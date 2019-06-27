Бразилия – Парагвай: Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:51

Бразилия

Подопечные Тите легко с первого места квалифицировались в плей-офф Кубка Америки. Правда после легкой победы над Боливией команда расслабилась и не сумела обыграть Венесуэлу, но возможно именно эта встреча стала уроком для бразильских футболистов.

В третьем туре группы сборная Перу была разгромлена 5:0. Пока еще никто не смог забить гол в ворота сборной Бразилии. Любопытно насколько ситуация изменится в матчах серии плей-офф.

Парагвай

Сборная Парагвая является сенсацией группового этапа. Команда умудрилась пробиться в плей-офф турнира имея в своем активе всего лишь два набранных очка. В первом туре подопечные Эдуардо Бериссо не сумели выдержать конкуренцию со стороны Катара, ведя 2:0 удалось довольствоваться лишь ничьей 2:2. Со сборной Аргентины лучший свой матч на турнире выдали Парагвайцы, но обидный гол пропущенный в концовке несколько смазал общее впечатление 1:1. Минимальное поражение от колумбийцев поспособствовало тому, что именно сборная Парагвая по дополнительным показателям обошла японцев и с третьего места квалифицировалась в плей-офф Кубка Америки.

Котировки букмекерской конторы на матч Бразилия - Парагвай:

Победа Бразилии – 1,21

Ничья – 7,50

Победа Парагвая – 18,95

Статистика

В шести последних поединках между этими командами была зафиксирована дважды победа бразильцев и четыре ничьи

Подопечные Тите не пропускали пяти последних поединках кряду

Парагвай один аз в семи играх с бразильцами сумел забить им более одного гола

Прогноз

Бразильцы превосходят своего оппонента по всем параметрам. Сумеют ли «пентакампеоне» сыграть стабильно и без спадов – наверняка да, а вот их оппонент вряд ли сможет рассчитывать на что-то серьезное. Сборная Парагвая действует крайне нестабильно. Совершенно не понятно на что может рассчитывать подопечные Эдуардо Бериссо.

Есть ощущение, что бразильцы покажут свою лучшую игру и сумеют оформить победу с разницей не менее чем в два гола, играем победу подопечных Тите с форой в -1,5 мяча. Данный исход можно сыграть в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,67.