Смерть в дороге. Шурал и другие футболисты, погибшие в ДТП

вчера, 20:42

2019 год трагически оборвал жизнь еще одного футболиста. Сала погиб в воздухе, а Шурал – на земле. «Соккер.ру» соболезнует близким и чтит память тех, кого забрали дороги.

Йозеф Шурал (2019 год)

Трагедия произошла после матча 30-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» - «Аланьяспор». Футболисты «Аланьяспора» возвращались домой на микроавтобусе, который съехал с дороги и перевернулся. В результате, пострадали семь человек, а футболист сборной Чехии Шурал скончался в больнице от полученных травм. Врачам не удалось спасти Йозефа. Микроавтобус не доехал до конечной точки маршрута совсем немного, трагедия произошла в пяти километрах от центра Аланьи.

Большая часть футболистов «Аланьяспора» отправилась домой на самолете, но так как рейс был непрямым, с пересадкой в Стамбуле, часть игроков арендовали микроавтобус представительского класса и решили покрыть 570 километров на нем, чтобы выиграть несколько часов. Среди них и был Йозеф Шурал, для которого время теперь не имеет значения. Как установила полиция, авария произошла по вине водителя, который заснул за рулем. 28-летний чешский футболист выступал за «Аланьяспор» с января этого года, на его счету 20 матчей за национальную сборную. Федерация футбола Чехии выразила свои соболезнования: «Мы никогда тебя не забудем, Пепо!»

Fotbalová asociace ČR přijala s velkým zármutkem zprávu, že v Turecku tragicky zemřel reprezentační útočník Josef Šural. Nikdy na Tebe nezapomeneme, Pepo! pic.twitter.com/uckW5g41CX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 29 апреля 2019 г.

Матчи следующего тура чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале. Покойся с миром, Йозеф.

Майкон Перейра де Оливейра (2014 год)

В сезоне 2011/12 бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, выступая за «Волынь», потом перебрался за «Шахтер», который командировал его сначала в луганскую «Зарю», а потом в «Ильичевец». В феврале 2014 года Майкона не стало, он попал в автокатастрофу: при попытке обгона выехал на встречную полосу и не сумел избежать лобового столкновения. Трагедия произошла в Донецке, на проспекте Ильича.

Ленар Гильмуллин (2007 год)

Молодой защитник подавал большие надежды: Курбан Бердыев привлекал Гильмуллина к матчам за «Рубин», в составе которого Ленар успел отыграть три десятка матчей, а в молодежной сборной России Гильмуллин носил капитанскую повязку. 17 июня Ленару исполнилось 22 года, а на следующий день он возвращался в Казань из пригорода в качестве пассажира мотоцикла. На подъезде к городу байк потерял управление и попал в кювет, водитель скрылся с места происшествия, а футболиста обнаружили случайные прохожие. Гильмуллин получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому и через несколько дней умер, не приходя в сознание.

Георгий Аспарухов (1971 год)

Георгия Аспарухова по прозвищу Гунди посмертно признали величайшим футболистом Болгарии XX века, а ведь ему было отмерено поиграть и пожить только до 28-ми лет. 30 июня 1971 года Георгий попал автокатастрофу вместе с талантливым одноклубником Николаем Котковым на горной дороге: Аспарухова ослепило фарами встречных машин, он вылетел на встречную полосу и попал под огромный ЗИЛ , который смял бежевую «Альфа Ромео» футбольного героя Болгарии, как спичечный коробок. Машина вспыхнула, Георгий, Николай и их случайный попутчик погибли на месте. Спустя несколько дней на похороны Аспарухова в Софии пришли 550 тысяч человек. В 1990-м у главного входа на стадион «Левски», которому великий болгарский форвард был всегда верен, установили памятник в его честь, а сама арена стала называться «Георгий Аспарухов».

Виталий Дараселия (1982 год)

С 1975 года Дараселия играл за тбилисское «Динамо», с 1979-го – за сборную СССР , взлет популярности Виталия случился после того, как он забил победный гол на 86-й минуте финала Кубка обладателей Кубков против немецкого «Карл Цейсса» в 1981 году. На ЧМ -1982 принял участие в четырех матчах, а в конце того же года ушел из жизни в возрасте всего лишь 25-ти лет. Трагедия произошла на участке горного серпантина близ Зестафони. Автомобиль упал в реку с высокого обрыва, тело отнесло течением на несколько километров от места трагедии, оно было найдено только через 13 дней. Год назад Виталий Дараселия был посмертно награжден грузинским Орденом Чести.

Андрей Щербаков (2018 год)

Страшная трагедия произошла в концовке прошлого года. Вратарь «Витебска» Андрей Щербаков не справился с заносом на дороге, и его автомобиль оказался на встречной полосе. Машина футболиста на большой скорости столкнулась с эвакуатором. В салоне, помимо Андрея, находились его жена и двое сыновей. Выжил только трехлетний мальчик, который был в детском кресле…

Гаэтано Ширеа (1989 год)

Выше только футболисты, погибшие в ДТП , будучи действующими игроками, а так мы не можем не помнить о Кипиани, Гусине и многих других. А для чемпиона мира Гаэтано Ширеа сделаем исключение, рассказав его историю подробнее. Через год после завершения футбольной карьеры 36-летний Гаэтано возвращался на машине в Варшаву из Лодзи после просмотра матча с участием «Гурника» - будущего соперника «Юве» по Кубку УЕФА .

За рулем был польский водитель, а в салоне, помимо Ширеа, еще два пассажира. Спастись удалось только одному из них. Водитель не рассчитал с обгоном фуры, и «Фиат» с Гаэтано после столкновения на встречной полосе моментально загорелся. С 1992 года в Италии вручают премию имени Гаэтано Ширеа. Ее может получить футболист старше 30-ти лет, являющий приверженцем принципов фейр-плей и образцом достойного поведения за пределами поля. Таким был сам Ширеа.