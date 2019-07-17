Серебряный финиш «Торпедо»

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«Соккер.ру» рассказывает, как золотой матч впервые определил чемпиона СССР .

Футбольный супермен

17 июля исполнилось бы 80 лет выдающемуся советскому футболисту Валерию Воронину. Ярчайшая личность, как на поле, так и вне его. Один из сильнейших полузащитников в истории нашего футбола, универсал, способный выполнять красиво даже «черновую» работу. Валерия Ивановича включали в символические сборные мира и Европы, о нём мечтали многие зарубежные клубы. Но Воронин выступал только за две команды – московское «Торпедо» и сборную СССР .

Его считали самым красивым футболистом своего времени. Режиссёр Марлен Хуциев приглашал Валерия на главную роль в фильме «Июльский дождь» и был огорчён отказом футболиста. С ним дружили многие известные люди страны. Во многом благодаря Воронину еженедельник «Футбол» стал определять лучшего игрока года. Первым лауреатом стал Валерий Иванович. И вторым тоже он.

Судьба великого футболиста сложилась трагически. В 1968 году Воронин попал в страшную автокатастрофу. Он смог вернуться в футбол, но ненадолго. Кроме того, авария изуродовала его лицо. В послефутбольной жизни Валерий Иванович себя не нашёл и проиграл борьбу зелёному змию. В 1984 он трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.

Этот материал посвящён одному из лучших сезонов в биографии Валерия Воронина, а именно 1964 году. Именно тогда Валерий Иванович был признан лучшим футболистом СССР . «Торпедо» же заняло второе место, уступив чемпионский титул тбилисскому «Динамо» только в дополнительном «золотом» матче.

Вы уже читали, как в 1960 году «Торпедо» под руководством Виктора Маслова сделало дубль – выиграло чемпионат СССР и Кубок страны. Год спустя «автозаводцы» сделали по шагу назад – второе место и выход в финал Кубка. Руководство решило расстаться с Виктором Александровичем, о чём вскоре пожалело.

В 1962 году торпедовцы под руководством Георгия Жаркова финишировали седьмыми. В 1963, когда командой руководили два тренера – в начале Юрий Золотов, а затем Николай Морозов, результат оказался ещё более плачевным – десятое место. Команда растеряла многих ведущих игроков – ушли Слава Метревели, Геннадий Гусаров, Николай Маношин, Александр Медакин, Анатолий Глухотко, Леонид Островский.

Пока без Стрельцова

В 1964 году на должность начальника команды был приглашён Виктор Марьенко, недавно выведший в класс ярославский «Шинник». Вскоре Виктор Семёнович занял и пост старшего тренера. Марьенко был не чужим для «Торпедо» человеком. В начале 50-х защитник сталинского «Шахтёра» перебрался в Москву и отыграл за автозаводцев шесть лет. Доигрывал Виктор Марьенко в Харькове, а тренерскую деятельность начал в Ярославле. И вскоре добился самого большого на тот момент успеха в истории «Шинника».

Состав автозаводцев тоже претерпел большие изменения по сравнению с временами Виктора Маслова. Только в 1964 году ряды пополнили вратарь Эдуард Шаповаленко, защитники Владимир Сараев, Александр Мушковец, полузащитник Вячеслав Марушко, нападающие Владимир Щербаков и Вячеслав Соловьёв, в зимнее время выступавший за сборную СССР по хоккею с мячом.

Как же выглядело «Торпедо» в 1964? В воротах обжился Анзор Кавазашвили, пришедший ещё в 1961 году во многом благодаря Славе Метревели. Второй вратарь - Эдуард Шаповаленко, вернувшийся в заводскую команду после службы в ЦСКА . Правый защитник - бывший спартаковец Вячеслав Андреюк. Владимир Сараев обосновался на левом фланге. В центре обороны Виктор Шустиков и Владимир Мещеряков. Запасные - Александр Мушковец, Валентин Филякин, Станислав Кузнецов и Олег Шишенин. В центре поля Валерий Воронин и Вячеслав Марушко, в резерве Анатолий Конов. И линия нападения, в которой были собраны Олег Сергеев, Борис Батанов, капитан команды Валентин Иванов, Вячеслав Соловьёв или Владимир Щербаков. Могли усилить игру Владимир Сидоров и Михаил Посуэло.

