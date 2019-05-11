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В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

сегодня, 13:51

В Интернете появились фотографии выездной формы «Зенита» на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в белом цвете с синими вставками.

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

Ранее домашнюю экипировку представил «Лестер».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил parallels
сегодня в 14:57
Тряпье сбг...на динамо похоже старую)...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:55
за такие деньги с тарифов на газ для населения - можно заказать и пошить что хочешь...
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 14:35
Дас ис гут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил AmIIIeR89
сегодня в 14:30
Как матроска на утреннике в детском саду
Так и есть, дизайнеры явно от матроски и отталкивались, и отлично воплотили ее мотив.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:29
Спорный вопрос в том, что не только здесь, но и в первоисточнике пользователи предлагают затемнить логотип под основной темный цвет.

Но, считаю, это не лучштй вариант, так как тогда форма действительно будет походить на форму моряка, этот мазок фирменной зенитовской лазури (тем более, он 3D, и будет смотреться хорошо с тенями), наоборот, дополняет нынешнее решение.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:28
Как матроска на утреннике в детском саду
parallels
parallels
сегодня в 14:22
это вам не красное тряпьё!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:22
Да, прелестная форма, во-первых, простая, во-вторых, в ней есть морские мотивы (сине-белый кант), а Питер ассоциируется со флотом, хотя и стоит на берегу Финской лужи всего лишь) Но у нас верфи есть. Такая и должна быть форма победителя.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:19
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 14:08
    правда, лучше бы еще лого затемнили в цвет формы, было бы вообще здорово. это нормальная практика на сегодня
    GianlukaVialli
    GianlukaVialli
    сегодня в 14:07
    Да черышев головин и жиру будут смотрется в лч против Ювентуса Челси Лейпцига
    112910315
    112910315
    сегодня в 14:06
    Скромно, со вкусом, стильно.
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 14:05
    неужели что-то хорошее. нынче, чем проще, тем красивее. стильная
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 14:05
    Филл, ну что ты так часто на кнопку "Караул" жамкаешь, нехорошо это.
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 14:00
    Пожалуй, наиболее симпатичная форма, за последние 2-3 года.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил FILL3286
    сегодня в 13:59
    Тряпка,но голубая у бомжей в сердце на века!!
    "Зенит" хотя бы не фотографирует форму каждый раз перед матчем на фоне газона, как делают его КБ коллеги, которые палятся, что немного экономят на тряпках для обуви)))
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 13:59
    За такую форму не будет стыдно, как свиньям за свое красное полотно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:57
    Вот, значит, в какой форме "Зенит" будет резню на "Открывашке" устраивать. Что же, ждем шарфопада))
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 13:57
    Тряпка,но голубая у бомжей в сердце на века!!
    clop
    clop
    сегодня в 13:56
    Ничего так, нарядненькая футболка, даже без логотипов.
    Balanenok
    Balanenok
    сегодня в 13:52
    Шикарная форма, болельщикам понравится.
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