Кубок Америки лишился одного из фаворитов

Уругвай ждали увидеть чуть ли не в финале Кубка Америки. Но он споткнулся на Перу. «Соккер.ру» - о неудаче, настигшей команду Оскара Табареса.

Для начала стоит отметить, что в четырех матчах 1/4 финала Кубка Америки было забито всего два мяча. В трех играх судьба определяла победителя в серии пенальти, что с натяжкой можно назвать критерием, который отражает силу команд. Вероятно, их количество было бы значительно меньшим, если бы регламент не предусматривал проведение серии сразу по окончании основного времени матча, то есть без дополнительного. Хотя не исключено, что с дополнительным временем зрителям бы пришлось в каждом из случаев на полчаса больше страдать, глядя на безголевое сражение.

Что касается непосредственно результата, то его можно считать первой сенсацией в плей-офф. Бразилия и Аргентина прошли дальше как фавориты, пусть и не без скрипа. Чилийцы победили колумбийцев в противостоянии, которое считалось равным в целом. А вот Уругвай в паре с Перу был явным фаворитом. И исходя из возможностей, и исходя из игры на турнире, которая у уругвайцев была более эффектной и эффективной.

Ведь еще в группе Уругвай победил Чили (1:0) и Эквадор (4:0), сыграл вничью с Японией (2:2) и был первым в квартете. Перуанцы же вышли в плей-офф с третьего места в своей группе, где обыграли Боливию (3:1), сыграли вничью с Венесуэлой (0:0) и крупно уступили Бразилии (0:5). Надо сказать, что этот разгром не слишком повлиял на уверенность перуанцев.

Как не повлияла и казавшаяся критической потеря Джефферсона Фарфана, получившего травму. Перуанцы в отличие от более звездных сборных из Южной Америки не могут похвастаться большим набором выдающихся мастеров. Поэтому каждая такая потеря критически важна, поэтому, например, ключевую роль в команде до сих пор играет ветеран Паоло Герреро, который в свои 35 лет продолжает забивать и вести команду за собой, хотя порой ему не хватает уже резкости и скорости.

Это ощущалось и в матче с Уругваем, когда у Паоло возникали моменты, шансы удрать на простор. К слову, очень организованные уругвайцы все-таки допускали промашки в обороне. Но не так часто, как сами перуанцы, которым везло с тем, что в решающий момент у Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и их ассистентов не получалось завершить комбинацию точным ударом. Моментов для этого тоже хватало, хотя большая часть матча прошла в не самой зрелищной борьбе. Вероятно, по числу моментов этот четвертьфинал уступал всем предыдущим. Кстати, на количество голов на турнире вполне себе и ВАР повлиял, потому что очень часто забитые мячи отменялись после просмотра повторов.

Только в этом матче дважды не повезло Уругваю. В конце игры, когда перуанцы уже подсели и просто отбивались, Кавани и Суаресу удавалось забить. Но ВАР оба раза голы отменял из-за офсайдов. Так что пришлось разыгрывать лотерею. И в ней выяснилось, что это не день Суареса. Он первым наносил удар и сразу задал плохой тон, не сумев переиграть вратаря. После этой осечки все остальные футболисты обеих команд свои попытки реализовали, так что перуанцы оказались успешнее – 5:4. Слезы Суареса от несправедливости после окончания матча – красноречивее любых слов:

«Мы проиграли по пенальти, это несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые мы не реализовали».

You hate to see players distraught in emotion after missing the crucial penalty to knock their own country out. But it makes it a lot easier when it’s a player that cheats & is an absolute disgrace on the pitch. That’s how football works. It will come back to hit you @LuisSuarez9 pic.twitter.com/j9pTOsppeN