Долгое восхождение «Памира»

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«Соккер.ру» рассказывает, как в высшей лиге появился клуб из Таджикистана, а вместе с ним и первые африканцы.

Из 15 союзных республик, входивших в состав СССР , только две никогда не были представлены в элитном футбольном дивизионе – Туркмения и Киргизия. Долгое время компанию им составлял Таджикистан, но в 1989-м эта несправедливость была устранена. «Памир» из Душанбе по итогам чемпионата-88 добился права играть в высшей лиге.

Томление в прихожей

Почему было употреблено слово «несправедливость»? Советский Таджикистан был футбольной республикой и был достоин большего, чем высокое, как правило, место «Памира» в первой лиге. Многие футболисты не стали дожидаться, пока их клуб пополнит высшую лигу, и принимали предложения других клубов – Эдгар Гесс, Валерий Сарычев, Нуритдин Амриев, Алексей Чередник, Олег Ширинбеков. Иным пришлось покинуть родной коллектив. Например, после того, как осенью 1986-го «Памир» Юрия Сёмина нанёс поражение рвавшемуся в высшую лигу ЦСКА , сразу три душанбинца - вратарь Андрей Мананников, защитник Олег Малюков и полузащитник Юрий Батуренко - получили повестки и стали армейцами. Защитник Геннадий Черевченко и нападающий Валерий Турсунов могли усилить любой клуб высшей лиги, но остались верны «Памиру» и звёздами первой лиги.

Юрий Сёмин, который заявил о себе как тренер именно в «Памире», наверное бы вывел клуб из Южной республики в высшее общество. Но в 1987-м Юрия Павловича позвали на выручку родному «Локомотиву» и подъём душанбинцев был отложен. Но уже через год тренер Шариф Назаров помог осуществить давнюю мечту таджикских любителей футбола – «Памир» выиграл турнир в первой лиге и шагнул наверх. Но уже без старшего тренера и без главной звезды. Шариф Назаров принял предложение из Египта и возглавил один из клубов этой арабской страны «Аль-Марих». Лучший бомбардир в истории душанбинцев Валерий Турсунов счёл, что в 35 лет поздно начинать на высшем уровне и, завершив карьеру игрока, пополнил тренерский штаб Олега Хаби.

Олег Иосифович Хаби, помогавший и Сёмину и Назарову, согласился возглавить «Памир» в историческом для него сезоне. Конечно, при желании спортивные власти республики могли пригласить и более опытного специалиста. Но было важно сохранить преемственность, тем более что Шариф Назарович уехал в Египет на год. Кроме того, благодаря Хаби поддерживалась хорошая обстановка в коллективе. Время подтвердило правильность этого выбора.

«Памир» в вышку, тренер – в Египет

Пришла пора представить сам коллектив, который усилили несколько футболистов из других республик. Ворота защищал отслуживший в ЦСКА Андрей Мананников. Крепкий, круглолицый блондин успел получить известность благодаря матчам за различные юношеские и молодёжные сборные СССР . Его дублёром был Александр Гертнер, в своё время выигрывавший вместе с Олегом Ширинбековым престижный молодёжный турнир «Переправа». Сам Ширинбеков к тому времени был одним из лидеров столичного «Торпедо».

Справа в обороне играл Хаким Фузайлов, слева – Алимджон Рафиков. Капитан Александр Ермолаев действовал на позиции последнего центрального защитника, а чуть впереди располагался нынешний тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов. Также «Памир» мог рассчитывать на защитников Владимира Сысенко, Игоря Витютнева, Сергея Арсланова и Игоря Омельченко. Травма помешала сыграть Анатолию Воловоденко.

Среднюю линию составляли Юрий Батуренко, приехавший из Ставрополя Валерий Заздравных, ветеран команды Александр Азимов и Игорь Сартаков. На скамейке Сергей Бауэр, Игорь Лагутенко и Сергей Ибадуллаев. Основную пару нападающих составили ветеран и второй по результативности футболист «Памира» Вазген Манасян и молодой, но уже опытный Мухсин Мухамадиев. Для усиления атаки приехали в Таджикистан узбек Рустам Забиров и туркмен Чарыяр Мухадов. Из барнаульского «Динамо» пригласили Владислава Яркина. И хотя большинство игроков не нюхали пороха высшей лиги, состав душанбинцев был сыгран и вполне боеспособен.

