Бенефис Мишеля Платини

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о победе сборной Франции на домашнем чемпионате Европы.

Сегодня Мишель Платини унижен и гоним. Бывшему президенту УЕФА ставят в вину разные финансовые махинации. Недавно он был взят под стражу на непродолжительный срок. Но как бы ни сложились дальнейшие события, Платини войдёт в историю не проштрафившимся чиновником, а в первую очередь, как выдающийся футболист.

В спортивной биографии Мишеля много славных страниц. Но самой яркой всё же остаётся победа сборной Франции на чемпионате Европы 1984 года. Платини тогда забивал во всех пяти матчах своей команды, наколотив в итоге 9 голов. А само первенство Европы можно было смело называть бенефисом Платини.

Движение вверх

Французская сборная прекрасно проявила себя на чемпионате мира 1982 года, где заняла четвёртое, на тот момент, бронзовое место. И дело даже не в медалях. Проиграв на старте англичанам, французы затем показывали яркий, результативный футбол. Один полуфинал с немцами чего стоит. И если бы не травма, полученная лидером «les blues» Мишелем Платини уже в Испании, результат мог быть и лучше. Хотя не Платини единым была сильна команда Мишеля Идальго. Блестяще провели турнир защитник Мариус Трезор, полузащитники Ален Жиресс и Жан Тигана, нападающие Дидье Сикс и Доминик Рошто.

Сборная Франции по праву хозяйки чемпионата Европы была освобождена от необходимости играть в отборочных матчах, а Мишель Идальго мог спокойно поработать над составом, подобрать сильных игроков на проблемные позиции. Так в воротах появился Жоэль Батс из «Осера». С ним стало как-то спокойнее, чем с Жаном Кастанеда и Жаном-Люком Эттори. Закончил выступления Трезор. Его место в обороне занял Ивон Ле Ру. Место опорного полузащитника досталось потомку испанских мигрантов Луи Фернандесу. Ансамбль сложился к началу 1984 года. Все предшествовавшие первенству Европы контрольные матчи французы выиграли, а среди побеждённых оказались сборные Англии, Австрии, Западной Германии и Шотландии.

С Мишелем Идальго вы могли познакомиться в рассказе, посвящённом выступлению «les blues» на чемпионате мира 1982. Не станем повторяться. Лучше остановимся на тех игроках, которые сыграли на домашнем первенстве Европы. Первым номером, как вы уже знаете, стал Жоэль Батс. Также в заявку вошли Филипп Бержеро («Тулуза») и Альбер Рюст («Сошо»). Максиму Босси («Нант») была отведена роль свободного центрального защитника. Патрик Баттистон («Бордо») располагался ближе к правому флангу, а представлявший «Тулузу» Жан-Франсуа Домерг - к левому. Между ними действовал посланец «Монако» Ивон Ле Ру. В двух матчах группового этапа Идальго прибег к «датскому варианту» - с тремя защитниками. Тогда в средней линии выходил пятый футболист. Также могли усилить оборону Манюэль Аморос («Монако») и Тьерри Тюссо («Бордо»). Луи Фернандес («Пари Сен-Жермен») закрывал опорную зону. Далее действовали два игрока «Бордо» Жан Тигана и Ален Жиресс, а ближе к атаке располагался Мишель Платини («Ювентус»). А все вместе - великолепный квартет полузащитников, получивший прозвище «четыре мушкетёра». Иногда к ним добавлялся пятый - Жан-Марк Феррери («Осер») или Бернар Женгини («Монако»). Даниэль Браво («Монако») выходил на замены. Идальго использовал разные сочетания форвардов, которых в его распоряжении имелось четверо - Бернар Лякомб («Бордо»), Доминик Рошто («Пари Сен-Жермен»), Дидье Сикс («Мюлуз») и Брюно Беллон («Монако»).

Французы попали в группу А с командами Дании, Бельгии и Югославии. Второй квартет составили сборные ФРГ , Португалии, Румынии и Испании.

