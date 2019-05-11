Голландская школа. Секрет «Аякса», стили ПСВ и клуба Слуцкого

11 мая 2019, 16:00

«Соккер.ру» в память о сказке «Аякса» в ЛЧ предлагает ближе познакомиться с клубами Эредивизие. Ведь они стильные не только на поле.

У голландцев определенно хороший вкус. Люди без вкуса не потратили бы столько времени на разведение цветов и овощей. И не заработали на увлечении столько денег. Экспорт семян и растений приносит 90 млрд евро в год – маленькая страна вторая в мире по показателю.

Также не придумали бы люди без вкуса и стратегического мышления современный футбол раньше многих огромных спортивных стран. Но в Нидерландах сталкиваются разные культуры, когда говорим о футбольном стиле и дизайне. Например, есть влияние врагов-испанцев, не говоря о французах, немцах или бельгийцах.

Когда встречаем глубоко спрятанное германское начало в логотипах – получаем угловатость и безвкусие. А вот если к созданию футбольных эмблем клубов Эре сезона 2018/19 причастно фламандское воображение – радует яркая отсылка к великой живописи, только в строгих рамках современного дизайна.

В сезон успеха «Аякса» - первого их полуфинала ЛЧ за 22 года, полезно познакомиться с голландской лигой поближе. Ведь вылет команды тен Хага не означает, что Эредивизие перестала быть актуальной. И дело не только в том, что «Витесс» Слуцкого ведет борьбу за место в ЛЕ , а «Аякс» и ПСВ за два тура до конца набрали по 80 пунктов – есть интрига, которая почти всюду умерла.

Дело в том, что голландцы снова в себя влюбили. Сейчас футбольная Европа скорее за клуб из Амстердама топит – пусть мастера голов получат хотя бы небольшую компенсацию после трагичной для них развязки полуфинала ЛЧ . Но, невзирая на все удары судьбы – а речь о стране, трижды проигравшей финалы ЧМ , голландцы не забывают быть на стиле. Этим и выделяются. Впрочем, не все сразу…



Последнее место за «НАК Бредой», ведь в 2012 году при праздновании столетия клуба заменили шикарный герб с львами, к которому футбольный мир привык, на недоразумение в виде черного щита с буквами. Пример, когда толпу лучше не спрашивать – исторически первую эмблему поддержали фанаты, но логотип ужасен и примитивен.

А дальше в рейтинге два герба в «немецком» стиле. «Экселсиор» узнаваем в мире разве что из-за названия – с латинского языка значит «все выше», а это древнее изречение было жизненным девизом Стэна Ли – создателя множества американских комиксов. Но если у вас такие безвкусные и сухие знаки, как у «Экселсиора» или «Венло», то мировая слава героев вселенной «Марвел» вам не светит.



Логотип «Зволле» использует сине-белый крест, который можно увидеть на гербе города. Оттуда взяли щит с закругленным концом и использовали его четыре раза под разными углами. Получился знак, который настолько же вылизан, насколько и скучен. А в семидесятых носили корону – напоминали клуб из Испании, только середняка, не «Реал» с красотой графической части.

«Эммен» же снова отсылает к немцам – четкие формы, дата основания и башня замка. А вот «Фортуну» можно похвалить, ведь перерисовали предыдущий логотип. Был страшным, а стал терпимым. Но когда символом клуба является женская фигура (не исключено, что какой-то святой), нарисовать можно куда лучше. Впрочем, в Ситтарде росли Риксен и ван Боммель – суровый южный футбольный край, так что простим им логотип в форме капли.



Логотип «Виллема II» похож на крышку от пивной бутылки. Но понятно, что на самом деле имя у клуба монаршее – в честь короля Нидерландов и великого герцога Люксембургского. Клуб называется так с 1898 года, но герб, признаться, для 21 века скучноват. У «Утрехта» тоже не радуга, но зато форма щита выверенная, интересная, а сам знак легко запомнить и узнать.

