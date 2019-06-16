Не повторяется такое никогда

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«Соккер.ру» рассказывает о прекрасной сборной СССР , которая не попала на Евро-84.

Сборную СССР по футболу можно назвать одной из самых невезучих команд. Наши футболисты могли добиться куда более впечатляющих результатов, если бы не досадные случайности, судейские ошибки и прочие кочки на дороге.

Высшая несправедливость

В 1968 году только монетка не пустила сборную Советского Союза в финал чемпионата Европы. В 1970 году судья не заметил, как уругваец выпустил мяч за линию ворот и позволил продолжать встречу. В полуфинал вышла сборная Уругвая. В 1973 году ФИФА осталась глуха к законному требованию нашей страны перенести матч со сборной Чили со стадиона, где ещё не высохла кровь жертв переворота. Техническое поражение, а первенство мира прошло без участия советской команды.

В 1982 году сборной СССР не хватило одного гола в ворота сборной Польши, чтобы вернуться из Испании с медалями. Но поляки ощетинились и добились столь нужной им ничьей. В итоге «бяло-червони» взяли серебро мундиаля, заняв третье место. А наша команда, показав такой же результат, как и на чемпионате мира 2018, подверглась жесточайшей критике. Получили своё почти все футболисты, особенно досталось Юрию Гаврилову и Олегу Блохину. Было принято ошибочным решение создать тренерский триумвират – Константин Бесков, Валерий Лобановский и Нодар Ахалкаци. Три великих тренера подчас действовали, как герои басни Крылова. Сама практика совмещения тренерских постов в сборной и в клубе была признана порочной.

Новая метла и старые игроки

В итоге выступление сборной СССР в Испании было признано неудовлетворительным. Константин Бесков ушёл из главной команды страны, а новым тренером стал Валерий Лобановский. Перед Валерием Васильевичем было поставлено условие – покинуть по окончанию чемпионата страны киевское «Динамо» и сосредоточиться на работе со сборной. Перед самой же командой была поставлена задача пробиться в финальную часть чемпионата Европы. В соперники нашей команде достались сборные Польши, Португалии и Финляндии. Финны в ту пору были слабенькими. Главными соперниками виделись поляки - двукратные серебряные призёры мировых первенств, в том числе и последнего на тот момент. Португальцы, не пробивавшиеся с 1966 года ни на один крупный турнир, тоже представляли собой грозную и таинственную силу.

Когда 5:0 не считается

В 1982 году нашей сборной предстоял всего один матч - дома с финнами. Вопреки тревожным ожиданиям, Валерий Лобановский не стал резко менять состав, равно как и не наводнил сборную страны одними киевлянами. Все те, кто играл раньше, были востребованы и новым тренером. Сборная Финляндии особых хлопот не доставила. Сергей Балтача отправил мяч в ворота гостей уже на второй минуте, а после перерыва Сергей Андреев, представлявший ростовский СКА , который играл в первой лиге, закрепил победу. Вся тяжесть борьбы перенеслась на 1983 год, в котором Лобановский был освобождённым тренером. Киевское «Динамо» возглавил ленинградец Юрий Морозов.

В декабре наша сборная потеряла одного бойца. Трагически погиб в автокатастрофе Виталий Дараселия. Полузащитнику тбилисского «Динамо» было всего 25 лет.

Валерий Лобановский вернул в сборную Фёдора Черенкова и Валерия Газзаева. И если у московского динамовца игра не пошла, то спартаковец Черенков стал лидером команды. Ума и искусства Фёдора, наверное, не хватало нашей сборной в Испании. Своё возвращение в сборную Черенков отметил голом в ворота французов. Товарищеский матч в Париже завершился вничью 1:1. Также Валерий Васильевич приобщил к сборной правого защитника олимпийской сборной и «Зенита» Николая Ларионова. Ленинградец пришёлся ко двору.

Прежде чем сыграть в «Лужниках» с португальцами, сборная СССР провела репетицию в Швейцарии. И выиграла 1:0 благодаря голу Блохина. А 27 апреля в Москву приехала сборная Португалии.

В этот тёплый весенний вечер сборная СССР провела едва ли не лучший матч в своей истории. Получалось всё. Голы на загляденье. На 16-й минуте Черенков откликнулся на передачу Блохина, с острого угла послал мяч в цель. За пять минут сработала спартаковская связка. Фёдор Черенков отвлёк оборону гостей на себя, а Сергей Родионов головой послал мяч в ворота Мануэла Бенту и удвоил преимущество сборной СССР .

Третий гол назревал и вскоре состоялся. Анатолий Демьяненко после передачи Хорена Оганесяна делал прострел, а получился точный удар - 3:0. Потом Черенков после паса Олега Блохина обыграл защитников с вратарём, после чего положил мяч в сетку. Подвёл итог Николай Ларионов мощным выстрелом из-за штрафной - 5:0. Красивейшая победа сборной СССР !

Сборная Польши не позволила нашим вернуться из Испании с медалями. Поэтому мотивировать футболистов на игру с «бяло-червоными» Лобановскому не пришлось. Но в Хожуве пришлось нелегко. На 20-й минуте Збигнев Бонек перепрыгнул Балтачу и вывел польскую сборную вперёд. Но советская команда ушла от поражения. В середине второго тайма Черенков нашёл Демьяненко, Анатолий прострелил, а Роман Вуйцицкий оказал медвежью услугу своему вратарю Юзефу Млынарчику - 1:1. Кто бы знал тогда, каким ценным окажется потерянное очко. Сборная Польши в итоге проиграла обе встречи португальцам, а поверженные в «Лужниках» вдруг оказались выше своих обидчиков. Но об этом позже.

Гол Олега Блохина принёс советской сборной вторую победу над финнами. Осенью сборная СССР , в ряды которой вернулся полузащитник ЦСКА Александр Тарханов, в «Лужниках» рассчиталась с поляками по полной - голы Демьяненко и Блохина принесли победу с результатом 2:0. Но и португальцы брали по два очка в каждой игре.

Перед ноябрьской встречей в Лиссабоне сборная СССР опережала португальцев на очко. Таким образом, нашу сборную устраивала бы и ничья. Вот и в столице Португалии советская команда играла на ничью. Ибо в атаке у советских футболистов ничего не клеилось.

Но и португальцы ничего особого не придумали. Зато французский судья Мишель Вотро оказался выдумщиком. Сергей Боровский, конечно, был неправ в обращении с Шаланой, но нарушение правил было в метре от штрафной площадки, а не в оной. Арбитр же показал на точку. Жордан переиграл Рината Дасаева. Вреди у сборной СССР был целый тайм с гаком, но... Все мячи в ворота сборной Португалии команда Лобановского забила в Москве. Сборная Португалии победила 1:0, вышла на итоговое первое место и стала одной из восьми команд, принявших участие в первенстве континента. На чемпионате Европы португальцы завоевали бронзовые медали. На их месте должны были быть наши.

Невыход сборной СССР был тяжело воспринят в нашей стране. Валерия Лобановского отстранили от сборной с не самой хорошей формулировкой. Сняли и обещали впредь не привлекать к работе с национальной командой. Та же участь постигла начальника команды Никиту Павловича Симоняна. Но через полтора года про это решение советских футбольных властей никто не вспомнил, когда Валерий Васильевич снова был приглашён руководить главной командой страны.