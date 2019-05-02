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Предлагаем вашему вниманию некоторые любопытные факты про Лионеля Месси, о которых вы могли не знать.

Например, Лео не сильно вовлекается в игру на первых минутах матча. Сначала он внимательно изучает манеру действий защитников, фиксируя положение каждого человека в своей голове. По мере продвижения игры, он постепенно включается и к тому моменту прекрасно знает слабые стороны соперника. “В течение 45 минут без перерыва игрок принимает свои решения. Великие игроки анализируют игру лучше меня” – сказал главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Первого мая 2005-го года Месси стал самым молодым игроком, отличившемся в Ла-Лиге. Огорчил он «Альбасете» в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 7 дней. Позже это достижение побил Боян Кркич, воспользовавшись точной передачей… Месси. Кроме того, самое любопытное в этой истории - они даже не подозревали, что являются дальними родственниками. Прапрадеды двух игроков были родными братьями из каталонской семьи Пересов.

Вообще обладание футбольными навыками у Месси в крови. В его семье есть еще футболисты – двоюродные братья Эмануэль и Максимилиано Бьянкуччи.

Из-за своей природной застенчивости лидер «Барселоны» предпочитает обсуждать важные вещи заочно по СМС.

Лионель за всю историю выступлений в составе «сине-гранатовых» ни разу не получал красных карточек. Единственный раз, когда он был удалён с поля, пришёлся на игру национальной сборной Аргентины. Он получил красную карточку уже через 47 секунд после выхода на замену в товарищеском матче со сборной Венгрии 17 августа 2005 года. Позже Месси нашли плачущим в раздевалке.

Кумиром Лионеля, кроме Диего Марадоны, что выглядит естественным, был полузащитник Пабло Аймар, который никогда не относился к когорте великих футболистов.

Безусловно, чтобы добиваться таких успехов в спорте, просто необходимо соблюдать режим и придерживаться строгой диеты. Диета Месси основывается на воде, хорошем оливковом масле, цельнозерновых продуктах, фруктах и ​​овощах, которые являются полностью органическими. В рационе Месси было отрегулировано количество потребляемого мяса, поскольку он привык питаться всеми видами бекона. Консультирует аргентинца Джулиано Позер, итальянский спортивный врач, специализирующийся на спортивном питании.

Также Месси является пятикратным обладателем «Золотой бутсы» (2010, 2012, 2013, 2017, 2018), которую вручают лучшему бомбардиру европейских чемпионатов и наверняка выиграет её в этом году в шестой раз. И это станет абсолютным рекордом. Впрочем, ему не привыкать побивать чужие рекорды.