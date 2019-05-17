​Российский хавбек за тридцать миллионов евро

17 мая 2019, 21:47

Летом он может сменить клуб, и «Соккер.ру» не удивится, если молодой парень повторит рекорд по трансферной стоимости.

Не исключено, что «Зенит» заберет игрока сборной России за 30 млн евро, но им станет бразилец Марио Фернандес. И этот трансфер будет лишь повторением прошлогоднего рекорда, который поставил Головин. И его цена за год если и упала, то не сильно.

Поэтому и удивляет повсеместное злорадство по поводу неудач «Монако» в сезоне, когда к ним присоединился хавбек из России. Реакция чересчур. Ведь эти два события никак не связаны. «Монегаски» не из-за Головина скатились. История банальная, понятная, простая и с каждым клубом может случиться.

«Монако» руками Вадима Васильева умело зарабатывал для российского владельца деньги, подписывая и продавая контракты талантливых футболистов. Собрали сотни миллионов евро за прекрасных футболистов – Мбаппе, Фабиньо, Леар, Менди, Бернарду Силву, Бакайоко. Подарили «Вулверхэмптону» ветерана Моутиньо за копейки.

Подписания тоже были, хотя дешевле, чем продажи. Но Головин пришел в команду, которую на плаву не смог удержать ее создатель – Жардим. Также просчитались с кризисным менеджером – Анри начал дедовщину. Его былые футбольные успехи не убедили команду, что Тьерри – сильный тренер, а его приказы не преступные.

Вернулся Жардим, ушел Васильев, идет борьба за выживание в Лиге 1. Это неприятный сюрприз. Или все, кто издеваются над Головиным, хотят сказать, что предсказали провал «Монако»? Нет, конечно, этот как завал «Шальке» - неожиданность. Получается, что люди радуются неудачи своего же, причем не личной, а командной? Странная позиция.

Александр интересует известные клубы

О том, что скауты команд АПЛ , Бундеслиги и Серии А просматривали Головина, узнаем сейчас не из российских источников, а из европейских. И это важно, ведь к Александру специфическое скептическое отношение. Такое ощущение, что на дворе дремучие времена с заявлениями, как все ужасно всюду, где нас нет.

Но ведь у молодого парня хватило смелости, чтобы перестать быть ребенком лимита в РПЛ . Не устроил Гинеру скандал, требуя повышение оклада, а бросил вызов себе, хотя мог до 30 лет играть за ЦСКА , поднимая, как Глушаков. В результате Головина ждали стартовые разочарования и поражения, но как боевая единица в Лиге 1 за год получил больше, чем схватил бы в РПЛ .

И не всегда отдельные футболисты могут повлиять на дела команды. Есть сезоны, когда все ужасно – как в «Реале», к чьим игрокам вопросов по классу или опыту быть не может. Так почему в самой России есть сомнения в Головине, которого никто не считает провальным трансфером «Монако»? Может, стоит послушать тех, кто смотрит Лигу 1 и матчи «монегасков» в сезоне, где от недели к неделе команда разная?

Французы отмечают, что на фоне коллег Головин смотрится нормально. Есть плохие и удачные матчи, но заметен потенциал. В результате, когда известный клуб рядом с зоной вылета, вокруг кружатся трансферные стервятники – лучшие игроки «Монако» могут уйти, ведь приехали за ЛЧ . И Головин – один из них, ведь Александр – самый дорогой новичок «Монако» последних пяти лет. Дороже был лишь Хамес Родригес за 45 млн евро, но пришел в 2013, шесть лет назад.

Головин за 30 млн – обычная сделка

Те, кто считают стоимость трансфера Александра «деньгами на ветер», читают футбольные новости? Жоау Фелиш пока наиграл только на несколько голов за «Бенфику» и на фото голых девушек, которые теперь ему шлют в приватные сообщения, как будущей звезде футбола. Но за юного португальца англичане готовы отдать 120 млн евро, а «Ювентус» может поторговаться.

Вот где переплата – вряд ли столь молодой, хотя и очень одаренный парень сможет под давлением таких денег заиграть настолько круто. Коутиньо, Дембеле – вот большой риск, поскольку пока почти все трансферы выше ста миллионов евро не обоснованы последующими успехами. Но осмотритесь вокруг. Сколько стоят футболисты возраста Головина? Не берем в расчет Мбаппе, Дембеле, Неймара, Погба, за всех платили больше 80 млн евро, когда им не было 23 лет.

Лучше посмотрите на цены последних лет. Вратарь Кепа без опыта в сборной? 80 млн евро. Френки Де Йонг? 75 млн евро. Защитник Ляпорт, тоже не основной в своей сборной? 65 млн евро. Такие деньги платят за тех, кто еще должен их отработать, если вырастет в стабильную звезду. «Интер» заплатил за защитника Бастони 31.1 млн евро. Вы слышали об этом парне? Ему всего двадцать, в аренде в «Парме», но уже стоит больше, чем трансфер Головина.

