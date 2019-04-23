От Эйсебио до Месси. Все обладатели «Золотой бутсы»

вчера, 19:38

Месси в погоне за своей шестой «Золотой бутсой», но его может опередить Мбаппе. Развязка этой дуэли впереди, а «Соккер.ру» вспоминает всех, кто примерял «Золотую обувь».

«Золотая бутса» впервые вручалась по итогам футбольного сезона 1967/68, награда самому результативному игроку Европы была учреждена французским изданием L’Équipe и компанией Adidas. Правила были просты: кто забил больше всех мячей – тому и «Золотой тапок». В этот период было много нарушений и подтасовок, однако в таком формате «Золотая бутса» просуществовала до 1991 года. Потом не вручалась пять лет из-за протеста федерации футбола Кипра, впрочем, Adidas продолжал награждать лауреатов неофициально. С 1997 года «Золотая бутса» приняла современный вид: индивидуальный трофей получает футболист, набравший наибольшее количество очков. Гол в одном из пяти сильнейших чемпионов из рейтинга УЕФА идет по двойному тарифу, для первенств с 6-го по 21-е место действует тариф 1.6, для всех остальных 1 гол равен 1 очку.

1967/68: Эйсебио («Бенфика») – 42 гола. Первым «бомбардиром всея Европы» стал Эйсебио, наколотивший в ворота соперников «Бенфики» по чемпионату Португалии больше четырех десятков голов.

1968/69: Петар Жеков ( ЦСКА София) – 36 голов. Это был дебютный сезон Петара в составе софийских армейцев.

1969/70: Герд Мюллер («Бавария») – 38 голов. Немецкий суперфорвард из XX века не нуждается в дополнительных представлениях.

1970/71: Йосип Скоблар («Марсель») – 44 гола. Шикарный сезон югославского форварда, который трижды подряд становился лучшим снайпером чемпионата Франции, а в этом сезоне забил больше всех в Европе.

1971/72: Герд Мюллер («Бавария», 2) – 40 голов. Вторая «Золотая бутса» Мюллера.

1972/73: Эйсебио («Бенфика», 2) – 40 гола. И Эйсебио вслед за Гердом выиграл индивидуальный трофей во второй раз в карьере.

1973/74: Эктор Ясальде («Спортинг») – 46 голов. И снова бомбардир из Португалии с феноменальным показателем. Всего Ясальде забил за «Спортинг» 126 голов в 131 матче.

1974/75: Дуду Джорджеску («Динамо Бухарест») – 33 гола. Румынскому камраду хватило 33 голов для победы. Самый низкий показатель победителя за первые полтора десятка существования «Золотой бутсы».

1975/76: Сотирис Кайяфас («Омония») – 39 голов. Времена равноправия. Обладателем «Золотой бутсы» мог стать любой, даже местечковый герой Кипра.

1976/77: Дуду Джорджеску («Динамо Бухарест») – 47 голов. Два года спустя Джорджеску установил рекорд результативности среди европейских бомбардиров – 47 голов. Его достижение смогут превзойти только Месси и Роналду.

1977/78: Ханс Кранкль («Рапид») – 41 гол. После столь результативного сезона австрийский форвард уедет играть за «Барселону», где не бросит забивать.

1978/79: Кес Кист (« АЗ Алкмар») – 34 гола. Легенда АЗ , который в ту пору назывался АЗ -67, первый голландский футболист, получивший «Золотую бутсу». Но не последний.

1979/80: Эрвин Ванденберг («Льерс») – 39 голов. Выиграл трофей в 21 года, после впечатляющего сезона отправился на Евро-1980, где выиграл «серебро» в составе сборной Бельгии.

1980/81: Георгий Славков («Тракия») – 31 гол. Результат болгарина вызывал определенные сомнения, но его все-таки засчитали, а клуб «Тракия» сейчас называется «Ботев».

1981/82: Вим Кифт («Аякс») – 32 гола. Станет чемпионом Европы в 1988 году, а «Золотую бутсу» выиграл в 19 лет!

