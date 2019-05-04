«Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнайтед»: есть ли шансы у хозяев?

04 мая 2019, 20:19

Обидно для «терьеров» сложился текущий сезон. Команда практически с самого начала сезона опустилась на последнюю позицию АПЛ и так подняться не получилось. У команды по ходу всех матчей в АПЛ всего лишь 20 забитых мячей, то есть почти 0,5 за игру. На домашней арене «Хаддерсфилд» забил всего лишь девять голов. Это худший показатель во всей лиге. Не помогут в игре с «манкунианцами» Аарон Муй, Лоран Депуатр, Бен Хамер и Абдельхамид Сабири.

Подопечные Яна Севера в заключительном домашней игре в АЛП будут сверх мотивированы доказать своим болельщикам, что несмотря на отсутствие мастерства у команды есть характер и способна биться за результат.

«Манчестер Юнайтед» откровенно не впечатляет в этом сезоне. Команда находится на шестой позиции в АПЛ . С приходом Уле Гуннара Сульшера удалось команде раскрепоститься и заиграть на высоком уровне, но далее последовал непонятный спад. Теперь необходимо сосредоточится на том, чтобы попробовать подняться выше в турнирной таблице. Сделать это на текущий момент времени весьма непросто, так как «Арсенал» находится выше на расстоянии одного очка, «Челси» превосходит «красных дьяволов» на три, а «Тоттэнхем» на целых пять. Реальных предпосылок к тому, чтобы попасть в Топ-4 очень мало. Необходимо побеждать и ждать, что оппоненты начнут терять очки.

Стоит признать, что Уле Гуннар Сульшер теряет нити для работы с командой. В лазарете находятся Ромель Лукаку, Эрик Байи, Маркус Рашфорд, Крис Смолинг, Фил Джонс и Луис Антонио Валенсия.

Учитывая следующие тенденции стоит признать, что особых шансов у команды на то, чтобы зацепиться за зону Лиги Чемпионов нет, но тем не менее нужно выкладываться на максимум с целью и надеждой подняться как можно выше в турнирной таблице.

«Хаддерсфилд» в последнем матче будет стремиться порадовать своих болельщиков. Учитывая откровенные проблемы хозяев сделать это невероятно сложно. Ожидаем, что игра раскроется, так как особых предпосылок к тому, что обе команды будут действовать строго от обороны нет. Наша ставка – тотал больше 2,5 голов в букмекерской конторе Pinnacle.