Крушение команды мечты

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«Соккер.ру» рассказывает, как блестящая команда Теле Сантаны не стала чемпионом мира.

Сборная Бразилии – фаворит каждого чемпионата мира. По умолчанию. Но в 1982 году южноамериканская сборная выглядела столь грозно, что, казалась, обречена на победу. Однако Золотой кубок ФИФА не достался Селесао. Бразильцы заняли место с 5 по 8, как сборные СССР , Англии и Австрии. Зико, Сократес, Фалькао вернулись из Испании не солоно хлебавши.

Футбол - это атака

В 1980 году новым тренером Селесао был назначен Теле Сантана. Приверженец атакующего стиля, считавший что футбол – это в первую очередь созидание. «Я предпочту проиграть плохо, показав хорошую игру, нежели вымучить победу», - любил говорить Сантана. Яркую игру показывали и все команды, руководимые Теле. Будь-то его родной «Флуминенсе», «Ботафого», «Гремио» или «Палмейрас», откуда Сантана непосредственно пришёл в национальную команду.

Завоевать путёвку на отборочный турнир для бразильцев труда не составило. Все четыре отборочных матча были выиграны с общим счётом 11:2. Да и соперники были неказисты – команды Боливии и Венесуэлы. Мощно выглядели бразильцы в товарищеских матчах. Правда нашей сборной в июне 1980-го они проиграли 1:2, да ещё на «Маракане». Не смогли трёхкратные на тот момент чемпионы мира и выиграть Мундиалито, проводившийся в начале 1981 года в Монтевидео турнир с участием сборных, побеждавших на мировых первенствах. Но летом 1981 года сборная Бразилии обыграла поочерёдно команды Англии, Франции, ФРГ и Испании, а потом катком прошлась по ирландцам и болгарам. В год чемпионата мира были побеждены восточные и западные немцы, португальцы. А ничьи с командами Чехословакии и Швейцарии никого не огорчили. Огромная Бразилия привыкала к мысли, что её команда снова станет первой в мире. Пауза в 12 лет, минувшая после мексиканского триумфа Селесао, затянулась. К тому же, Золотая богиня – кубок, вручаемый за победу в чемпионате мира, после третьей победы бразильцев перешла в их вечное хранение. Где, кстати, и исчезла безвозвратно. А новый Золотой кубок ФИФА в бразильские руки ещё не попадал.

Выбор Теле Сантаны

Пора познакомиться с теми, кто должен был привезти этот Золотой кубок в самую большую страну Южной Америки. Больше всего вопросов вызывала позиция вратаря. Сильнейший на тот момент goleiro Эмерсон Леао повздорил с Сантаной и задолго до поездки в Испанию потерял шанс стать двукратным чемпионом мира. После кропотливых поисков Теле Сантана остановился на кандидатуре Валдира Переса из «Сан-Паулу». Опытный голкипер был дублёром Леао в 1974 и 1978 годах. Валдир хорошо проявил себя в товарищеских матчах. Например, в игре с немцами он отбил два пенальти. То, что единичка на свитере досталась именно ему – справедливо. Но Сантана не учёл одного момента. Перес не пользовался большим авторитетом у защитников, поэтому к его подсказкам и указаниям они относились без особого внимания. Мало ли что там кричит этот плешивый. Леао же умел «строить» защитников. Также в заявку попали Пауло Сержио из «Ботафого» и Карлос («Понте Прета»).

Справа в обороне играл Леандро из «Фламенго», а слева его одноклубник Жуниор, большой любитель подключаться к атакам. Основная пара центральных защитников Оскар («Сан-Пауло») и Луизиньо («Атлетико Минейро») считалась весьма надёжной. В резерве Эдевалдо («Интернасионал»), Жуниньо («Понте-Прета»), Эдиньо («Флуминенсе») и Педриньо («Васко да Гама»). В опорной зоне играл Тониньо Серезо («Атлетико Минейро»). Но из-за удаления в отборочной встрече Тониньо был вынужден пропустить стартовый матч со сборной СССР , поэтому в Севилье его заменил Дирсеу из испанского «Атлетико», который был скорее атакующим полузащитником. Далее в средней линии действовали три главных звезды той сборной Бразилии – рослый, худой бородач с ножкой 38 размера капитан Селесао Сократес («Коринтианс»), рыжий, не похожий на бразильца Паоло Роберто Фалькао из итальянской «Ромы» и наследник Пеле, лидер «Фламенго» и самый известных на тот момент игрок Бразилии Зико. Все трое действовали в центре полузащиты – раздавая пасы, задумывая комбинации, нанося удары. Были своего рода свободными художниками, чьё творчество не загонялось в какие либо рамки. На левом фланге был очень активен Жуниор. А правая бровка несколько подвисала. Ибо флангового полузащитника Сантана не нашёл, а Леандро не всегда успевал отработать и в обороне, и в атаке. Также в заявку вошли Пауло Исидоро, Батишта (оба «Гремио») и Ренато («Сан-Пауло»).

Роль центрального нападающего была отведена огромному Сержиньо из «Сан-Паулу». Ближе к левому флангу располагался Эдер из «Атлетико Минейро», обладатель мощнейшего удара. Третьим нападающим должен был поехать молодой игрок «Гуарани» Карека. Но перед самой отправкой в Испанию он получил травму, и образовавшуюся вакансию заполнил Роберто «Динамит» («Васко да Гама»).

