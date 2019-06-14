Волшебник Изумрудного острова

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как чемпион мира Джек Чарльтон поднял сборную Ирландии.

О том, как и почему из одной сборной Ирландии получилось две, и как на это смотрела ФИФА , нужен отдельный рассказ. Причём не столько на спортивную, сколько на политическую тему. Запутанная история. Но так сложилось, что существуют две Ирландии – Республика Ирландия и Северная, входящая в состав Великобритании. И существуют две сборных.

Миссия «Большого Джека»

И если у сборной Северной Ирландии были некоторые локальные успехи, об одном из которых вы недавно читали, то у республиканцев и таких достижений не было. Только редкие праздники. Например, в октябре 1974-го хет-трик Дона Гивенса принёс островитянам крупную победу над сборной СССР в отборочном турнире ЧЕ -76. Откровенными слабаками ирландцы никогда не были, но на крупных турнирах их никто не видел вплоть до 1988 года.

И так продолжалось, пока сборную не возглавил английский тренер Джек Чарльтон. В прошлом отличный защитник «Лидса», чемпион мира-1966 находился в тени своего младшего брата, многолетнего лидера «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона. Возможно, из-за позиций на поле. Игрок атаки, к которым относился Бобби, изначально был обречён на большую славу. Но тренера из сэра Бобби не получилось, в то время как Большой Джек неплохо работал с «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдей», выводил оба коллектива в старый первый дивизион. С «Ньюкаслом» ничего особенного не получилось, правда, там и проработал Чарльтон недолго. Всего год, ибо подоспело интересное предложение из Дублина.

И с первой же попытки «Большой Джек» сделал то, что не удавалось никому из предшественников – вывел «зелёную армию» в финальную часть чемпионата Европы. Был выигран отборочный турнир в тяжелейшей группе, где также выступали сборные Бельгии (четвёртое место ЧМ -86), Болгарии, Шотландии и Люксембурга. В ФРГ островитяне также выглядели более чем достойно. Обыграли соседей-англичан 1:0, дали бой сборной СССР 1:1, достойно уступили сборной Голландии 0:1. Из группы сборная Ирландии не вышла, но в Дублине футболистов встречали как героев.

Исторический прорыв

Но Джек Чарльтон не успокоился на достигнутом. Он пообещал вывести сборную Ирландии на чемпионат мира. И едва отгремели победные марши, англичанин принялся за дело. Тем более что группа снова досталась непростая. Команды Испании, Венгрии, Северной Ирландии и Мальты. Кампания началась с проигрыша испанцам в Севилье. Но первое поражение оказалось последним и единственным. Республиканцы выстояли в дерби в Белфасте 0:0 и разгромили соседей в Дублине 3:0. Сборную Испании тоже победили. Помог Мичел, отправивший мяч в собственные ворота. В итоге сборная Ирландии пришла на финиш второй, уступив очко испанцам. Зато преимущество над третьей командой - сборной Венгрии - составило четыре очка. Был совершён ещё один исторический прорыв. Ирландская команда впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.

Ирландцы славно подготовились к турниру в Италии. Было выиграно три контрольных матча, в том числе и у сборной СССР , ещё две встречи завершились вничью. Всё это не могло не радовать. Тем более что группа «зелёной армии» досталась сложная. Сборная Англии, сборная Голландии и сборная Египта. Почти как двумя годами ранее на чемпионате Европы, только вместо советской команды в квартет угодили египтяне.

«Большой Джек» взял в Италию 22 футболиста, среди которых оказалось только два вратаря. Третьим голкипером был заявлен здоровенный нападающий Найл Куинн, перешедший из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Основным, как и на Евро-88, был Пэт Боннер из «Селтика», опытный, надёжный, хладнокровный голкипер. В качестве дублёра отправился Джерри Пейтон («Борнмут»).

За правый фланг обороны отвечал одноклубник Боннера Крис Моррис. На противоположной стороне действовал запасной «Ливерпуля» Стив Стонтон. Пару центральных защитников составляли капитан сборной Мик Маккарти, сменивший «Селтик» на «Лион», и Кевин Моран, вернувшийся в «Блэкберна» из испанского «Спортинга». В запасе Дэвид О'Лири («Арсенал») и Крис Хьютон («Вест Хэм»). Номинальный защитник Пол Макграт из «Астон Виллы» трудился в опорной зоне рядом с Рэем Хьютоном из «Ливерпуля». Ближе к атаке располагалась Энди Таунсенд («Челси») и Кевин Шиди («Эвертон»). Вообще-то Кевин начинал как валлиец, но довольно рано обнаружил у себя ирландских предков и перешёл под зелёно-бело-оранжевый флаг Республики Ирландии. Резервисты Ронни Уилан («Ливерпуль»), Джон Шеридан («Шеффилд Уэнсдей») и Алан Маклафлин («Суиндон»). Негусто. Зато нападающих, которых включил в команду «Большой Джек», - шесть человек плюс заявленный вратарём Куинн. Основная пара форвардов – Джон Олдридж («Реал Сосьедад») и Тони Каскарино («Астон Вилла»). Джон Бирн представлял французский «Гавр», опытнейший Фрэнк Степлтон – «Блэкберн», Дэвид Келли играл за «Лестер», а Берни Слэвен – «Мидлсбро».

