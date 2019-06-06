Колумбия U20 – Украина U20: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:30

Колумбия U20

Подопечные Артуро Монтеро сумели качественно отыграть на протяжении всего турнира, но вот в плей-офф с Новой Зеландией возникли серьезные проблемы. Пришлось довести серию до послематчевых пенальти. Невероятно тяжело было коллективу, но все же они сумели справиться и вышли в четвертьфинал.

Украина U20

Подопечные Александра Петракова приятно удивили качеством своей игры в групповом этапе Евро-2020. Команда сумела показать действительно зрелищную игру и переиграла сборные США и Катара 2:1 и 1:0 соответственно. В последнем туре была добыта ничья с Нигерией, а вот дальше уже довольно неплохо смотрелась в противостоянии с Панамой 4:1.

Серьезной потерей для команды является отсутствие Лунина, который отправился в расположение основной сборной. Наверняка можно сказать о том, что команда продолжит приятно удивлять за счет очень качественной реализации стандартных положений.

Качественная средняя линия позволит команде заставить ошибаться украинскую команду и это может стать основополагающим фактором в грядущем противостоянии.

Коэффициенты БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Колумбии U20 – 2,44

Ничья – 3,10

Победа Украины U20 – 3,25

Интересные факты об игре

Украина пропускала в 6 из 7 последних игр

Колумбия забивала в 6 из 7 последних поединках

Колумбийцы сумели выиграть шесть из девяти последних проведенных поединков

Прогноз

Есть ощущение, что невероятно трудно придется коллективу из Украины, так как отсутсвие основного вратаря может сказаться на итоговом результате. Второй тайм с Панамой показал, что украинцы не лучшим образом готовы физически. Все это говорит о том, что придется очень сложно подопечным Петракова. Ожидаем, что пусть и с трудностями, но коллектив из Колумбии сумеет уверенно пробиться в полуфинал Чемпионата Мира по футболу U20. Сыграть подобный исход в букмекерской конторе Pinnacle можно будет с коэффициентом 1,70.