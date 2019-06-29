Быстрый гол спас Аргентину

вчера, 10:30

Этого ждали. К этому пришли. В полуфинале Кубка Америки сыграют Бразилия и Аргентина. «Соккер.ру» - о том, как Лионель Месси и компания прокрались мимо Венесуэлы.

Бразильцы в своем четвертьфинале Кубка Америки с Парагваем натерпелись страху, поскольку довели дело до серии пенальти, где могло случиться что угодно. На их счастье, случилась победа, после которой подопечные Тите принялись ждать, хотя все примерно догадывались, что ждет далее – историческая встреча с Аргентиной.

Но для этого «альбиселесте» должны были обыграть Венесуэлу, которая в целом после группового раунда оставила более чем достойное впечатление. Венесуэльцы, напомним, не проиграли ни в одном из трех матчей, не уступили даже Бразилии, сыграв со счетом 0:0. Такой же результат был в игре с Перу, а Боливию уверенно «хлопнули» (3:1).

То есть за судьбу Венесуэлы в группе волнения было даже меньше, чем за путь Аргентины, которая стартовала из пропасти, проиграв Колумбии со счетом 0:2. После этого пришлось вытаскивать себя за волосы из болота, но случилась ничья с Парагваем (1:1). И только после этого получилось обыграть Катар (2:0) и выкатиться в плей-офф со второго места.

Каждый матч проходился со скрипом, после каждой игры возникала масса претензий к тренеру, к «простым смертным» футболистам и к самому Месси. Аргентина, подойдя к турниру с временным тренером, а Лионель Скалони еще носит этот статус, будто и не готовила какие-то схемы, ничего не наигрывала.

Вот пришли временщики, чтобы кое-как отбыть номер, без фундаментального строительства игры и в надежде на гений Месси – классика. Поэтому и от матча с организованной и неприятной для любой атаки Венесуэлой можно было ждать сенсаций и проблем для «альбиселесте». Вероятно, проблемы возникли бы. И серьезные. Если бы не удачный старт аргентинцев. Они лучше соперника поймали волну на первых минутах, а Лаутаро Мартинесу посчастливилось на 10-й минуте хорошо попасть в ворота после розыгрыша углового.

Быстрый гол психологически раскрепостил команду Скалони. Первую часть игры Аргентина провела уверенно, с хорошим контролем игры, территории, с моментами у чужих ворот. Это еще раз подчеркнуло, как для фаворитов на Кубке Америки важно время, когда открывается счет. Вот Бразилия не смогла забить в первой части, а потом столкнулась из-за суеты и нервозности с проблемами.

Аргентинцы тоже могли провалиться, если бы не забили быстро. К тому же Венесуэла не отступала от своей тактики, действовала строго, жестко, ставила на контратаки. Аргентина не была бы собой, если бы не организовала себе трудности на ровном месте. Кажется, что все идет по ее сценарию, но на каком-то отрезке второго тайма аргентинцы потеряли нити игры и пустили ситуацию на самотек, а активизировавшиеся венесуэльцы принялись напрягать оборону соперника.

«Альбиселесте» повезло, что очень своевременно был забит второй мяч, который остудил реваншистский пыл противника. Иначе под наверняка состоявшимся штурмом Аргентина могла не устоять. Даже более-менее уверенная по счету и отчасти уверенная по игре победа оставляет вопросы к организации аргентинской сборной.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (1) – 17 (7)

Аргентинцы за счет напористой и довольно техничной игры группы атаки оказались нацеленными на ворота и били достаточно часто, с неплохой точностью. По три удара нанесли Месси, Серхио Агуэро и Мартинес. У Венесуэлы с доведением комбинаций до завершения были большие проблемы. Хотя шансы возникали, особенно в середине второго тайма.

Владение мячом (точность передач): 59,3% (81%) – 40,7% (77%)

Эти показатели кажутся странными, потому что обычно преимущество по ним у фаворита. Но Аргентина забила быстрый гол и могла действовать, опираясь на это достижение. К слову, такой подход еще раз косвенно показывает, что в целом уверенности у «альбиселесте» не так много – команда не продолжила давить безусловно и контролировать мяч, допуская больший брак, чем соперник. Другое дело, что Венесуэла этим контролем плохо распоряжалась, не переводя его в реальную остроту.

Интересно, что даже после победного матча, в котором Месси не забил, тренеру аргентинцев пришлось в основном говорить о нем. На это обречены все наставники сборной Аргентины:

«Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле. Если бы вы видели, какой большой вклад он вносит в раздевалке и как помогает своим товарищам по команде на поле, возможно, вы бы изменили своё мнение о нём. Могу заверить вас, что он является очень важной частью команды. У нас в этом нет сомнений. Месси есть Месси. Он лучший и превосходит всех.

Матч с Бразилией будет прекрасным событием для всех любителей футбола. Для нас, тех, кто наблюдает за игрой со скамейки, всё будет сложнее. Но нас ждёт замечательная, прекрасная игра. Мы постараемся усложнить сопернику жизнь и выиграть этот матч».

При этом сам Месси в интервью заявил прямо, что это его не лучший турнир, но главное – побеждать и побеждать. Это уже потом надо разбираться, насколько все было качественно и красиво. И хоть впереди еще один четвертьфинал, все только и говорят, что о полуфинале с невероятной вывеской: Бразилия – Аргентина. Ожидания высоки. Обе команды под мощным давлением и не без психологических проблем. Они в таком состоянии, что нас может ждать как выдающаяся феерия, так и осторожно-скучное бодание.