Экзамен сдан

«Памир» начинал чемпионат-89 дома матчем с другим новичком – волгоградским «Ротором». И с трудом ушёл от поражения – Рахимов ответил точным ударом на гол Олега Крушина только под занавес встречи. «Торпедо», в рядах которого выделялись два воспитанника таджикского футбола вратарь Валерий Сарычев и полузащитник Олег Ширинбеков, увезло из Душанбе два очка, выиграв 2:0. Неудачным оказался и первый выезд – 0:4 в Вильнюсе от «Жальгириса», 1:2 в Минске от «Динамо». После четырёх туров команда Олега Хаби шла последней. Пятым соперником значилось киевское «Динамо».

«Памир» не позволил именитым гостям обыграть себя – 0:0. А потом одержал первую, историческую победу. Не пожалел Юрия Сёмина и его «Локомотив». Единственный гол в ворота своей, как потом окажется, будущей команды провёл Мухамадиев. Соперники сразу поменялись местами. «Памир» выскочил на 13 место, а москвичи опустились на дно.

Южане могли выиграть и в Ленинграде, но не использовали немало моментов. Зато Дмитрий Радченко свой шанс не упустил и добыл «Зениту» победу 1:0. Потом последовали три ничьи – с «Металлистом», «Черноморцем» и московским «Динамо». Чемпион страны «Днепр» выиграл в Душанбе 1:0. А потом «Памир» пожаловал в «Лужники» в гости у «Спартаку». Лидировавший в чемпионате столичный клуб довольно легко расправился с дебютантом высшей лиги 6:2. Душанбинцы – предпоследние. Ниже только «Зенит».

Мухамадиев забил очень важный мяч тбилисскому «Динамо», эта победа позволила выбраться из зоны вылета. Первый круг команда закончила на 14 месте. Беспомощным «Памир» не выглядел. Но за место под солнцем предстояла тяжёлая борьба.

Во второй половине чемпионата клуб из Таджикистана выглядел более смелым. Случались и проигрыши, однако серия их трёх побед - над «Локомотивом», «Араратом» и «Шахтёром» - подняла болельщикам настроение и отодвинула команду от опасной черты. «Памир» уже одиннадцатый. Задачу по сохранению места в высшей лиге частично облегчали «Зенит» с «Локомотивом», выглядевшие беспомощно.

Осенью в составе «Памира» появились три необычных для нашего чемпионате футболиста – игроки сборной Замбии – полузащитник Дерби Макинка и два нападающих Пирсон Мванза и Уиздом Чанса. Приглашение африканцев было приложением к договору между СССР и Замбией. Для упрочения связей. Африканские легионеры провели по три встречи в высшей лиге. Ничем, кроме своего внешнего вида, запомниться не успели. В следующем сезоне их уже не было. Но все трое вошли в историю, как первые иностранцы в высшей лиге чемпионата страны.

«Памир» пришёл на финиш тринадцатым. И это было успехом. Союзную высшую лигу он уже не покидал. Тем более что на должность главного тренера вернулся Шариф Назаров. В двух сезонах душанбинцы выглядели достойно. Одна победа над «Спартаком» со счётом 5:1 осенью 1990-го чего стоит. Но распался Союз, а Таджикистан стал горячей точкой. В республике вспыхнула гражданская война. Многие игроки покинули Таджикистан и перебрались в Россию. Юрий Сёмин, благодаря связям с республикой, вытащил в «Локомотив» Фузайлова, Мухамадиева и Батуренко. В «Зените» оказались Мананников, Рафиков и Манасян. Чуть раньше стал спартаковцем Рахимов. Он и Мухамадиев успели поиграть за сборную нашей страны.

Судьба же африканцев сложилась трагически. Макинка и Чанса вместе с другими игроками сборной Замбии погибли в авиакатастрофе в небе над Габоном в апреле 1993-го. В 1997 году умер Мванза.