Не поехал в Италию самый звёздный футболист Ирландии 80-х – полузащитник Лайам Брэйди, поигравший за «Арсенал», «Ювентус», «Сампдорию» и «Интер». Уж ему-то, знающему всё о Серии А, сам Бог велел быть в Италии. Но Брэйди пропустил чемпионат Европы из-за дисквалификации и, видимо, обиделся на Чарльтона. После чего решил уйти из сборной, обмолвившись, что не верит в успех команды. Потом Лайам поверил, но было поздно. «Большой Джек» счёл несправедливым включать в заявку футболиста, не игравшему в отборочном турнире.

Как выигрывать, не побеждая

Ирландцы открывали групповой этап матчам с англичанами, которым не терпелось взять реванш за проигрыш на чемпионате Европы. Чтобы распечатать ворота Боннера, им понадобилось четыре мины. Сам Пэт тоже начудил, неосмотрительно выскочив на перехват. Гари Линекер затолкал мяч в пустые ворота. Но первый английский гол оказался единственным. А их соседи на 73-й минуте отыгрались. Шиди подхватил оставшийся бесхозным мяч у линии штрафной, сделал несколько шагов вперёд и пробил в дальний от Питера Шилтона угол. В итоге ничья 1:1.

Встреча со сборной Египта тоже завершилась миром. Эту игру назвали одной из скучнейших на чемпионате. Минимум моментов и два нуля в Палермо. После двух туров у всех участников группы F по два очка. Ситуация запутаннее некуда.

Равновесие нарушила сборная Англии, скромно победив египтян 1:0. А сборные Ирландии и Нидерландов не выявили сильнейшего. Руд Гуллит на 11-й минуте довольно легко открыл счёт. Вошёл в штрафную без особого сопротивления и пробил в уголок. Но второго гола не последовало. Зато ирландцы во втором тайме спаслись. Вратарский получился гол. Пэт Боннер выбил мяч к чужой штрафной. После скидки голландского защитника мяч полетел к голландским воротам, а Хан сван Брёкелен крайне неловко сыграл на приёме. На беду чемпионам Европы рядом пробегал «вратарь» Найл Куинн, который чуть не порвал сетку. Ничья 1:1. Обе команды вышли в 1/8 финала с абсолютно одинаковыми показателями. Ирландской сборной достались румыны.

Перед игрой со сборной Румынии ирландцев принял в Ватикане папа римский Иоанн Павел Второй. После чего команда отправилась в Геную, где ей предстоял тяжелейший матч. 90 минут – ничья 0:0. Тридцать минут дополнительного времени – та же история. Пришлось прибегнуть к серии пенальти. Долгое время бьющие брали верх над вратарями, хотя Боннер был близок к тому, чтобы взять четыре удара. Да и Сильвио Лунг едва не остановил мяч, пущенный Тони Каскарино. Но вот дрогнул Йон Тимофте, и мяч налетел на кулак ирландского вратаря. А Дэвид О'Лири был точен – 5:4. Сборная Ирландии в четвертьфинале.

Сказка продолжалась. Без единой победы представители Изумрудного острова попали в восьмёрку лучших команд мира. Но теперь на пути возникла сборная Италии, хозяйка чемпионата. Но команда «Большого Джека» не растерялась. Неизвестно, как бы всё сложилось, забей Куинн в начале матча. Но мяч полетел прямо в руки Вальтеру Дзенге.

А итальянцы свой шанс использовали. Роберто Баджо отдал проникающий пас своему тёзке Донадони, а тот хлёстко приложился из-за пределов штрафной. Боннер как-то неловко отбил мяч перед собой, чем воспользовался Сальваторе Скиллачи. Несильный, но точный удар мимо беспомощного вратаря – 1:0. Этого гола итальянского выскочки оказалось достаточно для победы хозяев.

Итальянцы вышли в полуфинал. Они ещё не знали, что не пройдут команду Аргентины. А сборная Ирландии отправилась домой. В Дублине их встречали полмиллиона человек. Каждый четвёртый житель пришёл поздравить своих футболистов. Даром что они не одержали ни одной победы в игровое время. «В этот момент я почувствовал себя волшебником», - вспоминал Джек Чарльтон.