Шестая высота ЦСКА

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как армейцы в двух золотых матчах взяли верх над земляками-динамовцами.

Послевоенный советский футбол - это в первую очередь противостояние ЦДКА и московского «Динамо». За короткий промежуток - с 1945 по 1951 год «команда лейтенантов» пять раз выигрывала первенство страны. Но после неудачи сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, армейцы попали под раздачу, ведь это был базовый коллектив главной команды страны. ЦДКА был расформирован.

Из «команды лейтенантов»

Через год, уже после смерти Иосифа Сталина, армейский клуб был возрождён. Но выйти на прежний уровень ЦДКА - ЦСК МО - ЦСКА никак не удавалось. Пять бронзовых медалей и один Кубок СССР . Для кого-то это успех, но не для некогда сильнейшей команды страны. В большинстве других игровых видов спорта ЦСКА был лидером, а относительные неудачи футболистов на фоне хоккейной или баскетбольной команды ещё сильнее задевали самолюбие и болельщиков, и министерства обороны. Которым с 1967 года руководил Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко, большой любитель спорта.

На должность старшего тренера был приглашён знаменитый Всеволод Бобров. В 1968 году армейцы поднялись с девятого места на четвёртое. Неплохо начал ЦСКА чемпионат 1969 года. Но спад на финише отбросил команду на шестое место. Бобров подал в отставку и ушёл в хоккей с шайбой. Новым тренером был назначен Валентин Николаев.

Как и Всеволод Михайлович, Валентин Александрович входил в великую «команду лейтенантов». В середине 60-х он уже тренировал родную команду, дважды выигрывал с ней бронзовые награды, но был отправлен в Хабаровск. Что было несправедливо. В конце 1969 года Николаев вернулся в ЦСКА . Валентин Александрович высоко оценил работу предшественника. Но при этом решил реорганизовать игру команды.



В межсезонье завершил карьеру Владимир Пономарёв, подумывал об уходе другой защитник - ветеран Дмитрий Багрич. Вернулся в «Динамо» Юрий Вшивцев. Не вписался в команду нападающий Берадор Абдураимов. Имена новичков - защитника Валерия Войтенко, полузащитников Александра Кузнецова и Николая Долгова мало о чём говорили. Не забудем, что в 1970 году проводился чемпионат мира. Пауза в союзном первенстве не была предусмотрена, поэтому ЦСКА пришлось бы проводить несколько встреч без игроков сборной - а это вратарь Леонид Шмуц и три защитника - Альберт Шестернёв, Владимир Капличный и Валентин Афонин.

Теперь пора представить ЦСКА . Армейцы располагали сразу двумя вратарями сборной СССР . Это опытный Юрий Пшеничников и молодой Леонид Шмуц. К ним добавился Владимир Астаповский, ранее проходивший службу в армейском коллективе Черноморского флота. Когда футболистам приходилось надевать военное обмундирование, то Астаповский выделялся своей морской формой. На правом фланге обороны действовал Юрий Истомин, слева - Валентин Афонин. Которого во время отсутствия подменял Валерий Войтенко. В центре обороны действовал едва ли не лучший защитник нашего футбола, капитан сборной страны Альберт Шестернёв. В паре с ним играл Владимир Капличный. Во время мирового первенства Шестернёва с Капличным успешно заменили Марьян Плахетко и Анатолий Самсонов. Дмитрий Багрич, отыгравший за команду 12 лет, появился на поле лишь однажды.

Правый полузащитник - Валентин Уткин, левый - Анатолий Масляев. В центре - Владимир Поликарпов и Владимир Федотов, понимавшие друг друга с полуслова. Большую часть своей карьеры сын Григория Ивановича Федотова провёл в нападении. Но Валентин Николаев перевёл Федотова в среднюю линию, а Владимир Григорьевич раскрылся с новой стороны - как организатор и дирижёр атак. В резерве - Николай Долгов и Александр Кузнецов. Основная пара нападающих - Борис Копейкин и Владимир Дударенко. Берадор Абдураимов по ходу сезона вернулся в «Пахтакор». В запасе - Владимир Старков, Владимир Жигунов, Борис Поташев и Георгий Ярцев, который прославился как спартаковец.

