ВАР – не панацея, но жизненная необходимость. Об очередном судейском скандале в нашем футболе

Не успел стартовать очередной сезон РПЛ, как мы получили новый судейский скандал. На этот раз в центре внимания оказался арбитр Владимир Москалёв, обслуживавший встречу «Спартак» - «Сочи». Отработал этот поединок Москалёв, мягко говоря, неважно, что признали как судейское начальство, так и практически все высказавшиеся по этому поводу эксперты и просто известные персоны.
Москалёв принял как минимум два ошибочных решения, повлиявших на ход матча: на 21-й минуте не назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола в штрафной площади Николая Рассказова, и засчитал гол спартаковца Самюэля Жиго, забитый с очевидным нарушением правил. Кроме того, есть к арбитру вопросы и по поводу ряда жёлтых карточек, но это уже, что называется, до кучи. Ошибочность решений Москалёва была видна ещё по ходу репортажа, а после тщательного просмотра и анализа спорных эпизодов неправота судьи стала и вовсе бесспорной. В том числе для главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, по словам которого работа Москалёва была оценена как неудовлетворительная. Также Егоров сообщил, что Москалёв на время отстранён от обслуживания матчей РПЛ.
Тот же Егоров попросил «не танцевать на костях Москалёва», добавив, что на сборах тот выглядел хорошо, а от ошибок никто не застрахован. Собственно, никто на «костях» этого уже зарекомендовавшего себя в премьер-лиге рефери танцевать не собирается, и дело не конкретно в этом арбитре. А речь о том, что человеческий фактор, увы, зачастую приводит к фатальным ошибкам с непоправимыми последствиями. В этом смысле очень обидно за сочинцев, которые большую часть игры смотрелись лучше соперника и заслужили как минимум ничьей. К слову, тренер гостей Александр Точилин на тему судейства не сказал ровным счётом ничего, что характеризует его с самой лучшей стороны. В конце концов, причины неудач нужно искать в первую очередь в себе, а не во внешних кознях. Частично в неудачном для себя итоге встречи футболисты «Сочи» виноваты сами: в концовке они слишком прижались к своим воротам, отказавшись от модели игры, приносившей им успех до того. И за это последовала расплата. Правда, не без помощи судьи. И здесь мы возвращаемся к теме внедрения в нашем футболе системы ВАР.
Я, откровенно говоря, не являюсь адептом этой системы, и в этом плане я скорее солидарен с президентом «Урала» Григорием Ивановым, который говорит о том, что судейские ошибки – неотъемлемая часть футбола, и полностью их нивелировать не нужно. Есть, правда, на этот счёт и иные мнения. Сторонники ВАР в первую очередь упирают на то, что судейские ошибки иногда очень серьёзно влияют на ход и результат матчей, и по возможности их лучше минимизировать. Здравое зерно в этих рассуждениях также есть. Вообще, футбол – очень консервативная игра, и какие-то глобальные новации в ней приживаются с трудом. Но в любом случае очевидно, что проблема есть, и её нужно решать. Какие здесь есть альтернативы? Как по мне, вариантов тут два: либо исправлять судейские ошибки по ходу матчей с помощью ВАР, либо это делать постфактум. В последнее время довольно широкое распространение получила практика отмены неправильно предъявленных жёлтых и красных карточек по результатом их рассмотрения на контрольно-дисциплинарном комитете. В случае, если устанавливается, что та или иная карточка предъявлена неправомерно, то следует её отмена, вместе с её последствиями в виде дисквалификаций. Возможно, эту практику можно использовать применительно к неправильно засчитанным голам. Идея, понятно, спорная, но здесь, на мой взгляд, есть пища для размышлений.
Так или иначе, у любой идеи всегда будут сторонники и противники, но какой-то консенсус искать необходимо. В первую очередь – в интересах клубов и их болельщиков. Ног удастся ли это сделать – пока большой вопрос.