Право быть первыми

Стартовый матч с датчанами сложился непросто. В конце первого тайма получил травму самый титулованный игрок сборной Дании Аллан Симонсен. Обладатель Золотого мяча 1977 года сломал ногу. Долгое время на табло «Парк де Пренс» висели два нуля. Только за 12 минут до конца встречи Платини подкараулил отскок недалеко от датской штрафной. Удар у капитана получился не совсем сильным. Но мяч задел датского защитника и проскочил мимо рук вратаря Оле Квиста. Французы доигрывали в меньшинстве, был удалён Аморос. Но эта красная карточка открыла дорогу в основу Домергу, которому суждено было стать одним из героев турнира.

Зато славившейся крепкой обороной и умением заманивать соперников в офсайдные ловушки сборной Бельгии французы набили от души. Пять раз Жан-Мари Пфафф вытаскивал мяч из сетки. Три раза огорчил соседей Мишель Платини, по разу отличились Жиресс и Фернандес. Посмотрите видео и насладитесь.

А вот в игре с югославами французским болельщикам пришлось поволноваться. Первый тайм за сборной Югославии. Маленький Милош Шестич поразил ворота Батса. Но у французов был Платини. Один удар капитана, второй, третий и вот уже 3:1. В конце встречи Драган Стойкович реализовал пенальти, чем поставил победу французов под сомнение - 3:2. Этот матч был омрачён трагедией. Врач сборной Югославии скончался от сердечного приступа прямо на скамейке запасных.

Золото в руках

Французы вышли в полуфинал, где их соперниками стали португальцы. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Испании и Дании. 23 июня 1984 года на стадионе «Велодром» прошёл один из самых ярких матчей в истории чемпионатов Европы.

В середине первого тайма французская команда получила право на штрафной. Точка Платини. Никто не сомневался, что бить будет именно Мишель. А ударил Домерг. Вратарь португальцев Мануэл Бенту такого поворота событий не ждал. Мяч обогнул стенку, ударился о стойку и 1:0. После чего французы могли забить ещё штук пять, если бы не Бенту.

Но для выхода в финал этого гола оказалось маловато. За 14 минут до конца основного времени единственный раз за весь чемпионат ошибся Батс, не пошедший на передачу Шаланы. А Жордан подставил голову и сделал счёт равным. Счёт 1:1 остался в силе до конца основного времени.

Начались дополнительные полчаса, а там второй гол Жордана не заставил себя ждать. Прострел Шаланы справа, несколько корявый, но точный удар темнокожего форварда в дальний от Батса угол. Над французской сборной нависла тень катастрофы. До которой оставалось семь минут. Но ворвался в штрафную площадку Платини. Мишелю не дали пробить, выбив мяч в сторону. А в этой стороне как раз находился Домерг. Так защитник оформил дубль и спас команду.

До серии послематчевых пенальти оставалось 50 секунд. И тут Платини получил мяч и ворвался в штрафную. Один защитник обыгран. Бросился вперёд и остался ни с чем Бенту. Ещё один португалец возник на пути. Но Мишель улучил момент для удара - 3:2. Сборная Франции в финале.

И вот настал он, день финала. Франция - Испания. Первый тайм прошёл в тяжёлой борьбе. Испанцам удалось сковать действия хозяев турнира. Но после перерыва французы прибавили, а на 57-й минуте получили право на штрафной. На этот раз бил Мишель Платини. Вратарь и капитан испанской сборной Луис Арконада прекрасно знал, как лидер «les blues» бьёт штрафные. И всё равно не смог выручить свою команду. Поймав мяч, Арконада не смог зафиксировать его и выпустил за линию ворот. Этот курьёзный гол предопределил судьбу золотых медалей. В конце встречи испанцы раскрылись и получили второй мяч в свои ворота. Брюно Беллон убежал к воротам и перебросил Арконаду - 2:0. Любопытно, но нападающие французов забили лишь один мяч из четырнадцати. Зато Платини забил аж девять. Во всех пяти встречах он неизменно поражал ворота соперников.