр Гацкан (Молдова) – 19 матчей

Сергей Паршивлюк (Россия) – 3 матча

Рагнар Сигурдссон (Исландия) – 1 матч

Сергей Песьяков (Россия) – 1 матч

У «Ростова» есть настоящий капитан – таких бойцов еще поискать! Гацкан – действительно лидер на поле и в раздевалке, имеющий огромное влияние на команду. И вице-капитан у «Ростова» что надо, правда, он не носил повязку в этом сезоне, так как мало играл из-за травмы. Речь о Калачеве. Вот только ростовские ветераны Тимофей и Александр не молодеют. Кто подхватит знамя после них? Игроков такого же масштаба по значению для клуба и болельщиков пока нет.

«Зенит»

Бранислав Иванович (Сербия) – 20 матчей

Александр Анюков (Россия) – 4 матча

У «Зенита» сломалась капитанская преемственность. Анюков – старожил и достойный мужчина, но он редко появляется на поле, поэтому повязку отдали возрастному и авторитетному Ивановичу, который выступает за «Зенит» только два года. Бранислав – компромиссный вариант, чтобы отличительный знак не носил Артем Дзюба, хотя его очередь, видимо, наступит.

«Локомотив»

Игорь Денисов (Россия) – 17 матчей

Ведран Чорлука (Хорватия) – 4 матча

Гильерме (Бразилия/Россия) – 3 матча

Денисов проводит всего лишь третий сезон в «Локомотиве», он воспитанник санкт-петербургского футбола и бывший капитан «Зенита», повязку получил из-за своих лидерских качеств, но выслуги лет у Игоря нет. Гильерме и Чорлука – опытные игроки, у них стаж в «Локо» даже больше, но выбор вот такой. Основной капитан железнодорожников в кровной вражде с тренером сборной и может себе позволить оскорбления в адрес допинг-офицеров.

«Спартак»

Денис Глушаков (Россия) – 14 матчей

Георгий Джикия (Россия) – 7 матчей

Роман Зобнин (Россия) – 1 матч

Дмитрий Комбаров (Россия) – 1 матч

У «Спартака» все еще интереснее, ведь есть избранный капитан, которого болельщики открыто ненавидят и называют нехорошими словами, и есть народный. Народный капитан – Георгий Джикия, а избранный – Денис Глушаков, которого по уму стоило лишить капитанской повязки хотя бы ради того, чтобы разрядить обстановку. Капитан «Спартака» конфликтовал с прежним тренером, ходил в дубль и на шоу Малахова, а от грязных подробностей его личной жизни, разбросанных по интернету, может стошнить. «Спартак» после отставки Карреры бросил усилия на отбеливание Глушакова, но миссия провалилась, и теперь в ближайшем будущем «красно-белым» предстоит отбеливать кое-что более важное – капитанскую повязку, которая замаралась из-за всех этих история и потеряла свою значимость.

«Рубин»

Сесар Навас (Испания) – 17 матчей

Руслан Камболов (Россия) – 6 матчей

Владимир Гранат (Россия) – 1 матч

Сесар Навас, сделавший для «Рубина» много хорошего и выросший в легенду казанского клуба, зимой принял решение завершить карьеру. Перед стартом нынешнего сезона «Рубин» лишился Рыжикова, Кузьмина и Карадениза. Было много капитанов – выбирай любого, а теперь стало пусто. Преемником Наваса стал Руслан Камболов, который выступает за казанцев с 2014 года. Логичный выбор из нынешнего состава.

«Уфа»

Павел Аликин (Россия) – 17 матчей

Боян Йокич (Словения) – 5 матчей

Александр Беленов (Россия) – 1 матч

Павел Аликин прошел с «Уфой» огонь, воду и медные трубы. Защитник присоединился к команде, когда она еще выступала во втором дивизионе, поучаствовал в двух повышениях в классе и завоевал вместе с «Уфой» первую в десятилетней истории клуба путевку в Лигу Европы. Вот это крутая история! Аликин – рекордсмен «Уфы» по числу матчей и действующая легенда клуба из Башкортостана.

«Оренбург»

Дмитрий Андреев (Россия) – 11 матчей

Андрей Малых (Россия) – 7 матчей

Вадим Афонин (Узбекистан) – 6 матчей

Дмитрий Андреев, как и Павел Аликин, поиграл за свою команду в трех разных дивизионах, но защитнику в этом году исполнится 39 лет, не за горами час, когда он уйдет из футбола. Но у Андреева есть достойный преемник: Андрей Малых выступает за «Оренбург» с 2010 года, ему и быть следующим капитаном.

«Урал»

Денис Кулаков (Украина) – 16 матчей

Артем Фидлер (Россия) – 8 матчей

Капитаном «Урала» является Артем Фидлер – уроженец Екатеринбурга, почти всю карьеру проведший на малой родине, только на Кубань за солнцем отлучался за пару лет. Но так уж получается, что в этом сезоне капитанские обязанности на поле чаще исполняет Денис Кулаков, ведь 35-летний Фидлер не всегда проходит в состав.

«Крылья Советов»

Сергей Корниленко (Беларусь) – 10 матчей

Евгений Конюхов (Россия) – 6 матчей

Тарас Бурлак (Россия) – 4 матча

Сергей Рыжиков (Россия) – 4 матча

Корниленко выступает за «Крылья Советов» с 2011 года, Сергей переживал с самарским клубом взлеты и падения, но оставался верным Самаре. Белорусскому форварду уже 35, ему не всегда находится место в стартовом составе, но когда Корниленко на поле – он капитан. И это правильно!

«Арсенал»

Кирилл Комбаров (Россия) – 17 матчей

Кантемир Берхамов (Россия) – 6 матчей

Анри Хагуш (Россия) – 1 матч

Кирилл Комбаров проводит второй сезон в Туле и уже капитан команды. Сложно к этому что-то добавить.

«Анжи»

Владислав Кулик (Россия) – 10 матчей

Дмитрий Белоруков (Россия) – 6 матчей

Гурам Тетрашвили (Россия) – 3 матча

Юрий Дюпин (Россия) – 2 матча

«Анжи» не до жиру, капитанскую повязку в махачкалинском клубе носят самые опытные футболисты.

«Енисей»

Давид Юрченко (Россия) – 15 матчей

Петар Занев (Болгария) – 5 матчей

Валерий Кичин (Киргизия) – 3 матча

Фегор Огуде (Нигерия) – 1 матч

Максимальное количество капитанов для одного клуба в этом сезоне – четыре. «Енисей» уложился в этот лимит, хотя красноярцев можно считать командой без капитана. Перед этим сезоном повязку получил новичок Юрченко, на некоторые матчи «Енисей» выводил Занев, который разругался с Аленичевым и ушел из команды, теперь Юрченко потерял место в основе, и повязка снова пошла по рукам.