Покажите свои цвета! Формы на новый сезон 2019/20

Футбольные клубы уже начали анонсировать формы на будущий сезон. «Соккер.ру» собрал официальные релизы и слухи в одну упаковку. Встречаем по одежке!

Англия

«Челси». Несколько английских команд представили формы на будущий сезон, а «Челси» засветил основной комплект. На презентационном фото в новой экипировке «синих» позирует Эден Азар, который следующий сезон может начать в другом клубе и другой стране: бельгийца ждут в мадридском «Реале». Но мы тут вообще-то говорим о новой форме «Челси».

Традиционный цвет остался неизменным, а вот во всем остальном – это, возможно, самый необычный основной комплект в истории клуба. Но выглядит-то отлично! Узор на футболке – это различные части стадиона «Стэмфорд Бридж», расположенные в рандомном порядке. «Nike» часто винят за однотипность форм и отсутствие фантазии, но тут дизайнеры американской компании постарались.

«Ливерпуль». Мерсисайдцев одевает молодая и дерзкая компания «New Balance», новая форма «Ливерпуля» получилась в тренде этих американцев – вызывающей, яркой и стильной. Уже опробованное сочетание красного с золотым дополняется белым логотипом спонсора и тонкими вертикальными линиями. Эта форма приурочена к столетию легенды «Ливерпуля» Боба Пейсли, так что на внутренней стороне воротника можно обнаружить его автограф.

«Ливерпуль» представил еще и тренировочную форму на сезон 2019/20, которую вы тоже можете оценить.

«Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» должны представить свою новую форму в мае, но по Сети уже гуляют фото домашнего комплекта и инсайд о том, что гостевые футболки будут бежевого цвета.

Сразу бросается в глаза эмблема на черном щите, а вообще эта форма – воспоминание о победе в невероятном финале Лиги чемпионов над «Баварией» 20 лет назад. На рукавах можно заметить нашивки с цифрами 90+1 и 90+3 – именно на этих минутах Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер забили голы, которые перевернули в тот вечер все с ног на голову.

«Борнмут». «Вишенки» официально представили свою форму.

Испания

«Барселона». Испанские клубы еще не провели официальных презентаций, но есть инсайды о формах «Большой тройки». «Барселона» как будто пытается всеми силами угодить Ивану Ракитичу.

Что касается гостевой формы, то здесь пока только домыслы и сделанная фанатами компьютерная модель на основании слухов.

«Реал». Есть нелегальные фото всех трех комплектов формы мадридского «Реала». Белоснежный, темно-синий, светло-голубой. Какие же футболисты облачатся в это «сливочное» великолепие в сезоне 2019/20?

«Атлетико». Пока кое-что известно только о домашнем комплекте.

Италия

«Ювентус». У «Ювентуса» революционная домашняя форма в новом сезоне, с футболок исчезают традиционные полоски «зебры».

А вот и Федерико Бернардески позирует в новом облачении.

По слухам, гостевой комплект будет состоять из красных трусов и белых футболок. Массимо Каррера решил возглавить «Ювентус» и оденет его под «Спартак»? Третий комплект будет синим.

«Интер». «Нерадзурри» в новой форме от своих вертикальных полос не откажутся, но поиграют с ними в зоне спонсора.

А теперь к вашему вниманию и третий комплект экипировки «Интера». Любопытно, не правда ли?

«Милан». «Россонери» останутся в кошачьем семействе «Puma». В Сети появились снимки домашнего и гостевого комплекта «Милана» на будущий сезон.

«Рома». И буквально одной строчкой и одной фотографией о «волках».

Германия

«Боруссия» (Дортмунд). Немцы хранят секреты, как партизаны. Пока в Интернет просочилась только информации о новом наряде «шмелей» из Дортмунда.

Скоро новые формы повалят толпой: в мае их традиционно презентуют, чтобы болельщики успели привыкнуть к новой экипировке и приобрести себе футболки перед стартом следующего сезона. В России эта здравая и коммерчески обоснованная традиция, к сожалению, пока не вполне прижилась: некоторые команды «презентуют» форму уже по ходу чемпионата. Так и живем.