И ещё об одном футболисте, который так и не сыграл в том сезоне. Вы, наверное, догадались, что речь идёт об Эдуарде Стрельцове, вышедшем на свободу осенью 1963 года. Эдуард Анатольевич мечтал вернуться на поле. Его поддерживал и курировавший команду парторг ЗИЛа Аркадий Иванович Вольский. Но их желания было ещё мало. Ещё год длилось отлучение Стрельцова от большого футбола. И только в конце 1964 года, когда в стране сменился лидер, выдающийся футболист получил разрешение играть.

В Ташкенте начали

Выходя на поле ташкентского стадиона «Пахтакор» против «Шахтёра», торпедовцы ещё не знали, что завершать длинный сезон им придётся тоже в столице Советского Узбекистана. Первая встреча, в роли хозяев которой выступили горняки, завершилась нулевой ничьёй. На игре москвичей сказалось отсутствие Валентина Иванова. Но потом автозаводцы выиграли четыре выездных матча, а среди обыгранных оказались ростовский СКА и киевское «Динамо». Обозначились три лидера - тбилисское «Динамо», московские «Торпедо» и «Спартак». Но потом подопечные Виктора Марьенко споткнулись в Баку - 1:3. Потом ничья с «Волгой», - будущий торпедовец Владимир Бреднев лишил москвичей победы.

80 тысяч пришли в «Лужники», чтобы посмотреть на противостояние ЦСКА и «Торпедо». Автозаводцы, в рядах которых солировали Воронин и Иванов, смотрелись предпочтительней. Но ошибки Сараева свели всё преимущество на нет. Армейцы добились победы 2:1. Но тбилисцы, «Спартак» и примкнувшие к ним киевляне тоже несли потери. Ничего страшного для команды ЗИЛа не произошло.

Торпедовцы ожили в Минске. Всё началось после того, как Кавазашвили отбил пенальти в исполнении Эдуарда Малофеева. Олег Сергеев по прозвищу Мустафа (за внешнее сходство с героем фильма «Путёвка в жизнь») забил первый мяч, потом положил парочку Вячеслав Соловьёв. Многое могла решить встреча с тбилисцами в «Лужниках». Борис Батанов забил уже на седьмой минуте, но Владимир Баркая восстановил равновесие. Далее к успеху были ближе гости, но Кавазашвили не позволил землякам увезти два очка. Ничья 1:1. А в лидеры выскочил «Шахтёр».

Крупные победы в гостях над «Шинником» (4:1) и «Крыльями Советов» (4:0), неожиданная домашняя ничья с кутаисскими одноклубниками, разгром «Зенита» 4:0. С чемпионом - московским «Динамо» разошлись мирно 0:0. А потом «Торпедо» провело едва ли не свой лучший матч в сезоне - со «Спартаком».

Ещё до перерыва в воротах Владимира Маслаченко влетело три мяча после ударов Батанова, Сергеева и Иванова. В раздевалке разругались старший тренер «красно-белых» Никита Симонян и капитан Игорь Нетто. Игорь Александрович не вышел на второй тайм и больше за «Спартак» не играл. Соловьёв и Щербаков забили ещё два мяча, и «Спартак» потерпел одно из самых крупных поражений в чемпионатах страны. Так автозаводцы вышли в лидеры, а «Спартак» скис и больше не претендовал на золото. Круг претендентов сузился до двух претендентов. Второй - тбилисское «Динамо», которым руководил сам Гавриил Качалин. Москвичи были впереди и по набранным очкам, и по потерянным.

Но вот столичное «Динамо» благодаря феноменальной игре Льва Яшина нанесла лидеру поражение 2:1. И преимущество было не столь выраженным. Всего +2 от Тбилиси и набравшего ход ЦСКА . Потом кутаисское «Торпедо» подложило свинью, выиграв 1:0. Всего одно очко перевеса. Тбилисцы тоже притормозили.

И тут оба претендента помчались во всю прыть. Победа за победой. Вот так, выиграв по шесть встреч, соперники пришли к очной встрече на стадионе в столице Советской Грузии. «Торпедо» опережало «Динамо» на три очка по набранным очкам и на очко по потерянным.

