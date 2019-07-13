Лебединая песня команды Константина Бескова

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Про то, как «Спартак» стал чемпионом СССР после семилетней паузы - в новом рассказе «Соккер.ру».

Вернувшись в конце 1977 года в высшую лигу, московский «Спартак» через два года выиграл свой десятый чемпионский титул. А потом - как отрезало. Команда Константина Бескова неизменно попадала в призёры - пять комплектов серебряных наград и два бронзовых, показывала красивый футбол, завоёвывала любовь большого количества болельщиков. На восьмидесятые пришёлся расцвет Фёдора Черенкова, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова и многих других спартаковцев.

Семь лет мимо золота

Но золото доставалось другим - киевскому «Динамо» и его минскому одноклубнику, «Днепру», «Зениту», снова киевлянам. Кубок страны тоже не покорялся «красно-белым». Спартаковцы лишь раз добрались до финала - в 1981 году, и там проиграли СКА . В еврокубках москвичи одержали немало ярких побед. Но дальше 1/4 финала - Кубка чемпионов в 1981 году и Кубка УЕФА в 1984-м не проходили. А тбилисское «Динамо» в 1981-м и киевское в 1986-м привозили в Союз Кубок кубков. Поэтому у огромной армии спартаковских болельщиков оставалась неудовлетворённость. Каждый год их любимая команда отправлялась в поход за золотом, и всякий раз оставалась около высшей ступеньки пьедестала.

Не устраивало такое положение дел и Константина Бескова. Константин Иванович был уже не молод - 66 лет. Но в его славной тренерской биографии была лишь одна победа в чемпионате - со «Спартаком» в 1979 году. Бесков тасовал состав. В 1986-м он отцепил от команды ещё не совсем старых Юрия Гаврилова, Сергея Шавло, Евгения Сидорова, Владимира Сочнова. Но большие перемены обернулись отступлением со второго места на третье. «Соккер.ру» посвятил сезону-86 два материала.

Зимой 1986-87 самолюбие взыграло у всех. Лозунг «сейчас или никогда» никто не озвучивал. Но было ясно - «Спартак» сделает всё, что в его силах, чтобы выиграть звание чемпиона. И началась активная подготовка. Из вылетевшего «Черноморца» взяли полузащитника Виктора Пасулько. Футболиста с неоднозначной репутацией. Виктору посвящались разгромные статьи в центральной прессе, что могло стать волчьим билетом. Но Бесков пригласил черноволосого русина. Средняя линия москвичей нуждалась в хитром, изобретательной футболисте. Из Воронежа приехал нападающий Валерий Шмаров. Молодой - в феврале 1987 года ему исполнилось 22 года, но он уже был известным игроком. Валерий хорошо проявил себя и в родном «Факеле», и в ЦСКА , будучи игроком которого он стал самым метким в первой лиге. Из «Днепра» пришли полузащитник Бабкен Меликян и нападающий Виктор Колядко, более известные как футболисты «Арарата» и ЦСКА . Нальчикский «Спартак» делегировал в состав московских одноклубников вратаря Заура Хапова. В Липецке присмотрели нападающего Артура Шамрина. Ещё несколько новичков появились в команде по ходу сезона.

Потерь было немного. И самой большой стал уход в московское «Динамо» защитника сборной СССР Геннадия Морозова. Ренат Атаулин отправился в «Локомотив» к Юрию Гаврилову и Валерию Гладилину. Станиславу Черчесову надоело быть дублёром Рината Дасаева, поэтому будущий тренер сборной России проходил предсезонку в тбилисском «Динамо».

«Спартак» мощно провёл традиционный турнир одноклубников, носивший имя Александра Старостина. Только в заключительной игре с немецким «Карл Цейссом» произошёл сбой - пришлось довольствоваться ничьёй 1:1. После той встречи в «Олимпийском» Константин Иванович встретился с болельщиками терпеливо выслушивал вопросы и претензии. Что касается новичков, то лучше всех вписались в игру Колядко с Меликяном. Пасулько и Шмаров порою не понимали новых партнёров. Но со временем всё изменилось.

Аргентинский пролог

В рамках предсезонной подготовки «Спартак» отправился в Аргентину, где принял участие в Кубке Мар-дель-Плата с двумя самыми именитыми клубами южноамериканской страны. С «Ривер Плейтом», на тот момент обладателем Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, москвичи сыграли вничью 1:1. Спартаковцы вели в счёте после удара Шмарова, но в конце встречи упустили победу. С «Бокой Хуниорс» тоже была зафиксирована ничья, на этот раз 2:2. Голы на счету Шмарова и Меликяна.