А вот у «Хераклеса» - у голландцев хватает отсылок к Древней Греции в названиях клубов, логотип был настолько страшным, что без ребрендинга заняли бы уверенное 18-е место. Прошлый знак был похож на торговую марку плохого супермаркета и не имел в себе силы названия клуба. Но хватило ума нарисовать голову Геркулеса со шкурой льва в качестве плаща. Куда лучше, чем было – теперь у них традиционный логотип конца 2010-х годов.



У легендарного «Фейеноорда» - первого победителя Кубка чемпионов из Нидерландов, очень четкий логотип. Но у современного варианта есть слабое место – непонятно, что дает золотая линия, которая разделяет половинки круга, только перечеркивает букву «F» и мешает. А так все чистенько. У «Херенвена» знак такой, будто это молочная ферма.

Получился необычный для футбола и милый логотип. Хотя на самом деле красные это не сердечки, как многие думают, а символическое изображение листьев кувшинок - водяных лилий. Взято из флага Фрисландии, где и базируется клуб. А вот у «Де Граафсхафа» логотип выделяется благодаря отточенной кривизне буквы и необычному сочетанию полос и белого фона для текста. Графически все три знака блока очень хороши. И «Херенвен» не зря менял форму герба не так давно – щит получился красивым: и классика, и современно.



Переходим к тем, кто подобрался к первой пятерке или в ней оказался. У « АЗ Алкмаара» такой знак, что его нельзя поставить в рейтинге низко. Во-первых, графически выполнены буквы удачно, во-вторых – знак похож на логотип какой-то заправки, а не футбольного клуба. Следовательно, вызывает противоречивые оценки в самом городе – фанаты клуба из Голландии постоянно пробуют нарисовать « АЗ Алкмаару» обычный торговый знак, а этот списать в утиль.

И хорошо, что не получается – выделяются, ведь вызывают споры, можно ли обозначить футбольный клуб двумя буквами, не используя символы, вроде мяча. У «Гронингена» логотип не такой спорный, зато утонченный. Клуб, ответственный за воспитание многих звезд – от Роббена до ван Дейка, радует в плане дизайна. Шестигранник буквы «G» запоминается сразу. Да и герб «Витесса» Слуцкого недурно смотрится. Особенно его обновленная в 2011 году версия – зеркально отраженный орел отсылает к флагу Арнема, где команда и базируется.



У ПСВ настолько страшненький логотип, что его невозможно забыть и отбросить. При этом овальный щит больше подходит для автомобильной компании, скучной, вроде американского «Форда». Но шрифт аббревиатуры, которая значит «Спортивный союз Филипс», очень удачный. И спонсор клуба обладал достаточным вкусом, чтобы не пихать в логотип футбольной команды отсылки к своему гербу. А вот у «Ден Хаага» эмблема просто красивая и при этом современная. Круто нарисовали аиста, а цвета «Норвича» или «Кубани» логотип не портят. Все продумано до мелочей: и червячок-змей, и обводка светлым вокруг ног, чтобы черный не сливался с темно-зеленым.

А победитель ожидаемый, но от этого не менее красивый и заслуженный. У «Аякса» один из самых крутых и запоминающихся гербов в мире футбола. Изначально одолжили форму у «Сандерленда», поэтому первый логотип клуба был похож на нынешний логотип роттердамской «Спарты» - мальчик в красно-белой полосатой робе. Но позже от множества полос на форме отказались в пользу одной по центру, нарисовали себе Аякса – двоюродного брата Ахилла, который фигурирует в мифах Древней Греции.

А в 1990 году разработали современный облик знака. Причем полуфиналист ЛЧ представлен логотипом с загадкой. Интересно, все ли об этом знают? Голова Аякса нарисована специально с помощью 11 кривых, каждая из которых символизирует футболиста на поле. Шикарный знак по всему – форме, содержанию, загадочности и исполнению. Хотя, конечно же, у вас может свое мнение о том, какой из логотипов Эредивизие лучший, а какой – самый слабый. Обязательно делитесь впечатлениями. Также интересно узнать, все ли знали тайну знака «Аякса»? Согласитесь, 11 линий – красиво придумано, один за всех – все за одного.