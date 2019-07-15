Больше не пятое колесо

сегодня, 17:25

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Локомотив» вошёл в число ведущих клубов России.

Во времена СССР к «Локомотиву» приклеилось прозвище – пятое колесо в телеге московского футбола. И доля правды в этой злой шутке присутствовала. Успехи «железнодорожников» были намного скромнее, чем у других столичных коллективов. Чемпионом «Локомотив» никогда не был, один раз в 1959 году вплотную подобрался к золотым медалям, но пропустил вперёд «Динамо». Два раза клуб железнодорожного ведомства брал Кубок СССР , причём был его первым обладателем. И всё.

На задворках столичного футбола

«Локомотив» нередко пропадал в первой лиге. Футболисты рассматривали пятый по значимости столичный коллектив либо как трамплин в другие, более именитые клубы, либо как место, где можно было спокойно доиграть до завершения карьеры. И хотя руководили министерства путей и сообщений, например Борис Бещев, пытались изменить ситуацию к лучшему, «Локомотив» оставался весьма заурядной командой. Хорошо хоть вообще уцелел, а не был расформирован, как хоккейный клуб.

Некие перемены к лучшему наметились после прихода на должность главного тренера Юрия Сёмина. «Железнодорожники» после длительной паузы вернулись в высшую лигу и обосновались в ней. «Соккер.ру» об этом рассказывал. Но уже в следующем, 1989 году, «Локомотив» снова выбыл из элиты. В 1990-м команда дошла до финала Кубка СССР , где была бита со счётом 1:6 киевским «Динамо». Но в конце 1990-го москвичи выиграли в переходных матчах у «Ротора» и снова добились повышения.

Неизвестно, как бы всё сложилось дальше, если б Юрия Павловича не пригласили на работу в Новую Зеландию. Тренером стал Валерий Филатов. «Локомотив» же оказался беспомощен и занял последнее место. Запомнился лишь дебют в воротах команды динамовского воспитанника Сергея Овчинникова. Молодой вратарь оставил неплохое впечатление, хоть и пропустил немало.

Заняв последнее место, «Локомотив» вылетел в первую лигу. Но произошли большие политические изменения. Распался СССР . Были предприняты отчаянные попытки сохранить единый чемпионат. Но после отказа украинских коллективов в нём участвовать распалось и единое футбольное сообщество. Был образован чемпионат России, в высшей лиге которого нашлось место и «Локомотиву».

Юрий Сёмин вернулся из Новой Зеландии и занял место главного тренера. Валерий Филатов перешёл на должность президента. Этот тандем и помог «Локомотиву» прочно стать на ноги. Но это выяснится уже по ходу первого чемпионата России.

Десант из Таджикистана

«Локомотив» начал турнир в таком составе. Сергей Овчинников выиграл у более опытного Хасанби Биджиева спор за право быть первым номером. Молодой воспитанник динамовской школы прошёл практику в сухумском «Динамо», а потом принял предложение «железнодорожников». Вряд ли Сергей Иванович тогда знал, что ему суждено стать легендой клуба. В обороне Алексей Арифулин, Сергей Подпалый, Андрей Соловцов и Равиль Сабитов. Запасные Геннадий Филимонов и Михаил Евсеев. Средняя линия – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Горьков, Александр Смирнов и Андрей Федин. В резерве Олег Саматов и Александр Рычков. Нападающие Валентин Киселёв, Валентин Кузьмичев и Виталий Никулкин. В апреле, уже после начала чемпионата и вылета из Кубка страны, пришло усиление из охваченного гражданской войной Таджикистана в лице четверых игроков «Памира» . Футболистами «Локомотива» стали защитник Хаким Фузайлов, полузащитники Юрий Батуренко и Василий Постнов, нападающий Мухсин Мухамадиев. Все четверо очень пригодились по ходу первенства. Также пополнил ряды не подошедший «Спартаку» нападающий Юрий Петров.

