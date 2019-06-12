Причины и следствие. Гильерме – вратарь сборной России

сегодня, 17:30

Дасаева огорчает, что российская вратарская школа не предоставила первого номера сборной. «Соккер.ру» вступает в дискуссию.

Чалов на лавке – не главный спорный момент

Концентрация претензий к кадрам сейчас связана с лучшим снайпером РПЛ . Хотелось бы использовать его талант на благо сборной. Но когда Черышев, Головин и любой из Миранчуков смогут сыграть вместе, то эта тройка – отличная помощь Дзюбе как лидеру и центральному форварду, что в целом справляется.

Черчесов не использует пока идеи Семака, то есть Чалов не играет в сборной на месте Азмуна, а Дзюба – в оттяжке. Возможно, такой подход пригодился бы против Бельгии – когда надо держать ширину в «4-4-2», а Эден Азар не выпустит Марио в атаку.

Поэтому Чалову логично давать время в концовках, моложе и не слабее Ионова. Но Федор – форвард команды, где все плохо, если приказы не доходят или их не понимают. Да и на основу сборной Чалов пока не тянет. Хотя бы потому, что Дзюба подходит, невзирая на реализацию.

Но есть у сборной куда более важная и в силу обстоятельств игнорируемая тема. Хотя по вопросу высказался человек, которого Хави считает лучшим российским футболистом – Дасаев огорчен, что не удалось воспитать своего и иностранец в воротах.

Из всех иностранцев в основе нужен только один

Разграничим личное отношение к натурализации и анализ частного вопроса. Ведь конкретный человек или принимает бразильцев в сборной, или даже Нойштедтеру – уроженцу Днепропетровска, сыну игрока сборной Казахстана с немецкими корнями, предпочел бы российский паспорт не выдавать.

Но Мутко чуть раньше зарядился опытом олимпийцев и пошел по пути наименьшего сопротивления. И если говорить строго, то из довольно длинного списка граждан других стран, что получили российские документы – Рауш, Нойштедтер, Гильерме, Ари, Жоаозиньо и Фернандес, в силу возраста или класса нужен только последний.

Марио – туз, но футбол как покер, главная карта на руках сама по себе ничего не стоит. Но не исключено, что пока самый высококлассный игрок в сборной России. Но такой футболист всего один. Равноценных фигур из тех, кого уже натурализовали или могут, нет.

Так зачем игнорировать декларированную лимитом ставку на россиян? Ответ может быть банальным. Во главе угла не анализ ситуации, сравнение голкиперов и подбор с учетом центрбеков – Джикия и Семенов явно не как Чорлука и Кверквелия. Причина в тренере.

Самомнение наставника – ключевая причина выбора

Бывшему голкиперу сборной СССР Дасаеву (91 матч в эпоху киевских динамовцев) немного обидно, что в воротах России 33-летний иностранец. Причем заметьте, что когда играл Акинфеев, то действующий чемпион России Гильерме в заявку на ЧМ -18 не попал.

Но теперь, раз ревнивого и ранимого первого номера нет, а Лунева или Шунина не считают главными, Черчесов просто поступает так, как привык - вразрез с общественным мнением. Важно перечить, пусть Гильерме и голкипер с ошибками. Ведь одновременно – со спасениями, умением вбросить мяч рукой или отдать первый пас.

Не лучше самого Акинфеева в целом, но на отдельных отрезках, когда у Игоря очередной спад – не хуже. Отсутствие одной крупной фигуры, как тот же Буффон у итальянцев много лет, позволяет Станиславу Саламовичу выбирать того, кто подходит лично ему. Вот только стратегически ставка на Маринато бессмысленная.

Предположим, на Евро-2020 Гильерме подведет. Повторится история ЧМ -14, когда ошибался Акинфеев. Представляете, что Маринато поймут, поддержат и будут оправдывать болельщики, что до сих пор Смолову пенальти не простили? У сборной России не та репутация, чтобы снова прощать.

Возможен также вариант, при котором Гильерме играет здорово. Но Маринато в декабре будет 34 года, даже старше, чем Акинфеев, чьи проблемы с коленом не мешают постоянно играть за ЦСКА , но помешали параллельно выступать за сборную. Так может, были другие причины, почему Игорь ушел?

Упустили идеальный момент создать первого номера

Чего врать? Сборной России крупно повезло с жеребьевкой отбора к Евро-2020. Могли получить в соперники к Бельгии еще Ирландию, Венгрию, Люксембург и Латвию вместо сборной Сан-Марино. Судя по выступлениям многих команд в списке, кроме Латвии, они бы дрались успешнее, чем Кипр.

Создались идеальные условия, чтобы собрать молодую сборную России. Юных центральных защитников пока нет – хотя Дивеев лишь на месяц моложе, чем де Лигт, зато легко мог появиться молодой голкипер. Но Черчесов игнорирует многих, это в его привычках. Некоторых, как Беленова, не замечал никогда, а теперь ему не нужен чемпион России Лунев.