Динамовцев устраивала только победа, и они с первых минут пошли вперёд. Михаил Месхи измучил Андреюка, прежде забил первый мяч на 35 минуте. Крайний нападающий тбилисцев пробил Кавазашвили с острого угла. Теперь уже «Торпедо» пошло крупными силами в атаку. Но у нападающих получалось не всё. Самым опасным был Валерий Воронин, который после перерыва сравнял счёт. Но равновесие держалось недолго - девять минут. Слава Метревели не пожалел бывший одноклубников. А потом капитан тбилисцев Шота Яманидзе снял все вопросы - 3:1.

Но в двух следующих играх - с «Кайратом» в заснеженной Алма-Ате и с земляками торпедовцами «Динамо» не досчиталось двух очков. Московское «Торпедо» могло вырваться вперёд, обыграй киевлян в «Лужниках». Но всё пошло как-то не так. Динамовцы из столицы Украины вышли вперёд после гола Андрея Бибы. Владимир Щербаков довольно быстро сравнял счёт. Во втором тайме Валентин Иванов не реализовал 11-метровый - проиграл дуэль Виктору Банникову. В итоге ничья, которая не позволила автозаводцам финишировать на чистом первом месте. Двоевластия могло не быть. Заключительная игра с «Кайратом» складывалась очень непросто. Лишь в конце встречи Воронин забил такой нужный гол - 1:0.

В Ташкенте и закончили

46 очков у «Торпедо». И столько же у «Динамо». Впервые в истории чемпионатов СССР победитель должен был определить дополнительный матч, место проведения которого был избран Ташкент. Перед золотым матчем автозаводцы провели сбор в Италии, а Воронин сыграл за сборную Европы.

У «Торпедо» под вопросом выход на поле травмированных Валентина Иванова и Бориса Батанова. Странная история с Кавазашвили. Виктор Марьенко остался недоволен игрой Анзора в Тбилиси, и торпедовцы заканчивали чемпионат с Эдуардом Шаповаленко. Кроме того, до тренера москвичей дошли слухи, будто тбилисцы намерены «договориться» с земляком. Ничего подобного быть не могло. Но Марьенко поверил и поставил Шаповаленко. Анзор Амберкович позже вспоминал эту историю:

Пришлось в Ташкенте за первое место переигровку устраивать. Жили на базе «Пахтакора» за высоченным забором, и я заранее знал: сейчас ко мне грузины толпами пойдут. Уговаривать, чтоб игру отдал. Пришли. За забор не выхожу, чтоб не подумали, что вступил в переговоры. Знаменитые «цеховики» три машины мне в подарок предлагали: «Анзорчик, только пропусти! Когда еще Тбилиси чемпионом станет?» Иду к Марьенко, к тренеру, и Вольскому. Говорю: сами решайте, ставить меня или нет, но только если пропущу, все пальцем на Кавазашвили покажут - игру отдал.

Первый тайм 0:0. На 56 минуте Владимир Щербаков оставил не у дел тбилисскую оборону и не оставил шанса Серго Котрикадзе. Но этот гол завёл тбилисцев. К тому же захромал Валентин Иванов, и Марьенко заменил капитана. А без Валентина Козьмича игра торпедовцев как-то погасла. На 73 минуте Илья Датунашвили подал угловой. Шаповаленко ошибся на приёме и пропустил мяч - 1:1. Этот счёт продержался до конца основного времени. В дополнительные 30 минут на поле господствовали динамовцы.

На 92 минуте Месхи вывел на удар Датунашвили - 2:1. Ошибся Андреюк, нерасчётливо отбросивший мяч вратарю, - Месхи был тут как тут - 3:1. А потом Слава Метревели поставил золотую точку в чемпионате, реализовав пенальти - 4:1. Тбилисское «Динамо» в первый раз в истории выиграло чемпионат СССР . У «Торпедо» серебряные медали. И можно только было гадать, чтобы было, если б Марьенко доверил ворота Кавазашвили и оставил на поле Иванова.

Но приз лучшего футболиста страны достался Валерию Воронину. Валерий Иванович вошёл в историю, как первый лауреат еженедельника «Футбол». На втором месте Валентин Иванов, а третье досталось Славе Метревели, которого торпедовцы преждевременно списали.