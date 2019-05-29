Худшая игра «Витесса» при Слуцком

сегодня, 10:00

Это было чудовищно и без шансов. Леонид Слуцкий и его «Витесс» проиграли путевку в Лигу Европы. «Соккер.ру» - о решающем матче для арнемцев.

Уже после первой игры финала плей-офф за место в Лиге Европы с «Утрехтом» закрались какие-то подозрения. «Витесс» играл достаточно медленно, очень часто терял инициативу и только чудом увез из Утрехта ничью, причем выгодную – со счетом 1:1. Тяжеловесность команды ощущалась – «Витесс» играл на морально-волевых. Но и они не безграничны.

В Арнеме ситуация усугубилась. Видимо, сказалась еще и надежда на удержание нужного счета. «Витесс» очень быстро потерял энергию и стал абсолютно пассивным. А матч с самого начала не был похож на типичный голландский. Мы привыкли, что в чемпионате Нидерландов футбол быстрый, динамичный, острый, атакующий.

Эта игра напоминала борьбу двух измученных уставших от всего соперников, которым бы просто сесть на газон и отдыхать вместо вот этой беготни. При этом в таком режиме все равно больше свежести сохранила команда Дика Адвоката. Она двигалась резче, разыгрывала комбинации шире и контратаковала.

«Утрехт» захватил инициативу, несмотря на то, что в целом «Витесс» больше владел мячом – 56,7 процента игрового времени. Этот показатель обманчив, поскольку в какой-то момент «Утрехт» сознательно отдавал мяч, наблюдая, как едва двигающиеся игроки «Витесса» пихают его друг другу на два-три метра и не могут просто продвинуться вперед, потому что даже самую дырявую защиту не пройти, не ускорившись хотя бы до бега трусцой. Ничего этого у «Витесса» не было.

И если кто-то захочет рассуждать о невезении или о том, что результат несправедлив, то есть всего одна цифра, которая сразу убедит в том, что все по делу. Это цифра 2. Именно столько ударов в сторону – не в створ – ворот нанесли футболисты «Витесса» за всю игру. Два! И это в домашнем матче, от которого зависит судьба клуба – в решающем. За весь первый тайм «Витесс» вообще ни разу не ударил. Говорят, что невозможно выигрывать без забитых мячей. А как выигрывать без ударов по воротам?

Слуцкий неладное почуял рано. И это ощущалось не только в его нервной беготне по бровке – он ни разу не присел. Леонид Викторович двойную замену провел уже в перерыве в надежде встряхнуть команду. Но совершенно ничего не изменилось. «Витесс» не заводился, стал играть чуть шире, стал чаще бывать на чужой половине поля, но тут значительная доля того, что «Утрехт» сам выманивал противника, чтобы добить контратакой.

Что и сделал, когда на 77-й минуте Симон Густафсон завершил прекрасный контрвыпад. А степень отчаяния и усталости «Витесса» отражали постоянные фолы и удаление Мохаммеда Дауды за неоправданно жесткое нарушение в центре поля. Словом, если вы хотите посмотреть, как выглядит полная беспомощность и обреченность, то вам следует увидеть эту игру «Витесса». Парадоксально, что абсолютно худший матч сезона для команды был самым решающим. Парадоксально и обидно.

Но чего в этом больше? Нежелания команды играть в Лиге Европы? Стремления «слить» главного тренера настолько наглым образом? Или просто усталости? Опустошенные лица игроков «Витесса» и их утяжеленные движения скорее говорят о последнем. Ведь команда повторила в нынешнем сезоне клубный рекорд и провела за сезон 46 матчей, причем шесть заключительных – за 16 последних дней. А учитывая не самые богатые кадровые ресурсы, да к тому же потери, вызванные травмами, что привело к отсутствию ротации, чудовищная усталость была неизбежна. А стискивать зубы и терпеть… ну, у всего есть предел.

Сложно сказать, мог ли Слуцкий повлиять на это состояние в тренировочном процессе, как-то его отрегулировав в пользу отдыха и восстановления. Для этого надо быть внутри, но мы не узнаем, как все там происходило. Все-таки «Утрехт» тоже играл в достаточно плотном графике, но выглядел в разы бодрее.

Леонид Слуцкий (главный тренер «Витесса»):

Это был очень долгий сезон для нас – много травм, усталость. Нам пришлось использовать игроков, которые очень мало тренировались после возвращения в створ. Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле.

Дик Адвокат (главный тренер «Утрехта»):

Это была отличная игра с нашей стороны. Мы все были в хорошей форме. Густафсон обладает исключительными качествами. Я говорил это весь сезон, но многие этого не видят. Часто говорю ему, что он готов к сборной Швеции, что он может играть на более высоком уровне. Это отличный способ закончить. Было очень трудно. Есть шанс, что я на этом закончу. Рад, что мы добились такого.

Для Адвоката этот матч был последним у руля «Утрехта». Он возглавил команду в сентябре, подписав договор только до конца сезона. С задачей экс-тренер «Зенита» справился блестяще, став шестым в регулярном чемпионате и подарив на прощание «Утрехту» место в Лиге Европы. При этом сразу было обозначено, что сотрудничество продлено не будет, и клуб даже уже нашел тренера, который возглавит его с лета. Так что это была лебединая песня Адвоката, который, к слову, дал понять, что и в целом может завязать с футболом, чтобы уделять больше времени семье.

А сезон Слуцкого в Нидерландах трудно назвать однозначным. Он не был откровенно провальным – команда стала пятой в чемпионате, пусть и имела как раз для этого ресурсы. В некоторых матчах с сильнейшими соперниками «Витесс» был очень хорош. Но рассчитать силы и правильно подвести команду к решающим играм не удалось. И эта очень смазанная концовка испортит все впечатление от работы Слуцкого.