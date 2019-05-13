«Интер» - «Кьево»: чего ждать от поединка?

13 мая 2019, 21:43

«Интер»

Не впечатляет особо качественной игрой в этом сезоне. Команда удерживает место в лигочемпионовской четверке, но опять же стоит признать, что не все получается у коллектива. Подопечные Лучано Спалети отстают от «Аталанты» на целых два пункта, имея игру в запасе. В случае победы над «Интером» необходимо будет продемонстрировать свой дальнейший прогресс.

Расслабляться ни в коем случае «нерадзурри» не стоит, так как ниже в турнирной таблице идут «Милан», «Торино», «Рома», которые могут сместить команду с их лидирующих позиций. В последнем туре команда не сумела переиграть «Удинезе». Следовательно, серия без побед продлилась до трех поединков.

Есть проблемы с определением стартового состава из-за большого количества травмированных игроков – Марцело Брозович, Данило Д`Амброзио, Стефан Де Врей, Матиас Весино и Шиме Врсалько.

«Кьево»

Команда целиком и полностью провалила этот сезон. Вне зависимости от дальнейших результатов шансов у команды на то, чтобы зацепится за место в Серии А нет даже теоретических. Пыталось руководство спасти сезон делая кадровые перестановки на тренерском мостике и проведя серьезное усиление в межсезонье.

Необходимо в кратчайшие сроки задаться целью сделать максимум от себя возможного, чтобы начать демонстрировать свои лучшие игровые качества. Чувствуется, что команда поникла. Отставание от 17-го места равно девятнадцать пунктов, что уже само по себе выглядит провалом.

Статистика

В первом круге между командами была зафиксирована ничья

«Интер» успешно играет с «Кьево» в рамках серии А. Команда выиграла 11 из 16 поединков

«Интер» в последних пяти играх на домашней арене не может забить более одного гола

Нет смысла в этом поединке ждать, что «Кьево» сумеет удивить. Наверняка, команда фору -2 мяча на «Интер» можно заиграть с коэффициентом 1,77.