Как же выглядел «Спартак» накануне старта в чемпионате-87. В воротах - капитан команды и голкипер сборной СССР Ринат Дасаев. Вернулся из Тбилиси и снова присел на лавочку Станислав Черчесов. Заур Хапов стал третьим стражем ворот. Линия обороны - Альмир Каюмов, Борис Кузнецов, Александр Бубнов. При игре в три защитника большая нагрузка ложилась на плечи крайних полузащитников - Бабкена Меликяна и Алексея Ерёменко. Но от подобной расстановки Бесков довольно быстро отказался. Во-первых, получил травму Борис Кузнецов. Меликян с Ерёменко не доиграли до конца первого круга. Поэтому в центр обороны отошёл Вагиз Хидиятуллин, переквалифицировался в защитника Юрий Суслопаров, ближе к маю появился в команде опытный Александр Бокий. Во втором круге из Смоленска прибыл левый защитник Юрий Суров. В опорной зоне начинал Хидиятуллин. Затем Вагиз больше времени уделял обороне. Выздоровел и занял место в центре поля Евгений Кузнецов. За творчество отвечали Фёдор Черенков и Виктор Пасулько. Летом влился в основу 19-летний Александр Мостовой. Сергей Новиков, Андрей Митин и ставший полузащитником Владимир Капустин появлялись на поле нечасто. Основную пару нападающих составили Сергей Родионов и Валерий Шмаров. В запасе - Олег Кужлев и Михаил Русяев. Виктор Колядко не нашёл себя в новой команде. Зато был принят в спартаковские ряды Михаил Месхи (младший), покинувший тбилисское «Динамо». Андрей Рудаков потерял игровую практику и заканчивал сезон в «Торпедо».

«Спартак» начинал сезон матчами в Грузии. С тбилисским «Динамо» разобрались играючи - 3:1 - дубль Черенкова и гол Ерёменко. Затем голы Пасулько и Родионова принесли победу над «Гурией». «Красно-белые» обозначили свои претензии на чемпионство, а домашними победами над «Нетфчи» 4:1 и «Араратом» 2:0 подкрепили их. В игре с бакинцами два 11-метровых не использовал Черенков. Фёдор не смог переиграть вратаря Александра Жидкова. Месхи дебютировал в игре с ереванцами и отличился в первой встрече. После четырёх туров 8 очков из 8 возможных.

Первая потеря пришлась на игру в Донецке - 0:0. Но «Днепр» был обыгран на «Метеоре» - 2:1. Дубль сотворил Валерий Шмаров. Вернувшийся в высшую лигу ЦСКА дал бой соседям. Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев ответил на гол Черенкова красивым ударом по воротам родной команды. Но во второй половине игры Родионов и Пасулько дожали армейцев - 3:1. 13 очков из 14 возможных. Чемпионский график.

А вот наступил некий спад. С московским «Динамо» пришлось довольствоваться ничьёй 1:1. Морозов, редко забивавший в «Спартаке», нанёс точный удар по воротам Рината Дасаева. Пасулько в долгу не остался. Через полторы минуты Виктор восстановил равенство, но не более того. Игра с киевлянами в «Лужниках» получилась закрытой и скучной. Месхи промахнулся с линии вратарской, а больше и вспомнить нечего - 0:0. Затем 0:0 в Харькове. Не удалось обыграть дома «Торпедо», новичок автозаводцев Олег Ширинбеков вынудил спартаковцев в пятый раз сыграть вничью. А лимит 10 мирных исходов оставался в силе. И лидерство «Спартака» уже не выглядело таким подавляющим. Поэтому спартаковские болельщики так радовались выигрышу у «Кайрата», который стал возможен благодаря дублю Фёдора Черенкова.

Домашняя игра с «Зенитом» не сулила беды. Ленинградцы выглядели не лучшим образом в тот год. Черенков уже на 11-й минуте поразил ворота Михаила Бирюкова. Но продолжения не последовало. Напротив Игорь Данилов до перерыва восстановил равенство, а после перерыва Дасаеву пришлось вытащить мячи из ворот после ударов однофамильцев Кузнецовых - ленинградца Сергея и своего защитника Бориса. Первое поражение со счётом 1:3.

«Спартак» завершал первый круг тяжёлым выездом: Минск - Вильнюс. Нулевая ничья с «Динамо» стала шестой по счёту. С «Жальгирисом» не смог сыграть Ринат Дасаев. Давно не игравший за основу Станислав Черчесов провёл едва ли худший матч в биографии. Много ошибался и пропустил немало - итог 2:5. Первый круг спартаковцы выиграли, но преимущество над «Торпедо» составило очко, а над «Днепром» и «Шахтёром» - два.

ЦСКА во втором круге был не столь напорист и ничем не смог возразить на голы Шмарова и Черенкова. В блестящем стиле был бит «Шахтёр» - 3:0. Начало разгрому положил юный Мостовой, а потом дело продолжили Хидиятуллин и Родионов. Встреча с «Днепром» должна была стать центральной во втором круге. А получилась самой скандальной.

