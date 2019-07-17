ВАР – не панацея, но жизненная необходимость. Об очередном судейском скандале в нашем футболе

сегодня, 16:19

Не успел стартовать очередной сезон РПЛ , как мы получили новый судейский скандал. На этот раз в центре внимания оказался арбитр Владимир Москалёв, обслуживавший встречу «Спартак» - «Сочи». Отработал этот поединок Москалёв, мягко говоря, неважно, что признали как судейское начальство, так и практически все высказавшиеся по этому поводу эксперты и просто известные персоны.

Москалёв принял как минимум два ошибочных решения, повлиявших на ход матча: на 21-й минуте не назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола в штрафной площади Николая Рассказова, и засчитал гол спартаковца Самюэля Жиго, забитый с очевидным нарушением правил. Кроме того, есть к арбитру вопросы и по поводу ряда жёлтых карточек, но это уже, что называется, до кучи. Ошибочность решений Москалёва была видна ещё по ходу репортажа, а после тщательного просмотра и анализа спорных эпизодов неправота судьи стала и вовсе бесспорной. В том числе для главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, по словам которого работа Москалёва была оценена как неудовлетворительная. Также Егоров сообщил, что Москалёв на время отстранён от обслуживания матчей РПЛ .

Тот же Егоров попросил «не танцевать на костях Москалёва», добавив, что на сборах тот выглядел хорошо, а от ошибок никто не застрахован. Собственно, никто на «костях» этого уже зарекомендовавшего себя в премьер-лиге рефери танцевать не собирается, и дело не конкретно в этом арбитре. А речь о том, что человеческий фактор, увы, зачастую приводит к фатальным ошибкам с непоправимыми последствиями. В этом смысле очень обидно за сочинцев, которые большую часть игры смотрелись лучше соперника и заслужили как минимум ничьей. К слову, тренер гостей Александр Точилин на тему судейства не сказал ровным счётом ничего, что характеризует его с самой лучшей стороны. В конце концов, причины неудач нужно искать в первую очередь в себе, а не во внешних кознях. Частично в неудачном для себя итоге встречи футболисты «Сочи» виноваты сами: в концовке они слишком прижались к своим воротам, отказавшись от модели игры, приносившей им успех до того. И за это последовала расплата. Правда, не без помощи судьи. И здесь мы возвращаемся к теме внедрения в нашем футболе системы ВАР.

Я, откровенно говоря, не являюсь адептом этой системы, и в этом плане я скорее солидарен с президентом «Урала» Григорием Ивановым, который говорит о том, что судейские ошибки – неотъемлемая часть футбола, и полностью их нивелировать не нужно. Есть, правда, на этот счёт и иные мнения. Сторонники ВАР в первую очередь упирают на то, что судейские ошибки иногда очень серьёзно влияют на ход и результат матчей, и по возможности их лучше минимизировать. Здравое зерно в этих рассуждениях также есть. Вообще, футбол – очень консервативная игра, и какие-то глобальные новации в ней приживаются с трудом. Но в любом случае очевидно, что проблема есть, и её нужно решать. Какие здесь есть альтернативы? Как по мне, вариантов тут два: либо исправлять судейские ошибки по ходу матчей с помощью ВАР, либо это делать постфактум. В последнее время довольно широкое распространение получила практика отмены неправильно предъявленных жёлтых и красных карточек по результатом их рассмотрения на контрольно-дисциплинарном комитете. В случае, если устанавливается, что та или иная карточка предъявлена неправомерно, то следует её отмена, вместе с её последствиями в виде дисквалификаций. Возможно, эту практику можно использовать применительно к неправильно засчитанным голам. Идея, понятно, спорная, но здесь, на мой взгляд, есть пища для размышлений.

Так или иначе, у любой идеи всегда будут сторонники и противники, но какой-то консенсус искать необходимо. В первую очередь – в интересах клубов и их болельщиков. Ног удастся ли это сделать – пока большой вопрос.