Спринтерский забег

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как московское «Динамо» в последний раз выиграло чемпионат страны.

Обычно всегда добавляют «весенний чемпионат», словно указывая на несерьёзность турнира. Нет, первенство было экспериментальным, но полноценным. Несмотря на краткосрочность и второй состав у киевлян. Не московское «Динамо» придумало эту недоделанную реформу футбольного календаря и негоже «бело-голубым» стыдиться своего последнего на сегодняшний день чемпионства.

Полуреформа

В 1975 году в СССР решили перевести календарь на систему «осень - весна». Автор проекта - доцент Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры и спорта Марк Годик предложил свой план. В 1976 году должен был пройти однокруговой весенний чемпионат. Сборной СССР предстояло сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде в Монреале, поэтому национальное первенство было принесено в жертву. А затем после небольшого перерыва предстояло запустить чемпионат СССР 1976/77.

Но когда календарь весеннего укороченного первенства был свёрстан, Спорткомитет СССР частично сдал назад. В январе решили отказаться от перехода на схему «осень - весна». Сочли преждевременным. Да и полей с искусственным подогревом в Союзе, равно как и манежей, ещё не было. Было принято половинчатое решение - провести два однокруговых чемпионата - весенний и осенний. А заодно и приурочить сию формулу к юбилею чемпионатов СССР . В 1936-м тоже было два турнира.

Киевское «Динамо», в 1975 году выигравшее не только первенство страны, но и Кубок кубков с Суперкубком в придачу, было базовой командой сборных - первой и олимпийской. Поэтому динамовцам разрешили весной играть резервным составом, пока основа готовилась к главным стартам сезона. В финальную стадию чемпионата Европы сборная СССР не пробилась, проиграла в четвертьфинале будущим победителям - чехам и словакам (вернее будет словакам и чехам). На Олимпийских играх советские футболисты довольствовались бронзовыми наградами - олимпийское золото досталось восточным немцам. Кроме того, киевское «Динамо» решило вернуть из «Спартака» вратаря Александра Прохорова, признанного лучшим голкипером страны в 1974 и 1975 годах. Переход свершился, но при нём были допущены нарушения. Которые вскрылись после того, как Прохоров сыграл за киевлян против тбилисских одноклубников. Уже летом результат встречи был аннулирован, а киевлянам засчитали техническое поражение. Тбилисцы же получили два очка, очень важных в чемпионской гонке. Но золото досталось не им.

Московское «Динамо» в 1963 году раньше всех наших команд достигло отметки в 10 чемпионских титулов. А потом как отрезало. Золотые медали уходили в другие руки. В 1970-м динамовцы были близки, чтобы начать второй десяток. Но во втором дополнительном матче «бело-голубые» проиграли ЦСКА 3:4 и снова остались без наград высшего достоинства.

Миссия Александра Севидова

В 1975 году десятикратных чемпионов возглавил Александр Севидов. В послужном списке Александра Александровича было чемпионство киевского «Динамо», ещё два серебра киевлян, историческая бронза минчан, успешные сезоны в «Кайрате». В первом же сезоне на посту старшего тренера москвичей Севидов привёл динамовцев к бронзе. Можно было замахнуться и на заветное чемпионство. Тем более что состав «Динамо» был вполне боевым.

Команда располагала двумя отличными вратарями - худощавый брюнет Владимир Пильгуй и мощный блондин Николай Гонтарь на протяжении без малого десяти лет боролись за пост номер один. В 1976 году играл Гонтарь. В обороне были собраны умелые, при этом не старые мастера, - Сергей Никулин, Александр Новиков, Александр Маховиков, Валерий Зенков. К ним присоединились молодые Александр Бубнов и Анатолий Паров. В средней линии капитану команды Олегу Долматову помогали Алексей Петрушин, Андрей Якубик и Александр Максименков. В атаке ещё играли герои былых времён - Геннадий Еврюжихин и Владимир Козлов. Но их теснили (а Козлова вытеснили) бывший нападающий «Черноморца» Анатолий Шепель и Михаил Гершкович. Удачно вписался в игру молодой харьковчанин Олег Крамаренко. А вот Юрий Гаврилов и Вадим Павленко нечасто выходили на поле. И через год оба отправились выручать провалившийся в первую лигу «Спартак».

