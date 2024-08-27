Развязка на финише. Как команда Кристофа Даума выиграла самый длинный чемпионат Германии

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27 августа 2024, 23:45

«Штутгарт» опередил дортмундскую «Боруссию» лишь по разнице мячей.

Несколько дней назад, в возрасте 70 лет, умер знаменитый немецкий тренер Кристоф Даум. Личность неоднозначная, но интересная. Конечно, многие вспомнят, как Даум, уже фактически назначенный тренером сборной Германии, лишился своего поста из-за положительного теста на наркотики. Но мы не будем раскручивать эту историю. Лучше вспомним, как Даум выиграл свой первый трофей.

Несправедливо уволенный

Летом 1990 года «Кёльн» ни с того, ни с сего уволил тренера Кристофа Даума, с которым «козлы» заняли второе место. Выше финишировала только «Бавария». Сказать, что 37-летний специалист был огорчён, означало не сказать ничего. За девять лет в «Кёльне» Кристоф прошел путь от тренера любительской команды до шефа первого состава. Но Даум недолго оставался без работы. В ноябре он принял шедший на 15-м месте «Штутгарт». На финише швабы были пятыми.

Чемпионат 1991/92 должен был стать самым длинным в истории бундеслиги. В первый и единственный раз в турнире принимали участие не 18, а 20 команд. Это было связано с объединением Германии. К 18 клубам западногерманской Бундеслиги добавились два сильнейших представителя Оберлиги ГДР — «Динамо» (Дрезден) и «Ганза» (Росток).

Что же представлял из себя состав «Штутгарта»? Вратарь Айке Иммель. Чемпион Европы 1980 года, двукратный вице-чемпион мира 1982 и 1986 года, бронзовый призер домашнего Евро-1988. Правда, только на последнем из этих турниров Айке был основным, а так — дублёр Харальда Шумахера. Правый защитник Слобадан Дубаич, левый — Михаль Фротнцек. В центре чемпион мира Гвидо Бухвальд и Уве Шнайдер. В средней линии Андреас Бук, Маурицио Гаудино, Эйолфур Сверриссон и Людвиг Кёгль. Под нападающими будущий великий либеро Маттиас Заммер. Вперёд выдвинут полный тёзка чемпиона мира-1954 Фриц Вальер. Запасные: вратарь Зигфрид Грюнингер, защитники Гюнтер Шефер, Александер Штремель, Томас Шнайдер, полузащитники Марк Кинле, Юрген Крамны, Мткаэль Майер, нападающий Манфред Кастль.

Задача с тремя неизвестными

Чемпионат начался неудачно для швабов, а именно с проигрыша «Дуйсбургу» 0:1. Но в следующих пяти встречах — 4 победы и ничья. И сразу подъём на третье место. Команда Даума собиралась взять два очка в Дрездене. Да вратарь Рене Мюллер не позволил. «Динамо» одержало победу 1:0. Но эта неудача не выбила «Штутгарт» из равновесия. Ещё несколько туров, и швабы уже на первом месте. Но потом снова спад — ничья и два поражения. Пришлось отступить на четвёртую позицию.

Первый круг «Штутгарт» завершил вторым, с 24 очками. Столько же набрала дортмундская «Боруссия». У лидера «Айнтрахта» на одно очко больше. На четвертой позиции чемпион «Кайзерслаутерн» с 23 очками. Так обозначился квартет команд, которому предстояло разыграть Серебряную салатницу. А как же «Бавария», спросите вы? Да никак. Первый круг мюнхенцы закончили на 11-м месте.

В 20-м туре, который открывал второй круг, всё ещё сильнее запуталось. У «Штутгарта», «Боруссии» и «Айнтрахта» равное количество очков. На очко меньше у «Кайзерслаутерна». Затем вперёд вырвался клуб из Дортмунда. Но всё было крайне хрупко и неустойчиво. Иногда к четвёрке подтягивались «Байер» и даже «Нюрнберг». Впрочем, последний скорее изображал борьбу. «Штутгарт» лишь раз вырывался вперёд. Чаще же швабы держались вторыми-третьими.

Первым отсеялся «Кайзерслаутерн». Затем из борьбы за чемпионство выбыл «Байер». За два тура до финиша у «Айнтрахта» и «Штутгарт» по 49 очков. При этом команда Драгослава Степановича стояла выше подопечных Кристофа Даума благодаря разнице мячей — +34 против +28. У «Боруссии» 48. А в 37-м туре «орды» и швабы недосчитались очков в домашних матчах — ничьи с «Вердером» и «Ваттеншайдом». А «Боруссия» выиграла у «Байера». И у всех трёх претендентов на чемпионство стало по 50 очков. Но дортмундцев тянула на третье место разница мячей — всего +18.

Победа имени Даума

В последнем туре все три соискателя играли в гостях. «Штутгарт» в Леверкузене, «Боруссия» в Дуйсбурге, а «Айнтрахт» в Ростоке. Несложно догадаться, что самый сложный выезд ожидал команду Даума. Ибо «Дуйсбург» и «Ганза» выбывали из Бундеслиги.

«Боруссия» уже на девятой минуте вышла вперёд после гола Стефана Шапюиза. Затем состоялся гол в Леверкузене. Хозяева вышли вперёд после пенальти, реализованного Мартином Крее. Но незадолго до перерыва «Штутгарт» также с 11-метрового сравнял счёт. Гол на счету Вальтера. В Ростоке по нулям. После первого тайма чемпион «Боруссия», далее «Айнтрахт» и на третьем месте «Штутгарт».

На 65-й минуте Йенс Дове вывел «Ганзу» вперед. Но Аксель Крузе счёт сравнял — 1:1. Время истекает. По состоянию на 85-й минуту чемпион «Боруссия» — 52 очка, далее «Айнтрахт» — 51 и «Штутгарт» тоже 51. И тут Гвидо Бухвальд забивает второй гол в ворота «Байера». И всё резко меняется. Команда Даума вырывается вперед. Но если «Айнтрахт» забивал второй гол, то главный трофей ехал бы во Франкфурт. И гол в Ростоке состоялся. Только забили его не гости, а хозяева за минуту до финального свистка.

В итоге у «Штутгарта» 52 очка. И у «Боруссии» тоже 52. Но разница мячей +24 и +19. Так Кристоф Даум выиграл свой первый чемпионский титул. Следующий раз швабы станут чемпионами только через 15 лет.

Кристоф Даум же проявил себя как очень грамотный тренер. И не только потому, что умело провёл команду по дистанции из 38 туров. Проигрывая по ходу поединка, «Штутгарт» переломил ход встречи, а потом забил мяч. Ведь в Леверкузене был удален Заммер, получил травму и был заменён Вальтер. А Даум бросил в атаку защитника Бухвальда, который провёл гол, ставший золотым.

А, потом не дожидаясь поздравлений, Кристоф устремился в раздевалку, где плакал удалённый Маттиас Заммер. Он-то думал, что своим удалением подставил команду. И не поверил в победу, пока не прибежал Даум. В тот момент тренер-триумфатор был нужнее отдельно взятому игроку, нежели всем остальным. И будущий чемпион Европы и обладатель Золотого мяча не раз вспомнил, как Даум вытирал слёзы с его лица туалетной бумагой. Салфеток не было. Как и говорил потом Заммер, из таких эпизодов соткан футбол.