Двое на финише

ЦСКА прекрасно стартовал - три победы (две в гостях) над «Шахтёром», «Пахтакором» и «Зенитом» с общим счётом 9:0. Затем ничья в Ростове, проигрыш в Киеве. Затем новые успехи - выигрыши у «Черноморца» и «Зари». Не пропал ЦСКА без сборников - в четырёх встречах две победы, ничья и проигрыш. Уже после возвращения Шестернёва, Капличного и Афонина подопечные Николаева выиграли в Баку, что всегда было очень непросто. В этой встрече получил травму и выбыл на продолжительный срок Пшеничников. Зато получил возможность проявить себя Астаповский.

Обозначилась главная интрига сезона. Как и в конце сороковых годов борьбу за чемпионство повели столичные армейцы и динамовцы, которые тоже довольно долго - семь лет не знали чемпионства. Первый круг за «бело-голубыми». ЦСКА отстал на три очка и шёл четвёртым. Первый матч за «Динамо». Гол Владимира Ларина принёс им победу с результатом 1:0.

Во втором круге борьба за золото обострилась. Не собирался сдавать чемпионские полномочия «Спартак», взявший реванш у армейцев. К концу августа «красно-белые» вырвались вперёд. «Динамо» отставало на очко, ЦСКА - на три. Но армейцы сумели обыграть динамовцев 1:0. Владимир Федотов забил единственный мяч за 11 минут до конца. Эта встреча стала последней официальной в карьере великого Льва Яшина.

Осенью «Спартак» выдохся и стал отставать. Валентин Николаев же возглавил сборную СССР , куда пригласил сразу семерых армейцев. Поэтому встречи с участием ЦСКА были перенесены. В таблице возникла некая неразбериха. Пришлось считать не только набранные, но и потерянные очки.

К началу ноября «Динамо» уже закончило чемпионат на первом месте, а у армейцев оставалась отложенная встреча с «Нефтчи». Сыграй ЦСКА вничью, и динамовцы бы в 11-й раз стали чемпионами. Но дубль Бориса Копейкина принёс армейцам победу 2:0. Обе команды набрали по 45 очков и, согласно регламенту, был назначен дополнительный матч за первое место. Сам Копейкин был удалён за стычку с защитником Рафиком Кулиевым, а лучший бомбардир столичного клуба не мог выйти на поле в Ташкенте. Но потом дисквалификация Копейкина была отменена.

Золотая кочка

Первый матч в Ташкенте прошёл 5 декабря. Обе команды действовали предельно осторожно, а нулевая ничья стала закономерным исходом. Чемпион не был выявлен. Пришлось играть второй «золотой матч». Причём на следующий день.

Вторая встреча получилась напротив результативной. Сразу семь голов. На 11-й минуте защитник ЦСКА Юрий Истомин пробил издалека. Молодой вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй не удержал мяч, а первым на отскоке был Владимир Дударенко. На 16-й минуте Дударенко забил второй мяч. Но перед этим армейский нападающий подыграл себе рукой, гол засчитан не был. А на 22-й минуте динамовец Евгений Жуков дальним ударом застал врасплох Юрия Пшеничникова. Прошло две минуты и «бело-голубые» вырвались вперёд после гола Геннадия Еврюжихина. Ещё четыре минуты и счёт вырос до 3:1 после гола Валерия Маслова. Всё! «Динамо» - чемпион? Но армейцы были иного мнения.

Валентин Николаев сделал две замены. Вместо Валентина Уткина и Николая Долгова на поле вышли Александр Кузнецов и Владимир Старков. Но перелома в игре пока не было. Время таяло. Но когда до финального свистка оставалось 19 минут, Истомин прошёл по правому флангу и отбросил мяч Федотову. Удар Владимира Григорьевича с линии штрафной был точен. Закрытый игроками Пильгуй слишком поздно среагировал – 2:3. На 75-й минуте капитан «Динамо» Виктор Аничкин уронил в своей штрафной Федотова. Армейцы долго решали, кому бить пенальти. Наконец отправили к точке Владимира Поликарпова. Перешедший не так давно из СКА в «Динамо» Юрий Антоневич проконсультировал Пильгуя куда будет бить армеец. Но Поликарпов пробил вопреки предположениям динамовцев – 3:3.

А на 84-й минуте Владимир Федотов пробил в дальний от себя угол. Удар у полузащитника ЦСКА не получился сильным. Но мяч на пути задел кочку и миновал руки Пильгуя – 4:3. Говорят, после игры преемник Яшина искал на ташкентском поле ту кочку, злосчастную для «Динамо» и золотую для ЦСКА .