1982/83: Фернанду Гомеш («Порту») – 36 голов. Легендарный игрок «Порту», любит говаривать: «Забить гол – это как получить оргазм».

1983/84: Иан Раш («Ливерпуль») – 32 гола. Впервые трофей достался представителю чемпионата Англии.

1984/85: Фернанду Гомеш («Порту», 2) – 39 голов. Третий игрок в истории после Эйсебио и Герда Мюллера, выигравший «Золотую бутсу» больше одного раза.

1985/86: Марко ван Бастен («Аякс») – 37 голов. Один из лучших форвардов всех времен тоже отметился.

1986/87: Тони Польстер («Аустрия») – 39 голов. Поначалу приз вручили румыну Родиону Кэмэтару, но позже награда отошла к Тони Польстеру, так как победитель был уличен в нечестной игре.

1987/88: Танжу Чолак («Галатасарай») – 39 голов. Прозвище этого турецкого форварда – «Господин Гол», за 12 сезонов в чемпионате Турции он забил 306 голов.

1988/89: Дорин Матеуц («Динамо Бухарест») – 43 гола. За остальные 14 сезонов своей карьеры забил в общей сложности 75 голов в национальных чемпионатах.

1989/90: Христо Стоичков ( ЦСКА София) и Уго Санчес («Реал»). Санчес стал первым представителем испанского клуба, завоевавшим «Золотую бутсу». Уже в следующем сезоне два лучших бомбардира Европы будут соперниками по Эль Класико.

1990/91: Дарко Панчев («Црвена Звезда») – 34 гола. Югославский форвард, выигравший в 1991 году Кубок чемпионов с «Црвеной Звездой», индивидуальный приз за голевые успехи получит только в 2006 году.

1991/92: Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс») – 34 гола. Награда в тот период официально не вручалась, но по старым правилам лучшим бомбардиром Старого Света стал шотландский форвард, который известен нынешнему поколению в роли комментатора компьютерных симуляторов футбола от EA Sports.

1992/93: Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс», 2) – 34 гола. И еще разок с аналогичным показателем.

1993/94: Дэвид Тейлор («Портмадог») – 43 гола. Не знаете такого форварда? Ну, и не надо.

1994/95: Арсен Аветисян (АОСС) – 39 голов. Отметились и ребята с постсоветского пространства. Аветисяна российские любители футбола могут помнить по выступлениям за сочинскую «Жемчужину» в начале века.

1995/96: Звиад Энделадзе («Маргвети») – 40 голов. Этот обладатель виртуальной «Золотой бутсы» из Грузии отметился в России выступлениями за «Луч» из Владивостока.

1996/97: Роналдо («Барселона») - 68 очков (34 гола). Наконец, произошел перезапуск, и первым «Золотую бутсу» при нынешней системе начисления очков выиграл Феномен с зубами наружу, который в середине 90-х отметился в «Барселоне».

1997/98: Никос Махлас («Витесс») - 68 очков (34 гола). Чемпионат Голландии, во многом благодаря успехам «Аякса» на европейской арене, в ту пору входил в пятерку сильнейших в Европе. Этим воспользовался грек Махлас, его голы за команду, которую сейчас тренирует Леонид Слуцкий, шли по двойному тарифу.

1998/99: Марио Жардел («Порту») – 54 очка (36 голов). Бразильский бомбардир феноменально выступал за португальские клубы, у него голов в чемпионате Португалии в составах «Порту» и «Спортинга» больше чем матчей. И ведь голы Жардела шли по полуторному коэффициенту.

1999/2000: Кевин Филлипс («Сандерленд») – 60 очков (30 голов). Неожиданно выиграл гонку бомбардиров АПЛ , а вместе с ней и европейскую «Золотую Бутсу».

2000/01: Хенрик Ларссон («Селтик») – 52.5 очка (35 голов). Лучшие годы своей карьеры Ларссон провел в «Селтике», а в сезоне 2000/01 был просто неудержим, забив 53 мяча во всех турнирах.

