Европейский финал. «Челси» выбил «Флуминенсе» из Клубного чемпионата мира

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09 июля 2025, 00:58

В финале сыграет с ПСЖ или «Реалом».

Сравнение с Лигой чемпионов

Одной из претензий к Клубным чемпионатам мира любых форматов было то, что все равно в них побеждают европейцы в подавляющем большинстве случаев. Это обычно были победители Лиги чемпионов. Чаще всего им противостояла какая-нибудь южноамериканская команда. В основном сопротивление оказывали бразильцы. Времена меняются, форматы тоже становятся кардинально иными, а расклады остаются прежними. В четверке сильнейших на КЧМ оказались три представителя Европы и один — Бразилии. Теперь остались только европейцы. А «Флуминенсе» может считать себя достойным борцом, который стал лучшим среди остального мира, плюс подзаработал несколько десятков миллионов долларов, что для бюджета бразильского клуба станет большим подспорьем. Он оказал достойное сопротивление.

Хотя тут надо сказать несколько слов о том, что у «Челси» изначально сложилась более простая сетка, чем у любого другого финалиста. Само по себе наличие в полуфинале «Флуминенсе» с одной стороны и встреча ПСЖ с «Реалом» с другой как бы намекают на эту разницу. Но если углубляться, то она еще более существенна.

В группе «Челси» противостояли «Лос-Анджелес», «Фламенго» и тунисский «Эсперанс». И тут лондонцы умудрились проиграть бразильскому клубу. Дальше в плей-офф им досталась «Бенфика», которую они дожали только в дополнительное время. В четвертьфинале справились с «Палмейрасом». И вот теперь — с «Флуминенсе». Это все не выглядит как путь воина-победителя в престижном турнире. Тому же «Флуминенсе» пришлось потяжелее. Например, он выбил «Интер», сделав одну из самых главных сенсаций всего турнира.

Теперь посмотрим на тех, кто двигался параллельным курсом. «Реал» в группе устроил легкую прогулку с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Зальцбургом», но в плей-офф пришлось разбираться с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией». Теперь еще и ПСЖ впереди. Сами парижане еще в группе столкнулись с «Атлетико», который благополучно разнесли, потом была осечка с «Ботафого» и уверенная победа над «Сиэтлом». Если в плей-офф «Интер Майами» можно было назвать соперником более чем по плечу, то в четвертьфинале пришлось устранять «Баварию». Словом, к финалу путь Клубного чемпионата мира для половины участников выглядел примерно так, как дорога к решающему поединку Лиги чемпионов.

Спорное решение

Теперь поговорим непосредственно о поединке между «Флуминенсе» и «Челси». Может показаться, что лондонцам победа далась достаточно просто. Действительно, у них было больше голевых моментов, они острее атаковали и выглядели просто более классной командой. Однако не все так однозначно. Одним из судьбоносных было решение судейской бригады в первом тайме. О нем даже хочется поговорить отдельно.

При розыгрыше штрафного «Флуминенсе» на левом фланге последовала подача в центр штрафной, и там мяч попал в руку Трево Чалобе. Главный судья Франсуа Летексье без колебаний показал на «точку», вызвав ликование бразильской части публики. Однако арбитры ВАР позвали главного посмотреть повтор. Так делают, когда у ассистентов есть позиция, что он допустил ошибку. Летексье подошел к монитору, посмотрел повтор и отменил свое решение. Конечно, бывали случаи, когда главные судьи оставались при своем мнении после такого похода, но почти всегда сам факт отправки к монитору означает смену решения.

Тут же чем чаще показывали повтор эпизода, тем больше приходила уверенность, что Летексье принял верное решение. Оправдывая его отмену, он сказал, что рука находилась в естественном положении. Но это попахивает пустым формализмом, поскольку ситуацию здесь нужно рассматривать в контексте полета мяча и движения Чалобы. А арбитры этого не сделали. Изначально Трево находился в движении с раскинутыми руками. Мяч после подачи пролетал бы под его рукой — между бедром и предплечьем. Защитник мог его так пропустить или попытаться двинуть корпусом так, чтобы задеть его бедром. Но он явно намеренно махнул рукой в сторону своего тела, тем самым прервав полет мяча. То есть получается, что безотносительно контекста Чалоба действительно смещал руку ближе к естественному положению — на пути к телу, но между рукой и этим телом как раз летел мяч. Таким образом, он как будто нарочно сыграл в мяч. И это действие выглядело вполне очевидным. Поэтому итоговое решение судей кажется весьма странным.

Дубль бывшего

К моменту с пенальти «Челси» уже вел со счетом 1:0. На 18-й минуте блестящим дальним обводящим ударом отличился Жоао Педро. Новичок лондонского клуба сразу заявил о себе громко. Изюминки добавил тот факт, что он выступал раньше за «Флуминенсе», поэтому праздновал этот свой дебютный гол за «синих» крайне сдержанно. Даже с извинениями будто.

Но помимо спорного эпизода с пенальти у «Флуминенсе» был момент, когда Марк Кукурелья вынес мяч уже с самой ленточки ворот. Словом, при некотором превосходстве «Челси» в первом тайме бразильцы не выглядели безнадежно и беззубо. А способность лондонцев придумывать себе проблемы на ровном месте обещала интригующий второй тайм.

Однако все вопросы в нем снял все тот же Жоао Педро. После удачного отбора в центре поля «Челси» на 56-й минуте развил контратаку четыре в два, которую техничным ударом с рикошетом от перекладины завершил новичок «синих». После такого «Флуминенсе» вряд ли мог оправиться, чувствовалась и большая усталость бразильцев на фоне лондонских коллег, и нехватка класса. Хотя некоторые подходы еще у «Флуминенсе» к воротам Роберта Санчеса случались. Даже с неплохими ударами. Однако в контрвыпадах «Челси» имел больше шансов забить третий. Даже Педро на хет-трик заходил, но подводила точность. Так что исход в целом можно назвать закономерным.