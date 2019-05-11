В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Интернете появились фотографии выездной формы «Зенита» на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в белом цвете с синими вставками.
Ранее домашнюю экипировку представил «Лестер».
В Интернете появились фотографии выездной формы «Зенита» на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в белом цвете с синими вставками.
Ранее домашнюю экипировку представил «Лестер».
Но, считаю, это не лучштй вариант, так как тогда форма действительно будет походить на форму моряка, этот мазок фирменной зенитовской лазури (тем более, он 3D, и будет смотреться хорошо с тенями), наоборот, дополняет нынешнее решение.
Но, считаю, это не лучштй вариант, так как тогда форма действительно будет походить на форму моряка, этот мазок фирменной зенитовской лазури (тем более, он 3D, и будет смотреться хорошо с тенями), наоборот, дополняет нынешнее решение.