Александр играл в Лиге чемпионов, за сборную на Евро и ЧМ . Это раньше 30 млн евро хватало, чтобы подписать молодого Гризманна в «Атлетико», Иско – в «Реал», или Сона – в «Тоттенхэм». Сейчас же за такие деньги Ленгле в «Барселону» не взять, да и за Андре Гомеша каталонцы заплатили больше. Как думаете, радуются португальцы неудачам центрального хавбека? Вряд ли. Так что вопрос, стоит ли контракт Александра 30 млн евро на современном рынке, удивительный. Конечно же, стоит.

Рынок Восточной Европы недооценен

Гвардиола доверяет место в основе Зинченко – 22-летнему атакующему хавбеку, который не так давно играл за «Уфу», а теперь учится работать слева в защите. Поэтому когда появляется новость, что хавбек сборной Украины Малиновский может перейти в «Арсенал» из «Генка» - нового чемпиона Бельгии, то в этом ничего невероятного.

И Романом Зобниным до травм интересовались «Боруссия» Д и «Рома», что теперь весь сезон просматривает хавбека киевского «Динамо» Виктора Цыганкова. А Чалов, если будет стабильнее, тоже найдет клуб за рубежом, и неплохой. И братья Миранчуки, если поставят задачу, учитывая их весенний прогресс, уже летом могут рассчитывать на первые предложения. А если осенью нормально сыграют в ЛЧ – их сразу заберут в топ-5.

Почему? Потому что Винисиус уже стоит 45 миллионов, ничего не показав, ведь он бразилец, а парня из Восточной Европы можно подписать за 2 млн евро, как Зинченко в «Манчестер Сити». Впрочем, сейчас уже таких цен нет, как даже в 2016 году. Например, Головин родился в один год с Люка Эрнандесом. Это чемпион мира, новичок «Баварии», цена – 80 млн евро, хотя речь о защитнике, не форварде.

И Люка нестабилен! Того же года рождения Лерой Сане обошелся «Манчестер Сити» в 50.5 млн евро, а сейчас стоит намного дороже, хотя тоже порой сидит на скамейке. Деле Алли? Стартовая цена сейчас – 120-140 млн евро. За настолько молодых уже платят и готовы заплатить много. Даже поделив цены на этих игроков на два, получите часто больше 30 млн евро. И если «Реал» платит за некоего Родриго 45 млн евро, хотя ему всего 18 лет, то всегда выгодно подписать и Лунина за 8.5 млн евро.

Всем надо пробиваться в итоге в основу, в АПЛ или Ла Лиге просто так время на поле не дадут. Но чтобы расти, надо рисковать, а чтобы перейти в клуб ЛЧ – надо быть готовым к тому, что теперь предстоит отработать огромные деньги. Такие правила рынка.

Грандов волнует только потенциал

Казалось, что «Монако» будет хорошим трамплином для Головина на пути в Серию А или АПЛ , но сейчас можно констатировать – лучше было пойти в «Ювентус» и навязывать борьбу Бентанкуру. Тому самому уругвайцу, что в 21 год получил от Аллегри почти 2 500 минут в 28 играх, а отплатил 2 голами, 4 голевыми передачами и не лучшей игрой в обороне.

А Головин в терпящем бедствие «Монако» вымучил три гола и отдал три голевые передачи, хотя с Роналду и Дибалой дела могли пойти куда веселее. Но теперь никто не позовет в «Ювентус», но и не задержит Александра в «Монако» силой. Поэтому трудно понять настолько скептические оценки перспектив парня, которому всего 22 года. Хавбек ведь не перестал быть молодым и талантливым.

Через пару сезонов Головин может быть на голову сильнее, чем сейчас. Но ему важно оказаться в более успешной и сыгранной команде, чем «Монако». Например, из Бундеслиги или АПЛ . Сейчас превращают в мем заявление, что Александра рассматривают как замену Кристиану. Во-первых, упускают оговорку – для «Тоттенхэма» или «Арсенала» Александр только один из списка, не первый номер в нем.

Но вспомните, где был датчанин в возрасте Головина. Кто-то помнит, как Эриксен сыграл за Данию на Евро-2012? Ужасное впечатление оставил. Человек категорически не успевал за скоростями, плохо вертел головой, слабо понимал, какой темп нужно держать. Тупо откатывал мяч ближнему напарнику. Ни в атаке, ни в защите не показал себя, сновал между линиями. Головин в 21 на ЧМ -18 сыграл лучше, чем Кристиан на Евро в 20 лет.

А спустя семь лет датчанин будет рубиться в финале Лиги чемпионов. Не у всех так получится – это футбол, но капелька веры в Головина и ребят его поколения не помешает. Почему? А потому что в двадцать два года большинство игроков не сформированы и растут. Салах в таком возрасте попал на скамейку «Челси» и мало кто о таком игроке вспоминал. Де Брюйне в 22 года вернулся из очередной аренды в «Челси» - тоже сидел на лавке.

Ван Дейка в 22 года только-только заметил «Селтик», но его не подписали сразу в «Ливерпуль». Поэтому год Головина в «Монако» ничего плохого о нем как футболисте не говорит. Скорее наоборот – получил колоссальный негативный опыт, который пригодится в будущем. Александр сможет наиграть на место в основе приличной команды, ведь у него боевитый настрой. А кто сдается при первой неудаче – тот сидит дома, как велел Широков.