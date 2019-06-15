Cенегальский филиал сборной Франции

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Как бывшая колония посрамила метрополию на ЧМ -2002 - в рассказе «Соккер.ру».

Одним из открытий чемпионата мира 2002 года стала сборная Сенегала, впервые пробившаяся на всемирный футбольный форум. При этом африканская команда не выглядела дебютантом. Обыграв на старте чемпионов мира французов, «львы Теранги» (Теранга – устаревшее название страны) дошли до четвертьфинала, где в равной борьбе уступили туркам только благодаря правилу «серебряного гола».

Белый Лев

До 2002-го сборная Сенегала считалась середняком по африканским меркам. На чемпионаты мира сенегальцы не отбирались, в Кубке Африканских наций дальше четвертьфинала не проходили. Но в 2000 году в бывшую французскую колонию прибыл энергичный мужчина с львиной гривой волос. Брюно Мецю, а это был именно он, не был сильным футболистом, да и тренером считался весьма заурядным. На родине его знали во многом благодаря скандалу ОМ – ВА, приведшему к крушению «Марселя» Бернара Тапи. Тренером «Валансьена» был как раз Брюно Мецю, проходивший свидетелем по делу. Потом был относительно удачный период работы с «кабанами» из «Седана». Первая командировка в Африку - в Гвинею - оказалась неудачной. Игрокам нравилось работать с французом, но гвинейская федерация футбола повела себя не лучшим образом, не создав Мецю элементарных условий. Поэтому пребывание в Гвинее оказалось недолгим. Зато роман со сборной Сенегала оказался более чем успешным.

Во-первых, «львы Теранги» заняли первое место в группе С и впервые пробились на чемпионат мира. Сенегальцы сумели обойти сборные Марокко, Египта и Алжира. Марокканцев команда Мецю опередила только благодаря разнице мячей 14:2 против 8:3. А во-вторых, сборная Сенегала едва не стала чемпионом Африки. На проходившем в Мали турнире «львы Теранги» сначала выиграли групповой турнир, оставив позади сборные Египта, Туниса и Замбии. Непреодолимый доселе барьер – четвертьфинал - был взят благодаря победе над ДР Конго 2:0. В полуфинале сенегальцы в дополнительное время превзошли сборную Нигерии – признанного африканского авторитета. 120 минут финального матча со сборной Камеруна не выявили чемпиона, пришлось бить пенальти. «Львы Теранги» вели в серии 2:0, но в итоге победили «неукротимые львы» 3:2, которым и достался главный трофей. И если после жеребьёвки чемпионата мира сборной Сенегала, попавшей в компанию к командам Франции, Уругвая и Дании сулили участь аутсайдера группы А, то теперь прогнозисты стали осмотрительней. Хотя в успех команды Мецю не верили. Тем более что сенегальцы открывали чемпионат мира со сборной Франции, на тот момент сильнейшей командой Европы и мира.

С Франции по нитке

Сборную Сенегала порою в шутку называли филиалом французской команды. Ибо 21 из 23 игроков, входивших в заявку, играли в чемпионате Франции. Было и два француза, естественно сенегальского происхождения, полузащитник Сильвен Н'Дьяй и защитник Хабиб Бей. Последний выделялся среди своих африканских собратьев относительно светлым цветом кожи. Свой сенегалец был и в сборной Франции – знаменитый полузащитник Патрик Виейра.

Познакомимся со сборной Сенегала ближе. Ворота защищал Тони Силва. У себя в «Монако» он проиграл конкуренцию Флавио Роме и беспросветно сидел на лавочке. Зато в сборной Тони навёрстывал упущенное. Он блестяще провёл отборочный турнир и Кубок Африки, заслужив быть право первым номером «львов Теранги». Запасные вратари –Умар Дьялло и Халиду Сиссоко были как раз теми двумя футболистами, не игравшими во Франции. Первый представлял марокканский «Олимпик», второй – сенегальскую команду «Жанна д'Арк».

Правый защитник Фердинан Коли играл за «Ланс», левый – Умар Даф был футболистом «Сошо». Пару центральных защитников составляли огромный Пап Малик Дьоп («Лорьян») и Ламин Дьятта из «Ренна», тоже крепкий молодец. В резерве молодой Алассан Н'Дур («Сент-Этьен») и бледнолицый Хабиб Бей («Страсбур»). В опорной зоне капитан «львов» Аллу Сиссе («Монпелье»). Чуть выше Салиф Дьяо («Седан») и Папа Буба Дьоп из «Ланса», прозванный за свои габариты (196 см и 92 кг) «Шкаф». Правый атакующий полузащитник – либо Анри Камара («Седан»), либо его одноклубник Мусса Н'Дьяй. Ещё два однофамильца последнего – Сильвен Н'Дьяй («Лилль») и Мохтар Н'Дьяй («Ренн»), а также Амди Фай («Осер») составляли ближайший резерв. Слева не было альтернативы Халиду Фадига («Осер»). Вперёд был выдвинут мастер рывков и специалист по плевкам Эль-Хаджи Диуф («Ланс»). Запасные нападающие Амара Траоре («Геньон»), Сулейман Камара («Монако») и Пап Тьяв («Страсбур»).