2001/02: Марио Жардел («Спортинг», 2) – 63 очка (42 голов). Марио стал первым, кто взял «Золотую бутсу», забивая за разные клубы.

2002/03: Рой Макай («Депортиво») – 58 очков (29 голов). Голландец, не фактурой, но лицом похожий на Луиса Суареса, результативно играл в «Депортиво», а после и в «Баварии».

2003/04: Тьерри Анри («Арсенал») – 60 очков (30 голов). Одно только имя блестящего французского форварда вызывает у болельщиков «Арсенала» приятный трепет и теплоту в душе.

2004/05: Тьерри Анри («Арсенал», 2) и Диего Форлан («Вильярреал») – 50 очков (25 голов). В следующем году Анри снова был на вершине, но уже не в одиночестве, а вместе с Диего Форланом.

2005/06: Лука Тони («Фиорентина») – 62 очка (31 гол). «Золотая бутса» не главная победа Тони в 2006 году, когда он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

2006/07: Франческо Тотти («Рома») – 52 очка (26 голов). Еще один итальянский чемпион мира, два года подряд футболисты с Апеннин забивали больше всех в Европе, но уже близки были «Времена Двух».

2007/08: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 62 очка (31 гол). Роналду первым выиграл «Золотую бутсу», причем не в чемпионате, где так легко забивать всяким «Осасунам» и «Леванте», в чем его будут впоследствии упрекать.

2008/09: Диего Форлан («Атлетико», 2) – 64 очка (32 гола). Уругваец присоединился к гильдии двукратных, став всего лишь вторым футболистом, завоевывавшим «Золотую бутсу» с двумя разными клубами, после Марио Жардела.

2009/10: Лионель Месси («Барселона») – 68 очков (34 гола). Первый трофей будущего рекордсмена по числу выигранных наград.

2010/11: Криштиану Роналду («Реал», 2) – 80 очков (40 голов). Криштиану повторил трюк Жардела и Форлана с двумя разными клубами. Причем у португальца клубы, в которых он выполнял голевую норму на «Золотую бутсу», представляют разные страны.

2011/12: Лионель Месси («Барселона», 2) – 100 очков (50 голов). Это рекорд результативности. Даже в старые времена, когда еще не было никаких коэффициентов, никто не забивал 50 голов в рамках одного сезона национального первенства.

2012/13: Лионель Месси («Барселона», 3) – 92 очка (46 голов). Лео первым выиграл три «Золотые бутсы».

2013/14: Криштиану Роналду («Реал», 3) и Луис Суарес («Ливерпуль») – 62 очка (31 гол). Роналду не хотел отставать, правда, в 2014-м году «Золотую бутсу» пришлось «распилить» на двоих.

2014/15: Криштиану Роналду («Реал», 4) – 96 очков (48 голов). В следующем году победа Криштиану была уже чистой, ему не хватило всего двух голов до повторения рекорда Месси, и Роналду же установил отметку на новой высоте, первым завоевав четыре трофея лучшему снайперу европейского сезона. Но Месси догонит и перегонит своего вечного конкурента!

2015/16: Луис Суарес («Барселона», 2) – 80 очков (40 голов). Впрочем, сначала Луис Суарес выиграет свой второй в карьере приз. Как и Роналду, Луис отметился в клубах из Англии и Испании.

2016/17: Лионель Месси («Барселона», 4) – 74 очка (37 голов). В предыдущие сезоны Месси и Роналду распределили поля деятельности: португалец много забивал и выигрывал Лиги чемпионов одну за другой, а аргентинец брал чемпионаты Испании и «Золотые бутсы».

2017/18: Лионель Месси («Барселона», 5) – 68 очков (34 гола). В прошлом сезоне подоспела пятая «Золотая бутса» Месси, которая делает его единоличным рекордсменом по числу выигранных наград. И это не предел!