Первый тайм за «Днепром». И не только из-за гола Олега Протасова. Гости смотрелись интереснее. Во второй половине «Спартак» прибавил. На 52-й минуте мяч после удара Хидиятуллина запрыгал по линии ворот днепропетровцев, но не пересёк её. Но омский судья Владимир Кузнецов засчитал гол, которого не было. Дальше - больше. Кузнецов назначил в ворота Сергея Краковского, мягко говоря, не самый очевидный пенальти. Черенков был точен. Но сотый гол в карьере не принёс Фёдору Фёдоровичу удовлетворения. Затем сцепились Вагиз Хидиятуллин и Вадим Тищенко. Судья показал жёлтую карточку спартаковцу и красную полузащитнику «Днепра». Гости отыгрались в меньшинстве после гола Антона Шохи - 2:2. «Спартак» упустил шанс оторваться и в седьмой раз сыграл вничью. К тому же на команду обрушился поток критики. Николай Петрович Старостин предложил переиграть встречу, но в украинских СМИ требовали технического поражения для москвичей. Но результат был оставлен в силе.

Чемпионская гонка обострилась. «Спартак» упустил победу над земляками-динамовцами и опережал «Днепр» на три очка. Но не забудем про ничьи, которых у «красно-белых» было уже 8. У подопечных Евгения Кучеревского - 5. А впереди было ещё 11 туров. У минчан выиграли 2:1, а потом две ничьи - с «Зенитом» и «Кайратом». Отрыв от «Днепра» сократился до одного очка, да ещё и лимит ничьих был исчерпан.

Город Киев и махач крутой

Но осень «Спартак» провёл вдохновенно. Сначала был взят реванш у «Жальгириса» - 3:0. Бесков дал Черчесову возможность реабилитироваться за провал в Вильнюсе. Родионов и Бубнов помогли обыграть «Металлист». А потом последовал выезд в Киев.

«Мы запомним суровую осень, город Киев и махач крутой», - эти слова песни спартаковских фанатов посвящена сентябрьской встрече на переполненном «Республиканском». Герой 1986 года киевское «Динамо» не лучшим образом проводило чемпионат и не претендовало на золото. Но соперничества никто не отменял. Исход тяжелейшей игры решил гол Фёдора Черенкова в первом тайме. Фёдор забил головой с линии вратарской после точной передачи Михаила Месхи. Матч был омрачён стычками фанатов, а на вокзале разозлённые проигрышем самые ретивые киевские болельщики забросали поезд со «Спартаком» камнями.

Дубль Родионова принёс победу над «Торпедо». Затем были добыты два очка в Баку. «Спартак» не выигрывал в столице Советского Азербайджана с 1979 года, и это событие было расценено как предвестник чемпионства. «Днепр» начинал отставать - расстояние выросло до трёх очков Выигрыш в Ереване открывал бы «Спартаку» дорогу к чемпионству. Москвичи вели 1:0 и 2:1, но в их ворота были назначены два пенальти. Серия из пяти побед прервалась - 2:3. Вопрос о чемпионстве оставался открытым за два тура до финиша. «Днепр», отстававший на четыре очка, теоретически мог догнать москвичей и рассчитывать на «золотой матч».

«Гурия» из грузинского посёлка Ланчхути, в котором количество мест на стадионе превышало количество жителей, лишилась шансов остаться в высшей лиги. Но в манеже «Олимпийского» гости дали бой «Спартаку». Блестяще играл вратарь гурийцев Автандил Кантария, отражавший удар за ударом. А время таяло. Ничья же для команды Бескова была равносильна поражению. Лишь за семь минут до конца Фёдор Черенков забил гол, принесший «Спартаку» такое долгожданное золото. Одиннадцатое по счёту.

«Спартак» не ограничился победой в чемпионате. Он выиграл так и не ставший престижным Кубок Федерации, разгромив в финале «Металлист» 4:1. В группе спартаковцы забили шесть мячей в в ворота ЦСКА , который тогда не был соперником номер один.

Европейская осень, а именно розыгрыш Кубка УЕФА , оказалась неудачной. С дрезденским «Динамо» подопечные Константина Бескова справились 3:0 дома и 0:1. Первый матч с бременским «Вердером» был перенесён со среды на субботу. Незадолго до игры стало известно о смерти Андрея Петровича Старостина. Он не занимал никаких постов в клубе, но был связующим звеном между Николаем Старостиным и Константином Бесковым. Иногда мирил своего друга-тренера со старшим братом. «Спартак» почтил память Андрея Петровича яркой победой над западногерманским клубом - 4:1. Но даже крупной победы не хватило для выхода в одну восьмую финала Кубка УЕФА . В Бремене хозяева к 10-й минуте вели 2:0, а в середине первого тайма забили третий мяч. Черенков забил очень нужный гол, но немцы ответили голом Гюнтера Зауэра. Как и в Москве 4:1, но уже в пользу Вердера». В дополнительные 30 минут в воротах «Спартака» побывало ещё два мяча, а гол-красавец Виктора Пасулько не мог ничего изменить - 2:6.

Фиаско в Европе, тяжёлый матч с «Гурией» и скандальный матч с «Днепром» несколько подпортили вкус долгожданной победы. Уже тогда появилось некое чувство, что время «Спартака» Константина Бескова уходит. И вскоре московский клуб ждут перемены. Так оно и произошло.