«Де Графсхап» - «Аякс»: увидим ли мы победу гостей?

14 мая 2019, 10:45

«Де Графсхап»

Подопечные Хенка Де Йонга откровенно не лучшим образом провели этот сезон. Теперь команда должна выступать в матчах плей-офф, чтобы сохранить за собой прописку Эредивизии. Учитывая то, что команда полностью проваливает практически все выездные поединки сделать это будет невероятно трудно.

В составе «Де Графсхапа» довольно много травмированных игроков – вратарь, два центральных полузащитника и форварда. Все это мешает целиком и полностью раскрыться, и сыграть в своем лучшем игровом сочетании.

Наверняка можно сказать о том, что «Де Графсхап» сейчас сконцентрирован на том, чтобы сохранить за собой место в Эрдевизии, поэтому последние матчи регулярки не имеют принципиального значения.

«Аякс»

«Божьи сыновья» провели лучший сезон за последние десятилетия в своей истории. На домашней арене удалось выиграть кубок и чемпионат. В полуфинале совсем немного не хватило подопечным Эрика тен Хага, чтобы все-таки зацепиться за выход в финал Лиги Чемпионов. Команда вела на домашней арене у «Тоттэнхема» 2:0, но все-таки из-за недостатка опыта не смогла удержать столь комфортное преимущество и уступила 2:3.

С большой долей вероятности можно сказать о том, что большинство футболистов «Аякса» проводят последний сезон в футболке этого клуба, так как они отправятся на повышение в топовые клубы.

Факты об игре

«Де Грасхап» последние четыре матча на домашней арене сыграл на меньше

«Аякс» в последних трех выездных встречах сумел забить десять мячей

«Аякс» добыл победу над «Графсхапом» в первом круге со счетом 8:0

Некоторые футболисты «Аякса» проведут последний свой матч в клубе. Они будут мотивированы продемонстрировать свою лучшую игру. «Графсхап» в 2016 году лишил «божьих сыновей» чемпионства, поэтому дополнительно настраиваться на данный коллектив им будет не нужно. Ожидаем, что вряд ли «Аякс» будет нацелен добыть разгромную победу, поэтому сыграть тотал меньше в текущей встрече выглядит отличным решением для ставки. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть тотал меньше 4,5 голов можно с коэффициентом 1.85