Сафари на Тихом океане

Сборным Франции и Сенегала выпала честь открывать чемпионат мира-2002 в Сеуле. Миллионы телезрителей увидели одну из сенсаций. Новичок обыграл чемпиона мира. «Филиал сборной Франции» выглядел не хуже оригинала, а где-то и лучше. Французы смотрелись вальяжно, кроме того, чувствовался некий разрыв между игроками и тренером Роже Лемерром. Зато Брюно Мецю мастерски руководил своей командой, а та была готова умереть за своего тренера.

Надёжно играл Тони Силва, не позволивший забить Давиду Трезеге и Юри Джоркаеффу. Зато африканцы свой шанс использовали. Быстроногий Диуф прострелил в штрафную, где сначала неловко сыграл Пети, срезавший мяч в ворота. Фабьен Бартез отбил удар товарища по команде, но прямо на Папу Бубу Дьопа – 0:1. Оставался целый час игрового времени, которого французам не хватило. Равно, как и Зинедина Зидана, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Так начались беды «les blues» в Южной Корее. «Львы Теранги» записали в таблицу три очка.

Следующий матч делегаты Африки проводили с командой Дании. И пропустили первыми. Салиф Дьяо уронил на углу штрафной настырного Йона-Даля Томассона, и тот переиграл Силву. Но Дьяо исправился после перерыва, после того как Халиду Фадига вывел его один на один с вратарём Томасом Сёренсеном. Ничья 1:1, которая утроила обе стороны.

В третьем туре сборная Сенегала устроила аттракцион неслыханной щедрости. Забив три мяча в ворота сборной Уругвая к перерыву – Фадига и дважды Буба Дьоп, африканцы расслабились. Уругвайцы сумели сравнять счёт и побежали забивать четвёртый гол. Но едва не пропустили сами. Ничья 3:3 вывела команду Сенегала в 1/8 финала. Компанию им составила сборная Дании, ставшая победительницей группы А. Сборная Уругвая и не забившая ни одного мяча команда Франции отправились восвояси, так и не добравшись до Японии.

Сборная же Сенегала перебралась из Южной Кореи во вторую страну-хозяйку, где сразилась со шведами. На 11-й минуте Хенрик Ларссон оказался самым расторопным при розыгрыше углового. Но после этого пропущенного мяча сенегальцы показали миру, что их неслучайно называют «львами». Преимущество африканцев стало заметным, и оборона скандинавов задрожала. Парагвайский судья Акино пожалел пенальти за откровенный снос Диуфа. Назревавший гол состоялся на 37-й минуте, когда Анри Камара получил пас из глубины поля и немедленно пробил метров с 20.

Во втором тайме оба соперника искали счастья в атаке. Не нашли, хотя моментов создали немало. Спасибо вратарям – Магнусу Хедману и Тони Силве. После появления на поле Златана Ибрагимовича сенегальцам стало туго. Но после 90 минут ничья, а там игра до гола. Мог всё решить Андерс Свенссон, но после его удара задрожала штанга. На 104-й минуте Пап Тьяв, заменивший дисквалифицированного Фадига, сделал пас пяткой Анри Камара. А тот убежал от трёх шведских защитников и забил второй мяч. Который и вывел сборную Сенегала в четвертьфинал. Команда Брюно Мецю повторила достижение сборной Камеруна Валерия Непомнящего, установленное в 1990 году.

Сенегальцы могли добиться большего. Соперник по четвертьфиналу – сборная Турции тоже впервые забралась столь высоко. Но после боевых 90 минут ничья 0:0. А в дополнительное время Ильхан Маншиз принёс туркам билет в полуфинал.

Сборная Сенегала покидала Японию с высоко поднятой голой. Её игроки сразу подскочили в цене. «Ливерпуль» с ходу прикупил парочку – Дьяо и Диуфа, которые по большому счёту не проявили себя в новом клубе. Один вечно болел, второй запомнился своими плевками. Фадига уехал в «Болтон», где выяснилось, что у него больное сердце. Больше эта сборная Сенегала не «выстрелила».

Предводитель «львов» Брюно Мецю тоже покинул Сенегал, отправившись тренировать в Объединённые Арабские Эмираты. Но перед отъездом он покорил сердца сенегальцев ещё и тем, что женился на местной женщине, принял ислам и сменил имя на Абду Карим. Под этим именем он и покоится на мусульманском кладбище во Франции.

Мецю был так увлечён тренерской работой, что не обращал внимание на своё здоровье. Рак толстого кишечника был выявлен слишком поздно. Сеансы химиотерапии не помогли. Абду Карим лишился своих знаменитых волос и ходил в шапке. 14 октября 2013 года его не стало. Мецю было всего 59. Смерть тренера была воспринята в Сенегале как национальная трагедия. Вся сборная образца 2002 года прибыла во французский Дюнкерк, чтобы отдать Мецю последние почести.