Вспомним формулу первого чемпионата России. Двадцать команд высшей лиги были разбиты на две группы по 10 в каждой. По четыре лучших образовывали финальную пульку, которая разыгрывала медали. Остальным предстояло бороться за выживание. «Локомотив» угодил в одну группу со столичными «Динамо» и ЦСКА , владикавказским «Спартаком», воронежским «Факелом», камышинским «Текстильщиком», динамовскими коллективами Ставрополя и Тюмени, «Океаном» из Находки, «Уралмашем» из Екатеринбурга. «Железнодорожники» (ещё не «Локо» и не «красно-зелёные») начинали первенство дома с самым восточным клубом страны «Океаном». И уже на второй минуте пропустили после удара лучшего снайпера дальневосточной команды Олега Гарина. Но уже в следующей атаке Рычков восстановил равновесие, а ещё до перерыва капитан команды Подпалый реализовал 11-метровый. Победа москвичей 2:1.

Со ставропольским «Динамо» команда Сёмина разобралась играючи - все три мяча были забиты в первом тайме. Но в игре со «Спартаком» из Владикавказа произошёл конфуз – «Локомотив» был бит в Черкизово 0:3. Затем «железнодорожники» вернулись ни с чем из Камышина – 1:3. В промежутке между двумя встречами «Локомотив» проиграл московскому «Спартаку» в полуфинале последнего Кубка СССР .

В Камышине уже играло пополнение из Душанбе. А в Воронеже Батуренко забил свой первый мяч за новую команду – ничья 1:1. А потом последовали домашние победы над «Уралмашем» и «Дин-Газом». Затем пришла пора серьёзных испытаний – игр с земляками. Нулевая ничья с «Динамо» и 1:1 с последним чемпионом СССР ЦСКА – Мухамадиев спас. Мухсин уже успел несколько раз отличиться за новую команду.

Во втором круге подопечные Сёмина выглядели куда увереннее. Разве что проигрыш в Екатеринбурге был лишним. У «Динамо» выиграли 2:0 – спасибо Мухамадиеву с Батуренко. С ЦСКА снова ничья, на этот раз нулевая. Первый этап «Локомотив» завершил вторым, набрав одинаковое количество очков с «Динамо» - по 24. Владикавказский «Спартак» и ЦСКА набрали по 23. Сам выход в финальную пульку был уже прогрессом. Особенно на фоне беспомощной команды образца 1991 года.

«Деревянные» медали и путёвка в Кубок УЕФА

В большую восьмёрку не попало «Торпедо», но зато вошёл первый частный клуб России «Асмарал», созданный на базе «Красной Пресни». Также из второй группы вышли «Спартак», «Ростсельмаш» и нижегородский «Локомотив». «Локомотиву» московскому предстояло сыграть 8 встреч – по две с командами, с которыми он не играл на первом этапе. Учитывались только очки, добытые в матчах команды финальной пульки.

«Железнодорожники» начинали второй этап встречей со «Спартаком». Всё решил гол юного спартаковца Владимира Бесчастных, забитый за три минуты до перерыва. Но затем последовала крупная победа над «Асмаралом» 3:0 и ничья с одноклубниками в Черкизово. «Локомотив» пока пятый. Гол Смирнова принёс победу в Ростове и четвёртое место. Удалось обойти ЦСКА .

Что случилось во второй встрече с «Асмаралом» – не мог понять даже Юрий Сёмин. Его команда попросту рассыпалась – 1:4. А потом с таким же счётом 1:4 «Локомотив» проиграл «Спартаку», игравшему без дисквалифицированного Станислава Черчесова. Андрей Пятницкий, Виктор Онопко, Владимир Бесчастных и Дмитрий Радченко по разу огорчили Сергея Овчинникова, прежде чем Мухсин Мухамадиев распечатал ворота Гинтараса Стауче. Благодаря этому крупному выигрышу «Спартак» гарантировал себе золотые медали первого чемпионата страны.

До финиша оставалось два тура. И обе встречи «Локомотив» выиграл. Гол Подпалого с пенальти принёс тяжёлую победу над ростовчанами. Успешным выдался выезд в Нижний Новгород, где москвичи взяли верх в железнодорожном дерби 3:1. Дубль на счету Валентина Киселёва. В итоге четвёртое место. Пока без медалей. Но уже не провал. Тем более что к «деревянным медалям» прилагалась вполне осязаемая путёвка в Кубок УЕФА .