Золотой юбилей

«Динамо» стартовала матчем в Киеве, где их украинские одноклубники вышли без большинства игроков основы. Москвичи имели заметное преимущество, могли забить несколько мячей, но ограничились голом Шепеля. Которого оказалось достаточно для победы. Но затем последовали три ничьи, и после четырёх туров динамовцы обнаружили себя на седьмой позиции. Вперёд вырвался ЦСКА , с которым команде Севидова предстояло провести следующую встречу. Голы Шепеля и Якубика принесли динамовцам нелёгкую победу 2:1, а заодно и подъём на четвёртое место. Всего минус очко от лидера «Черноморца». А позади уже треть дистанции.

Поездка в Куйбышев обернулась проигрышем «Крыльям Советов». Вперёд же вырвались львовские «Карпаты». Но после седьмого тура в таблице снова произошли перемены. Московское «Динамо» не без труда обыграло «Локомотив» 3:2, и лидеров стало трое - динамовские коллективы Тбилиси и Москвы, плюс львовяне.

Вскоре чемпионская гонка приобрела новые черты. Вперёд вырвались тбилисцы, сыгравшие больше встреч, чем «Арарат» и московское «Динамо». В июне лучшая команда Советской Грузии шла первой, имея 17 очков, добытых в 13 встречах. У «Арарата» и московского «Динамо» было на очко меньше. Но оба коллектива сыграли по 11 матчей. Москвичи оступились в Днепропетровске - 0:1. Но шансы всё исправить оставались - команде Севидова предстояли домашние игры с ереванцами и тбилисцами.

Гол Шепеля принёс победу над «Араратом». Москвичи догнали тбилисских одноклубников. Более того, имели матч в запасе. Но всё решала очная встреча. И в дождливый день 13 июля два динамовских коллектива сошлись в битве за золото. На второй минуте мяч после удара Шепеля задел защитника гостей и прыгнул в ворота мимо рук Давида Гогии. Начало второго тайма тоже принесло успех московскому коллективу. Михаил Гершкович после передачи Олега Крамаренко с близкого расстояния отправил второй мяч в ворота тбилисцев. Но гости не сдались. Вахтанг Коридзе забил. Гол не засчитали. Но Манучар Мачаидзе после передачи брата Гочи всё же сократил отставание. В концовке встречи гости устроили штурм ворот Гонтаря, но победа досталась москвичам.

У москвичей стало 20 очков. «Арарат» дожал «Локомотив» и набрал 19. Тбилисское «Динамо» с 18 очками «стрельбу закончило». Всё решал последний тур. Динамовцы отправились в Ленинград в гости к «Зениту», а ереванцы принимали на «Раздане» киевлян. Встреча в городе на Неве начиналась раньше. Любопытно, но это был юбилейный, тысячный матч «Динамо» в чемпионатах страны.

«Зениту» было всё равно, каким финишировать - двенадцатым или тринадцатым. Ленинградцы особо не упирались ни до гола Олега Долматова, ни после него. Этот мяч остался единственным и сделал московское «Динамо» недосягаемым. Динамовцы выиграли весенний чемпионат. «Арарат» же, узнав о ходе встречи в Ленинграде, не стал выкладываться в игре с Киевом. Серебро армянской команде всё равно досталось. Третьими финишировали тбилисцы, а на четвёртой позиции расположились «Карпаты», которые оказались самой результативной командой чемпионата. Киевляне расположились на восьмом месте. «Спартак» оказался четырнадцатым. Но, как оказалось, дно ещё не пробито. В осеннем первенстве «красно-белые» заняли 15 место и покинули высшую лигу.

С тех пор прошло почти 43 года. Московское «Динамо» больше не становилось чемпионом, остановилось на отметке 11. Выросло уже несколько поколений болельщиков, не знающих, что такое первое место в чемпионате. Но они верят, что праздник вернётся и на динамовскую улицу. А надоевшее число 11 канет в Лету.