Самые первые чемпионы

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«Соккер.ру» рассказывает, как юные советские футболисты выиграли самый первый чемпионат мира среди юношей.

Накануне сборная Украины выиграла чемпионат мира среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. Блестящий успех! Мы же вспомним самый первый подобный турнир, который завершился победой сборной СССР . В рядах которой было немало представителей Советской Украины.

Детище Авеланжа

Как это ни покажется странным, но первый чемпионат мира среди молодёжных сборных прошёл относительно недавно, а именно в 1977 году. Инициатором проведения турнира стал новый президент ФИФА Жоао Авеланж. Его начинания были поддержаны далеко не единогласно. Не всем членам ФИФА эта идея пришлась по вкусу. Тем не менее, Авеланж был настойчив, и было принято решение о проведении турнира летом 1977-го в Тунисе.

Как было сказано выше, многие страны отнеслись скептически к самому существованию турнира, поэтому состав участников определялся по разному. Только в зоне КОНКАКАФ был проведен полноценный отборочный турнир, победителями которого стали сборные Мексики и Гондураса. От остальных конфедераций приехали те, кто поддержал идеи президента ФИФА . В их числе оказалась и сборная СССР . После долгих прений был установлен возрастной ценз - участники турнира должны были родиться не раньше 1 января 1978 года.

Состав участников был таков. Группа А - Мексика, Испания, Франция, Тунис. Группа В - Уругвай, Гондурас, Венгрия, Марокко. Группа С - Бразилия, Италия, Иран и Берег Слоновой Кости (название Кот д’Ивуар вошло в наш лексикон во времена перестройки). И, наконец, группа D - СССР , Австрия, Ирак и Парагвай. Регламент был достаточно жёстким. Из группы выходила только одна команда, которая попадала сразу в полуфинал.

Тренером юношеской сборной был назначен Сергей Мосягин, который ранее работал в ижевском «Зените» и помогал Валентину Николаеву в молодёжке. Но с юниорами Сергей Михайлович успел отработать полтора года и выиграть с ними турнир УЕФА , который потом был преобразован в чемпионат Европы среди юношей.

Они были первыми

Теперь о составе. Основным вратарём в Тунис отправился Александр Новиков из ЦСКА . Тут необходимы разъяснения. В 1976 году ворота чемпионов Европы защищал тоже Новиков, только Валерий, из «Локомотива». Тот самый, которому суждено было стать основным стражем ворот армейцев. Его однофамилец Александр играл в смоленской «Искре» вплоть до своей трагической гибели в 1991-м. Второй вратарь - Юрий Сивуха из киевского «Динамо».

Правый защитник Валентин Крячко из «Металлиста», левый - его одноклубник Виктор Каплун. В центре обороны - воспитанник харьковского футбола, но уже киевский динамовец Сергей Балтача и Алексей Ильин из «Локомотива». Запасные Сергей Игумин ( ЦСКА ), Александр Сопко («Динамо» Киев). Опорный полузащитник - спартаковец Вагиз Хидиятуллин. Также в средней линии действовали капитан сборной Андрей Баль из «Карпат», киевлянин Владимир Бессонов и Игорь Бычков («Дружба» Йошкар-Ола). В резерве московский динамовец Владимир Бодров и одессит Сергей Жарков. Основная пара нападающих Валерий Петраков («Локомотив») и Григорий Батич («Карпаты»). В запасе Сергей Кисельников («Динамо» Москва) и Роберт Халайджян(«Арарат»). Последнего отправили домой в разгар чемпионата без объяснений причин.

Помнит до сих пор Тунис

Старт выдался что надо. Дубль Петракова и гол Баля обеспечили победу над сборной Ирака - 3:1. Непросто складывалась встреча со сборной Парагвая. Наши пропустили первыми после удара Хуана Баттальи. Но не прошло и минуты, как достиг цели удар Вагиза Хидиятуллина, а во втором тайме Владимир Бессонов принёс советским юношам победу 2:1.

В заключительном туре парагвайцы разгромили команду Ирака 4:0, а наши футболисты довольствовались нулевой ничьей с австрийцами. Разница мячей у сборной Парагвая оказалась лучше 6:2 против 5:2. Но благодаря победе в личной встрече путёвку в полуфинал завоевала сборная СССР .

Соперником советских футболистов в полуфинале стала сборная Уругвая. Встреча изобиловала опасными моментами, но игровое время завершилось вничью 0:0. Когда стало ясно, что серии пенальти не избежать, Сергей Мосягин заменил вратаря. «Я увидел, что Новиков морально устал, поэтому решил выпустить на пенальти Сивуху», - вспоминал Сергей Михайлович. Сработало. Сборная СССР выиграла серию 4:3 и вышла в финал. Вторым финалистом стала не сборная Бразилии, как ожидалось, а команда Мексики, также преуспевшая в послематчевой лотерее.

И вот финал, проходивший 10 июля в столице Туниса. Два раза Владимир Бессонов выводил нашу сборную вперёд. В первый раз в конце первого тайма Владимир использовал ошибку мексиканской обороны, а потом киевлянин со штрафного обвёл стенку. Но сборная Мексики довольно быстро восстанавливала равновесие. В основное время ничья 2:2. В дополнительные полчаса наши получили численное преимущество, но не извлекли из него никаких выгод. Снова пенальти, снова выход Сивухи вместо Новикова.

И первый уже удар мексиканца Серхио Рубьо отразил наш запасной вратарь. А Сергей Балтача был точен. Потом соперники били безупречно, пока наш капитан Андрей Баль не направил мяч в стойку. Первая серии 4:4. Потом пошли удары до промаха. И вот при счёте 8:8 Сивуха отразил удар Фернандо Гардуньо. Виктор Каплун был точен и принёс сборной СССР золотые медали первого чемпионата мира среди юношей. Золотой мяч лучшего игрока турнира достался Владимиру Бессонову, а серебряный - Вагизу Хидиятуллину.

Многие из того состава стали видными игроками, даже лидерами своих клубов и сборной страны - Владимир Бессонов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Балтача, Андрей Баль, Валерий Петраков, Юрий Сивуха. Иным не суждено было заиграть на взрослом уровне. Но тогда все эти парни стали героями. Даже нынешнее поколение спартаковских фанатов знает кричалку - «Помнит до сих пор Тунис, имя славное Вагиз».