У Андрея были помарки, но нет оснований категорически ставить его ниже Гильерме. Примерно одинаково сыграли, а на клубы влияли даже меньше, чем Акинфеев на новую тройку защиты ЦСКА . Впрочем, среди открытий сезона не Игорь Владимирович, а Сафонов из «Краснодара». Выиграл у взрослых, как Гильерме и Лунев – обошел Крицюка и Синицына.

Так что не лишена логики идея поставить с Сан-Марино в ворота Сафонова и посмотреть, как сложится? Или даже против Кипра – с учетом, как юный голкипер выручал «Краснодар» при прямом обстреле. Но в карьере Черчесова было столько конфликтов без особых причин, что наивно думать о перемене в его поведении.

Не наиграли Сафонова против Сан-Марино и Кипра, шанс упущен, осенью будет Гильерме. Но вспомните, что Дзюбу в сборной сам тренер видеть упрямо не хотел. Говорил: «Не уверен, что нам нужен тяжелый центральный нападающий». Артем случайно попал на ЧМ -18. Если бы не травма Кокорина, то в форвардах числились бы Смолов, Антон Миранчук (кто такой Чалов?) и Александр.

Черчесов будет упрямиться до первой ошибки

Дзюба стал случайным участником чемпионата мира, а Гильерме в основе не просто так. Почему? Потому что главный вратарь сборной России – Станислав Саламович. Например, Черчесов одним звонком мог бы помешать уходу Акинфеева из сборной. Но спокойно отправил Игоря на пенсию, и при этом не хочет видеть фигуру супергероя под первым номером.

Пусть даже ему будет двадцать. Тренеру так выгоднее. Нет другого объяснения, чем все вратари страны стратегически хуже 33-летнего бразильца. Ни под каким соусом Гильерме не является правильной ставкой, ведь ему во время Евро будет 34 года, а во время ЧМ в Катаре отпразднует 37-й день рождения. Так зачем терять время? Неужели Кипр, Сан-Марино и Казахстан такие страшные атакующие машины, что без натурализованного вратаря их не остановить?

Или, может, Шотландия, что Сан-Марино обыграла 2:0, не позволяет думать о будущем сборной России? Ахметова выпустили и против Бельгии, и против Казахстана, хотя у хавбека ЦСКА был только короткий удачный отрезок в клубе. Поэтому наличие Сафонова в роскошной форме (8 сухарей и всего 8 пропущенных в 14 матчах РПЛ ), а еще целой плеяды приличных голкиперов – человек 7-8, каждый из которых может играть за сборную, выводит на противоречие.

Черчесов не думает о вратарском будущем сборной, ставит натурализованного игрока, который не сможет приносить пользу долго. И при этом выбирает голкипера с тягой к провальным матчам. Пока нет соперников, которые могут заставить Гильерме ошибаться. И за Чалова заступаются, ставя под вопрос адекватность решения, но игнорируют вопрос с вратарем после того, как Акинфеев загадочно рано ушел из сборной, плюнув на шанс стать главным гвардейцем в истории.

Гильерме – славный парень, но сейчас в западне

Пока Маринато в статусе разведчика, но если что – назовут шпионом и двойным агентом. «Видите, доверяли бразильцу, линию товарища Мутко держали, а чужак нас подвел». Не радует, что пока Акинфеев был первым вопреки всему – и когда не заслуживал, выработали вот такой стиль. Теперь главный вратарь не тот, кто показывает лучший футбол или перспективнее, а тот, кого одобряют. Гильерме во времена повальной натурализации вписывается, отчасти поэтому – основной.

Причем никому не важно, насколько плохо Маринато сыграл против ЦСКА , «Крыльев Советов» или «Урала». Никто не учитывает, насколько слабо обычно его влияние на оборону – защитой «Локомотива» руководит не голкипер, что было видно против «Порту» (7 голов в 2 матчах, да и в целом провал в ЛЧ на высоком уровне). Но раз подсобрали натурализованных, то хотя бы двое должны быть на поле, одного Марио почему-то мало.

К самому Гильерме нет вопросов. Загадкой является план руководителей футбола. Маринато - нормальный парень, но с ним поступают немного нечестно. Черчесов себе не враг и, как сам был запасенным «козлом отпущения» у Мутко на случай провала на ЧМ – тренера терпеть не могли многие, подготовил себе похожего под Евро-2020. Поставь Сафонова и тот ошибется – виноват будет именно тренер, доверяй бразильцу – точно припомнят натурализацию. Черчесов использует метод Мутко, но важно, чтобы сам себя не переиграл.

Ведь Дасаев прав. Легенде обидно не потому, что конкретный иностранец завоевал первый номер (Маринато, в отличие от Марио, хотя бы русский язык подучил), а что вратарскую школу – якобы железно «защищенную» лимитом, довели до того, что выдать сменщика Акинфееву не сумели. Российских вратарей много, а первый номер сборной – без малого 34-летний бразилец. Не вина самого Маринато, но повод задуматься.