Вернувшиеся до срока

Бразильцы угодили в шестую группу вместе со сборными СССР , Шотландии и Новой Зеландии. И начинали в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встречей с советской сборной. И столкнулись с грамотным сопротивлением. Наша команда достойно оборонялась, уверенно действовал Ринат Дасаев, а игроки атаки отвечали резкими выпадами. Рамаз Шенгелия прорвался к воротам Переса и был сбит Луизиньо. Но испанский судья Аугусто Лама Кастильо предпочёл не заметить явного нарушения правил в бразильской штрафной.

На 34 минуте Андрей Баль отважился на дальний удар, к которому был не готов Валдир Перес. Так сборная СССР вышла вперёд 1:0. И тут же Владимир Бессонов упустил выгоднейший момент для того, чтобы забить второй мяч.

Бразильцы пришли в себя. Атаки на ворота Дасаева следовали одна за другой. Но наш вратарь уже успел очаровать Севилью. Время таяло. Но за 15 минут до финального свистка Сократес обыграл Юрия Суслопарова и вогнал мяч под перекладину. Следует выпад наших. Пас Олега Блохина прервал рукой Луизиньо. Стопроцентный пенальти! Но снова испанский арбитр предпочёл ничего не замечать.

За три минуты до окончания встречи бразильцы дожали нашу сборную. Дасаев не смог парировать пушечный удар Эдера. Сборная Бразилии выиграла 2:1, но побеждённые в той встрече заслужили не меньшей похвалы. Особенно с учётом судейства Ламы Кастильо.

Следующий матч бразильцы проводили также в Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин» со сборной Шотландии. И вновь пропустили первыми. Вряд ли Валдир Перес мог выручить после удара Дэвида Нери. На этот раз шотландцы отыгрались довольно быстро - через 15 минут. Зико открыл счёт своим голам на чемпионате. Вскоре после перерыва Оскар вывел Селесао вперёд. А потом Эдер и Фалькао довели дело до разгрома - 4:1. Бразильцы не только обеспечили себе выход из группы, но и помогли сборной СССР . Теперь в матче с шотландцами нашу сборную устроила бы и ничья. Которой она и добилась - 2:2.

Игра со сборной Новой Зеландии оказалась для бразильцев лёгкой прогулкой. Зико в первом тайме забил два мяча, а во втором тайме по голу провели Фалькао и Сержиньо. Сборная Бразилии вышла во второй групповой этап и оказалась в одной компании с командами Аргентины и Италии. Главными оппонентами виделись аргентинцы с их молодым лидером Диего Марадоной. Итальянцы на первом этапе вовсе не впечатлили, завершив три матча невыразительными ничьими.

Но в первой встрече сборная Италии взяла верх над пока ещё чемпионами мира 2:1. Бразильцы же разобрались с соседями ещё убедительнее 3:1. Зико, Сержиньо и Жуниор забили по мячу в ворота Убальдо Фильоля, аргентинцы ответили голом Рамона Диаса. Диего Марадона запомнился лишь точным ударом... в пах Батиште, за что десятый номер аргентинцев был изгнан с поля. Аргентинцы досрочно отправились домой. Бразильские болельщики посмеивались над ними, ещё не зная, что скоро им предстоит встречать своих любимцев.

В том, что сборная Бразилии вынесет итальянцев мало кто сомневался. Уж слишком контрастно смотрелись две команды во время чемпионата. Тренер итальянцев Энцо Беарзот с каким-то иррациональным упрямство продолжал выпускать в стартовом составе Паоло Росси, некогда сильного нападающего. Но пропустив три года из-за разных тёмных делишек на тотализаторе Паоло был лишь тенью самого себя. Совершенно бесполезен - один удар по воротам за четыре игры.

Но на пятой минуте этот самый Росси воспользовался беспечностью бразильской обороны и отправил первый мяч в ворота Селесао. С огромным трудом бразильцы отыгрались - Сократес пробил Дзоффа в ближний угол. Но последовал обрез Тониньо Серезо у собственной штрафной, а за ним - второй точный удар Росси. Пауло Роберто Фалькао забил похожий мяч во втором тайме, когда бразильцы после многочисленных атак сумели отыграться - 2:2. Пока сборная Бразилии собиралась забивать победный гол, Паоло Росси в третий раз заставил их начать с центра поля, воспользовавшись неразберихой в штрафной южноамериканцев. Отыграться в третий раз не вышло - 3:2. Одна из самых сильных в истории Бразилии сборных отправилась домой.

В Бразилии нашли виновных - защитника Луизиньо, Серезо, прямолинейного форварда Сержиньо. Но главным «козлом отпущения» оказался Валдир Перес. Итальянцы нанесли по его воротам три удара, и все они достигли цели. Дзофф же отразил 9 ударов и вытащил сборную Италии вперёд, даром, что ошибся при ударе Сократеса. Но несчастный Валдир Перес не был виноват ни в одном из трёх пропущенных мячей. Не верите, посмотрите видео. На чемпионате мира он ошибся лишь раз, проспав удар Баля. Но в игре с итальянцами бразильские защитники не слушали своего голкипера, отсюда и несогласованные действия, и глупые ошибки. Однако Валдир Перес в сборной больше не появлялся.

Теле Сантана оставил сборную Бразилии, чтобы вернуться через три года и отправиться в новый поход за Золотым кубком. И снова бразильцы потерпели неудачу. Но о выступлении Селесао в Мексике как-нибудь в другой раз.