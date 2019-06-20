10 эпизодов, за которые стоит поблагодарить Глушакова

сегодня, 15:30

Большинство из них состоялись в чемпионском сезоне, и как бы болельщики «Спартака» ни желали ухода Глушакова, «Соккер.ру» уверен, что «спасибо» за эти эмоции он заслужил.

Гол в ворота «Зенита» после прохода в стиле Месси

В первой половине дебютного сезона в «Спартаке» Глушаков играл под руководством Валерия Карпина, а команда шла в лидерах и претендовала на первое место. Украшением осенней части чемпионата стали два матча между «Спартаком» и «Зенитом», оба завершились в пользу хозяев со счетом 4:2. Московскую игру омрачил лишь тот факт, что прошла она при пустых трибунах, зато футбол получился захватывающим. Главным героем стал все же не Глушаков, а Юра Мовсисян, оформивший хет-трик, но Денис ассистировал армянскому форварду в одном из эпизодов, а в концовке матча поставил красивую точку, завершив точным ударом слаломный проход к воротам «Зенита».

Дубль в ворота «Краснодара»

Еще один запоминающийся матч Глушакова из дочемпионской эпохи. В матче с «Краснодаром» «Спартак» пропустил первым, но сумел отыграться и в итоге выиграл со счетом 3:2. Дубль на счету Дениса Борисовича, который в первом тайме «подобедал» на отскоке, как он любил говаривать, а после перерыва полузащитник застал Андрея Диканя врасплох дальним ударом. Собственно, этот гол и оказался победным в матче.

Победный мяч «Ростову»

Ловим дебютный гол Глушакова в чемпионской кампании «Спартака». 15 октября 2016 года, 10-й тур, к домашнему матчу с «Ростовом» команда Массимо Карреры подошла, имея в пассиве три подряд поражения – от «Уфы» и «Зенита» в РПЛ , а также вылет из Кубка России от хабаровского СКА . Проиграй «Спартак» четвертый матч подряд, может быть, и сказка осталась бы несбывшейся. Но уроженец Ростовской области Денис Глушаков забил единственный мяч в матче с «Ростовом» и принес «Спартаку» очень ценную и своевременную победу.

Гол в дерби с ЦСКА на «Открытие Арене»

После игры с «Ростовом» «Спартак» съездил в Екатеринбург, где тоже выиграл минимально, а следующим матчем после возвращения в Москву стало дерби с ЦСКА на «Открытие Арене». И Глушаков стал одним из главных героев разборки с армейцами, завершившейся красивой победой «Спартака» со счетом 3:1. На 19-й минуте капитан решился на выстрел из-за пределов штрафной площади, к чему Игорь Акинфеев оказался не готов. Так или иначе, «Спартак» повел в счете, а во втором тайме довел дело до уверенной победы благодаря дублю Зе Луиша. В одном из голов африканца изумительной передачей вывел к воротам именно Глушаков.

«Похороны» в матче с «Амкаром»

После победы над ЦСКА благодаря болельщику, давшему четкий прогноз перед дерби, появился мем «Глушаков – это похороны». Именно эту фразу закричали комментаторы, когда в компенсированное время матча с «Амкаром» Денис нанес пушечный удар с 25-ти метров под перекладину и тем самым принес «Спартаку» три очка. Сумасшедший гол Глушакова команда отметила модным той осенью «Манекен челленджем».

Победный гол «Рубину»

Это не последний важный и победный гол Глушакова в первой половине чемпионского сезона. Собственно, в последнем перед паузой туре «Спартак» принимал «Рубин» и должен был реабилитироваться за поражение 0:4 в предыдущем туре от «Крыльев Советов». Но команда Массимо Карреры усложнила себе жизнь, пропустив первой, и, хотя Квинси Промес быстро сравнял счет, «Спартаку» нужна была только победа. И принес еще, конечно, вездесущий в том сезоне капитан. После гола Глушаков поздравил любимую с днем рождения, продемонстрировав надетую под игровой формой футболку, а Массимо Каррера в экстазе даже припал на колени. Как многое в отношениях Дениса с этими людьми – супругой и тренером, изменится за следующие два года…

Решающий гол в выездном дерби с ЦСКА , открывший дорогу к «золоту»

Но все это будет нескоро, а на момент игры с «Рубином» самый важный гол Глушакова за «Спартак» был еще впереди. Он случился в выездном дерби с ЦСКА при счете 1:1. Фанаты «красно-белых» вывесили на своей трибуне баннер: «Пришли за золотом!», - и именно гол Дениса, забитый после прессинга Зобнина, ошибки Васина и голевой передачи Попова, сделал завоевание этого самого долгожданного «золота» событием де-факто состоявшимся.

Празднование чемпионства с самогоном у стадиона

«Спартак» станет чемпионом уже через неделю, причем не сразу после победы в своем матче, а вследствие поражения «Зенита» от «Ахмата». Глушаков с самогоном и гитарой окажется близ спартаковского стадиона, призовет болельщиков на празднование к Гладиатору и сам будет плясать на крышах автомобилей. Неужели это тоже было неискренне?

Два гола «Ахмату» в «золотом матче»

В чемпионском сезоне у «Спартака» было много героев: и Квинси Промес, и Роман Зобнин, и Фернандо, и, конечно, Денис Глушаков. Для многих именно он оказался №1 в чемпионской команде, и капитан, словно подчеркивая свой статус вожака, забил два мяча в матче, который уже ничего не решал, но был невероятно важным и особенным. После игры с «Ахматом» «Спартаку» должны были вручить чемпионский кубок (и вручили), никак нельзя было оплошать в такой вечер. «Спартак» и не оплошал, выиграв 3:0.

Победный гол в Туле на льду